250cc बाइक पर ज्यादा पैसे खर्च करना क्या वाकई ज़रूरी है? वीकेंड राइडर्स के लिए सही चॉइस कौन सी?
- नए राइडर्स के लिए 150-160cc मोटरसाइकिल ज्यादा उपयुक्त विकल्प साबित हो सकती है
- 200-250cc मोटरसाइकिलें ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ हाईवे पर आरामदायक राइडिंग का अनुभव देती हैं
- 150-160cc बाइक्स चलाने में आसान, ईंधन की बचत करने वाली और ज्यादा किफायती होती हैं
वीकेंडराइड के लिए 150cc मोटरसाइकिलचुननी चाहिए या 250cc, इसका जवाब इतनाआसान नहीं है. आमतौर पर माना जाताहै कि बड़े इंजनहाईवे टूरिंग के लिए बेहतरहोते हैं, लेकिन हकीकतथोड़ी अलग है. आजकी 150cc मोटरसाइकिलों में इतनी क्षमताहोती है कि वेहाईवे पर आराम सेचलाई जा सकती हैं, अच्छी ईंधन क्षमता देतीहैं और दैनिक सफरमें भी काफी सुविधाजनकसाबित होती हैं.
यह सच है कि 250cc मोटरसाइकिल ज्यादा परफॉर्मेंस देती है. हाईवेपर ओवरटेकिंग के लिए अधिकपावर मिलती है, साथी यासामान के साथ सफरकरते वक्त भी परफॉर्मेंसकी कमी महसूस नहींहोती और पहाड़ी इलाकोंमें चढ़ाई करना भी आसानहो जाता है. लेकिनसवाल यह है किक्या वीकेंड राइड्स के लिए वाकईआपको 250cc मोटरसाइकिल की ज़रूरत है?
सच तो यह हैकि वीकेंड टूरिंग के लिए 150cc और 250cc दोनों तरह की मोटरसाइकिलेंउपयुक्त हो सकती हैं. फर्क सिर्फ इतना है किदोनों अलग-अलग तरहके राइडर्स और ज़रूरतों कोध्यान में रखकर बेहतरसाबित होती हैं. आपकितनी दूरी तय करतेहैं, कितनी बार लॉन्ग राइड्सपर जाते हैं औरसफर के दौरान कितनासामान साथ ले जातेहैं, इन बातों परसही चुनाव निर्भर करता है.
150cc मोटरसाइकिलके पक्ष में
150-160cc सेगमेंटअब भी भारत केकई राइडर्स की पहली पसंदबना हुआ है औरइसके पीछे कई वजहहैं. बजाज पल्सर 150 औरएन150, सुज़ुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V, यामाहा एफज़ेड-एस और एमटी-15 जैसे मॉडल अच्छा परफॉर्मेंसदेने के साथ-साथहल्के भी होते हैं. इस वजह से येशहरी ट्रैफिक में चलाने मेंआसान होते हैं औरहाईवे पर भी अच्छाअनुभव देते हैं.
इस सेगमेंट का एक औरबड़ा फायदा ईंधन क्षमता है. आम तौर पर 150cc मोटरसाइकिलेंबड़े इंजन वाली बाइक्सके मुकाबले ज्यादा माइलेज देती हैं. इससेचलाने का खर्च कमहोता है और एकबार ईंधन भरवाने परज्यादा दूरी तय कीजा सकती है.
हाईवेपर अधिकांश 150-160cc बाइक्स 80 से 90 किमी प्रति घंटेकी रफ्तार पर आराम सेचलाई जा सकती हैं. समस्या तब सामने आतीहै जब आप मोटरसाइकिलसे उसकी सीमा सेज्यादा काम लेना चाहतेहैं. मान लीजिए आप 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तारपर चल रहे हैंऔर आपको एक साथकई वाहनों को ओवरटेक करनाहै. ऐसे मौकों परज्यादा पावर की कमीमहसूस हो सकती है. लंबी अवधि तक ऊंचीरफ्तार पर चलाने सेइंजन पर भी ज्यादादबाव पड़ता है.
