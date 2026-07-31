ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्ययूवी 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट: सब-कॉम्पैक्ट SUV की तुलना

सब-4-मीटर SUV कैटेगरी में हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. चाहे नई गाड़ियां हों, नए जेनरेशन वाले मॉडल हों या फेसलिफ्ट, हर गाड़ी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की कोशिश कर रही है. वैसे तो यह सेगमेंट काफी बड़ा है, लेकिन अभी पॉपुलैरिटी और बिक्री के मामले में पांच SUV सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही हैं.

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जहाँ ह्यून्दे वेन्यू और किआ सॉनेट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फ़ीचर्स पर फ़ोकस करती हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO सेफ़्टी और परफ़ॉर्मेंस पर ज़ोर देती हैं. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा अपनी सादगी और भरोसेमंद होने की वजह से लोगों को पसंद आती रहती है. आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये पाँचों SUV एक-दूसरे से कैसे अलग हैं.

डाइमेंशन्स - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

स्पेसिफिकेशंस वेन्यू नेक्सॉन एक्यूवी 3XO ब्रेज़ा सॉनेट लंबाई (मिमी) 3995 3995 3990 3995 3995 चौड़ाई (मिमी) 1800 1804 1821 1790 1790 ऊंचाई (मिमी) 1665 1620 1647 1685 1642 व्हीलबेस (मिमी) 2520 2498 2600 2500 2500 बूट स्पेस (लीटर) 375 382 364 328 385

XUV 3XO यहाँ मौजूद सभी एसयूवी में सबसे चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी सबसे लंबा है, इसलिए इसमें केबिन के अंदर सबसे ज़्यादा जगह मिलती है. किआ सॉनेट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है, और नेक्सॉन इस मामले में दूसरे नंबर पर है. वहीं, ब्रेज़ा इन सभी में सबसे ऊंची एसयूवी है, जिससे केबिन के अंदर बेहतर हेडरूम मिलता है.

इंजन के विकल्प - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा XUV 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ बनाम किआ सॉनेट

मॉडल्स पेट्रोल ताकत/टॉर्क डीज़ल ताकत/टॉर्क वेन्यू 1.2 NA / 1.0 टर्बो 82 बीएचपी/115 एनएम; 118 बीएचपी/172 एनएम 1.5 114 बीएचपी/250 एनएम नेक्सॉन 1.2 टर्बो 118 बीएचपी/170 एनएम 1.5 114 बीएचपी/260 एनएम एक्सयूवी 3XO 1.2 टर्बो / 1.2 TGDi 110 बीएचपी/200 एनएम; 128 बीएचपी/230 एनएम 1.5 116 बीएचपी/300 एनएम ब्रेज़ा 1.5 NA/ 1.0 टर्बो 102 बीएचपी/137 एनएम/109 बीएचपी/ 170 एनएम - - सॉनेट 1.2 NA / 1.0 टर्बो 82 बीएचपी/115 एनएम; 118 बीएचपी/172 एनएम 1.5 114 बीएचपी/250 एनएम

कागज़ों पर, महिंद्रा XUV 3XO साफ़ तौर पर सबसे दमदार परफ़ॉर्मेंस देती है, खासकर इसका TGDI वैरिएंट. वेन्यू और सॉनेट के टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसके काफ़ी करीब हैं; हालाँकि, दोनों में ही पावरट्रेन के कई विकल्प मिलते हैं और हर एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हैं. असल में, इसमें लगा डीज़ल इंजन इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट इंजनों में से एक है.

नेक्सॉन अपने पेट्रोल और डीज़ल, दोनों ही इंजन के साथ बढ़िया परफ़ॉर्मेंस देती है; हालाँकि, इसकी सबसे बड़ी खूबी राइड कम्फ़र्ट और डायनामिक्स है. असल में, ड्राइविंग के मामले में यह अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी गाड़ियों में से एक है.

जहाँ तक ब्रेज़ा की बात है, तो हाल ही में इसे अपडेट किया गया है और इसमें परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी भी बढ़िया मिलती है. ब्रेज़ा में एक NA पेट्रोल इंजन के साथ-साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल का विकल्प मिलता है, NA एक भरोसेमंद इंजन है, जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रदर्शन को बढ़ाने का काम करता है. NA रोज़ाना इस्तेमाल और फ़्यूल एफ़िशिएंसी, दोनों के लिहाज़ से अच्छा है. क्योंकि ब्रेज़ा में इस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा माइलेज इसकी के NA पेट्रोल इंजन से मिलता है.

ट्रांसमिशन के विकल्प - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवी ट्रांसमिशन विकल्प वेन्यू 5MT, 6MT, 7DCT, 6AT नेक्सॉन 5MT, 6MT, AMT, DCT एक्सयूवी 3XO 6MT, 6AT ब्रेज़ा 5MT, 6 टॉर्क कन्वर्टर सॉनेट 5MT, 6MT, iMT, 7DCT, 6AT

सॉनेट में गियरबॉक्स के सबसे ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, और वेन्यू इस मामले में दूसरे नंबर पर है. इन दोनों कोरियन गाड़ियों के अलावा, सिर्फ़ नेक्सॉन में ही AMT और DCT, दोनों का विकल्प मिलता है (यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पावरट्रेन चुनते हैं). 3XO और ब्रेज़ा के मामले में चीज़ें कम उलझी हुई हैं; इनमें आपको या तो मैनुअल या फिर कन्वेंशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है. परफ़ॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी के लिहाज़ से, हुंडई और किआ के ट्रांसमिशन विकल्प बेहतर माने जाते हैं.

