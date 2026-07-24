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2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट हुई लॉन्च, कीमत रु.7.40 लाख से शुरू

अपडेटेड ब्रेज़ा नए फ़ीचर्स के अलावा, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन और नए 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आई है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 24, 2026

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हाइलाइट्स

  • इसमें नया 1.0 बूस्टरजेट इंजन ऑप्शन मिलता है
  • टर्बो-पेट्रोल इंजन 108.5 बीएचपी ताकत और 170 एनएम का टॉर्क बनाता है
  • सभी इंजन ऑप्शन के साथ नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है

मारुति सुज़ुकी ने भारत में 2026 ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस अपडेटेड सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के डिज़ाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्सों में कई बड़े अपडेट्स किए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली

 

दिखने  के मामले में, ब्रेज़ा का लुक अपडेट किया गया है, जिसमें नया फ्रंट बंपर और अपडेटेड ग्रिल शामिल है. वैरिएंट के आधार पर, ग्रिल में पेंटेड फ़िनिश, स्मोक्ड क्रोम फ़िनिश या रेड एक्सेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक फ़िनिश मिलती है.

2026 Maruti Suzuki Brezza facelift side

साइड में, साइड क्लैडिंग में बदलाव और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन इन बदलावों को पूरा करते हैं. पीछे की तरफ, बंपर के स्किड प्लेट वाले हिस्से में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं.

 

अंदर की तरफ, बड़े बदलावों में एक नई 10.1-इंच की टचस्क्रीन, डैशबोर्ड पर नए ट्रिम फिनिश और 'विक्टोरिस' (Victoris) की याद दिलाने वाले नए एयर-कॉन कंट्रोल शामिल हैं. फीचर्स की बात करें तो, ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ ऊपर बताई गई टचस्क्रीन जैसे नए फीचर्स मिलते हैं. पहले की तरह, इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, HUD, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऑटो LED हेडलैम्प्स, 360-डिग्री कैमरा और भी बहुत कुछ मिलता है.

2026 Maruti Suzuki Brezza facelift rear

पावरट्रेन की बात करें तो, बड़ी खबर यह है कि इसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. टर्बो-पेट्रोल इंजन वही जाना-पहचाना बूस्टरजेट यूनिट है, लेकिन अब यह 108.5 bhp की ताकत और 170 एनएम का टॉर्क बनाता है – जो फ्रोंक्स (Fronx) के 99 bhp और 146 Nm से ज़्यादा है. 101 bhp वाला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा और अब इसमें CNG वेरिएंट्स को छोड़कर बाकी सभी में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगी. टर्बो-पेट्रोल इंजन में भी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है.

Maruti Suzuki Brezza facelift

इस रेंज में पुराने 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की जगह अब स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. हालांकि, आप अभी भी 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ़ 1.5 पेट्रोल इंजन के साथ ही उपलब्ध है. फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में, नई कार पुराने मॉडल से बेहतर है; 1.5 पेट्रोल इंजन अब मैनुअल में 21.09 kmpl और ऑटोमैटिक में 20.17 kmpl का माइलेज देता है. सीएनजी मॉडल का माइलेज 26.90 km प्रति किलोग्राम बताया गया है, जबकि टर्बो पेट्रोल इंजन 20.47 kmpl तक का माइलेज देता है.

 

नए लुक वाली ब्रेज़ा का मुक़ाबला ह्यून्दे वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, किआ सॉनेट, किआ सिरोस और स्कोडा काइलाक से जारी रहेगा.

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