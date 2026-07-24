भारत में रु.20 लाख से कम कीमत पर इन कारों में मिलती है पैनोरमिक सनरूफ
द्वारा ऋषभ परमार
7 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 24, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा कर्व में बहुत ही किफायती कीमत पर पैनोरमिक सनरूफ मिलता है
- मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा की पैनोरमिक रूफ़ के दोनों ग्लास पैनल स्लाइड करके खुलते हैं
- एमजी हेक्टर रु.20 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों में सबसे बड़े ग्लास ओपनिंग वाले पैनोरमिक सनरूफ में से एक देती है
कुछ साल पहले, पैनोरमिक सनरूफ सिर्फ़ महंगी लग्ज़री कारों में ही मिलता था, लेकिन आज यह फ़ीचर रु.20 लाख से कम कीमत वाली कारों में भी मिल जाता है. यह बाहर से स्टाइलिश दिखने के अलावा, कार के अंदर की जगह को ज़्यादा खुला और हवादार भी बनाता है. इस कीमत वाली रेंज में बाज़ार में मौजूद सबसे अच्छे विकल्पों को देखने से पहले, यह समझना ज़रूरी है कि ये सिस्टम असल में कैसे काम करते हैं.
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पैनोरमिक सनरूफ क्या है?
आम सनरूफ के उलट, जो सिर्फ़ आगे की सीटों के ऊपर काँच का एक छोटा-सा चौकोर हिस्सा खोलता है, पैनोरमिक सनरूफ कार की लगभग पूरी छत को कवर करता है. इसमें डुअल-पेन सेटअप होता है जो पीछे बैठे यात्रियों तक फैला होता है. जब काँच पूरी तरह बंद भी हो, तब भी सिर्फ़ फ़ैब्रिक सनब्लाइंड को पीछे हटाने से पूरे केबिन में प्राकृतिक रोशनी भर जाती है. इसलिए, लंबी रोड ट्रिप के दौरान इंटीरियर काफ़ी बड़ा और खुला-खुला महसूस होता है.
अगर आप लग्ज़री सेगमेंट में जाए बिना यह प्रीमियम फ़ीचर चाहते हैं, तो भारत में अभी मौजूद उन कारों पर नज़र डालें जो इस कीमत पर पैनोरमिक सनरूफ़ देती हैं.
टाटा कर्व
कीमत: रु.11.71 लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: प्योर प्लस S ट्रिम से शुरू होकर
ग्लास रूफ़ पाने के लिए आपको टाटा कर्व का सबसे महंगा मॉडल खरीदने की ज़रूरत नहीं है; पैनोरमिक सेटअप लाइनअप में शुरुआती 'प्योर प्लस S' वैरिएंट से ही उपलब्ध है. इसमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला सनब्लाइंड और ग्लास के किनारे पर मल्टी-कलर मूड लाइटिंग भी दी गई है. आप "हेलो टाटा, ओपन सनरूफ" जैसे कमांड से रूफ़ को खोल और बंद कर सकते हैं, और इसमें एक बटन भी है जिससे आप सामने वाले हिस्से को मैन्युअल रूप से लगभग 80% तक खोल सकते हैं.
- इंजन और परफॉर्मेंस: खरीदार नए डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन और बेहतरीन डीज़ल इंजन में से चुन सकते हैं; दोनों ही मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं.
- अन्य व्यावहारिक खूबियां: इसमें ढलान वाले नॉचबैक टेलगेट के नीचे छिपा हुआ 500-लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, साथ ही फ्लश डोर हैंडल और खराब सड़कों के लिए बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया गया है.
- अगर आप ऐसी कार चाहते हैं जो सबका ध्यान खींचे और जिसमें प्रीमियम कूप-SUV वाला लुक और स्टाइल बहुत ही किफायती कीमत पर मिले, तो इसे चुनें.
2. ह्यून्दे क्रेटा
कीमत रु.13.14 लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: EX (O) ट्रिम से शुरू होकर
ह्यून्दे क्रेटा अपने सेगमेंट में एक बेंचमार्क है. असल में, इसी ने भारत में पैनोरमिक ग्लास सेटअप को आम लोगों की पहुँच में लाने का काम किया. ह्यून्दे यह फ़ीचर अपनी रेंज में EX (O) ट्रिम से ही देना शुरू कर देती है, जिसका मतलब है कि एक रोशन और हवादार केबिन पाने के लिए आपको अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इसका स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ वॉइस-इनेबल्ड है, इसमें वेंटिलेशन के लिए टिल्ट फ़ंक्शन और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनशेड है, और ज़रूरत पड़ने पर यह पूरी तरह खुल भी सकता है.
3. मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा
कीमत: रु.14.04 लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: ज़ेटा (O) ट्रिम से शुरू होकर
मारुति ने ग्रांड विटारा में ग्लास रूफ़ के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है. ज़ेटा (O) ट्रिम से ही इसमें डबल-स्लाइडिंग डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ मिलती है. जहाँ ज़्यादातर कारों में ग्लास का सिर्फ़ आगे वाला हिस्सा ही पीछे के फिक्स्ड पैनल के ऊपर स्लाइड करके खुलता है, वहीं ग्रांड विटारा का सेटअप कहीं ज़्यादा खुलता है, जिससे बहुत बड़ा ओपनिंग एरिया मिलता है. इस सेटअप की वजह से आगे और पीछे बैठे यात्री आसमान का मज़ा ले सकते हैं.
- इंजन और परफॉर्मेंस: यह स्टैंडर्ड 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन या बहुत एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप के साथ उपलब्ध है, जो बेहतरीन माइलेज देता है.
- अन्य व्यावहारिक खूबियां: रोज़ाना चलाने का बहुत कम खर्च, एक बेहद भरोसेमंद इंजन, और मैनुअल अल्फा वेरिएंट में AllGrip ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम का विकल्प.
- अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक बहुत ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट फ़ैमिली SUV, जिसमें छत को पीछे करने पर आपको सबसे बड़ा असल ओपनिंग एरिया मिलता है.
एमजी हेक्टर
कीमत: रु.15.80 लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: स्मार्ट प्रो ट्रिम से शुरू होकर
एमजी हेक्टर को अंदर से बहुत बड़ा महसूस होने के हिसाब से बनाया गया है. इसके बड़े साइज़ के साथ तालमेल बिठाते हुए, एमजी इस प्राइस रेंज में सबसे बड़ी और चौड़ी ग्लास ओपनिंग (सनरूफ) देती है, जो स्मार्ट प्रो ट्रिम से शुरू होती है. जब रूफ़ ब्लाइंड पूरी तरह से खुला होता है, तो अंदर का हिस्सा एक चलते-फिरते लिविंग रूम जैसा लगता है. सनरूफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और इसमें पॉप-अप और स्लाइड फ़ंक्शन है. टचस्क्रीन या साधारण वॉइस कमांड से यह भी कंट्रोल किया जा सकता है कि सनरूफ कितना खुलेगा.
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- इंजन और परफॉर्मेंस: ह्यून्दे क्रेटा में आपको भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, दमदार टर्बो-पेट्रोल या बहुत किफायती 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है.
- अन्य व्यावहारिक खूबियां: अपने सेग्मेंट में सबसे बड़ी पिछली सीट, बेहद मुलायम लेदरेट कुशनिंग और एक बड़े 14-इंच HD सेंट्रल मीडिया कंसोल दिया गया है.
- अगर आप एक बड़ी, हाई-टेक हाईवे क्रूज़र चाहते हैं जिसमें यात्रियों के लिए भरपूर जगह और पूरा आराम मिले, तो इसे चुनें.
5. किआ सेल्टॉस
कीमत: रु.लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: HTK (O) ट्रिम से शुरू होकर
किआ ने अपनी सेल्टॉस को ह्यून्दे की अपनी ही कैटेगरी की गाड़ी के बराबर लाने के लिए अपडेट किया है और इसके प्रीमियम ट्रिम्स में फुल पैनोरमिक डुअल-पेन कॉन्फ़िगरेशन जोड़ा है. HTK (O) वैरिएंट से ही, डुअल-पेन वाली बड़ी ग्लास रूफ़, सेल्टोस की मशहूर दमदार और स्पोर्टी बाहरी स्टाइलिंग के साथ बहुत अच्छी लगती है. सनरूफ़ पावर-ऑपरेटेड है, जिसके कंट्रोल मैप लाइट्स के पास दिए गए हैं और सीधी धूप से बचने के लिए इसमें एक रिट्रैक्टेबल सनशेड भी है.
- इंजन और परफॉर्मेंस: इसका मैकेनिकल सेटअप क्रेटा जैसा ही है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड पेट्रोल, तेज़ टर्बो-पेट्रोल और ज़्यादा टॉर्क वाला डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है.
