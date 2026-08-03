भारत में मौजूद रु.10 लाख से कम कीमत वाली ये हैं सबसे शानदार 4-सिलेंडर पेट्रोल कारें

2026 तक, कार बनाने वाली कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम रखने के लिए तेज़ी से तीन-सिलेंडर इंजन अपना रही हैं. फिर भी, शहर में आराम से आने-जाने या हाईवे पर जोश भरी लेकिन बिना किसी परेशानी वाली ड्राइविंग के लिए चार-सिलेंडर इंजन ही सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं. यही वजह है कि भारतीय ड्राइवरों का एक खास वर्ग अक्सर इसी तरह के इंजन वाले मॉडल की तलाश में रहता है.

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कारों में पाए जाने वाले फोर-सिलेंडर इंजन क्या होते हैं?

चार-सिलेंडर वाले इंजन में पिस्टन की संख्या सम (even) होती है. इस खास डिज़ाइन की वजह से इसका फायरिंग ऑर्डर ज़्यादा संतुलित होता है, इसलिए यह तीन-सिलेंडर वाले इंजन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मूद चलता है, जबकि तीन-सिलेंडर इंजन में गाड़ी हिलने-डुलने (रॉकिंग मोशन) जैसा महसूस हो सकता है. जब आप खुले हाईवे पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो इंजन से केबिन में कम झटके या वाइब्रेशन महसूस होते हैं; आपको लगातार और स्मूद पावर मिलती है और कुल मिलाकर सफ़र ज़्यादा आरामदायक रहता है. शहर में गाड़ी चलाना भी काफ़ी सुविधाजनक रहता है.

सही चार-सिलेंडर वाली कार चुनना

हमने कुछ सबसे बेहतरीन चार-सिलेंडर इंजन वाली कारों की लिस्ट बनाई है, जिन्हें आप आज भी सही कीमत पर घर ला सकते हैं.

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा

कीमत: रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

पहले ब्रेज़ा में सिर्फ़ 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन आता था, लेकिन अब इस नाम से एक नया थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन भी लॉन्च किया गया है. फिर भी, फोर-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड ऑप्शन अभी भी लोगों की पसंद बना हुआ है, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी चलाते समय यह बहुत स्मूद और रिफाइंड लगता है. साथ ही, यह कार खुली सड़कों पर अच्छा माइलेज देती है, इसका मेंटेनेंस खर्च भी ठीक-ठाक है और शहर की खराब सड़कों पर चलने के लिए इसमें काफ़ी ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिलता है.

खासियतें: हाई सीटिंग पोज़िशन, स्टैंडर्ड रियर एयर-कंडीशनिंग वेंट्स और बहुत स्टेबल चेसिस

हाई सीटिंग पोज़िशन, स्टैंडर्ड रियर एयर-कंडीशनिंग वेंट्स और बहुत स्टेबल चेसिस इसे चुनें:अगर आप एक ऐसी भरोसेमंद SUV चाहते हैं जो पूरे दिन आसानी से चलती रहे.

2.होंडा अमेज़

कीमत: रु.7.51 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू



होंडा ने हाल ही में अमेज़ को अपडेट किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें इसका मशहूर 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर i-VTEC पेट्रोल इंजन बरकरार रखा गया है. यह नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन खुली सड़कों पर बढ़िया टॉप-एंड परफॉर्मेंस और बहुत स्मूद रेव रेंज देता है. इसके अलावा, इसकी राइड क्वालिटी काफी आरामदायक है, जो हाईवे के जोड़ों या शहर के गड्ढों के झटकों को अच्छे से सोख लेती है, और इसका केबिन भी पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए काफी खुला-खुला और आरामदायक लगता है.

खासियतें: 416 लीटर का बड़ा बूट और 5-स्पीड मैनुअल या स्मूथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प.

416 लीटर का बड़ा बूट और 5-स्पीड मैनुअल या स्मूथ CVT ऑटोमैटिक का विकल्प. अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक बेहतरीन सेडान जो क्लासिक जापानी ड्राइविंग अनुभव और सामान रखने की शानदार क्षमता देती है.