इसकेअलावा, ऊंचे RPM पर इंजन वाइब्रेशनभी महसूस होने लगते हैं. कई 150cc मोटरसाइकिलें लगातार तेज रफ्तार परचलने के बाद थोड़ीतनावग्रस्त महसूस हो सकती हैं. कुछ घंटों की राइडिंग केबाद हैंडलबार और फुटपेग्स परवाइब्रेशन काफी साफ महसूसहो सकते हैं, जिसकेकारण राइडर को ज्यादा ब्रेकलेने पड़ सकते हैं.
क्याटूरिंग के लिए 150cc मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए?
अगरआप वीकेंड पर 150 से 250 किलोमीटर तक की राइडिंगकरते हैं, ज्यादातर अकेलेसफर करते हैं औरमंजिल तक पहुंचने कीजल्दी में नहीं रहते, तो एक अच्छी 150cc मोटरसाइकिलआपकी ज़रूरतों को पूरा करसकती है.
इसकेसाथ आपको कम संचालनखर्च और आसान मेंटेनेंसका फायदा भी मिलेगा. यहउन लोगों के लिए भीबेहतर विकल्प है जो मोटरसाइकिलोंया टूरिंग की दुनिया मेंनए हैं. छोटी क्षमतावाली मोटरसाइकिल पर हाईवे राइडिंगकी बारीकियां समझने के बाद भविष्यमें अपग्रेड करना ज्यादा समझदारीभरा फैसला हो सकता है.
आखिरकार, सही मोटरसाइकिल चुनने का पहला कदमअपनी ज़रूरतों और लॉन्ग राइड्सकी आवृत्ति को समझना है.
टूरिंगके लिए बेहतर 150-160cc बाइक्स
- बजाजपल्सर एन160
- बजाजपल्सर एनएस160
- टीवीएसअपाचे आरटीआर 160 4V
- हीरोएक्सट्रीम 160R
- सुज़ुकीजिक्सर / जिक्सर एसएफ
- यामाहाएफज़ेड-एस FI
- यामाहाआर15
- यामाहाएमटी-15
- केटीएम 160 ड्यूक
- होंडायूनिकॉर्न
कहांफर्क पैदा करती हैं 250cc बाइक्स?
250cc सेगमेंटमें जाने का फायदासिर्फ बड़ा इंजन याज्यादा टॉप स्पीड नहींहै. असली फायदा उसअतिरिक्त परफॉर्मेंस का है जोराइडिंग को ज्यादा आसानऔर सुविधाजनक बना देती है.
इस सेगमेंट की कई मोटरसाइकिलें 24 bhp से लेकर लगभग 30 bhp तककी पावर देती हैं. रोजमर्रा की लॉन्ग राइड्सके दौरान इन मोटरसाइकिलों को 90 से 100 किमी प्रति घंटेकी रफ्तार बनाए रखने मेंज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.
ज्यादाइंजन क्षमता के साथ मिलनेवाला अतिरिक्त पावर और टॉर्कहाईवे राइडिंग को काफी आरामदायकबना देता है. ओवरटेकिंगकरना आसान हो जाताहै, पहाड़ी सड़कों पर रफ्तार बनाएरखना भी बेहतर होताहै और साथी यासामान के साथ मोटरसाइकिलपर ज्यादा दबाव महसूस नहींहोता.
टूरिंगके लिए बेहतर 200-250cc बाइक्स
- सुज़ुकीवी-स्ट्रॉम एसएक्स
- सुज़ुकीजिक्सर 250
- बजाजपल्सर एन250
- बजाजडॉमिनार 250
- होंडाएनएक्स200
- हीरोएक्सट्रीम 250R
- केटीएम 250 ड्यूक
- केटीएम 250 एडवेंचर
- यामाहा YZF-R2
- टीवीएसअपाचे RTX 300
कौनसी बाइक खरीदनी चाहिए?
अगर आप कभी-कभार वीकेंड हाईवेराइड्स पर जाते हैं, तो 150cc मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरतों केलिए पूरी तरह सक्षमहै. यह आराम सेचलाई जा सकती है, ईंधन पर कम खर्चकरती है और ट्रैफिकके साथ-साथ दैनिकसफर में भी चलानेमें आसान होती है.
