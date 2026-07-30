ये हैं भारत में शहरों में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक कारें

एसयूवी के दौर में, हमने हैचबैक कारों को कुछ हद तक पीछे छोड़ दिया है. लेकिन, अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, खासकर मुंबई या दिल्ली जैसे घने शहरी इलाकों में, तो तंग गलियों, छोटी पार्किंग जगहों और भारी ट्रैफ़िक में गाड़ी निकालने के लिए हैचबैक कारें सबसे अच्छी होती हैं. और यहाँ हमने ऐसी छह कारों की लिस्ट दी है जो हमारे हिसाब से अभी शहर में चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक हैं.

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शहर में गाड़ी चलाने के लिए सबसे अच्छी हैचबैक:

एमजी कॉमेट ईवी

कीमत: रु.7.63 लाख से रु.10 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप शहर में चलाने या छोटी दूरी के सफ़र के लिए एक खास सिटी कार चाहते हैं, तो एमजी कॉमेट ईवी से बेहतर कुछ नहीं है. यह एक छोटी, अनोखी 3-डोर हैचबैक है जिसमें सभी ज़रूरी मॉडर्न कम्फर्ट फ़ीचर्स हैं और इसमें चार बड़े लोग आराम से बैठ सकते हैं. और हाँ, यह एक ईवी है. इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ बड़ी 10.25-इंच की टचस्क्रीन, पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC और डोर पॉकेट्स हैं जिनमें सामान रखने के लिए काफ़ी जगह मिलती है.

कॉमेट में 17.3 kWh की बैटरी है जो पिछले एक्सल से जुड़ी एक मोटर को पावर देती है; यह मोटर 41 bhp की ताकत और 110 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. एमजी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 230 km की रेंज देती है, लेकिन असल में यह लगभग 150 km तक चल सकती है. अब इसका एक ऐसा वर्जन भी है जो 7.2 kW AC फ़ास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप इसे घर या ऑफ़िस में चार्ज करने की सुविधा का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो कॉमेट को चलाने का खर्च लगभग न के बराबर है.

टाटा टियागो ईवी

कीमत: ₹7.0 लाख से ₹10 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप थोड़ी बड़ी या पारंपरिक (कन्वेंशनल) गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो नई टाटा टियागो ईवी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह छोटी है, लेकिन एक प्रॉपर 5-डोर हैचबैक है. इसे हाल ही में बड़ा अपडेट मिला है और अब इसका लुक नया हो गया है. साथ ही, इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटो AC, 360-व्यू कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू जैसे मॉडर्न फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

टियागो ईवी में आपको दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं – 19.2 kWh और 24 kWh – और दोनों के साथ एक ही मोटर ऑप्शन मिलता है. पहले वाले वर्शन में 60 bhp की ताकत और 110 Nm का टॉर्क मिलता है, और एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज 226 km है. बड़ी बैटरी वाले वर्शन में 74 bhp की ताकत और 114 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसकी रेंज 285 km बताई गई है. शहर में इसकी असल ज़्यादा से ज़्यादा रेंज लगभग 180-200 km होगी.

मारुति सुजुकी वैगनआर

कीमत: ₹5.43 लाख से ₹7.66 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप ईवी नहीं लेना चाहते और आपके लिए पेट्रोल हैचबैक या फ़ैक्ट्री-फिटेड CNG वाली कार बेहतर विकल्प है, तो वैगनआर सालों से लोगों की पसंदीदा रही है, और इसकी एक वजह भी है. भले ही वैगनआर में आपको मॉडर्न EV जैसी प्रीमियम खूबियां न मिलें, लेकिन यह बुनियादी ज़रूरतों को बखूबी पूरा करती है. इसमें आपको टचस्क्रीन, एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, रियर कैमरा, 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD और कई अन्य सुविधाओं के साथ एक मज़बूत और आरामदायक केबिन मिलता है.

