होंडा सिटी बनाम ह्यून्दे वर्ना बनाम फोक्सवैगन वर्टुस बनाम स्कोडा स्लाविया: 2026 में कौन सी सेडान आपके लिए रहेगी सही?

हो सकता है कि मिड-साइज़ सेडान अब भारत का सबसे पॉपुलर सेगमेंट न हो, लेकिन यह आज भी सबसे समझदारी भरे विकल्पों में से एक है. क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है, हाईवे पर ज़्यादा समय बिताना अच्छा लगता है, या आप बस ऐसी कार चाहते हैं जो ऊंची SUV के मुकाबले ज़्यादा डायनामिक महसूस हो, तो ये चार कारें आज भी अपनी मज़बूत दावेदारी पेश करती हैं। इस सेगमेंट में जिन चार कारों का दबदबा है, वे हैं होंडा सिटी, ह्यून्दे वर्ना, फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया. हर कार की अपनी अलग खासियत है। City एक भरोसेमंद ऑल-राउंडर है, Verna में भरपूर टेक्नोलॉजी है, और वर्टुस व स्लाविया खास तौर पर ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बनाई गई हैं.

तो, 2026 में आपको इनमें से कौन सी C-सेगमेंट सेडान खरीदनी चाहिए? आइए जानते हैं.

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डिज़ाइन

सबसे लंबे समय से मौजूद होने के बावजूद, होंडा सिटी का आकर्षण आज भी बरकरार है. यह बहुत भड़कीली नहीं है, लेकिन इसकी बनावट साफ़-सुथरी और संतुलित है, जो समय के साथ और भी बेहतर लगी है. यह उन समझदार खरीदारों को पसंद आती है जो सादगी भरे शानदार अंदाज़ को तरजीह देते हैं। नए अपडेट के साथ, यह पहले से ज़्यादा स्लीक और थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी (बॉय-रेसर जैसी) हो गई है.

वहीं, ह्यून्दे वरना बिल्कुल अलग रास्ते पर चलती है. अपनी चौड़ी LED लाइट बार और भविष्य जैसी दिखने वाली, तीखे कोनों वाली स्टाइलिंग के साथ यह तुरंत सबका ध्यान खींचती है. कुछ लोगों को यह पसंद आ सकती है, जबकि कुछ को यह थोड़ी ज़्यादा ही दिखावटी लग सकती है.

और फोक्सवैगन वर्टुस यकीनन यहाँ मौजूद सभी सेडान में सबसे ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाली कार है. इसमें शार्प लाइन्स, कम ऊंचाई वाला स्टांस, साफ़-सुथरा शेप और मिनिमलिस्टिक अपील है. साथ ही, GT वैरिएंट्स का खास ट्रीटमेंट इसे और भी आक्रामक लुक देता है, जो कार के शौकीनों को बहुत पसंद आता है.

दूसरी ओर, स्कोडा स्लाविया का अंदाज़ थोड़ा ज़्यादा शानदार और परिष्कृत है. स्कोडा की खासियत के मुताबिक, यह बिना किसी दिखावे के ही क्लासी और प्रीमियम लगती है. शायद यह इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा यूरोपियन लुक वाली सेडान है, जो अपनी एक अलग पहचान बनाए रखती है.

आयाम और जगह

अगर सिर्फ़ आंकड़ों की बात करें, तो वर्ना यहां सबसे चौड़ी कार है और इसका व्हीलबेस भी सबसे लंबा है. सिटी सबसे लंबी कार है, जबकि वर्टस और स्लाविया की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है और इनका ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफ़ी अच्छा है.

डायमेंशन होंडा सिटी ह्यून्दे वर्ना फोक्सवैगन वर्टुस स्कोडा स्लाविया लंबाई 4,594 मिमी 4,585 मिमी 4,561 मिमी 4,541 मिमी चौड़ाई 1,748 मिमी 1,765 मिमी 1,752 मिमी 1,752 मिमी ऊंचाई 1,489 मिमी 1,475 मिमी 1,507 मिमी 1,507 मिमी व्हीलबेस 2,600 मिमी 2,670 मिमी 2,651 मिमी 2,651 मिमी बूट स्पेस 506 लीटर 528 लीटर 521 लीटर 521 लीटर

कैबिन और फीचर्स

होंडा सिटी आराम और इस्तेमाल में आसानी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देती है. हो सकता है कि इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन अब उतना आकर्षक न हो, लेकिन इसकी सीटें बेहतरीन हैं, बाहर का नज़ारा साफ़ दिखता है और केबिन में खुला-खुला महसूस होता है.

