भारत में रु.25 लाख से कम कीमत वाली ये हैं वो कारें जिनमें मिलती हैं कैप्टन सीट्स

आजकल कई एसयूवी और एमपीवी में अलग-अलग कैप्टन सीटें मिलती हैं, जो आपके परिवार के लिए हाईवे पर लंबी यात्रा को बहुत आरामदायक बनाती हैं. पारंपरिक फ्लैट बेंच पर कंधे से कंधा सटाकर बैठने के बजाय, ये सीटें बीच वाली लाइन में बैठे यात्रियों को एडजस्टेबल आर्मरेस्ट और पीछे की तरफ झुकने वाली बैकरेस्ट के साथ अपनी अलग जगह देती हैं.

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चाहे आप शहर में चलाने के लिए बजट-फ्रेंडली MPV ढूंढ रहे हों या लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्रीमियम हाइब्रिड कार, नीचे उन कुछ कारों पर नज़र डालें जो अभी भारत में कैप्टन सीट्स के साथ उपलब्ध हैं.

1.मारुति सुजुकी XL6

कीमत: रु.11.57 लाख एक्स-शोरूम (बेस ज़ेटा ट्रिम से शुरू)

कम बजट वाले खरीदारों के लिए XL6 एक स्मार्ट पसंद है. मारुति इस MPV का बेंच-सीट वाला वर्जन बनाती ही नहीं है. इसका मतलब है कि आपको बेस वैरिएंट से ही बीच वाली लाइन में दो अलग-अलग कैप्टन सीटें मिलती हैं, और इसके लिए आपको ऊंचे ट्रिम के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते.

मुख्य फीचर्स:

दूसरी रो की सीटें स्लाइड और रिक्लाइन होती हैं

दोनों यात्रियों के लिए फोल्डिंग आर्मरेस्ट उपलब्ध हैं

1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक मिलती है

फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प भी उपलब्ध है

इसके बेस मॉडल में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेकिन ऊंचे ट्रिम्स में केबिन को ब्लैक परफोरेटेड लेदरेट से अपग्रेड किया गया है. यह कम मेंटेनेंस कॉस्ट वाली एक बहुत ही प्रैक्टिकल फैमिली कार है, जिसमें सभी सीटें भरी होने पर भी 209-लीटर का काम का बूट स्पेस मिलता है.



अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बिना किसी झंझट के ज़्यादा लोगों को ले जा सके, जिसमें हर यात्री के लिए अलग सीट हो और जो शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हो, तो इसे चुनें.

2. किआ कारेंज क्लैविस/क्लैविस ईवी

कीमत: किआ कारेंज क्लैविस: ₹15.28 लाख एक्स-शोरूम (HTK+ ट्रिम से शुरू); किआ कारेंज क्लैविस EV: ₹20 लाख एक्स-शोरूम (HTX(E) ट्रिम से शुरू)

किआ ने कारेंज क्लैविस में काफी अच्छी जगह बनाई है. आप HTK+ वैरिएंट से स्टैंडर्ड बेंच लेआउट को 6-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड कर सकते हैं.

मुख्य फीचर्स

तीसरी पंक्ति तक आसानी से पहुँचने के लिए वन-टच इलेक्ट्रिक टम्बल फीचर

टम्बल फीचर डुअल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री

पीछे बैठे यात्रियों के लिए रिट्रैक्टेबल सीटबैक टेबल

रूफ-माउंटेड एसी वेंट्स

ऑल-इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन विकल्प उपलब्ध हैं

दूसरी लाइन की सीटों में काफी कुशनिंग है और इनमें मोटे साइड बोल्स्टर दिए गए हैं जो आपको अपनी जगह पर बनाए रखते हैं. खरीदारों के पास अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या बहुत किफायती डीज़ल इंजन चुनने का विकल्प भी है. जो लोग पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चाहते हैं, वे कारेंज क्लैविस को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में भी ले सकते हैं, जिसमें दो बैटरी पैक के विकल्प और 490 km तक की रेंज का दावा किया गया है.

अगर आप ये चाहते हैं तो इसे चुनें: स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन और कई इंजन विकल्पों वाली प्रीमियम एहसास देने वाली MPV.

एमजी हेक्टर प्लस

कीमत: रु.18.92 लाख एक्स-शोरूम (शार्प प्रो 6-सीटर ट्रिम से शुरू)

एमजी हेक्टर प्लस को खास तौर पर हाईवे पर आराम से गाड़ी चलाने के लिए बनाया गया है. 6-सीट वाला लेआउट पाने के लिए आपको 'शार्प प्रो' ट्रिम चुनना होगा, जिसमें केबिन बहुत शानदार और अच्छी सुविधाओं वाला लगता है.

