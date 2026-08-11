जनरल मोटर्स ने चीन में शेवरले का कारोबार बंद करने का फैसला किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

जनरल मोटर्स ने चीन में शेवरले का कारोबार बंद करने का फैसला किया

जनरल मोटर्स का शेवरले ब्रांड 21 साल के कामकाज के बाद चीनी बाज़ार से बाहर हो गया है,
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • शेवरले 21 साल बाद चीन से बाहर हो रही है
  • 2030 तक कैडिलैक और ब्यूक के तहत 30 नई NEV लाने की योजना है
  • SAIC-GM जॉइंट वेंचर को 2047 तक बढ़ाया गया

शेवरले की पैरेंट कंपनी, जनरल मोटर्स ने चीनी ऑटोमोटिव मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान किया है. हालांकि, यह ब्रांड चीन में गाड़ियां बनाना जारी रखेगा और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा, खासकर अमेरिका के बाहर। यह फ़ैसला ब्रांड की बिक्री में तेज़ी से आई गिरावट के बीच लिया गया है; ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में बिक्री 9,000 यूनिट से भी कम रही है.

 

यह भी पढ़ें: ये हैं वो 5 पुरानी कारें जिन्हें खरीदना आज भी है फायदे का सौदा

 

यह कदम जनरल मोटर्स और SAIC मोटर के बीच हुए समझौते के तहत उठाया गया है. इस घटनाक्रम पर बात करते हुए, GM ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और GM चीन के प्रेसिडेंट जॉन रोथ ने स्थानीय कामकाज की खूबियों पर ज़ोर दिया. रोथ ने 10 अगस्त को 'नेशनल बिज़नेस डेली' से कहा, "हम चीन से आगे बढ़कर दुनिया का सामना करने के बड़े मौके देख रहे हैं."

Chevrolet Equinox 2025 1280 a48354e3bf93ef794a62cf1de0e221a990

उन्होंने यह भी बताया कि SAIC-GM की इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के मामले में मज़बूत लोकल क्षमताओं का फ़ायदा उठाकर मिडिल ईस्ट, अफ़्रीका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको और एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र के बाज़ारों में प्रवेश किया जा सकता है, जिसमें GM के बड़े ग्लोबल सेल्स और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क का सहयोग मिलेगा.

 

इसके अलावा, GM और SAIC मोटर ने एक स्ट्रैटेजिक रिन्यूअल एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत SAIC-GM जॉइंट वेंचर को 2047 तक, यानी अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस घोषणा में ब्रांड्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है; GM 2030 तक Cadillac और Buick ब्रांड्स के तहत 30 न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) लॉन्च करने की तैयारी में है.

 

इस बीच, शेवरले ने चीन में अपने मौजूदा ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वह अपने 75 लाख ग्राहकों को बिक्री के बाद की सेवाएं (आफ्टर-सेल्स सर्विस) देना जारी रखेगी. हालांकि, यह ब्रांड चीनी बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा.

Chevrolet Cruze

संक्षेप में कहें तो, 2005 में चीनी ऑटोमोटिव मार्केट में आने के बाद से शेवरले की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं. शेवरले क्रूज़ इस ब्रांड की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाली गाड़ियों में से एक थी; 2014 में इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा 7,67,000 यूनिट तक पहुँच गई थी.

# Chevrolet Cruze# Chevrolet# China# China Automobile Industry# Chevrolet cars# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • जनरल मोटर्स ने चीन में शेवरले का कारोबार बंद करने का फैसला किया