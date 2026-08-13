क्या आपकी RC खो गई है? डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करें अप्लाई

किसी भी गाड़ी के मालिक के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC) सबसे ज़रूरी डॉक्युमेंट्स में से एक है. यह साबित करता है कि आपकी गाड़ी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस (RTO) में रजिस्टर्ड है और कानूनी तौर पर आपकी है. अगर आपकी RC खो जाती है, चोरी हो जाती है या बुरी तरह खराब हो जाती है, तो आपको अपनी गाड़ी को दोबारा रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है. इसके बजाय, आप डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अगर आप एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो क्या होगा?

अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन 'परिवहन सेवा पोर्टल' के ज़रिए ऑनलाइन ही पूरी हो जाती हैं. फिर भी, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और कुछ मामलों में, वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ सकता है. यहाँ एक स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है, जिससे आप बिना किसी उलझन के डुप्लीकेट RC पा सकते हैं.

आपको डुप्लीकेट RC के लिए कब अप्लाई करना चाहिए?

आपको डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन करना चाहिए, अगर:

आपकी आरसी खो गई है

आपकी आरसी चोरी हो गई है

दस्तावेज़ क्षतिग्रस्त हो गया है और अब पढ़ने योग्य नहीं है

स्मार्ट कार्ड खराब या क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग करने योग्य नहीं रहा है

अगर आपकी RC घर पर ही है और वह कहीं खो गई है, तो बेहतर होगा कि आप पहले उसे ढूंढ लें. एक बार डुप्लीकेट RC जारी हो जाने के बाद, ओरिजिनल RC मान्य नहीं रहती.

RC खोने की सूचना सबसे पहले पुलिस को दी जानी चाहिए

अपनी RC खोने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए?

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आपको दो ज़रूरी काम करने चाहिए.

नुकसान की सूचना पुलिस को दें.

खोई हुई RC की रिपोर्ट करने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएँ या अपने राज्य के ऑनलाइन पुलिस पोर्टल का इस्तेमाल करें. अगर RC खो गई है, तो आपको आम तौर पर 'लॉस्ट प्रॉपर्टी रिपोर्ट' या 'नॉन-कॉग्निज़ेबल रिपोर्ट' (NCR) मिलेगी. अगर यह चोरी हो गई है, तो आपको FIR दर्ज करानी चाहिए. यह रिपोर्ट यह साबित करने में मदद करती है कि डॉक्यूमेंट खो गया है और इसके गलत इस्तेमाल का जोखिम कम करती है.

पेंडिंग ट्रैफ़िक चालान चेक करें

अप्लाई करने से पहले, यह पक्का कर लें कि आपकी गाड़ी से जुड़ा कोई ट्रैफिक चालान बकाया तो नहीं है. कुछ RTO आपके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने से पहले बकाया राशि चुकाने के लिए कह सकते हैं, इसलिए पहले से ही इसकी जांच कर लेना बेहतर है.

डुप्लिकेट RC के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

शुरू करने से पहले सभी ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखने से यह प्रक्रिया काफ़ी आसान हो सकती है.

आमतौर पर आपको इनकी ज़रूरत होगी:

पूरी तरह भरा हुआ फॉर्म 26 (डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन)

पुलिस एफआईआर या खोई हुई संपत्ति की रिपोर्ट

पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)

पता प्रमाण

वैध मोटर बीमा पॉलिसी

वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)

आवश्यकता होने पर स्व-घोषणा या शपथ पत्र

यदि आरटीओ द्वारा मांगा जाए तो चेसिस नंबर का पेंसिल इम्प्रेशन

यदि वाहन पर सक्रिय लोन है तो फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)

आपके राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आधार पर कुछ ज़रूरतें थोड़ी अलग हो सकती हैं.

डुप्लीकेट RC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका 'परिवहन सेवा' पोर्टल के ज़रिए है. आम तौर पर यह प्रोसेस इस तरह काम करता है.

स्टेप 1: परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं

'वेहिकल रिलेटेड सर्विस' सेक्शन में जाएं और वह राज्य चुनें जहां आपका वाहन रजिस्टर्ड है. एप्लीकेशन शुरू करने के लिए अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

स्टेप 2: अपने वाहन की जानकारी वेरिफ़ाई करें

आपसे चेसिस नंबर जैसी जानकारी का इस्तेमाल करके अपने वाहन को वेरिफ़ाई करने के लिए कहा जाएगा. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भी भेजा जा सकता है. वेरिफ़ाई होने के बाद, उपलब्ध सर्विसेस की सूची में से 'डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन' (एप्लिकेशन फॉर डुप्लिकेट RC) चुनें.

स्टेप 3: एप्लीकेशन भरें

डुप्लिकेट RC के लिए अनुरोध करने का कारण बताएं, जैसे कि:

खो गई

चोरी हो गई

क्षतिग्रस्त हो गई

अगले चरण पर जाने से पहले बाकी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.