मुख्य फीचर्स

स्मोक्ड सेपिया ब्राउन लेदरेट सीटें

सीटों में मैनुअल स्लाइड और रिक्लाइन एडजस्टमेंट

बड़ा पैनोरमिक सनरूफ

आरामदायक सफर के लिए सॉफ्ट सस्पेंशन

कैप्टन सीटों में अच्छी साइड पैडिंग दी गई है, ताकि तीखे मोड़ों पर आप अपनी जगह पर बने रहें. बड़ी टचस्क्रीन और दमदार टर्बो-पेट्रोल या डीज़ल इंजन के साथ, हेक्टर प्लस अंदर से बहुत मॉडर्न लगती है.

अगर आप लंबी रोड ट्रिप के लिए बहुत सारे टेक-फीचर्स वाला कैबिन और बहुत आरामदायक व शांत राइड चाहते हैं, तो इसे चुनें.

4.ह्यून्दे अल्कज़ार

कीमत: रु.18.96 लाख एक्स-शोरूम (प्लैटिनम 6-सीटर ट्रिम से शुरू)

ह्यून्दे ने अल्कज़ार की मिडल रो (बीच वाली लाइन) के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है. प्लेटिनम ट्रिम और उससे ऊपर के मॉडल में मिलने वाली दो कैप्टन सीटों में फोल्ड-आउट थाई कुशन एक्सटेंशन और सीट पर लगे आर्मरेस्ट दिए गए हैं.

मुख्य फीचर्स

पीछे बैठे यात्रियों के लिए डेडिकेटेड वायरलेस फोन चार्जर

फोल्ड-आउट ट्रे टेबल

रियर विंडो सनब्लाइंड्स

इस खास लेआउट की वजह से अल्काज़ार का पिछला हिस्सा किसी आम फ़ैमिली SUV के बजाय एक महंगी लग्ज़री सेडान जैसा महसूस होता है. यह टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल, दोनों तरह के इंजन के साथ आती है और इसमें शहर में आसानी से गाड़ी चलाने के लिए स्मूद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिए गए हैं.

अगर आप शानदार कैप्टन सीटों वाली एक बेहतरीन और आसानी से चलाई जा सकने वाली SUV चाहते हैं, जिससे लंबी यात्राएं बहुत मज़ेदार हो जाएं, तो इसे चुनें.

5. महिंद्रा XUV 7XO

कीमत: ₹21.84 लाख एक्स-शोरूम (AX7T 6-सीटर डीज़ल मैनुअल ट्रिम से शुरू)

महिंद्रा ने XUV 7XO में कैप्टन सीट्स दी हैं. हालांकि, यह लेआउट AX7T से शुरू होकर AX7L ट्रिम तक मिलता है और सिर्फ़ 6-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ही उपलब्ध है.

मुख्य फीचर्स

परफोरेटेड सफेद लेदरेट सीटें

बेहतर कमर सहारे के लिए डीप कॉन्टूरिंग

2.0-लीटर पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के शक्तिशाली विकल्प

हाईवे पर बेहतर सुरक्षा के लिए लेवल 2 ADAS

इसकी सीटें काफी पीछे तक झुक जाती हैं, जो लंबी रात की यात्राओं में सोने के इच्छुक यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है. यह SUV खुद भी बहुत तेज़ है और इसमें ड्राइवर की मदद करने वाली आधुनिक तकनीकें मौजूद हैं.

अगर आपको मज़बूत इंजन परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ एडवांस्ड सेफ़्टी फ़ीचर्स और ज़्यादा जगह वाला कैबिन चाहिए, तो इसे चुनें.

6. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

कीमत: ₹19.53 लाख एक्स-शोरूम (GX 7-सीटर ट्रिम से शुरू)

भारत में पिछली सीट के आराम के मामले में इनोवा हाइक्रॉस को शायद सबसे अच्छा माना जाता है. जहाँ इसके स्टैंडर्ड GX वैरिएंट में आरामदायक स्लाइडिंग कैप्टन चेयर मिलती हैं, वहीं टॉप-स्पेक ZX और ZX(O) हाइब्रिड मॉडल आराम और सुविधाओं के मामले में इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं.

मुख्य फीचर्स

दूसरी रो में बिजनेस-क्लास जैसी पावर्ड ऑटोमन सीटें (ZX वेरिएंट में)

इलेक्ट्रिक रूप से बढ़ने वाले कैल्फ सपोर्ट

डार्क चेस्टनट लेदर अपहोल्स्ट्री

अत्यधिक बेहतर माइलेज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प

महंगे हाइब्रिड वर्जन में पैसेंजर मोटराइज़्ड लेग रेस्ट का इस्तेमाल करके अपने पैर पूरी तरह फैला सकते हैं. साथ ही, आपको टोयोटा की लंबे समय तक चलने वाली भरोसेमंद सर्विस का सुकून भी मिलता है.

अगर आप जर्मन लग्ज़री कार पर पैसे खर्च करने से पहले यात्रियों के लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक अनुभव चाहते हैं, तो इसे चुनें.