वैगनआर में मारुति सुजुकी के अब तक के सबसे बेहतरीन पेट्रोल इंजन में से एक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें 1.2-लीटर K-सीरीज़ 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 90 bhp की ताकत और 114 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, और इसमें मैनुअल और AMT दोनों तरह के ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, 1.0-लीटर इंजन का भी विकल्प है, जो आपकी पसंद के आधार पर सिर्फ़ पेट्रोल या पेट्रोल + CNG के साथ आता है.

ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस

कीमत: रु.5.60 लाख से रु.8.04 लाख (एक्स-शोरूम)

ग्रांड i10 निऑस एक ऐसी कार है जो ह्यून्दे के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हर महीने औसतन 4000 से 5000 यूनिट्स बिकती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बेहतरीन कार है. ग्रांड i10 निऑस देखने में आकर्षक है, इसमें स्मार्ट फीचर्स और एक दमदार इंजन है जो शहर के लिए तो बढ़िया है ही, साथ ही यह कभी-कभार हाईवे पर लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त है. इसके बाहरी हिस्से में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि अंदर की तरफ एक बढ़िया लेआउट के साथ अच्छे साइज़ की टचस्क्रीन, इंजन स्टार्ट-स्टॉप और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं.

इसमें 1.2-लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन है, जो 82 bhp की ताकत और 114 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें यही इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, हिल असिस्ट, रियर-व्यू कैमरा, ESC और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं.

मारुति सुज़ुकी बलेनो

कीमत: ₹5.99 लाख से ₹9.10 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो हमारा अगला सुझाव मारुति सुज़ुकी बलेनो होगा. यह वैगनआर से लगभग दो सेगमेंट ऊपर है, और स्विफ्ट के बजाय इसे चुनने की वजह फिर से इसका 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन है. इसमें इंजन को 87 bhp की ताकत और 113 Nm का पीक टॉर्क देने के लिए ट्यून किया गया है, और हाँ, इसमें आपको इंजन के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। पेट्रोल वर्जन में मैनुअल और AMT गियरबॉक्स, दोनों के ऑप्शन मिलते हैं.

फीचर्स की बात करें तो बलेनो में ऑल-LED लाइटिंग, स्मार्ट अलॉय व्हील्स और प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. इसके अलावा, आपको एक बेहतर 9-इंच HD टचस्क्रीन, 360-व्यू कैमरा, रियर वेंट्स के साथ ऑटो AC और भी बहुत कुछ मिलता है.

टाटा अल्ट्रोज़

कीमत: ₹6.30 लाख से ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम)

टाटा अल्ट्रोज़ ​​लंबे समय से बलेनो को टक्कर दे रही है. हालांकि इसमें भी स्मार्ट टेक और आरामदायक फीचर्स लगभग उतने ही हैं, लेकिन इसके खास होने की मुख्य वजह यह है कि अल्ट्रोज़ ​​इकलौती ऐसी हैचबैक है जिसमें अभी डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है. हां, इसमें डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCA) ऑप्शन के साथ 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी है, लेकिन डीज़ल इंजन ही इसे सबसे अलग बनाता है. इसका डीज़ल इंजन 89 bhp की ताकत और 200 Nm का पीक टॉर्क बनाता है, लेकिन यह सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है.

इसकी फ़ीचर्स लिस्ट भी काफी लंबी-चौड़ी है. इसमें ऑल-LED लाइटिंग, स्मार्ट अलॉय व्हील्स, फ़्लश डोर हैंडल और कनेक्टेड LED टेललाइट्स जैसे फ़ीचर्स हैं. कार के अंदर का लेआउट साफ़-सुथरा है और इसमें फ़्लोटिंग-स्टाइल टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो वायरलेस एंड्राइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और कई अन्य टेक फ़ीचर्स को सपोर्ट करता है. साथ ही, इसमें डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ब्लाइंड स्पॉट व्यू, 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ़ भी मिलता है.