इन सभी में से, वर्ना सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली कार है. डुअल डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फ़ीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 ADAS इसे इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली कार बनाते हैं.

वर्टुस और स्लाविया का कैबिन डिज़ाइन काफी हद तक एक जैसा है, हालांकि दोनों की स्टाइलिंग अलग-अलग है. हो सकता है कि इनमें वर्ना जितने गैजेट्स या सिटी जितना आराम न मिले, लेकिन ये मज़बूत और टेक्निकली एडवांस्ड लगती हैं और इनमें एक सादगी भरा प्रीमियम एहसास मिलता है.

इंजन और प्रदर्शन

यहीं पर इन सेडान कारों की खासियतें एक-दूसरे से ज़्यादा अलग नज़र आती हैं.

होंडा सिटी

इंजन विकल्प

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

121 बीएचपी और 145 एनएम

6-स्पीड मैनुअल या सीवीटी

126 बीएचपी के संयुक्त आउटपुट वाला 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

ह्यून्दे वर्ना

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

115 बीएचपी और 143.8 एनएम

1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

160 बीएचपी और 253 एनएम

फोक्सवैगन वर्टुस

1.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

115 बीएचपी और 178 एनएम

1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

150 बीएचपी और 250 एनएम

स्कोडा स्लाविया

1.0-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

115 बीएचपी और 178 एनएम

1.5-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

150 बीएचपी और 250 एनएम

माइलेज

मॉडल दावा किया गया माइलेज होंडा सिटी हाइब्रिड ~ 27.26 kmpl ह्यून्दै वर्ना टर्बो ~ 20.6 kmpl फोक्सवैगन वर्टुस 1.5 TSI ~ 19.4 kmpl स्कोडा स्लाविया 1.5 TSI ~ 19.3 kmpl

भारतीय खरीदारों के लिए माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी एक अहम बात है. सिटी हाइब्रिड इस सेगमेंट में एकमात्र स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, जो अपने आप में खास है और इसकी रनिंग कॉस्ट कुछ डीज़ल कारों के बराबर हो सकती है.

कीमत

अनुमानित एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:

मॉडल कीमत स्कोडा स्लाविया रु.10 लाख - रु.17.99 लाख फोक्सवैगन वर्टुस रु.10.50 लाख - रु.19 लाख ह्यून्दे वर्ना रु.10.98 लाख - रु.18.40 लाख होंडा सिटी रु.12 लाख - रु.21 लाख

निर्णय

अगर आपको हाइब्रिड वर्जन के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस, आराम और क्लास-लीडिंग फ़्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको होंडा सिटी खरीदनी चाहिए. लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें फ़ीचर्स, सबसे पावरफुल इंजन और फ़्यूचरिस्टिक थीम हैं, तो ह्यून्दे वर्ना चुनें. अगर ड्राइविंग का मज़ा सबसे ज़्यादा मायने रखता है और आप ऐसी सेडान चाहते हैं जो हर बार चलाने पर स्पोर्टी महसूस हो, तो फोक्सवैगन वर्टुस खरीदें. और अगर आपको वर्टुस जैसा ही शानदार ड्राइविंग अनुभव चाहिए, लेकिन ज़्यादा शानदार और सिंपल डिज़ाइन के साथ, तो स्लाविया चुनें.

सच तो यह है कि इन चारों कारों में से कोई भी खराब नहीं है. एसयूवी के दबदबे वाले इस दौर में, ये चार सेडान साबित करती हैं कि अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई थ्री-बॉक्स कार आज भी ऐसा आराम, माइलेज और ड्राइविंग का मज़ा देती है, जिसका मुकाबला कई क्रॉसओवर नहीं कर सकते.