- अन्य व्यावहारिक खूबियां: डुअल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, आकर्षक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और चारों ओर बेहतरीन क्वालिटी वाले प्लास्टिक की वजह से केबिन वाकई प्रीमियम महसूस होता है.
- अगर आप क्रेटा का एक ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी विकल्प चाहते हैं, जिसमें शानदार कैबिन और बेहतरीन ड्राइविंग डायनामिक्स हों, तो इसे चुनें.
टाटा कर्व ईवी
कीमत: रु.16.99 लाख (एक्स-शोरूम)
सनरूफ़ वाला वैरिएंट: 'अकम्प्लिश्ड X 55' ट्रिम और उसके बाद के ट्रिम्स में.
अगर आपको कर्व की कूपे स्टाइलिंग पसंद है लेकिन आप ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन चाहते हैं, तो कर्व ईवी एक प्रीमियम ज़ीरो-एमिशन ऑप्शन है जिस पर ज़रूर गौर करना चाहिए. अकम्प्लिश्ड X 55 वेरिएंट में बड़ा पैनोरमिक ग्लास रूफ़ मिलता है, जिससे पहले से ही शांत इलेक्ट्रिक कैबिन में बहुत सुकून और खुलापन महसूस होता है. यह वॉइस-एक्टिवेटेड है और इसमें इन-बिल्ट LED मूड लाइटिंग है. यह सिंगल-टच मैकेनिज़्म से काम करता है और सनब्लाइंड को पूरी तरह पीछे हटाते हुए सामने वाले ग्लास पैन को खोल सकता है.
- इंजन और परफॉर्मेंस: इसमें 55 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 502 km की MIDC रेंज देने का दावा करता है.
- अन्य व्यावहारिक खूबियां: इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, बाहरी डिवाइस को चार्ज करने के लिए व्हीकल-टू-लोड टेक्नोलॉजी और चार्जिंग केबल रखने के लिए एक सुविधाजनक फ्रंट ट्रंक (फ्रंक) मिलता है.
- अगर आप ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहते हैं जिसमें लंबी ड्राइविंग रेंज के साथ-साथ प्रीमियम ग्लास रूफ़ और लोगों का ध्यान खींचने वाला लुक हो, तो इसे चुनें.
कुछ अन्य कारें
अगर आप रु.20 लाख से कम कीमत वाली रेंज में कुछ और विकल्प देखना चाहते हैं, तो इन मॉडल्स में भी छत के बेहतरीन सेटअप और फीचर्स मिलते हैं.
- फोक्सवैगन टाइगुन: इसकी कीमत रु.16.00 लाख है और इसमें सनरूफ की सुविधा टॉप लाइन ट्रिम से शुरू होती है. इस कार की ड्राइविंग परफॉर्मेंस शानदार है और इसे मज़बूत फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है; साथ ही, इसके हाई-एंड हाईलाइन और टॉप लाइन ट्रिम्स में प्रीमियम सनरूफ भी मिलता है.
- स्कोडा कुशक: क्लासिक प्लस और सिग्नेचर ट्रिम्स में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है, जबकि असली पैनोरमिक सनरूफ प्रेस्टीज ट्रिम से शुरू होता है, जिसकी कीमत ₹16.79 लाख है. मैकेनिकल तौर पर यह टाइगुन जैसी ही है.
- टाटा नेक्सॉन ईवी: इसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.16.14 लाख है और इसके टॉप 'एंपॉवर्ड 45' वेरिएंट में वॉइस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. साथ ही, यह कार इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का अनुभव एक कॉम्पैक्ट साइज़ में देती है.
- ह्यून्दे वर्ना: अगर आपको एसयूवी के बजाय सेडान का लो-स्लंग स्टांस पसंद है, तो वर्ना में एक शानदार और टेक्नोलॉजी से भरपूर कैबिन मिलता है. इसके HX 6 वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है, जिसकी कीमत ₹13.20 लाख है.
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XO: महिंद्रा एक्सयूवी 3XO में AX7 वैरिएंट से ही पैनोरमिक सनरूफ मिलता है और यह सभी महंगे वैरिएंट्स में उपलब्ध है. इंजन और ट्रांसमिशन के आधार पर इसकी कीमत रु.12.20 लाख से रु.15.40 लाख के बीच है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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