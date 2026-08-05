2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N रु.13.69 लाख में हुई लॉन्च, नई पैनोरमिक सनरूफ, 540-डिग्री कैमरा के साथ हुए कई बदलाव
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 5, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें रु.13.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
- सबसे महंगे वेरिएंट्स में नए फीचर्स जोड़े गए हैं
- पावरट्रेन के ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है
महिंद्रा ने नए मॉडल ईयर के लिए स्कॉर्पियो-N एसयूवी में कुछ और अपडेट्स किए हैं. अब इसकी शुरुआती कीमत ₹13.69 लाख (एक्स-शोरूम) है. स्कॉर्पियो-N के बाहरी हिस्से में दिखने में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं और इसके सबसे महंगे वैरिएंट्स में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. खास फीचर्स में बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा शामिल हैं.
पूरी कीमत सूची इस प्रकार है:
|वैरिएंट्स
|पेट्रोल मैनुअल 4x2
|पेट्रोल ऑटोमेटिक 4x2
|डीज़ल मैनुअल 4x2
|डीज़ल ऑटोमेटिक 4x2
|डीज़ल ऑटोमेटिक 4x4
|डीज़ल ऑटोमेटिक 4x4
|Z2
|रु. 13.69 लाख
|---
|रु. 14.19 लाख
|---
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|---
|Z4
|रु. 15.57 लाख
|रु.17.16 लाख
|रु. 16.12 लाख
|रु.17.68 लाख
|रु.18.03 लाख
|---
|Z6
|---
|---
|रु. 17.17 लाख
|रु.18.82 लाख
|---
|---
|Z8 S
|रु.17.79 लाख
|रु.19.26 लाख
|रु. 18.79 लाख
|रु.19.89 लाख
|---
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|Z8
|---
|---
|रु. 19.86 लाख
|रु.21.41 लाख
|---
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|Z8 T
|रु. 20.38 लाख
|रु.21.75 लाख
|रु. 20.65 लाख
|रु.22.25 लाख
|रु.22.86 लाख
|Rs 24.39 lakh
|Z8 L 7-सीटर
|रु.21.31 लाख
|रु.22.87 लाख
|रु. 21.99 लाख
|रु.23.49 लाख
|रु.24.25 लाख
|R 25.49 lakh
|Z8 L 6-सीटर
|रु. 21.69 लाख
|रु.23.05 लाख
|रु. 22.47 लाख
|रु.23.80 लाख
|---
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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N: कॉस्मेटिक अपडेट्स
बाहरी लुक की बात करें तो स्कॉर्पियो-N में मामूली बदलाव किए गए हैं. सबसे खास बदलाव 18-इंच के अलॉय व्हील्स का नया डिज़ाइन है. अंदर की तरफ, डैशबोर्ड को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें नया फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन और सेंट्रल एयर-कॉन वेंट्स की जगह बदली गई है. सबसे महंगे वेरिएंट्स में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है. स्विचगियर पुराने मॉडल जैसा ही है और बैठने की व्यवस्था (सीटिंग लेआउट) में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन नये फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो, निचले वेरिएंट्स में पहले जैसे ही फीचर्स मिलते हैं. सबसे खास बदलाव Z8 S ट्रिम से शुरू होते हैं. Z8 S ट्रिम में नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नया 10.2-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आगे और पीछे नए 65W टाइप-C चार्जिंग ऑप्शन और खिड़कियों के लिए नया UV और IR-कट ग्लास मिलता है. दिलचस्प बात यह है कि पुरानी स्कॉर्पियो-N में सबसे महंगे Z8 L ट्रिम्स पर 65W टाइप-C फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन वह सिर्फ़ दूसरी लाइन में बैठने वालों के लिए थी.
बेहतर-स्पेक वाले Z8 ट्रिम में Z8 S वाले नए फ़ीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई खास नया फ़ीचर नहीं है. Z8 T ट्रिम में नए डिज़ाइन वाले 18-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि पूरी तरह से लोडेड Z8 L में अब एक नया पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा सिस्टम मिलता है - जो पहले सबसे महंगे वैरिएंट में मिलने वाले सिर्फ़ फ्रंट और रियर व्यू कैमरा से बेहतर है. पहले की तरह, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शंस सिर्फ़ Z8 L में ही मिलते हैं.
महिंद्रा स्कॉर्पियो-N: पावरट्रेन
महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N के पावरट्रेन में कोई खास बदलाव नहीं किए हैं. इसमें अब भी आपको 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. डीज़ल इंजन दो तरह के ट्यूनिंग लेवल में आता है; निचले ट्रिम्स में कम पावर वाला ट्यूनिंग लेवल मिलता है.
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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