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भारतीय सड़कों और गड्ढों के लिए 10 सबसे अच्छी कारें: जो झेल सकती हैं खराब से खराब रास्तों की मार

भारत में एसयूवी खरीदना सिर्फ़ स्टाइल या फ़ीचर्स की बात नहीं है. गड्ढों, टूटी-फूटी सड़कों और अचानक आने वाले स्पीड ब्रेकर रोज़ाना के सफ़र का हिस्सा बन गए हैं, इसलिए यहाँ ऐसी 10 कारें बताई गई हैं जो भारतीय सड़कों की स्थितियों को संभालने के मामले में सबसे अलग हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • राइड क्वालिटी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि ग्राउंड क्लीयरेंस
  • इसमें सब-कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट और फुल-साइज़ SUV शामिल हैं
  • सस्पेंशन सेटअप, टिकाऊपन और असल ज़िंदगी में इस्तेमाल के आधार पर चुने गए विकल्प

भारतीय सड़कों पर गाड़ी की कमियां आसानी से पता चल जाती हैं. एक हिस्से में सड़क एकदम नई और चिकनी हो सकती है, तो वहीं अगले ही हिस्से में गड्ढे, टूटी-फूटी जगहें और ऊबड़-खाबड़ सतह हो सकती है. इसीलिए भारत के लिए सबसे अच्छी कार वही नहीं है जिसमें सबसे बड़ा इंजन हो या सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स हों; बल्कि सबसे अच्छी कार वह है जो खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सके.

 

यह भी पढ़ें: भारत में रु.20 लाख से कम कीमत पर इन कारों में मिलती है पैनोरमिक सनरूफ

Low profile tyres

भारतीय सड़कों पर गाड़ी की कमियां आसानी से पता चल जाती हैं. एक हिस्से में सड़क एकदम नई और चिकनी हो सकती है, तो वहीं अगले ही हिस्से में गड्ढे, टूटी-फूटी जगहें और ऊबड़-खाबड़ सतह हो सकती है. इसीलिए भारत के लिए सबसे अच्छी कार वही नहीं है जिसमें सबसे बड़ा इंजन हो या सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स हों; बल्कि सबसे अच्छी कार वह है जो खराब सड़कों पर भी आसानी से चल सके.

 

टाटा पंच

Tata Punch Facelift 6

पंच यह साबित करती है कि एक बढ़िया सब-कॉम्पैक्ट SUV पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद, यह खराब सड़कों पर भी बहुत मज़बूती से चलती है. इसका सस्पेंशन गड्ढों के झटकों को अच्छे से झेल लेता है, और 193 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे कई ऐसी हैचबैक कारों से बेहतर बनाता है जिन्हें खराब सड़कों पर चलने में मुश्किल होती है. पंच की कीमत 5.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

टाटा नेक्सॉन

Nexon 3

नेक्सॉन ने लगभग हर मामले में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई है. इसका 208 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर भी गाड़ी को आसानी से चलने में मदद करता है, जबकि इसका सस्पेंशन आराम और स्थिरता के बीच अच्छा तालमेल बिठाता है. चाहे आप गड्ढों वाली शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हों या हाईवे पर, नेक्सॉन हमेशा भरोसेमंद और मज़बूत महसूस होती है. नेक्सॉन की कीमत 7.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा

2026 Maruti Brezza Facelift Variants Explained 1

ब्रेज़ा अलग दिखने के लिए दिखावटी फीचर्स पर निर्भर नहीं रहती. इसके बजाय, इसमें ऐसा सस्पेंशन सेटअप मिलता है जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सही और संतुलित लगता है. यह खराब सड़कों पर झटकों को अच्छे से झेल लेती है और 200 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से स्पीड ब्रेकर से भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती. जो खरीदार ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जिसे रोज़ाना इस्तेमाल करना आसान हो, उनके लिए ब्रेज़ा इस सेगमेंट की बेहतरीन गाड़ियों में से एक है. मारुति ने हाल ही में 2026 ब्रेज़ा लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹7.40 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

महिंद्रा एक्सयूवी 3XO

Mahindra 3 XO 19

एक्सयूवी 3XO में शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप का तालमेल देखने को मिलता है. कुछ स्पोर्टी एसयूवी के उलट, जो खराब रास्तों पर सख्त महसूस होती हैं, महिंद्रा की यह गाड़ी आराम से समझौता किए बिना संतुलित रहती है. 201 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, यह शहर की खराब सड़कों से लेकर हाईवे के जोड़ों (एक्सपेंशन जॉइंट्स) तक, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. एक्सयूवी 3XO की कीमतें अभी रु.7.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

 