लेकिनअगर आप नियमित रूपसे लंबी हाईवे ट्रिप्सकरते हैं, साथी याज्यादा सामान के साथ सफरकरते हैं या पहाड़ीइलाकों में राइडिंग करतेहैं, तो 250cc मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इसका अधिक टॉर्क औरपरफॉर्मेंस लंबी दूरी कीराइडिंग को ज्यादा आरामदायकऔर तनाव-मुक्त बनादेता है.
इसकेबावजूद, एक अच्छी 150cc मोटरसाइकिलआपको उम्मीद से कहीं ज्यादादूर तक ले जासकती है और रोजानाके कम्यूटर के रूप मेंभी बेहतरीन साबित हो सकती है. लेकिन अगर आप चाहतेहैं कि हाईवे राइड्ससिर्फ कामचलाऊ न लगें बल्किपूरी तरह सुखद औरआसान महसूस हों, तो 250cc मोटरसाइकिलका अधिक पावर औरटॉर्क उसके पक्ष मेंएक मजबूत दावेदारी पेश करता है.
आखिरमें, फैसला लेने से पहलेएक 150-160cc और एक 200-250cc मॉडलको चुनकर एक ही सड़कपर एक के बादएक चलाकर देखना सबसे बेहतर तरीकाहै. आंकड़े और स्पेसिफिकेशन्स उतनेमायने नहीं रखते जितनायह कि लगभग एकघंटे की राइडिंग केबाद मोटरसाइकिल आपको कैसी महसूसहोती है. यह बातकोई ब्रोशर आपको नहीं बतासकता. अपना बजट औरज़रूरतों को ध्यान मेंरखिए और फिर सहीफैसला लीजिए.
संबंधित समाचार
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- रॉयल एनफील्ड हंटर 350 vs टीवीएस रोनिन vs जावा 42 ऑल स्टार्स : कौन सी बाइक है पैसा वसूल?रॉयल एनफील्ड हंटर 350, टीवीएस रोनिन और नई जावा 42 ऑल स्टार्स रेट्रो स्टाइलिंग और आधुनिक परफॉर्मेंस को साथ लाती हैं, लेकिन रोजाना शहर में चलाने के लिए इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा सही है?1 मिनट पढ़ें
- नई TVS Ronin: क्या है नया और अभी भी क्या अभी भी कमी?TVS ने Ronin रेंज में सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कुछ नए फ़ीचर्स जोड़े हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का तकनीकी पैकेज वैसा ही है.1 मिनट पढ़ें
- UPI चार्ज ने बढ़ाई टेंशन, पेट्रोल पंप ने किया विरोधडीलर्स का कहना है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट्स पर लगने वाला ₹5 चार्ज उनकी कमाई को प्रभावित करेगा.1 मिनट पढ़ें
- साल में 10,000 km से कम गाड़ी चलाने वाले खरीदारों के लिए शहर के हिसाब से 10 बेहतरीन कारेंअगर शहर में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कम होता है और आप नई कार की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.7 मिनट पढ़े
- फोक्सवैगन ID.3 GTI से उठा पर्दा: 321 bhp की ताकत वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक देगी 600 किमी तक की रेंजफोक्सवैगन ने दुनिया भर में ID.3 GTI को पेश किया है, जिसमें 321bhp की ताकत और 545Nm का पीक टॉर्क है.1 मिनट पढ़ें
- किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की15 साल की लाइफटाइम वारंटी सिर्फ़ 1 अगस्त 2026 के बाद बेची गई MPV के पहले मालिक पर लागू होगी.1 मिनट पढ़ें
- ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गईअपनी 350cc लाइनअप की कीमतें बढ़ाने के सिर्फ़ दो महीने बाद, ट्रायम्फ ने अपने दो मॉडल्स की कीमतें कम कर दी हैं.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Sep 16, 20262027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 लाखकावासाकी की क्रूज़र नए मॉडल ईयर के लिए एक नए कलर ऑप्शन, थोड़े ज़्यादा टॉर्क और थोड़े बेहतर ब्रेकिंग सेटअप के साथ वापस आ रही है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Sep 16, 2026भारत में 2026 से नया PUC नियम: वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता हैवैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफ़िकेट अब सिर्फ़ ट्रैफ़िक चालान से बचने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा नहीं रह गया है. दिल्ली में ईंधन खरीदने के लिए यह एक ज़रूरी और अनिवार्य टिकट बनता जा रहा है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े