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ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक बनाम मारुति सुजुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईबेला: नई पीढ़ी की ईवी का मुकाब़ला

जब नए ज़माने की EVs की बात आती है, तो आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं. नई कंपनियों के अलावा, पुरानी कार बनाने वाली कंपनियाँ भी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के अपने वर्शन के साथ इस मैदान में उतर रही हैं. कागज़ पर वे कैसी दिखती हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • मारुति e-Vitara और टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella को एक खास EV प्लैटफ़ॉर्म का फ़ायदा मिलता है
  • ह्यून्दे क्रेटा EV में कई फ़ीचर्स वाला केबिन, जाना-पहचाना डिज़ाइन और ह्यून्दे का भरोसेमंद EV इकोसिस्टम मिलता है
  • टोयोटा की भरोसेमंदता, मारुति के सर्विस नेटवर्क और हुंडई की टेक्नोलॉजी के बीच ज़बरदस्त मुक़ाबला है

धीरे-धीरे लेकिन लगातार, भारतीय EV मार्केट परिपक्व हो रहा है. जहाँ शुरुआती लोगों ने अपने इनोवेशन के साथ इसकी शुरुआत की, वहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और पुरानी कार कंपनियों के EV मार्केट में आने से कार खरीदारों के पास अब ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं. अब वे यह सवाल पूछ सकते हैं कि 'कौन सी EV मेरे लिए सबसे अच्छी है?'

 

यह भी पढ़ें: होंडा सिटी बनाम ह्यून्दे वर्ना बनाम फोक्सवैगन वर्टुस बनाम स्कोडा स्लाविया: 2026 में कौन सी सेडान आपके लिए रहेगी सही?

Creta EV E Vitara Ebella

यहीं पर ह्यून्दे क्रेटा ईवी, मारुति सुजुकी ई-विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र EBella भारत में आम इलेक्ट्रिक कार खरीदार के लिए अच्छे विकल्प के तौर पर सामने आती हैं. ये कारें उन आम परिवारों के लिए हैं जो प्रैक्टिकैलिटी, टेक्नोलॉजी, आराम और इतनी रेंज चाहते हैं जिससे चार्जिंग की चिंता न रहे.

 

डिज़ाइन और स्टाइलिंग

Hyundai Creta Electric image 1

चलिए ह्यून्दे क्रेटा ईवी से शुरुआत करते हैं, जो भारत के सबसे पहचाने जाने वाले डिज़ाइनों में से एक पर आधारित है. क्रेटा यहाँ कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश नहीं करती है; इसके EV वर्जन में क्रेटा का जाना-पहचाना आकार तो बरकरार रखा गया है, लेकिन साथ ही इसमें EV-खास बदलाव भी किए गए हैं, जैसे कि बंद ग्रिल, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और नए डिज़ाइन वाले बंपर.

Maruti Suzuki e Vitara m38

वहीं, मारुति ई-विटारा का अप्रोच ज़्यादा मॉडर्न है. इसका डिज़ाइन ऐसा है कि लोग इसे लेकर अलग-अलग राय रख सकते हैं; यह ज़्यादा मस्कुलर है और पारंपरिक खरीदारों के लिए काफी अलग है. यह एक ऐसी क्रॉसओवर लगती है जिसे शुरू से ही इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, न कि बाद में इसे इलेक्ट्रिक में बदला गया हो.

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इसी तरह, EBella असल में e-Vitara की ही एक तरह से जुड़वां गाड़ी है. इसका बेसिक आर्किटेक्चर और ज़्यादातर डिज़ाइन e-Vitara जैसा ही है, लेकिन टोयोटा इसे अपने अलग फ्रंट और रियर स्टाइलिंग एलिमेंट्स से अलग दिखाती है.

 

अगर आपको जानी-पहचानी चीज़ें पसंद हैं, तो क्रेटा ईवी आपको भरोसा दिलाती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी EV का लुक फ़्यूचरिस्टिक हो, तो e-विटारा और अर्बन क्रूज़र EBella बेहतर विकल्प हैं.

 

आयाम और व्यावहारिकता

डायमेंशनह्यून्दे क्रेटा ईवीमारुति ई-विटाराटोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी
लंबाई4,340 मिमी4,275 मिमी4,285 मिमी
चौड़ाई1,790 मिमी1,800 मिमी1,800 मिमी
ऊंचाई1,655 मिमी1,640 मिमी1,640 मिमी
व्हीलबेस2,610 मिमी2,700 मिमी2,700 मिमी
ग्राउंट क्लीयरेंस190 मिमी180 मिमी180 मिमी
बूट स्पेस433 लीटर500 लीटर500 लीटर

ह्यून्दे क्रेटा ईवी यहाँ मौजूद सभी एसयूवी में सबसे लंबी है, लेकिन बाकी दो का व्हीलबेस 90 मिमी ज़्यादा है, जिसका मतलब (पेपर पर) यह होना चाहिए कि पीछे की सीट पर लेगरूम बेहतर होगा और केबिन ज़्यादा बड़ा होगा. जापानी गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा चौड़ी भी हैं, जिससे सड़क पर उनका लुक ज़्यादा दमदार लगता है. क्रेटा ईवी का ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस ऐसी चीज़ है जिसे भारतीय खरीदार पसंद करेंगे.

