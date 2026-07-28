स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में 18 अगस्त को होगी लॉन्च, छोटे बदलावों के साथ मिलेगा नया गियरबॉक्स

स्कोडा इंडिया 18 अगस्त को देश में अपडेटेड स्लाविया लॉन्च करेगी। यह C-सेगमेंट सेडान के लिए पहला बड़ा अपडेट होगा, जिसमें नए बाहरी डिज़ाइन, बेहतर फ़ीचर्स और नया ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल होगा.

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और इंजन के विकल्पों की जानकारी

उम्मीद है कि नई स्लाविया (फेसलिफ्टेड स्लाविया) में कुशक और कोडियाक जैसी स्टाइलिंग में बदलाव देखने को मिलेंगे. इन बदलावों में नए डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप और टेल लैंप, नए बंपर और नए अलॉय व्हील्स शामिल हो सकते हैं. अंदर की तरफ, कैबिन का लेआउट पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन स्कोडा इसमें बड़ा पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई सीट अपहोल्स्ट्री और कुशक फेसलिफ्ट जैसा ही 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, छह एयरबैग और TPMS जैसे फ़ीचर्स भी हो सकते हैं. कुशक फेसलिफ्ट में पहले से मौजूद रियर-सीट मसाज फ़ंक्शन भी स्लाविया में दिया जा सकता है.

नई और अपडेटेड स्लाविया में 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के ही बने रहने की उम्मीद है. हालांकि, 1.0-लीटर TSI वैरिएंट में मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिल सकता है। वहीं, 1.5-लीटर TSI में 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ही जारी रहने की उम्मीद है.

इस अपडेट के साथ, मौजूदा ₹10 लाख से ₹18.19 लाख (एक्स-शोरूम) की रेंज के मुकाबले कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लॉन्च होने के बाद, नई स्लाविया का मुकाबला फोक्सवैगन वर्टस, ह्यून्दे वरना और अपडेटेड होंडा सिटी से जारी रहेगा.