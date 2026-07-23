भारत में किआ सिरोस ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.49 लाख से शुरू

किआ सिरोस ईवी को भारत में रु.13.50 लाख (एक्स-शोरूम, भारत) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक सब-कॉम्पैक्ट SUV में दो बैटरी पैक विकल्प - 42 kWh और 51.4 kWh - मिलेंगे। छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल में तीन वेरिएंट - HTK, HTK+ और HTX - उपलब्ध होंगे और इसकी अधिकतम कीमत रु.16 लाख होगी. बड़ी बैटरी वाले मॉडल में चार ट्रिम - HTK+ ER, HTX ER, HTX+ ER और X-Line - मिलेंगे और इसकी रेंज रु.17 लाख से शुरू होकर रु.20 लाख तक जाएगी (सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं).

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किआ सिरोस EV: बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

नई किआ सिरोस ईवी, जिसमें 51.4 kWh की एक्सटेंडेड रेंज बैटरी है, एक बार चार्ज करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 526 km (ARAI) की रेंज दे सकती है. वहीं, छोटी 42 kWh बैटरी वाले वैरिएंट्स में एक बार चार्ज करने पर 443 km (ARAI) की रेंज का दावा किया गया है. यह कार 100 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी और इसमें 39 मिनट में 10-80% चार्ज होने का समय मिलेगा, जो इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है.

सिरोस ईवी को मज़बूत K1 प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है और इसमें निकेल मैंगनीज़ कोबाल्ट (NMC) बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. आप चाहे कोई भी बैटरी चुनें, आपको फ्रंट एक्सल से जुड़ा सिंगल-बैटरी सेटअप मिलेगा, जो 169 bhp की पावर देगा.

किआ ने नई इलेक्ट्रिक एसयूवी में ऑटो मोड और i-पेडल के साथ रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स, व्हीकल-टू-लोड (इंटरनल), वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम (VESS), बैटरी हीटिंग सिस्टम और शिफ्ट-बाय-वायर - कॉलम-टाइप जैसे फ़ीचर्स भी दिए हैं.

किआ सिरोस डिज़ाइन और फीचर्स

देखने में, किआ सिरोस ईवी काफ़ी हद तक एसयूवी के रेगुलर पेट्रोल-डीज़ल इंजन (ICE) वाले वर्जन जैसी ही लगती है. एलईडी फ़ॉगलाइट्स लगने की वजह से इसका फ्रंट बम्पर थोड़ा अलग है और इसमें चार्जिंग पोर्ट बाएं फ्रंट व्हील के ऊपर दिया गया है. हालांकि, इसके अलावा, बाकी बाहरी हिस्सा देखने में वैसा ही लगता है.

इसमें आपको 'आइस क्यूब MFR LED हेडलैंप', स्टैंडर्ड फ्रंट LED फॉग लैंप, और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ 'स्टार मैप LED डे-टाइम रनिंग लैंप' मिलते हैं, साथ ही किआ का सिग्नेचर 'डिजिटल टाइगर फेस' भी है. पीछे की तरफ, आपको 'स्टार मैप LED टेललैंप', सेगमेंट में पहली बार 'ऑटो स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल' और R17 - 43.66 cm (17-इंच) 'क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील' (16-इंच व्हील के ऑप्शन के साथ) मिलते हैं, जो सिरोस ईवी के मॉडर्न लुक को और बढ़ाते हैं. इसके पिछले हिस्से में 'स्टार मैप कनेक्टेड LED टेल लैंप', सेगमेंट में पहली बार 'ऑटो पॉप-आउट डोर हैंडल' और 17-इंच 'क्रिस्टल कट डुअल-टोन एयरो अलॉय व्हील' दिए गए हैं.

