ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्ययूवी 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट: सब-कॉम्पैक्ट SUV की तुलना

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्सह्युंडई नई आई20निसान New Terrano
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्ययूवी 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट: सब-कॉम्पैक्ट SUV की तुलना

यहाँ बताया गया है कि कागज़ पर ये पाँच लोकप्रिय SUV एक-दूसरे से कैसे तुलना करती हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

7 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 31, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इस सेगमेंट में वेन्यू, नेक्सॉन, 3XO, ब्रेज़ा और सॉनेट सबसे पसंदीदा गाड़ियां हैं
  • ये सभी पांचों SUV बेहतरीन क्षमता और वैल्यू देती हैं
  • ब्रेज़ा और सॉनेट में जल्द ही नए जेनरेशन के अपग्रेड्स आने वाले हैं

सब-4-मीटर SUV कैटेगरी में हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. चाहे नई गाड़ियां हों, नए जेनरेशन वाले मॉडल हों या फेसलिफ्ट, हर गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की कोशिश कर रही है. वैसे तो यह सेगमेंट काफी बड़ा है, लेकिन अभी पॉपुलैरिटी और बिक्री के मामले में पांच SUV सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही हैं.

 

यह भी पढ़ें: ये हैं भारत में शहरों में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक कारें

Hyundai Venue 33

जहाँ ह्यून्दे वेन्यू और किआ सॉनेट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फ़ीचर्स पर फ़ोकस करती हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO सेफ़्टी और परफ़ॉर्मेंस पर ज़ोर देती हैं. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा अपनी सादगी और भरोसेमंद होने की वजह से लोगों को पसंद आती रहती है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये पाँचों SUV एक-दूसरे से कैसे अलग हैं.

 

डाइमेंशन्स - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

स्पेसिफिकेशंसवेन्यूनेक्सॉनएक्यूवी 3XOब्रेज़ासॉनेट
लंबाई (मिमी)39953995399039953995
चौड़ाई (मिमी)18001804182117901790
ऊंचाई (मिमी)16651620164716851642
व्हीलबेस (मिमी)25202498260025002500
बूट स्पेस (लीटर)375382364328385

XUV 3XO यहाँ मौजूद सभी एसयूवी में सबसे चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी सबसे लंबा है, इसलिए इसमें केबिन के अंदर सबसे ज़्यादा जगह मिलती है. किआ सॉनेट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है, और नेक्सॉन इस मामले में दूसरे नंबर पर है. वहीं, ब्रेज़ा इन सभी में सबसे ऊंची एसयूवी है, जिससे केबिन के अंदर बेहतर हेडरूम मिलता है.

 

इंजन के विकल्प - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा XUV 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ बनाम किआ सॉनेट

मॉडल्सपेट्रोलताकत/टॉर्कडीज़लताकत/टॉर्क
वेन्यू1.2 NA / 1.0 टर्बो82 बीएचपी/115 एनएम; 118 बीएचपी/172 एनएम1.5114 बीएचपी/250 एनएम
नेक्सॉन1.2 टर्बो118 बीएचपी/170 एनएम1.5114 बीएचपी/260 एनएम
एक्सयूवी 3XO1.2 टर्बो / 1.2 TGDi 110 बीएचपी/200 एनएम; 128 बीएचपी/230 एनएम1.5116 बीएचपी/300 एनएम
ब्रेज़ा1.5 NA/ 1.0 टर्बो102 बीएचपी/137 एनएम/109 बीएचपी/ 170 एनएम--
सॉनेट1.2 NA / 1.0 टर्बो82 बीएचपी/115 एनएम; 118 बीएचपी/172 एनएम1.5114 बीएचपी/250 एनएम
Mahindra 3 XO 17

कागज़ों पर, महिंद्रा XUV 3XO साफ़ तौर पर सबसे दमदार परफ़ॉर्मेंस देती है, खासकर इसका TGDI वैरिएंट. वेन्यू और सॉनेट के टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसके काफ़ी करीब हैं; हालाँकि, दोनों में ही पावरट्रेन के कई विकल्प मिलते हैं और हर एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हैं. असल में, इसमें लगा डीज़ल इंजन इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट इंजनों में से एक है.

Nexon 3

नेक्सॉन अपने पेट्रोल और डीज़ल, दोनों ही इंजन के साथ बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देती है; हालाँकि, इसकी सबसे बड़ी खूबी राइड कम्फ़र्ट और डायनामिक्स है. असल में, ड्राइविंग के मामले में यह अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है.

Brezza Tracking 1 2022 11 10 T08 11 29 828 Z

जहाँ तक ब्रेज़ा की बात है, तो हाल ही में इसे अपडेट किया गया है और इसमें परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी भी बढ़िया मिलती है. ब्रेज़ा में एक NA पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल का विकल्प मिलता है, NA एक भरोसेमंद इंजन है, जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रदर्शन को बढ़ाने का काम करता है. NA रोज़ाना इस्तेमाल और फ़्यूल एफ़िशिएंसी, दोनों के लिहाज़ से अच्छा है. क्योंकि ब्रेज़ा में इस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा माइलेज इसकी के NA पेट्रोल इंजन से मिलता है.