सुरक्षा - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा XUV 3XO बनाम मारुति ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवी मुख्य खासियतें वेन्यू 6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू नेक्सॉन 5-स्टार BNCAP, 6 एयरबैग्स, पैनोरमिक सनरूफ, ब्लाइंड स्पॉट व्यू एक्सयूवी 3XO 5-स्टार BNCAP, लेवल 2 ADAS, 360° कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट व्यू ब्रेज़ा 5-स्टार BNCAP, 6 एयरबैग्स, ESC, 360° कैमरा सॉनेट लेवल 1 ADAS, 360° कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट व्यू

वेन्यू, नेक्सॉन और XUV 3XO, तीनों को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है.

सभी पांचों SUV में छह एयरबैग और दूसरे ज़रूरी सेफ्टी फ़ीचर स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जैसे – ESC, सीटबेल्ट रिमाइंडर, फ्रंट प्री-टेंशनर, रियर पार्किंग सेंसर और ISOFIX। वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेज़ा और एक्सयूवी 3XO, चारों को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. नई मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का हाल ही में भारत एनकैप ने टैस्ट किया जहां इसे 5-स्टार रेटिंग मिली है.

भारत में बिकने वाली सॉनेट ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जिसका क्रैश टेस्ट अभी तक भारत NCAP या ग्लोबल NCAP ने नहीं किया है. हालाँकि, एक्सपोर्ट के लिए बने मॉडल को हाल ही में ग्लोबल NCAP से 2 स्टार मिले थे, लेकिन यह वह मॉडल नहीं है जो भारत में बेचा जाता है.

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के मामले में, मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को छोड़कर बाकी चारों SUV अपने ज़्यादा फ़ीचर्स वाले वैरिएंट्स में ADAS देती हैं. वेन्यू और XUV 3XO में सबसे एडवांस्ड ADAS सुइट्स मिलते हैं, जबकि सोनेट अकेली ऐसी गाड़ी है जिसमें अभी भी लेवल 1 ADAS फ़ंक्शन मिलते हैं.

फीचर्स - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

एसयूवी हाइलाइट्स वेन्यू डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो नेक्सॉन पैनोरमिक सनरूफ, JBL ऑडियो एक्सयूवी 3XO पैनोरमिक सनरूफ, हरमन कार्डन ऑडियो, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट ब्रेज़ा 10.1-इंच की टचस्क्रीन, HUD, 360° कैमरा, वायरलेस चार्जर सॉनेट वेंटिलेटेड सीट्स, बोस ऑडियो, पावर्ड ड्राइवर सीट

हर एसयूवी की अपनी खूबियां हैं. सभी एसयूवी में ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, एलई़डी DRLs, एलईडी टेललाइट्स और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस लिस्ट की हर एसयूवी में डुअल-टोन कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं. वेन्यू सबसे नई होने के कारण टेक, यूज़र एक्सपीरियंस और टच-एंड-फील के मामले में थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन असल में ये पांचों SUV आरामदायक फीचर्स की एक अच्छी और लंबी लिस्ट देती हैं.

सभी एसयूवी में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले वाला टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाईट के हिसाब से एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, USB टाइप-C पोर्ट और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं. ब्रेज़ा को छोड़कर, बाकी सभी एसयूवी में आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पैनोरमिक सनरूफ की सुविधा मिलती है, लेकिन सिर्फ़ वेन्यू और सॉनेट में ही पावर्ड ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिलता है.

सभी 5 SUVs में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है (वेरिएंट के आधार पर), और ब्रेज़ा को छोड़कर, बाकी सभी में ड्राइवर क्लस्टर के लिए डिजिटल डिस्प्ले भी दिया गया है. सभी SUVs में अच्छा साउंड सिस्टम है, लेकिन नेक्सॉन और वेन्यू का सेटअप और ट्यूनिंग थोड़ी बेहतर है.

कीमत- ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

मॉडल पेट्रोल डीज़ल वेन्यू रु.8 लाख से रु.5.67 लाख रु.9.95 Lakh से रु.15.83 Lakh नेक्सॉन रु.7.37 लाख से रु.13.92 लाख रु.9 लाख से रु.14.22 लाख एक्सयूवी 3XO रु.7.54 लाख से रु.14.89 लाख रु. 9.22 लाख से रु.13.91 लाख ब्रेज़ा रु.7.40 लाख से रु.13.01 लाख रु.13.55 लाख - सॉनेट रु.7.34 लाख से रु.13.72 लाख रु.9.01 लाख से रु.14.19 लाख

निष्कर्ष - ह्यून्दे वेन्यू बनाम टाटा नेक्सॉन बनाम महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा बनाम किआ सॉनेट

इनमें से हर एसयूवी की अपनी खासियत है. एक्सयूवी 3XO उन लोगों के लिए है जिन्हें गाड़ियां बहुत पसंद हैं, नेक्सॉन एक ऑल-राउंडर है, वेन्यू और सॉनेट ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले प्रीमियम ऑप्शन हैं, जबकि ब्रेज़ा प्रैक्टिकैलिटी और ओनरशिप के अनुभव पर फ़ोकस करती है. इसलिए, सबसे अच्छी एसयूवी वही है जो आपकी ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से सबसे सही हो.

इसके अलावा, सॉनेट में जल्द ही जनरेशन अपग्रेड होने वाला है. ब्रेज़ा को यह बदलाव मिल चुका है, जबकि सॉनेट में 2027 की शुरुआत में आएगा.