3.ह्यून्दे i20

कीमत: रु.6.00 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

ह्यून्दे की कारें आम तौर पर अपने शांत केबिन के लिए जानी जाती हैं, और i20 भी इस खूबी को बनाए रखती है. इसमें मशहूर 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर कप्पा पेट्रोल इंजन लगा है, जो शांत आइडलिंग, स्मूद पावर डिलीवरी और तेज़ रफ़्तार पर बेहतरीन स्टेबिलिटी के लिए काफी पसंद किया जाता है. इस कार का फुटप्रिंट भी चौड़ा है, जिसका मतलब है कि तेज़ रफ़्तार में हाईवे के घुमावदार रास्तों पर भी यह सड़क पर मज़बूती से टिकी रहती है.

खासियतें: सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स, एक बेहद प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट और स्मूथ मैनुअल या iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स.

सभी वैरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स, एक बेहद प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट और स्मूथ मैनुअल या iVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स. अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक प्रीमियम हैचबैक जो खुली सड़क पर स्थिर और शांत महसूस होती है.

4.मारुति सुजुकी बलेनो

कीमत: रु.5.99 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

बलेनो भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में से एक है. इसमें 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा है, जो शानदार NVH (शोर, कंपन और झटके) कंट्रोल देता है, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान केबिन में शोर-शराबा बहुत कम रहता है. पिछली सीट पर बड़े यात्रियों के लिए लेगरूम काफी ज़्यादा है और इसका सस्पेंशन सेटअप भी काफी सॉफ्ट है; यह ज़्यादातर झटकों को आसानी से सोख लेता है.

खासियतें: ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल उपलब्ध है (सिग्मा MT ट्रिम और उसके बाद के वर्जन में स्टैंडर्ड), साथ ही स्मूद गियर-शिफ्टिंग वाला मैनुअल गियरबॉक्स और 22.35 kmpl तक की माइलेज का दावा.

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल उपलब्ध है (सिग्मा MT ट्रिम और उसके बाद के वर्जन में स्टैंडर्ड), साथ ही स्मूद गियर-शिफ्टिंग वाला मैनुअल गियरबॉक्स और 22.35 kmpl तक की माइलेज का दावा. अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: ज़्यादा से ज़्यादा अंदरूनी जगह और बेहतरीन फ़्यूल इफ़िशिएंसी, एक शांत और आसानी से चलाई जा सकने वाली गाड़ी में.

5. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स

कीमत: रु.6.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

फ्रोंक्स में बलेनो के भरोसेमंद मैकेनिकल पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका बाहरी लुक कहीं ज़्यादा आक्रामक है. इसमें स्मूथ 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर इंजन के साथ एरोडायनामिक क्रॉसओवर स्टांस और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस का कॉम्बिनेशन मिलता है. साथ ही, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से मेन हाईवे से उतरकर कच्ची ग्रामीण सड़कों पर गाड़ी चलाना भी काफ़ी आसान हो जाता है.

खासियतें: मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग, कूपे जैसी आकर्षक ढलान वाली रूफ़लाइन और डुअल-टोन कैबिन.

मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग, कूपे जैसी आकर्षक ढलान वाली रूफ़लाइन और डुअल-टोन कैबिन. अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक स्टाइलिश, मॉडर्न क्रॉसओवर जो SUV जैसा दिखता है, लेकिन इसमें प्रीमियम हैचबैक वाला शांत और बहुत ज़्यादा कुशल इंजन होता है.

6. मारुति सुजुकी अर्टिगा

कीमत: रु.8.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

₹10 लाख से कम कीमत में अर्टिगा परिवारों के लिए एक और बेहतरीन कार का विकल्प है। यह सात लोगों के बैठने की क्षमता वाली MPV है और इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर वाला K-सीरीज़ इंजन लगा है, जो यात्रियों और सामान से पूरी तरह भरे होने पर भी आरामदायक सफ़र का अनुभव देता है. इसका इंजन न सिर्फ़ हाईवे पर अच्छी रफ़्तार और ताकत देता है, बल्कि शहर के अंदर भी इसे चलाना आसान और आरामदायक लगता है.

खासियतें: स्टैंडर्ड एयरबैग, पीछे बैठने वालों के लिए AC वेंट और बहुत ही सुविधाजनक सीटिंग अरेंजमेंट.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक व्यावहारिक पैसेंजर कैरियर जो हर यात्री को आरामदायक और सुगम यात्रा का अनुभव देता है.

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