सिरोस ईवी 9 बाहरी रंगों में आती है — ग्लेशियर व्हाइट पर्ल, फ्रॉस्ट ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, प्यूटर ऑलिव, मैग्मा रेड, आइवरी सिल्वर मैट, आइवरी सिल्वर ग्लॉस, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, और खास तौर पर X-Line ER के लिए, एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट और ऑरोरा ब्लैक पर्ल — और तीन कैबिन थीम में उपलब्ध है: क्लाउड ब्लू और ग्रे, ओनिक्स ब्लैक और ऑफ-व्हाइट, और खास ओनिक्स ब्लैक और हंटर ग्रीन.

किआ सिरोस: कैबिन और फीचर्स

इसका कैबिन लेआउट भी स्टैंडर्ड सिरोस जैसा ही है; हालांकि, इसमें आपको अलग कलर पैलेट और ईवी से जुड़े कुछ खास बदलाव मिलते हैं. उदाहरण के लिए, इसमें आपको वही ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है जिसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन, 12.3-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच का क्लाइमेट कंट्रोल डिस्प्ले शामिल है. वहीं दूसरी ओर, इसमें आपको नई सेल्टॉस वाला नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है.

आपको इसमें 95 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फ़ीचर्स वाला किआ कनेक्ट 2.0, ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ़्टवेयर अपडेट, वायरलेस एंड्रॉइ़ड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, और हरमन कार्डन का प्रीमियम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है. किआ इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जर, आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ़ भी देती है.

नई सिरोस ईवी में डुअल कैमरा वाला स्मार्ट डैशकैम, पिछले दरवाज़ों पर सनशेड पर्दे, कई USB Type-C पोर्ट (जिसमें नया 100W फ्रंट USB-C चार्जर भी शामिल है) और कवर के साथ 16-लीटर का फ्रंक (सामने का स्टोरेज) भी मिलेगा.

किआ सिरोस EV: सुरक्षा फीचर्स

सिरोस ईवी के स्टैंडर्ड फ़ीचर्स की लिस्ट में छह एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, TPMS, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं.

किआ अपनी सिरोस ईवी के साथ लेवल 2 ADAS और 16 ऑटोनॉमस फ़ंक्शन भी दे रही है, जिन्हें कुछ समय पहले रेगुलर वर्शन से हटा दिया गया था। इन फ़ीचर्स में शामिल हैं – फ़ॉरवर्ड कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और लेन फ़ॉलोइंग असिस्ट. इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग कोलिज़न अवॉइडेंस असिस्ट और आगे, पीछे और साइड पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं.

किआ सिरोस ईवी: बैटरी-एज़-अ-सर्विस और वारंटी

ग्राहक 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम के तहत सिरोस ईवी खरीदने का विकल्प भी चुन सकते हैं. इसमें आपको फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग के विकल्प मिलते हैं, जो डुअल-लोन मॉडल पर आधारित हैं; यानी चेसिस और बैटरी के लिए अलग-अलग फाइनेंस की सुविधा होती है. BaaS प्रोग्राम के तहत इसकी शुरुआती कीमत रु.7.99 लाख है, साथ ही रु.3.3 प्रति किलोमीटर का बैटरी शुल्क भी देना होगा.

किआ, सिरोस ईवी के पहले मालिक को 15 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की हाई-वोल्टेज बैटरी वारंटी भी दे रही है. इसके साथ ही, आपको एक शुरुआती 'श्योर्ड बायबैक प्रोग्राम' भी मिलता है, जो तीन साल बाद गाड़ी की कीमत का 80% तक वापस मिलने की गारंटी देता है.

खरीदार 3 या 4 साल के बायबैक प्लान चुन सकते हैं, जिनमें सालाना माइलेज की लिमिट फ्लेक्सिबल होती है और वे तय समय के बाद गाड़ी को अपने पास रख सकते हैं, वापस कर सकते हैं या बदल सकते हैं. कंपनी ने 'माय कंवीनियंस ई-प्लस' पैकेज भी पेश किया है, जिसमें मेंटेनेंस, एक्सटेंडेड वारंटी और रोडसाइड असिस्टेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं; यह 4 साल के प्रीमियम और 5 साल के लग्ज़री प्लान में उपलब्ध है.