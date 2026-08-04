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होंडा सिटी बनाम ह्यून्दे वर्ना बनाम फोक्सवैगन वर्टुस बनाम स्कोडा स्लाविया: 2026 में कौन सी सेडान आपके लिए रहेगी सही?

जब क्लासिक थ्री-बॉक्स सेडान की बिक्री कम हो रही थी, तब भी ये कारें टिकी रहीं. होंडा सिटी, ह्यून्दे वरना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया अपनी सेग्मेंट की खासियतें बनाए हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन-सी आपके लिए सबसे अच्छी है?
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ह्यून्दे इंडिया अपनी बेहतरीन फ़ीचर लिस्ट के कारण अलग पहचान बनाती है
  • होंडा सिटी Hybrid अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा आरामदायक अनुभव देती है
  • फोक्सवैगन और स्कोडा स्लाविया सबसे बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देती हैं

हो सकता है कि मिड-साइज़ सेडान अब भारत का सबसे पॉपुलर सेगमेंट न हो, लेकिन यह आज भी सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है. क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, हाईवे पर ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है, या आप बस ऐसी कार चाहते हैं जो ऊंची SUV के मुकाबले ज़्यादा डायनामिक महसूस हो, तो ये चार कारें आज भी अपनी मज़बूत दावेदारी पेश करती हैं। इस सेगमेंट में जिन चार कारों का दबदबा है, वे हैं होंडा सिटी, ह्यून्दे वर्ना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया. हर कार की अपनी अलग खासियत है। City एक भरोसेमंद ऑल-राउंडर है, Verna में भरपूर टेक्नोलॉजी है, और वर्टुस व स्लाविया खास तौर पर ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बनाई गई हैं.

 

तो, 2026 में आपको इनमें से कौन सी C-सेगमेंट सेडान खरीदनी चाहिए? आइए जानते हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में मौजूद रु.10 लाख से कम कीमत वाली ये हैं सबसे शानदार 4-सिलेंडर पेट्रोल कारें

 

डिज़ाइन

2026 Honda City e HEV m15

सबसे लंबे समय से मौजूद होने के बावजूद, होंडा सिटी का आकर्षण आज भी बरकरार है. यह बहुत भड़कीली नहीं है, लेकिन इसकी बनावट साफ़-सुथरी और संतुलित है, जो समय के साथ और भी बेहतर लगी है. यह उन समझदार खरीदारों को पसंद आती है जो सादगी भरे शानदार अंदाज़ को तरजीह देते हैं। नए अपडेट के साथ, यह पहले से ज़्यादा स्लीक और थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी (बॉय-रेसर जैसी) हो गई है.

Hyundai Verna Long term 14

वहीं, ह्यून्दे वरना बिल्कुल अलग रास्ते पर चलती है. अपनी चौड़ी LED लाइट बार और भविष्य जैसी दिखने वाली, तीखे कोनों वाली स्टाइलिंग के साथ यह तुरंत सबका ध्यान खींचती है. कुछ लोगों को यह पसंद आ सकती है, जबकि कुछ को यह थोड़ी ज़्यादा ही दिखावटी लग सकती है.

VW Virtus Web 3

और फोक्सवैगन वर्टुस यकीनन यहाँ मौजूद सभी सेडान में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाली कार है. इसमें शार्प लाइन्स, कम ऊंचाई वाला स्टांस, साफ़-सुथरा शेप और मिनिमलिस्टिक अपील है. साथ ही, GT वैरिएंट्स का खास ट्रीटमेंट इसे और भी आक्रामक लुक देता है, जो कार के शौकीनों को बहुत पसंद आता है.

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दूसरी ओर, स्कोडा स्लाविया का अंदाज़ थोड़ा ज़्यादा शानदार और परिष्कृत है. स्कोडा की खासियत के मुताबिक, यह बिना किसी दिखावे के ही क्लासी और प्रीमियम लगती है. शायद यह इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा यूरोपियन लुक वाली सेडान है, जो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है.

 

आयाम और जगह

अगर सिर्फ़ आंकड़ों की बात करें, तो वर्ना यहां सबसे चौड़ी कार है और इसका व्हीलबेस भी सबसे लंबा है. सिटी सबसे लंबी कार है, जबकि वर्टस और स्लाविया की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और इनका ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफ़ी अच्छा है.