7.टाटा सफारी

कीमत: रु.17.95 लाख एक्स-शोरूम (एडवेंचर X प्लस 6-सीटर ट्रिम से शुरू)

टाटा कैप्टन सीट का ऑप्शन सिर्फ़ उन खरीदारों को देती है जो पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस (fully loaded) वैरिएंट्स के लिए अपना बजट बढ़ाने को तैयार हों. इस कार का केबिन अपने ब्राइट ऑयस्टर व्हाइट लेदरेट फ़िनिश के साथ शानदार दिखता है.

मुख्य फीचर्स

फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे सरकाने के लिए ' बॉस मोड' बटन

बॉस मोड' बटन पीछे बैठे यात्रियों के लिए वेंटिलेटेड सीटें

2.0-लीटर क्रायोटेक डीज़ल इंजन

नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प

भारत NCAP में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग



इसकी सबसे खास बात है 'बॉस मोड' स्विच, जिससे पीछे बैठा यात्री इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खाली पड़ी अगली सीट को आगे खिसका सकता है और तुरंत बहुत ज़्यादा लेगरूम बना सकता है। सफारी भारी और सुरक्षित महसूस होती है, और सड़क पर इसका ज़बरदस्त दबदबा दिखता है.

अगर आप ये चाहते हैं तो इसे चुनें: एक बड़ी, बेहद सुरक्षित SUV, जिसका सड़क पर ज़बरदस्त दबदबा हो और जिसमें तीसरी लाइन की सीट भी काम की हो.

8. महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक / स्कॉर्पियो एन

कीमत: स्कॉर्पियो क्लासिक: ₹17.40 लाख एक्स-शोरूम (स्कॉर्पियो क्लासिक S11 7CC); स्कॉर्पियो N: ₹21.14 लाख एक्स-शोरूम (Z8 6-सीटर ट्रिम से शुरू)

अगर आप कैप्टन सीटों वाली मज़बूत एसयूवी चाहते हैं, तो महिंद्रा आपको दो विकल्प देती है. स्कॉर्पियो क्लासिक अपने पुराने अंदाज़ को बनाए रखती है और इसके पूरी तरह से लोडेड S11 7CC वैरिएंट में कैप्टन सीटें मिलती हैं. अगर आप ज़्यादा फ़ीचर्स वाला मॉडर्न कैबिन चाहते हैं, तो स्कॉर्पियो N के सबसे महंगे Z8 और Z8L वैरिएंट्स में छह-सीटर लेआउट का विकल्प मिलता है.

मुख्य फीचर्स

स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो N दोनों में कैप्टन सीटों का विकल्प उपलब्ध है

शक्तिशाली डीज़ल इंजन विकल्प, जबकि स्कॉर्पियो N में पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है

बेहतर सड़क विजिविलिटी के लिए ऊंची सीटिंग पोजिशन

मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम निर्माण

चुनिंदा स्कॉर्पियो N वेरिएंट में 4WD विकल्प उपलब्ध है

स्कॉर्पियो क्लासिक उन खरीदारों के लिए बेहतरीन है जो अक्सर खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और एक सिंपल, भरोसेमंद एसयूवी चाहते हैं. स्कॉर्पियो एन अंदर से ज़्यादा प्रीमियम लगती है, इसमें ज़्यादा फ़ीचर्स हैं और यह परिवार के साथ लंबी यात्राओं के लिए ज़्यादा सही है, साथ ही इसमें स्कॉर्पियो की मज़बूती वाली खासियत भी बरकरार है.

अगर आप ये चाहते हैं तो इसे चुनें: कैप्टन सीटों वाली एक मज़बूत SUV, सड़क पर दमदार मौजूदगी और पारंपरिक काम-काजी गाड़ी या ज़्यादा प्रीमियम फ़ैमिली SUV में से चुनने का विकल्प.

खास ज़िक्र

अगर आप कुछ और विकल्प देखना चाहें, तो इन मॉडल्स में बीच की लाइन में अलग-अलग सीटें भी मिलती हैं:

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा: इनोवा क्रिस्टा अब सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाला विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आपको एक भरोसेमंद और मज़बूत डीज़ल MPV चाहिए, तो यह आज भी एक बेहतरीन पसंद है. क्रिस्टा में एक बड़ा कैबिन है जिसमें तीनों लाइनों में काफ़ी जगह है और सामान रखने के लिए भी अच्छी-खासी जगह मिलती है. यह हाईवे पर भी शानदार परफ़ॉर्मेंस देती है और इसे टोयोटा की भरोसेमंद क्वालिटी का साथ मिलता है. कैप्टन सीट का विकल्प GX 7-सीटर वैरिएंट से शुरू होता है, जिसकी कीमत रु.19.72 लाख (एक्स-शोरूम) है.