भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 28, 2026
हाइलाइट्स
- दो ट्रिम लेवल - GX और VX में उपलब्ध है
- पहली बार 4x2 ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध है
- 2.8 डीज़ल इंजन के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है
ग्लोबल लॉन्च के लगभग 8 महीने बाद, टोयोटा ने भारत में नौवीं-जेनरेशन की हायलक्स पिक-अप लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. अपने पिछले मॉडल वाले प्लेटफ़ॉर्म पर बनी नई हायलक्स का डिज़ाइन ज़्यादा मस्कुलर और शार्प है, और इसके कैबिन में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजी दी गई है. हायलक्स दो ट्रिम लेवल - GX और VX - में उपलब्ध है.
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|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|2.8 डीज़ल GX 4x2 ऑटोमेटिक
|रु.31.99 लाख
|2.8 डीज़ल GX 4x4 ऑटोमेटिक
|रु.3.69 लाख
|2.8 Diesel VX 4x4 ऑटोमेटिक
|रु.36.69 लाख
सबसे पहले लुक की बात करें तो, नई हायलक्स का फ्रंट हिस्सा पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा सीधा और ऊंचा लगता है, जिसमें कट्स और क्रीज़ इसे एक लेयर्ड लुक देते हैं. बोनट के निचले हिस्से में पतले हेडलैम्प्स लगे हैं, जो काले रंग की एक पट्टी से जुड़े हैं जिस पर टोयोटा का नाम लिखा है. ग्रिल नीचे की तरफ है, बॉडी के रंग की है और इसके दोनों तरफ गहरे फ़ॉल्स साइड वेंट्स दिए गए हैं. बम्पर का डिज़ाइन काफी भरा-भरा सा लगता है, जिसमें क्लैडिंग, बीच में एक बड़ा एयर वेंट, स्किड प्लेट और निचले हिस्से में फॉग लैम्प्स दिए गए हैं.
साइड से देखने पर, नई हायलक्स में ज़्यादा चौकोर व्हील आर्च और आगे-पीछे खास फेंडर फ्लेयर्स दिए गए हैं. वहीं, इसके पिछले हिस्से में सिंपल वर्टिकल टेल लैंप्स हैं, जिनके साथ टेलगेट के दोनों तरफ C-शेप की LED लाइट गाइड्स लगी हैं. पहले की तरह, भारत में हायलक्स सिर्फ़ डबल कैब बॉडीस्टाइल में ही मिलेगी - हालांकि, ग्लोबल मार्केट में यह सिंगल कैब और एक्सटेंडेड कैब बॉडीस्टाइल में भी उपलब्ध है.
कैबिन में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी सुधार किया गया है, जबकि इसका डिज़ाइन कुछ नई टोयोटा गाड़ियों जैसा ही है. डैशबोर्ड में लेयर्ड डिज़ाइन है, जिसमें बीच में 12.3-इंच की टचस्क्रीन और स्टीयरिंग के पीछे एक हुडेड केसिंग के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. सेंट्रल AC वेंट्स टचस्क्रीन के नीचे हैं, जबकि AC कंट्रोल्स, 4x4 कंट्रोल्स और टेरेन मोड्स सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में दिए गए हैं. इसमें मिलने वाले फीचर्स में 360-डिग्री कैमरा, टेरेन मोड्स, 4x4 वेरिएंट्स में लो-रेंज, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग शामिल हैं.
सेफ्टी के मामले में, हायलक्स में 7 एयरबैग, EBD के साथ ABS और कई अन्य फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.
पावरट्रेन की बात करें तो, हायलक्स में वही जाना-पहचाना 2.8-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है. यह 201 bhp की ताकत और 500 एनएम का पीक टॉर्क (मैनुअल में 420 Nm) देता है. पुराने मॉडल के उलट, नई हायलक्स में बेस ट्रिम लेवल पर 4x4 के साथ-साथ टू-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट सिर्फ़ 4x4 में आता है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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