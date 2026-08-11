जनरल मोटर्स ने चीन में शेवरले का कारोबार बंद करने का फैसला किया

शेवरले की पैरेंट कंपनी, जनरल मोटर्स ने चीनी ऑटोमोटिव मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान किया है. हालांकि, यह ब्रांड चीन में गाड़ियां बनाना जारी रखेगा और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा, खासकर अमेरिका के बाहर। यह फ़ैसला ब्रांड की बिक्री में तेज़ी से आई गिरावट के बीच लिया गया है; ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में बिक्री 9,000 यूनिट से भी कम रही है.

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यह कदम जनरल मोटर्स और SAIC मोटर के बीच हुए समझौते के तहत उठाया गया है. इस घटनाक्रम पर बात करते हुए, GM ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और GM चीन के प्रेसिडेंट जॉन रोथ ने स्थानीय कामकाज की खूबियों पर ज़ोर दिया. रोथ ने 10 अगस्त को 'नेशनल बिज़नेस डेली' से कहा, "हम चीन से आगे बढ़कर दुनिया का सामना करने के बड़े मौके देख रहे हैं."

उन्होंने यह भी बताया कि SAIC-GM की इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के मामले में मज़बूत लोकल क्षमताओं का फ़ायदा उठाकर मिडिल ईस्ट, अफ़्रीका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको और एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र के बाज़ारों में प्रवेश किया जा सकता है, जिसमें GM के बड़े ग्लोबल सेल्स और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क का सहयोग मिलेगा.

इसके अलावा, GM और SAIC मोटर ने एक स्ट्रैटेजिक रिन्यूअल एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत SAIC-GM जॉइंट वेंचर को 2047 तक, यानी अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस घोषणा में ब्रांड्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है; GM 2030 तक Cadillac और Buick ब्रांड्स के तहत 30 न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) लॉन्च करने की तैयारी में है.

इस बीच, शेवरले ने चीन में अपने मौजूदा ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वह अपने 75 लाख ग्राहकों को बिक्री के बाद की सेवाएं (आफ्टर-सेल्स सर्विस) देना जारी रखेगी. हालांकि, यह ब्रांड चीनी बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा.

संक्षेप में कहें तो, 2005 में चीनी ऑटोमोटिव मार्केट में आने के बाद से शेवरले की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं. शेवरले क्रूज़ इस ब्रांड की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाली गाड़ियों में से एक थी; 2014 में इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा 7,67,000 यूनिट तक पहुँच गई थी.