डायमेंशनहोंडा सिटीह्यून्दे वर्नाफोक्सवैगन वर्टुसस्कोडा स्लाविया
लंबाई4,594 मिमी4,585 मिमी4,561 मिमी4,541 मिमी
चौड़ाई1,748 मिमी1,765 मिमी1,752 मिमी1,752 मिमी
ऊंचाई1,489 मिमी1,475 मिमी1,507 मिमी1,507 मिमी
व्हीलबेस2,600 मिमी2,670 मिमी2,651 मिमी2,651 मिमी
बूट स्पेस 506 लीटर528 लीटर521 लीटर521 लीटर

कैबिन और फीचर्स

2026 Honda City e HEV m31

होंडा सिटी आराम और इस्तेमाल में आसानी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है. हो सकता है कि इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन अब उतना आकर्षक न हो, लेकिन इसकी सीटें बेहतरीन हैं, बाहर का नज़ारा साफ़ दिखता है और केबिन में खुला-खुला महसूस होता है.

Hyundai Verna Long term 2

इन सभी में से, वर्ना सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कार है. डुअल डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फ़ीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS इसे इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली कार बनाते हैं.

Volkswagen Virtus GT Interior dashboard full

वर्टुस और स्लाविया का कैबिन डिज़ाइन काफी हद तक एक जैसा है, हालांकि दोनों की स्टाइलिंग अलग-अलग है. हो सकता है कि इनमें वर्ना जितने गैजेट्स या सिटी जितना आराम न मिले, लेकिन ये मज़बूत और टेक्निकली एडवांस्ड लगती हैं और इनमें एक सादगी भरा प्रीमियम एहसास मिलता है.

 

इंजन और प्रदर्शन

 

यहीं पर इन सेडान कारों की खासियतें एक-दूसरे से ज़्यादा अलग नज़र आती हैं.

 

होंडा सिटी

2026 Honda City e HEV m64

इंजन विकल्प

  • 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
  • 121 बीएचपी और 145 एनएम
  • 6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी
  • 126 बीएचपी के संयुक्त आउटपुट वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

 

ह्यून्दे वर्ना

Hyundai Verna Tracking 2
  • 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
  • 115 बीएचपी और 143.8 एनएम
  • 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
  • 160 बीएचपी और 253 एनएम

 

फोक्सवैगन वर्टुस

VW Virtus Web 5
  • 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल
  • 115 बीएचपी और 178 एनएम
  • 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल
  • 150 बीएचपी और 250 एनएम

 

स्कोडा स्लाविया

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  • 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल
  • 115 बीएचपी और 178 एनएम
  • 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल
  • 150 बीएचपी और 250 एनएम

 

माइलेज

मॉडलदावा किया गया माइलेज 
होंडा सिटी हाइब्रिड~ 27.26 kmpl
ह्यून्दै वर्ना टर्बो~ 20.6 kmpl
फोक्सवैगन वर्टुस 1.5 TSI~ 19.4 kmpl
स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI~ 19.3 kmpl

भारतीय खरीदारों के लिए माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी एक अहम बात है. सिटी हाइब्रिड इस सेगमेंट में एकमात्र स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, जो अपने आप में खास है और इसकी रनिंग कॉस्ट कुछ डीज़ल कारों के बराबर हो सकती है.

 

कीमत

2026 Honda City e HEV m63

अनुमानित एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:

 

मॉडलकीमत
स्कोडा स्लावियारु.10 लाख - रु.17.99 लाख
फोक्सवैगन वर्टुसरु.10.50 लाख - रु.19 लाख
ह्यून्दे वर्नारु.10.98 लाख - रु.18.40 लाख
होंडा सिटीरु.12 लाख - रु.21 लाख

निर्णय

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अगर आपको हाइब्रिड वर्जन के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस, आराम और क्लास-लीडिंग फ़्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको होंडा सिटी खरीदनी चाहिए. लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें फ़ीचर्स, सबसे पावरफुल इंजन और फ़्यूचरिस्टिक थीम हैं, तो ह्यून्दे वर्ना चुनें. अगर ड्राइविंग का मज़ा सबसे ज़्यादा मायने रखता है और आप ऐसी सेडान चाहते हैं जो हर बार चलाने पर स्पोर्टी महसूस हो, तो फोक्सवैगन वर्टुस खरीदें. और अगर आपको वर्टुस जैसा ही शानदार ड्राइविंग अनुभव चाहिए, लेकिन ज़्यादा शानदार और सिंपल डिज़ाइन के साथ, तो स्लाविया चुनें.

 

सच तो यह है कि इन चारों कारों में से कोई भी खराब नहीं है. एसयूवी के दबदबे वाले इस दौर में, ये चार सेडान साबित करती हैं कि अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थ्री-बॉक्स कार आज भी ऐसा आराम, माइलेज और ड्राइविंग का मज़ा देती है, जिसका मुकाबला कई क्रॉसओवर नहीं कर सकते.

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