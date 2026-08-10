नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को मिले 5 ये खास बदलाव
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- इसमें नया पैनोरमिक सनरूफ मिलता है
- कीमतें ₹13.69 लाख से शुरू होती हैं
- इसमें नया 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है
महिंद्रा ने हाल ही में 2027 स्कॉर्पियो-N से पर्दा उठाया है. यह कोई नई जेनरेशन का मॉडल नहीं है; बल्कि, कंपनी ने SUV के डैशबोर्ड को नया रूप दिया है, जिसमें ज़्यादातर अपडेट Z8 ट्रिम्स में किए गए हैं. यहाँ इस अपडेटेड मॉडल के पाँच मुख्य फ़ीचर्स बताए गए हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N रु.13.69 लाख में हुई लॉन्च, नई पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा के साथ हुए कई बदलाव
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की कीमत Z2 2WD MT वैरिएंट के लिए रु.13.69 लाख से शुरू होती है और Z8L 4WD AT 7-सीटर वैरिएंट के लिए रु.25.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.
1. नया इंफोटेनमेंट सिस्टम
2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N एसयूवी में 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो पहले वाले सिस्टम से काफी बड़ा है. यह पुराने मॉडल में मिलने वाले सभी मौजूदा फीचर्स को भी सपोर्ट करता है. नई स्क्रीन Z8S, Z8, Z8T और Z8L समेत सभी Z8 ट्रिम्स में उपलब्ध है.
2. नया 10.2-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
इन्फोटेनमेंट अपडेट के बाद, स्कॉर्पियो-N में अब नया 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. यह HD रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करता है और इसमें पुराने मॉडल वाले ही फ़ीचर्स दिए गए हैं.
पैनोरमिक सनरूफ
मौजूदा स्कॉर्पियो-N में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता था, जबकि अपडेटेड मॉडल में अब पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित फ़ीचर था, खासकर इसलिए क्योंकि इसके कई प्रतिस्पर्धी पहले से ही पैनोरमिक सनरूफ की पेशकश कर रहे हैं.
4. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम
नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ, स्कॉर्पियो-N में एक और ज़रूरी सेफ्टी अपडेट भी मिलता है - ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड-व्यू सिस्टम. यह टॉप-स्पेक ट्रिम में पहले से मौजूद फ्रंट और रियर-व्यू कैमरा सिस्टम का एक अपग्रेड है.
5. नए 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स
दिखने में बदलावों के साथ-साथ, 2027 स्कॉर्पियो-N में नए 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा, नई स्कॉर्पियो-N के बाहरी हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.
मौजूदा पावरट्रेन को बरकरार रखा गया है
अपडेटेड स्कॉर्पियो-N में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन ही दिए गए हैं. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी उपलब्ध हैं.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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