स्टेप 4: ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें

ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें, जिनमें आपकी पुलिस रिपोर्ट, पहचान का सबूत और इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल हों. पक्का करें कि सभी दस्तावेज़ साफ़ और आसानी से पढ़े जा सकने वाले हों ताकि कोई देरी न हो.

स्टेप 5: फ़ीस का भुगतान करें

UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके लागू फ़ीस का ऑनलाइन भुगतान करें. भुगतान सफल होने के बाद, भविष्य के लिए एकनॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड करके सेव कर लें.

स्टेप 6: ज़रूरत पड़ने पर RTO जाएं

आपके राज्य की प्रक्रिया के आधार पर, आपसे वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO जाने के लिए कहा जा सकता है. एक बार सब कुछ वेरिफाई हो जाने के बाद, डुप्लीकेट RC की प्रक्रिया पूरी की जाती है और उसे आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है.

डुप्लीकेट RC पाने में कितना समय लगता है?

प्रोसेसिंग का समय हर राज्य में अलग-अलग होता है. कई मामलों में, डुप्लीकेट RC 15 से 30 कामकाजी दिनों में जारी कर दी जाती है, हालांकि कुछ RTO इस प्रक्रिया को जल्दी भी पूरा कर सकते हैं. आप अपने एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके 'परिवहन सेवा' पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं.

डुप्लीकेट RC बनवाने में कितना खर्च आता है?

डुप्लीकेट RC की फ़ीस गाड़ी के प्रकार और उस राज्य पर निर्भर करती है जहाँ वह रजिस्टर्ड है.

आम तौर पर

व्हीकल टाइप Approximate Fee* टू-व्हीलर लगभग ₹150 से कारें और अन्य हल्के मोटर वाहन लगभग ₹300 से व्यावसायिक वाहन

ज़्यादा शुल्क लग सकते हैं।

*RTO के आधार पर स्मार्ट कार्ड चार्ज और अन्य सर्विस फीस अलग से ली जा सकती हैं.

क्या आप गाड़ी चला सकते हैं अगर आपकी RC खो गई है?

अगर आपकी फिजिकल RC खो गई है, तो घबराएं नहीं. अगर आपके पास DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल रूप से साइन की गई RC है, तो सरकारी नियमों के तहत ट्रैफिक चेकिंग के दौरान इसे आम तौर पर एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है. हालांकि, सिर्फ डिजिटल कॉपी पर निर्भर रहने के बजाय, आपको जल्द से जल्द डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई करना चाहिए.

अगर आपको बाद में असली RC मिल जाए, तो क्या होगा?

कभी-कभी लोगों को एप्लीकेशन जमा करने या डुप्लीकेट RC मिलने के बाद भी ओरिजिनल RC मिल जाती है. अगर डुप्लीकेट RC जारी हो चुकी है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सरकारी काम के लिए मान्य नहीं रहता है.

इसका इस्तेमाल ओनरशिप ट्रांसफर, इंश्योरेंस अपडेट या गाड़ी से जुड़े किसी भी दूसरे काम के लिए नहीं किया जाना चाहिए. अगर आपको बाद में ओरिजिनल RC मिल जाती है, तो बेहतर यही है कि आप RTO से जारी सबसे नई और मान्य RC ही अपने पास रखें.

डुप्लिकेट RC के लिए आवेदन शुरू करने से पहले

थोड़ी सी तैयारी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान होने वाली देरी से बचने में मदद कर सकती है. शुरू करने से पहले, पक्का कर लें कि आपके पास ये चीज़ें तैयार हैं:

सही तरीके से भरा और हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म 26

पुलिस एफआईआर या खोई हुई संपत्ति की रिपोर्ट

पहचान और पता प्रमाण

वैध मोटर बीमा पॉलिसी

वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)

यदि आरटीओ द्वारा मांगा जाए तो चेसिस नंबर का पेंसिल इम्प्रेशन

यदि वाहन पर अभी भी लोन है तो फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)

ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई प्रतियां

वाहन पंजीकरण से जुड़े मोबाइल नंबर तक पहुंच, ताकि ओटीपी सत्यापन किया जा सके.



इन दस्तावेज़ों को पहले से तैयार रखने से प्रक्रिया तेज़ हो सकती है और आपके आवेदन में देरी होने की संभावना कम हो सकती है.

डुप्लीकेट RC जारी होने से पहले के आखिरी कदम

एप्लीकेशन जमा करने के बाद, एकनॉलेजमेंट रसीद या एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखें. अगर आप बाद में अपनी डुप्लीकेट RC का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी. अगर RTO आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, तो बस अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाएं. डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई होने के बाद, डुप्लीकेट RC की प्रोसेस पूरी की जाती है और उसे आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज दिया जाता है.

एक और बात याद रखें: अगर डुप्लिकेट RC जारी होने के बाद आपको पुरानी RC मिल जाती है, तो उसे दोबारा इस्तेमाल न करें. डुप्लिकेट RC ही मान्य रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होती है, जबकि ओरिजिनल RC को अब सरकारी कामों के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है.