 

ट्रांसमिशन के विकल्प - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवीट्रांसमिशन विकल्प
वेन्यू5MT, 6MT, 7DCT, 6AT
नेक्सॉन5MT, 6MT, AMT, DCT
एक्सयूवी 3XO6MT, 6AT
ब्रेज़ा5MT, 6 टॉर्क कन्वर्टर
सॉनेट5MT, 6MT, iMT, 7DCT, 6AT
KIA Sonet Long term 3

सॉनेट में गियरबॉक्स के सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, और वेन्यू इस मामले में दूसरे नंबर पर है. इन दोनों कोरियन गाड़ियों के अलावा, सिर्फ़ नेक्सॉन में ही AMT और DCT, दोनों का विकल्प मिलता है (यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पावरट्रेन चुनते हैं). 3XO और ब्रेज़ा के मामले में चीज़ें कम उलझी हुई हैं; इनमें आपको या तो मैनुअल या फिर कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. परफ़ॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी के लिहाज़ से, हुंडई और किआ के ट्रांसमिशन विकल्प बेहतर माने जाते हैं.

 

सुरक्षा - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा XUV 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवीमुख्य खासियतें
वेन्यू6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू
नेक्सॉन5-स्टार BNCAP, 6 एयरबैग्स, पैनोरमिक सनरूफ, ब्लाइंड स्पॉट व्यू
एक्सयूवी 3XO5-स्टार BNCAP, लेवल 2 ADAS, 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू
ब्रेज़ा5-स्टार BNCAP, 6 एयरबैग्स, ESC, 360° कैमरा
सॉनेटलेवल 1 ADAS, 360° कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट व्यू
Hyundai Venue Bharat NCAP 1

वेन्यू, नेक्सॉन और XUV 3XO, तीनों को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है.

 

सभी पांचों SUV में छह एयरबैग और दूसरे ज़रूरी सेफ्टी फ़ीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जैसे – ESC, सीटबेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट प्री-टेंशनर, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX। वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेज़ा और एक्सयूवी 3XO, चारों को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का हाल ही में भारत एनकैप ने टैस्ट किया जहां इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

Mahindra XUV 3 XO Bharat NCAP 1

भारत में बिकने वाली सॉनेट ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसका क्रैश टेस्ट अभी तक भारत NCAP या ग्लोबल NCAP ने नहीं किया है. हालाँकि, एक्सपोर्ट के लिए बने मॉडल को हाल ही में ग्लोबल NCAP से 2 स्टार मिले थे, लेकिन यह वह मॉडल नहीं है जो भारत में बेचा जाता है.

new hyundai venue safety features revealed gets l2 adas all 4 disc brakes

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के मामले में, मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को छोड़कर बाकी चारों SUV अपने ज़्यादा फ़ीचर्स वाले वैरिएंट्स में ADAS देती हैं. वेन्यू और XUV 3XO में सबसे एडवांस्ड ADAS सुइट्स मिलते हैं, जबकि सोनेट अकेली ऐसी गाड़ी है जिसमें अभी भी लेवल 1 ADAS फ़ंक्शन मिलते हैं.

 

फीचर्स - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवीहाइलाइट्स
वेन्यूडुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो
नेक्सॉनपैनोरमिक सनरूफ, JBL ऑडियो
एक्सयूवी 3XOपैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन ऑडियो, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट
ब्रेज़ा10.1-इंच की टचस्क्रीन, HUD, 360° कैमरा, वायरलेस चार्जर
सॉनेटवेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो, पावर्ड ड्राइवर सीट
Nexon 6

हर एसयूवी की अपनी खूबियां हैं. सभी एसयूवी में ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, एलई़डी DRLs, एलईडी टेललाइट्स और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस लिस्ट की हर एसयूवी में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं. वेन्यू सबसे नई होने के कारण टेक, यूज़र एक्सपीरियंस और टच-एंड-फील के मामले में थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन असल में ये पांचों SUV आरामदायक फीचर्स की एक अच्छी और लंबी लिस्ट देती हैं.

Maruti Suzuki Brezza interior 2022 11 10 T07 55 47 143 Z

सभी एसयूवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाईट के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, USB टाइप-C पोर्ट और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. ब्रेज़ा को छोड़कर, बाकी सभी एसयूवी में आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा मिलती है, लेकिन सिर्फ़ वेन्यू और सॉनेट में ही पावर्ड ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिलता है.

Mahindra XUV 3 XO EV 3

सभी 5 SUVs में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है (वेरिएंट के आधार पर), और ब्रेज़ा को छोड़कर, बाकी सभी में ड्राइवर क्लस्टर के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है. सभी SUVs में अच्छा साउंड सिस्टम है, लेकिन नेक्सॉन और वेन्यू का सेटअप और ट्यूनिंग थोड़ी बेहतर है.

