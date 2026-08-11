जनरल मोटर्स ने चीन में शेवरले का कारोबार बंद करने का फैसला किया
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 11, 2026
हाइलाइट्स
- शेवरले 21 साल बाद चीन से बाहर हो रही है
- 2030 तक कैडिलैक और ब्यूक के तहत 30 नई NEV लाने की योजना है
- SAIC-GM जॉइंट वेंचर को 2047 तक बढ़ाया गया
शेवरले की पैरेंट कंपनी, जनरल मोटर्स ने चीनी ऑटोमोटिव मार्केट से बाहर निकलने का ऐलान किया है. हालांकि, यह ब्रांड चीन में गाड़ियां बनाना जारी रखेगा और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगा, खासकर अमेरिका के बाहर। यह फ़ैसला ब्रांड की बिक्री में तेज़ी से आई गिरावट के बीच लिया गया है; ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में बिक्री 9,000 यूनिट से भी कम रही है.
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यह कदम जनरल मोटर्स और SAIC मोटर के बीच हुए समझौते के तहत उठाया गया है. इस घटनाक्रम पर बात करते हुए, GM ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और GM चीन के प्रेसिडेंट जॉन रोथ ने स्थानीय कामकाज की खूबियों पर ज़ोर दिया. रोथ ने 10 अगस्त को 'नेशनल बिज़नेस डेली' से कहा, "हम चीन से आगे बढ़कर दुनिया का सामना करने के बड़े मौके देख रहे हैं."
उन्होंने यह भी बताया कि SAIC-GM की इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के मामले में मज़बूत लोकल क्षमताओं का फ़ायदा उठाकर मिडिल ईस्ट, अफ़्रीका, साउथ अमेरिका, मेक्सिको और एशिया-पैसिफ़िक क्षेत्र के बाज़ारों में प्रवेश किया जा सकता है, जिसमें GM के बड़े ग्लोबल सेल्स और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क का सहयोग मिलेगा.
इसके अलावा, GM और SAIC मोटर ने एक स्ट्रैटेजिक रिन्यूअल एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत SAIC-GM जॉइंट वेंचर को 2047 तक, यानी अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है. इस घोषणा में ब्रांड्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया गया है; GM 2030 तक Cadillac और Buick ब्रांड्स के तहत 30 न्यू एनर्जी व्हीकल्स (NEVs) लॉन्च करने की तैयारी में है.
इस बीच, शेवरले ने चीन में अपने मौजूदा ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि वह अपने 75 लाख ग्राहकों को बिक्री के बाद की सेवाएं (आफ्टर-सेल्स सर्विस) देना जारी रखेगी. हालांकि, यह ब्रांड चीनी बाज़ार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा.
संक्षेप में कहें तो, 2005 में चीनी ऑटोमोटिव मार्केट में आने के बाद से शेवरले की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं. शेवरले क्रूज़ इस ब्रांड की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाली गाड़ियों में से एक थी; 2014 में इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा 7,67,000 यूनिट तक पहुँच गई थी.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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