Maruti Suzuki e Vitara vs Hyundai Creta Electric Dimensions Powertrain Battery Features Compared

अगर आप सिर्फ़ इनके साइज़ की तुलना करें, तो क्रेटा ईवी एक पारंपरिक फ़ैमिली SUV जैसी लगती है, जबकि ई विटारा और अर्बन क्रूज़र ईवी अपने 'EV-फ़र्स्ट' डिज़ाइन की वजह से कम जगह घेरने के बावजूद अंदर ज़्यादा जगह देती हैं.

 

बैटरी रेंज

Maruti Suzuki e Vitara vs Hyundai Creta Electric Dimensions Powertrain Battery Features Compared 3

ह्यून्दे क्रेटा ईवी में 51.4 kWh तक की बैटरी का ऑप्शन मिलता है और इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 473 km बताई गई है. मारुति ई-विटारा में बैटरी के कई ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 61 kWh का बड़ा पैक भी शामिल है; वैरिएंट और टेस्ट साइकिल के आधार पर इसकी रेंज 500 km से ज़्यादा बताई गई है. टोयोटा की अर्बन क्रूज़र EBella में भी e-Vitara जैसे ही बैटरी ऑप्शन और रेंज की उम्मीद है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ एक ही इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं. ये बताई गई रेंज है, असल में सड़क पर मिलने वाली रेंज अलग हो सकती है, जो कई चीज़ों पर निर्भर करती है.

 

ड्राइविंग परफॉर्मेंस

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ह्यून्दे क्रेटा ईवी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का अच्छा बैलेंस देती है. आइयोनिक की EV से जुड़ी जानकारी और अनुभव का फ़ायदा मिलने की वजह से, इसकी पावर डिलीवरी स्मूद और अनुमान लगाने लायक है, जिससे इसे शहर के ट्रैफ़िक में चलाना आसान हो जाता है. वहीं, ई-विटारा और EBella दोनों की ड्राइविंग डायनामिक्स ड्राइविंग के मज़े के बजाय एफिशिएंसी पर ज़्यादा फ़ोकस करती हैं. रोज़ाना की ड्राइविंग में, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद न दिखे, क्योंकि समान कीमत वाली पेट्रोल SUV की तुलना में ये तीनों ही तेज़ महसूस होनी चाहिए.

 

फीचर्स और टेक्नॉलाजी

Maruti Suzuki e Vitara m19

क्रेटा EV में कई शानदार फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि डुअल डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, व्हीकल-टू-लोड फ़ंक्शनैलिटी और ड्राइवर-असिस्टेंस फ़ीचर्स का एक पूरा सेट.

Hyundai Creta Electric image 7

वहीं, ई-विटारा और eBella में मॉडर्न केबिन, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ड्राइवर एड्स जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं, लेकिन इनमें क्रेटा EV वाले कई फ़ीचर्स नहीं हैं. इसलिए, अगर आप अपनी EV में ज़्यादा फ़ीचर्स चाहते हैं, तो कोरियन कार ही आपकी पहली पसंद होगी.

primary 3 Atoyota 20 Ebella 2 F Toyota 20 Ebella 20web 20images 2 F Toyota Urban Cruiser Ebella m25

फीचर्स के अलावा, भारतीय खरीदारों के लिए सुरक्षा भी गाड़ी खरीदने का एक अहम कारण बन गई है. क्रेटा ईवी को ह्यून्दे की लेटेस्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलता है, जिसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऊंचे वेरिएंट्स में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल हैं.


ई-विटारा और अर्बन EBella को सुज़ुकी के खास इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिसे बैटरी की सुरक्षा और क्रैश से बचाव को मुख्य प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है.

 

आपको कौन सी खरीदना चाहिए?

Hyundai Creta Electric image 2

इन तीनों में से ह्यून्दे क्रेटा ईवी एक सुरक्षित विकल्प लगती है. पहली बात तो यह कि यह जानी-पहचानी है, इसमें कई फ़ीचर्स हैं और इसे आइयोनिक लाइन-अप से आई एक भरोसेमंद EV स्ट्रैटेजी का सपोर्ट मिला है. अगर आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से ज़्यादा बाहर निकले बिना एक अच्छी इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है.

E Vitara vs E Bella 1

मारुति ई-विटारा तीनों में सबसे महत्वाकांक्षी लगती है. इसका खास ईवी प्लेटफ़ॉर्म, बड़ी बैटरी के विकल्प और मॉडर्न डिज़ाइन इसे कागज़ पर बहुत मज़बूत बनाते हैं. यह सबसे बेहतरीन पैकेज साबित हो सकती है. दूसरी ओर, टोयोटा क्रूज़र ईबेला में वे सभी खूबियां हैं जो ई-विटारा को आकर्षक बनाती हैं, साथ ही इसमें टोयोटा की भरोसेमंद और कस्टमर सैटिस्फैक्शन वाली साख भी जुड़ी है.

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