स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में 18 अगस्त को होगी लॉन्च, छोटे बदलावों के साथ मिलेगा नया गियरबॉक्स
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 28, 2026
हाइलाइट्स
- स्कोडा स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन 18 अगस्त को भारत में लॉन्च होगा
- इसमें नई स्टाइलिंग, अतिरिक्त फीचर्स और बड़ा डिजिटल क्लस्टर मिलेगा
- 1.0 TSI ऑटोमैटिक में 6-स्पीड ट्रांसमिशन की जगह 8-स्पीड ट्रांसमिशन मिलने की संभावना है
स्कोडा इंडिया 18 अगस्त को देश में अपडेटेड स्लाविया लॉन्च करेगी। यह C-सेगमेंट सेडान के लिए पहला बड़ा अपडेट होगा, जिसमें नए बाहरी डिज़ाइन, बेहतर फ़ीचर्स और नया ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा.
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उम्मीद है कि नई स्लाविया (फेसलिफ्टेड स्लाविया) में कुशक और कोडियाक जैसी स्टाइलिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे. इन बदलावों में नए डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और टेल लैंप, नए बंपर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं. अंदर की तरफ, कैबिन का लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन स्कोडा इसमें बड़ा पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई सीट अपहोल्स्ट्री और कुशक फेसलिफ्ट जैसा ही 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, छह एयरबैग और TPMS जैसे फ़ीचर्स भी हो सकते हैं. कुशक फेसलिफ्ट में पहले से मौजूद रियर-सीट मसाज फ़ंक्शन भी स्लाविया में दिया जा सकता है.
नई और अपडेटेड स्लाविया में 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के ही बने रहने की उम्मीद है. हालांकि, 1.0-लीटर TSI वैरिएंट में मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। वहीं, 1.5-लीटर TSI में 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ही जारी रहने की उम्मीद है.
इस अपडेट के साथ, मौजूदा ₹10 लाख से ₹18.19 लाख (एक्स-शोरूम) की रेंज के मुकाबले कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, नई स्लाविया का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, ह्यून्दे वरना और अपडेटेड होंडा सिटी से जारी रहेगा.
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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