महिंद्रा बोलेरो निओ

Bolero Neo

बोलेरो निओ का मकसद लग्ज़री या आरामदायक गाड़ी बनना नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है. इसे आराम के बजाय मज़बूती के लिए बनाया गया है, इसलिए यह ग्रामीण भारत में बहुत पसंद की जाती है, जहाँ सड़कें खराब या अनिश्चित हो सकती हैं. अगर आपकी प्राथमिकता लिस्ट में प्रीमियम फ़ीचर्स से ज़्यादा भरोसेमंद और मज़बूत गाड़ी शामिल है, तो बोलेरो नियो सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है. बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत ₹8.99 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

सिट्रॉएन एयरक्रॉस X

Aircross X Exterior 1000

एयरक्रॉस X का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है. बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स सिट्रॉएन की तरह सस्पेंशन को ट्यून करते हैं, और एयरक्रॉस X इसका सबूत है. स्पोर्टी हैंडलिंग के बजाय, सिट्रॉएन ने आराम पर ध्यान दिया है, जिससे यह एसयूवी खराब सड़कों पर आसानी से चल सकती है. अगर राइड का आराम आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो एयरक्रॉस आपकी शॉर्टलिस्ट में ऊपर होनी चाहिए. एयरक्रॉस X की कीमतें अभी रु.9.09 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

 

ह्यून्दे क्रेटा

Creta Coast to Coast drive 4

क्रेटा भारत की पसंदीदा एसयूवी में से एक बन गई है क्योंकि इसमें शायद ही कोई कमी देखने को मिलती है. इसका सस्पेंशन आराम को ध्यान में रखकर सेट किया गया है, जो सड़क की खराबियों को आसानी से झेल लेता है और तेज़ रफ़्तार पर भी गाड़ी को स्थिर रखता है. हालांकि, कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm से ज़्यादा है, लेकिन क्रेटा की राइड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बनी हुई है. क्रेटा की कीमत रु.10.91 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

 

टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर

Toyota Hyryder 16

हालांकि यह मारुति का ही रीबैज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हायराइडर में टोयोटा की भरोसेमंद छवि के साथ-साथ ऐसा सस्पेंशन भी मिलता है जो भारतीय सड़कों पर आरामदायक महसूस होता है. इसका 210 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब रास्तों पर आसानी से चलने में मदद करता है, जबकि इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट लंबी दूरी तय करने वाले खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प है. स्टैंडर्ड हायराइडर की कीमत रु.11.31 लाख से शुरू होती है, जबकि हाइब्रिड ट्रिम की कीमत रु.17.18 लाख से शुरू होती है (दोनों एक्स-शोरूम) कीमतें हैं.

 

होंडा एलिवेट

Honda Elevate Built For Our Roads and Lives 3

अगर कोई ऐसी एसयूवी है जो भारतीय सड़कों के लिए एकदम सही लगती है, तो वह है होंडा एलिवेट. इसका 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिडसाइज़ एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा में से एक है, लेकिन जो चीज़ सच में प्रभावित करती है, वह है इसका सस्पेंशन है. यह गड्ढों पर भी स्थिर रहती है और हाईवे पर बहुत ज़्यादा नरम महसूस नहीं होती. वहीं, होंडा की भरोसेमंदता इसे उन खरीदारों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक बनाती है जो अक्सर अलग-अलग तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं. एलिवेट की कीमतें अभी रु.11.60 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं.

 

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन

Tata Safari vs Mahindra Scorpio N 5

कुछ सड़कों पर सिर्फ़ ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस ही काफ़ी नहीं होता. यहीं पर स्कॉर्पियो एन अपनी असली क्षमता दिखाती है. लैडर-फ़्रेम चेसिस पर बनी यह गाड़ी ऐसे रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है जहाँ दूसरी गाड़ियाँ काफ़ी धीमी हो जाती हैं. स्कॉर्पियो एन की शुरुआती कीमत रु.13.49 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

आपको किस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए?

हालांकि ग्राउंड क्लीयरेंस ज़रूरी है, लेकिन यह आपके फ़ैसले पर असर डालने वाली एकमात्र बात नहीं होनी चाहिए. गाड़ी की ऊंचाई में 10 या 20 mm की बढ़ोतरी के मुकाबले, एक बेहतर सस्पेंशन सिस्टम अक्सर ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है. बड़े पहियों पर कम प्रोफ़ाइल वाले रबर के मुक़ाबले, ऊँची साइडवॉल वाले टायर झटकों को बेहतर ढंग से सोखते हैं.

 

अगर आप ज़्यादातर शहर में गाड़ी चलाते हैं, तो ब्रेज़ा, नेक्सॉन, पंच और एक्सयूवी 3XO आराम और काम की चीज़ों का बेहतरीन तालमेल देती हैं. जो खरीदार हाईवे पर लंबी दूरी तय करते हैं, उन्हें एलिवेट, क्रेटा और हायराइडर पसंद आएंगी, जबकि जो लोग अक्सर गाँव की सड़कों या कंस्ट्रक्शन साइट पर गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए स्कॉर्पियो-एन या बोलेरो निओ बेहतर रहेंगी.

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