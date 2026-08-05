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2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N रु.13.69 लाख में हुई लॉन्च, नई पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा के साथ हुए कई बदलाव

स्कॉर्पियो एन में दिखने में छोटे-मोटे बदलाव के साथ-साथ सबसे महंगे वैरिएंट में नए फीचर्स भी दिए गए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 5, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कीमतें रु.13.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
  • सबसे महंगे वेरिएंट्स में नए फीचर्स जोड़े गए हैं
  • पावरट्रेन के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है

महिंद्रा ने नए मॉडल ईयर के लिए स्कॉर्पियो-N एसयूवी में कुछ और अपडेट्स किए हैं. अब इसकी शुरुआती कीमत ₹13.69 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्कॉर्पियो-N के बाहरी हिस्से में दिखने में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं और इसके सबसे महंगे वैरिएंट्स में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. खास फीचर्स में बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा शामिल हैं.

 

पूरी कीमत सूची इस प्रकार है:

वैरिएंट्सपेट्रोल मैनुअल 4x2पेट्रोल ऑटोमेटिक 4x2डीज़ल मैनुअल 4x2डीज़ल ऑटोमेटिक 4x2डीज़ल ऑटोमेटिक 4x4डीज़ल ऑटोमेटिक 4x4
Z2रु. 13.69 लाख---रु. 14.19 लाख---------
Z4रु. 15.57 लाखरु.17.16 लाखरु. 16.12 लाखरु.17.68 लाखरु.18.03 लाख---
Z6------रु. 17.17 लाखरु.18.82 लाख------
Z8 Sरु.17.79 लाखरु.19.26 लाखरु. 18.79 लाखरु.19.89 लाख------
Z8------रु. 19.86 लाखरु.21.41 लाख------
Z8 Tरु. 20.38 लाखरु.21.75 लाखरु. 20.65 लाखरु.22.25 लाखरु.22.86 लाखRs 24.39 lakh
Z8 L 7-सीटररु.21.31 लाखरु.22.87 लाखरु. 21.99 लाखरु.23.49 लाखरु.24.25 लाखR 25.49 lakh
Z8 L 6-सीटररु. 21.69 लाखरु.23.05 लाखरु. 22.47 लाखरु.23.80 लाख------

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N: कॉस्मेटिक अपडेट्स

Mahindra Scorpio N alloy wheel

बाहरी लुक की बात करें तो स्कॉर्पियो-N में मामूली बदलाव किए गए हैं. सबसे खास बदलाव 18-इंच के अलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन है. अंदर की तरफ, डैशबोर्ड को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नया फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और सेंट्रल एयर-कॉन वेंट्स की जगह बदली गई है. सबसे महंगे वेरिएंट्स में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. स्विचगियर पुराने मॉडल जैसा ही है और बैठने की व्यवस्था (सीटिंग लेआउट) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन नये फीचर्स

Mahindra Scorpio N digital instrument cluster

फीचर्स की बात करें तो, निचले वेरिएंट्स में पहले जैसे ही फीचर्स मिलते हैं. सबसे खास बदलाव Z8 S ट्रिम से शुरू होते हैं. Z8 S ट्रिम में नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे नए 65W टाइप-C चार्जिंग ऑप्शन और खिड़कियों के लिए नया UV और IR-कट ग्लास मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि पुरानी स्कॉर्पियो-N में सबसे महंगे Z8 L ट्रिम्स पर 65W टाइप-C फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन वह सिर्फ़ दूसरी लाइन में बैठने वालों के लिए थी.

Mahindra Scorpio N touchscreen

बेहतर-स्पेक वाले Z8 ट्रिम में Z8 S वाले नए फ़ीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई खास नया फ़ीचर नहीं है. Z8 T ट्रिम में नए डिज़ाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि पूरी तरह से लोडेड Z8 L में अब एक नया पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलता है - जो पहले सबसे महंगे वैरिएंट में मिलने वाले सिर्फ़ फ्रंट और रियर व्यू कैमरा से बेहतर है. पहले की तरह, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शंस सिर्फ़ Z8 L में ही मिलते हैं.

Mahindra Scorpio N Panoramic Sunroof

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N: पावरट्रेन

महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N के पावरट्रेन में कोई खास बदलाव नहीं किए हैं. इसमें अब भी आपको 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. डीज़ल इंजन दो तरह के ट्यूनिंग लेवल में आता है; निचले ट्रिम्स में कम पावर वाला ट्यूनिंग लेवल मिलता है.

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