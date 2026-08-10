नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को मिले 5 ये खास बदलाव

महिंद्रा ने हाल ही में 2027 स्कॉर्पियो-N से पर्दा उठाया है. यह कोई नई जेनरेशन का मॉडल नहीं है; बल्कि, कंपनी ने SUV के डैशबोर्ड को नया रूप दिया है, जिसमें ज़्यादातर अपडेट Z8 ट्रिम्स में किए गए हैं. यहाँ इस अपडेटेड मॉडल के पाँच मुख्य फ़ीचर्स बताए गए हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है.

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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की कीमत Z2 2WD MT वैरिएंट के लिए रु.13.69 लाख से शुरू होती है और Z8L 4WD AT 7-सीटर वैरिएंट के लिए रु.25.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है.

1. नया इंफोटेनमेंट सिस्टम

2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N एसयूवी में 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो पहले वाले सिस्टम से काफी बड़ा है. यह पुराने मॉडल में मिलने वाले सभी मौजूदा फीचर्स को भी सपोर्ट करता है. नई स्क्रीन Z8S, Z8, Z8T और Z8L समेत सभी Z8 ट्रिम्स में उपलब्ध है.

2. नया 10.2-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

इन्फोटेनमेंट अपडेट के बाद, स्कॉर्पियो-N में अब नया 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. यह HD रिज़ॉल्यूशन को सपोर्ट करता है और इसमें पुराने मॉडल वाले ही फ़ीचर्स दिए गए हैं.

पैनोरमिक सनरूफ

मौजूदा स्कॉर्पियो-N में सिंगल-पेन सनरूफ मिलता था, जबकि अपडेटेड मॉडल में अब पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित फ़ीचर था, खासकर इसलिए क्योंकि इसके कई प्रतिस्पर्धी पहले से ही पैनोरमिक सनरूफ की पेशकश कर रहे हैं.

4. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम

नए इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ, स्कॉर्पियो-N में एक और ज़रूरी सेफ्टी अपडेट भी मिलता है - ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540-डिग्री सराउंड-व्यू सिस्टम. यह टॉप-स्पेक ट्रिम में पहले से मौजूद फ्रंट और रियर-व्यू कैमरा सिस्टम का एक अपग्रेड है.

5. नए 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स

दिखने में बदलावों के साथ-साथ, 2027 स्कॉर्पियो-N में नए 18-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इसके अलावा, नई स्कॉर्पियो-N के बाहरी हिस्से में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

मौजूदा पावरट्रेन को बरकरार रखा गया है

अपडेटेड स्कॉर्पियो-N में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन ही दिए गए हैं. इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता रहेगा, जिनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प भी उपलब्ध हैं.