 

कीमत- ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

मॉडलपेट्रोलडीज़ल
वेन्यूरु.8 लाख से रु.5.67 लाखरु.9.95 Lakh से रु.15.83 Lakh
नेक्सॉनरु.7.37 लाख से रु.13.92 लाखरु.9 लाख से रु.14.22 लाख
एक्सयूवी 3XOरु.7.54 लाख से रु.14.89 लाखरु. 9.22 लाख से रु.13.91 लाख
ब्रेज़ारु.7.40 लाख से रु.13.01 लाख रु.13.55 लाख-
सॉनेटरु.7.34 लाख से रु.13.72 लाखरु.9.01 लाख से रु.14.19 लाख

निष्कर्ष - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

 

इनमें से हर एसयूवी की अपनी खासियत है. एक्सयूवी 3XO उन लोगों के लिए है जिन्हें गाड़ियां बहुत पसंद हैं, नेक्सॉन एक ऑल-राउंडर है, वेन्यू और सॉनेट ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले प्रीमियम ऑप्शन हैं, जबकि ब्रेज़ा प्रैक्टिकैलिटी और ओनरशिप के अनुभव पर फ़ोकस करती है. इसलिए, सबसे अच्छी एसयूवी वही है जो आपकी ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से सबसे सही हो.

 

इसके अलावा, सॉनेट में जल्द ही जनरेशन अपग्रेड होने वाला है. ब्रेज़ा को यह बदलाव मिल चुका है, जबकि सॉनेट में 2027 की शुरुआत में आएगा.

 

# Subcompact SUV Comparison# Compact SUV Comparison# SUV Comparison# Tata Nexon EV Max# Tata Nexon# Mahindra XUV 3XO# Hyundai Venue# Maruti Suzuki Brezza# Kia Sonet# SUV# Family# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यानागिसावा, ताकाशी नकाजिमा की जगह लेंगे, जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद होंडा के क्षेत्रीय मुख्यालय जाने वाले हैं.
    होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया
  • नई CLA और GLB के उलट, GLA की स्टाइलिंग नई GLC EV से प्रेरित है.
    तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा
  • हरिद्वार कांवड़ मेले में मैकलेरन सुपरकार थीम पर बनी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. भगवान शिव की प्रतिमा से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
    हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!
  • अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है या नेगेटिव बैलेंस है, तो अगले टोल प्लाज़ा पर देरी हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द FASTag रिचार्ज करने से आप यात्रा के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से बच सकते हैं.
    अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?
  • अपने चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हंसलपुर फैसिलिटी अब हर साल दस लाख कारें बना सकती है, जिससे यह भारत में एक ही जगह पर पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी साइट बन गई है.
    मारुति सुज़ुकी का हंसलपुर प्लांट, सुज़ुकी का 10 लाख वाहन बनाने वाला पहला वैश्विक प्लांट बना
  • यानागिसावा, ताकाशी नकाजिमा की जगह लेंगे, जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद होंडा के क्षेत्रीय मुख्यालय जाने वाले हैं.
    होंडा कार्स इंडिया ने तोशियुकी यानागिसावा को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया
  • नई CLA और GLB के उलट, GLA की स्टाइलिंग नई GLC EV से प्रेरित है.
    तीसरी पीढ़ी की मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA को पेट्रोल-डीज़ल और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ किया गया पेश, EV की रेंज 600 km से ज़्यादा
  • हरिद्वार कांवड़ मेले में मैकलेरन सुपरकार थीम पर बनी अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. भगवान शिव की प्रतिमा से सजी इस कांवड़ ने श्रद्धालुओं और सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
    हरिद्वार कांवड़ मेले में अनोखी कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान, करोड़ों की मैकलेरन स्पोर्ट्स कार भी बनी भगवान शिव की यात्रा का हिस्सा!
  • अगर आपके FASTag का बैलेंस कम है या नेगेटिव बैलेंस है, तो अगले टोल प्लाज़ा पर देरी हो सकती है और कुछ मामलों में अतिरिक्त चार्ज भी लग सकते हैं। जल्द से जल्द FASTag रिचार्ज करने से आप यात्रा के दौरान होने वाली अनावश्यक रुकावटों से बच सकते हैं.
    अगर हाईवे की यात्रा के दौरान आपके FASTag का बैलेंस नेगेटिव हो जाए, तो क्या होगा?
  • अपने चौथे प्लांट में प्रोडक्शन शुरू होने के साथ, हंसलपुर फैसिलिटी अब हर साल दस लाख कारें बना सकती है, जिससे यह भारत में एक ही जगह पर पैसेंजर गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी साइट बन गई है.
    मारुति सुज़ुकी का हंसलपुर प्लांट, सुज़ुकी का 10 लाख वाहन बनाने वाला पहला वैश्विक प्लांट बना
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्ययूवी 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट: सब-कॉम्पैक्ट SUV की तुलना