ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक अब बायबैक गारंटी के साथ उपलब्ध
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 4, 2026
हाइलाइट्स
- क्रेटा इलेक्ट्रिक पर 60% तक का पक्का बायबैक
- यह ऑफ़र 3 साल या 45,000 km (जो भी पहले हो) तक मान्य है
- BaaS विकल्प का मकसद EV की ओनरशिप को आसान बनाना है
क्रेटा इलेक्ट्रिक, ह्यून्दे मोटर इंडिया के पोर्टफोलियो के मुख्य मॉडल्स में से एक है और 'एश्योर्ड बायबैक स्कीम' को लाने का मकसद इसकी स्थिति को और मज़बूत करना है. इस स्कीम के तहत, ग्राहकों को गाड़ी खरीदते समय ही उसकी 'एश्योर्ड रीसेल वैल्यू' (पक्का रीसेल मूल्य) के बारे में बता दिया जाता है, जिससे गाड़ी की भविष्य की कीमत और उसे रखने की कुल लागत के बारे में ज़्यादा स्पष्टता मिलती है.
क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमतें रु.18.03 लाख से रु.24.70 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हैं
क्रेटा इलेक्ट्रिक की फैक्ट्री रु.18.03 लाख से रु.24.70 लाख (एक्स-शोरुम) के बीच है.
इस स्कीम के तहत, ह्यून्दे ने 60% तक की बायबैक वैल्यू का भरोसा दिया है. यह सुविधा तीन साल या 45,000 किलोमीटर तक (जो भी पहले हो) मान्य होगी. इस पहल का मकसद ग्राहकों का भरोसा बढ़ाना और EV की ओनरशिप को ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है.
इसे और ज़्यादा किफायती और आसानी से खरीदने लायक बनाने के लिए, ह्यून्दे मोटर इंडिया ने पहले ही क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) मॉडल पेश किया है. इस मॉडल के तहत, इलेक्ट्रिक एसयूवी की शुरुआती कीमत रु.10.99 लाख है, जबकि बैटरी इस्तेमाल के प्लान रु.3.90 प्रति किलोमीटर से शुरू होते हैं.
इस घोषणा के बारे में बात करते हुए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के MD और CEO तरुण गर्ग ने कहा, "हमारा 'एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम', जो 60% की पक्की बायबैक वैल्यू देता है, हमारे प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी, भरोसे और लंबे समय तक बनी रहने वाली वैल्यू पर हमारे विश्वास को दिखाता है. 'बैटरी-एज़-ए-सर्विस' पहल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और भविष्य के EV रोडमैप के साथ मिलकर, हम भारत का सबसे व्यापक EV इकोसिस्टम बना रहे हैं. इससे ग्राहक सुविधा, भरोसे या मन की शांति से समझौता किए बिना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपना सकेंगे."
क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है
ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक: बैटरी के विकल्प, चार्जिंग और रेंज
2026 ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है: 51.4 kWh (लॉन्ग रेंज) और 42 kWh (स्टैंडर्ड रेंज); जो क्रमशः 510 km और 420 km तक की ARAI-सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज देती हैं.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.91 - 20.2 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.81 - 9.61 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 10.63 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 18.41 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.6 - 8.04 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.51 - 21.25 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 8.6 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.27 - 11.74 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.66 - 15.67 लाख
अपकमिंग कार्स
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2026
- महिंद्रा ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 18.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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