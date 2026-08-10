ये हैं वो 5 पुरानी कारें जिन्हें खरीदना आज भी है फायदे का सौदा

बाज़ार में गाड़ियों की भरमार है, लेकिन हर पुरानी कार खरीदना फ़ायदेमंद नहीं होता. एक अच्छी पुरानी कार वह है जो न सिर्फ़ खरीदने में सस्ती हो, बल्कि समय के साथ भरोसेमंद भी साबित हुई हो, जिसका सर्विस नेटवर्क मज़बूत हो और जिसके रखरखाव का खर्च मालिक पर भारी न पड़े.

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आखिरकार, पुरानी कार की असली कीमत सिर्फ़ कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा पाना नहीं है, बल्कि बिना किसी परेशानी के कार के मालिक होने का अनुभव लेना है. यहाँ पाँच ऐसी पुरानी कारें हैं जिन पर पुरानी कारों के बाज़ार में ज़रूर विचार किया जाना चाहिए.

5. होंडा जैज़

होंडा जैज़ के हमेशा से ही वफ़ादार चाहने वाले रहे हैं. यह भरोसेमंद होने के साथ-साथ, हैरानी की हद तक बड़ा कैबिन और बढ़िया इंटीरियर भी देती है. इसमें आपको होंडा का 1.2-लीटर i-VTEC इंजन भी मिलता है, जो अपनी लंबी उम्र और स्मूद परफ़ॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. होंडा का यह भी दावा है कि 2009 से भारत में बेची गई उसकी पेट्रोल कारें E20-कम्पैटिबल हैं, और यही एक और वजह है कि पुरानी जैज़ पहली कार के तौर पर एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

टोयोटा इनोवा

जब भी भरोसेमंद होने की बात होती है, तो टोयोटा इनोवा का ज़िक्र ज़रूर होता है. इनोवा के लिए 1 से 2 लाख किलोमीटर चलना आम बात मानी जाती है. सही देखभाल के साथ, इसका डीज़ल इंजन सालों तक भरोसेमंद सर्विस देता है. इसीलिए, पुरानी कार खरीदने वाले लोग इनोवा के ओडोमीटर पर ज़्यादा रीडिंग देखकर भी आम तौर पर उतनी चिंता नहीं करते, जितनी वे दूसरी कई गाड़ियों के मामले में करते हैं.

इसके चौथे नंबर पर होने की वजह इसकी क्षमता नहीं, बल्कि इसकी कीमत है. पुरानी कारों के बाज़ार में भी इनोवा की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, यानी अच्छी हालत वाली इनोवा शायद ही कभी सस्ती मिलती है. इसका मज़बूत डीज़ल इंजन, बड़ा कैबिन, बेहतरीन आराम और भरोसे के मामले में टोयोटा की अच्छी इमेज इसे पुरानी कारों में बहुत पसंद की जाने वाली गाड़ी बनाती है.

3. मारुति सुजुकी बलेनो

बलेनो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक है. पुरानी कारों के बाज़ार में, कम मेंटेनेंस खर्च, भरोसेमंद इंजन और आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स की वजह से यह उन खरीदारों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो भरोसेमंद ड्राइविंग और मन की शांति चाहते हैं.

इसका कैबिन काफ़ी बड़ा है, राइड का अनुभव शानदार है और इसका डिज़ाइन आज भी मॉडर्न लगता है. पुरानी कारों के बाज़ार में भी इसके कई विकल्प मौजूद हैं. आपको 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली बलेनो RS भी मिल सकती है. कुछ बाज़ारों में इसके पुराने डीज़ल मॉडल भी उपलब्ध हैं. इसका स्टैंडर्ड 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन भी अपनी स्मूद परफ़ॉर्मेंस, बेहतर माइलेज और भरोसेमंद होने की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता है.

2. मारुति सुजुकी स्विफ्ट

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट कई सालों तक भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में शामिल रही है, और इसकी वजह भी साफ़ है. मज़बूत सर्विस नेटवर्क, भरोसेमंद इंजन, बेहतरीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी, आसानी से चलाने की सुविधा और कम मेंटेनेंस का खर्च हमेशा से इसकी सबसे बड़ी खूबियां रही हैं. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे ट्रैफ़िक में आसानी से चलाने लायक बनाता है, जबकि इसका इंजन स्मूथ और रिफ़ाइंड रहता है. आपको इसके पेट्रोल और सीएनजी मॉडल आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आप किस्मत वाले रहे, तो अच्छी कंडीशन वाली डीज़ल स्विफ्ट भी मिल सकती है.

1. होंडा सिटी

होंडा सिटी उन बेहतरीन पुरानी कारों में से एक है जिन्हें आप खरीद सकते हैं. यह भरोसेमंद है, आरामदायक है, इसका सर्विस नेटवर्क मज़बूत है और इसे इस्तेमाल करने का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है. सिटी का लगभग हर मॉडल हमेशा आकर्षक लगता है। इसके पुराने मॉडल भी सड़क पर प्रीमियम और अच्छी बनावट वाले लगते हैं, न कि सिर्फ़ पुरानी इस्तेमाल की हुई कारों जैसे.

इसकी सबसे बड़ी खूबी हमेशा से इसका 1.5-लीटर i-VTEC इंजन रहा है, जो अपनी स्मूदनेस, तेज़ी से रेव करने की क्षमता और लंबे समय तक चलने की खूबी के लिए जाना जाता है. इस सेगमेंट में राइड का आराम भी इसकी सबसे मज़बूत खूबियों में से एक है.

होंडा की कई कारों की तरह, सिटी के कई पुराने मॉडल भी E20-कम्पैटिबल हैं, जिससे फ्यूल स्टैंडर्ड्स में बदलाव के साथ भी ग्राहकों को निश्चिंतता मिलती है. यही वजह है कि आज भी होंडा सिटी कई पुरानी कार खरीदने वालों की पसंद की लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है.