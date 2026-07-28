लॉन्च से पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट का कैबिन बिना ढके आया नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 28, 2026
हाइलाइट्स
- केबिन में नए फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे अपडेट्स मिलेंगे
- 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के ही जारी रहने की उम्मीद है
- आने वाले महीनों में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट की नई तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं, जिनसे SUV के जल्द लॉन्च होने से पहले इसके अपडेटेड कैबिन की साफ़ झलक मिलती है. अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद वाली स्कॉर्पियो-N में बाहरी हिस्से में स्टाइलिंग अपडेट्स के साथ-साथ एक नया केबिन भी मिलेगा, जिसमें वैरिएंट के आधार पर ज़्यादा फ़ीचर्स दिए जा सकते हैं.
नई तस्वीरों से कैबिन में किए गए कुछ ऐसे बदलावों की पुष्टि होती है जो पहले स्पाई शॉट्स में देखे गए थे, जैसे कि SUV में नए डिज़ाइन वाला सेंटर कंसोल दिया गया है. टचस्क्रीन अब फ्री-स्टैंडिंग डिज़ाइन वाली है और मौजूदा एसयूवी की तुलना में बड़ी है, जबकि सेंट्रल एयर-कॉन वेंट्स अब टचस्क्रीन के नीचे लगाए गए हैं.
नीचे की तरफ़, स्कॉर्पियो-N फ़ेसलिफ़्ट में डुअल-ज़ोन एयर-कॉन सिस्टम के लिए वही फ़िज़िकल कंट्रोल दिख रहे हैं जो पुराने मॉडल में थे, और नीचे टॉगल-स्टाइल स्विच की लाइन भी वैसी ही रखी गई है. सेंट्रल फ़्लोर कंसोल पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड फ़ंक्शन के स्विच भी दिख रहे हैं. तस्वीरों में एक और नया फ़ीचर दिख रहा है - फ़ुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो मौजूदा SUV के एनालॉग डायल सेटअप की जगह लेगा.
फीचर्स की बात करें तो, अपग्रेडेड टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा स्कॉर्पियो-एन के फीचर्स की लिस्ट में कुछ और अपग्रेड्स भी मिल सकते हैं. नए फीचर्स में 360-डिग्री कैमरा सेटअप (मौजूदा कार में फ्रंट और रिवर्स कैमरा मिलता है), साउंड सिस्टम में अपडेट्स और शायद ज़्यादा बेहतर लेवल 2 ADAS सुइट शामिल हो सकते हैं.
मैकेनिकल तौर पर, महिंद्रा की ओर से इस SUV में कोई बड़ा बदलाव किए जाने की उम्मीद नहीं है; मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन ही इसमें इस्तेमाल होते रहेंगे। उम्मीद है कि दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएंगे, और डीज़ल इंजन में फोर-व्हील-ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा.
डिज़ाइन की बात करें तो, टैस्ट म्यूल्स की तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें मामूली स्टाइलिंग अपडेट किए गए हैं, जैसे कि नए डिज़ाइन वाली ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, लाइट क्लस्टर में बदलाव और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन मिलता है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.49 - 24.95 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 26.9 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स