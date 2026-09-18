250cc बाइक पर ज्यादा पैसे खर्च करना क्या वाकई ज़रूरी है? वीकेंड राइडर्स के लिए सही चॉइस कौन सी?

वीकेंडराइड के लिए 150cc मोटरसाइकिलचुननी चाहिए या 250cc, इसका जवाब इतनाआसान नहीं है. आमतौर पर माना जाताहै कि बड़े इंजनहाईवे टूरिंग के लिए बेहतरहोते हैं, लेकिन हकीकतथोड़ी अलग है. आजकी 150cc मोटरसाइकिलों में इतनी क्षमताहोती है कि वेहाईवे पर आराम सेचलाई जा सकती हैं, अच्छी ईंधन क्षमता देतीहैं और दैनिक सफरमें भी काफी सुविधाजनकसाबित होती हैं.

यह सच है कि 250cc मोटरसाइकिल ज्यादा परफॉर्मेंस देती है. हाईवेपर ओवरटेकिंग के लिए अधिकपावर मिलती है, साथी यासामान के साथ सफरकरते वक्त भी परफॉर्मेंसकी कमी महसूस नहींहोती और पहाड़ी इलाकोंमें चढ़ाई करना भी आसानहो जाता है. लेकिनसवाल यह है किक्या वीकेंड राइड्स के लिए वाकईआपको 250cc मोटरसाइकिल की ज़रूरत है?

सच तो यह हैकि वीकेंड टूरिंग के लिए 150cc और 250cc दोनों तरह की मोटरसाइकिलेंउपयुक्त हो सकती हैं. फर्क सिर्फ इतना है किदोनों अलग-अलग तरहके राइडर्स और ज़रूरतों कोध्यान में रखकर बेहतरसाबित होती हैं. आपकितनी दूरी तय करतेहैं, कितनी बार लॉन्ग राइड्सपर जाते हैं औरसफर के दौरान कितनासामान साथ ले जातेहैं, इन बातों परसही चुनाव निर्भर करता है.

150cc मोटरसाइकिलके पक्ष में

150-160cc सेगमेंटअब भी भारत केकई राइडर्स की पहली पसंदबना हुआ है औरइसके पीछे कई वजहहैं. बजाज पल्सर 150 औरएन150, सुज़ुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V, यामाहा एफज़ेड-एस और एमटी-15 जैसे मॉडल अच्छा परफॉर्मेंसदेने के साथ-साथहल्के भी होते हैं. इस वजह से येशहरी ट्रैफिक में चलाने मेंआसान होते हैं औरहाईवे पर भी अच्छाअनुभव देते हैं.

इस सेगमेंट का एक औरबड़ा फायदा ईंधन क्षमता है. आम तौर पर 150cc मोटरसाइकिलेंबड़े इंजन वाली बाइक्सके मुकाबले ज्यादा माइलेज देती हैं. इससेचलाने का खर्च कमहोता है और एकबार ईंधन भरवाने परज्यादा दूरी तय कीजा सकती है.

हाईवेपर अधिकांश 150-160cc बाइक्स 80 से 90 किमी प्रति घंटेकी रफ्तार पर आराम सेचलाई जा सकती हैं. समस्या तब सामने आतीहै जब आप मोटरसाइकिलसे उसकी सीमा सेज्यादा काम लेना चाहतेहैं. मान लीजिए आप 80-90 किमी प्रति घंटे की रफ्तारपर चल रहे हैंऔर आपको एक साथकई वाहनों को ओवरटेक करनाहै. ऐसे मौकों परज्यादा पावर की कमीमहसूस हो सकती है. लंबी अवधि तक ऊंचीरफ्तार पर चलाने सेइंजन पर भी ज्यादादबाव पड़ता है.

इसकेअलावा, ऊंचे RPM पर इंजन वाइब्रेशनभी महसूस होने लगते हैं. कई 150cc मोटरसाइकिलें लगातार तेज रफ्तार परचलने के बाद थोड़ीतनावग्रस्त महसूस हो सकती हैं. कुछ घंटों की राइडिंग केबाद हैंडलबार और फुटपेग्स परवाइब्रेशन काफी साफ महसूसहो सकते हैं, जिसकेकारण राइडर को ज्यादा ब्रेकलेने पड़ सकते हैं.

क्याटूरिंग के लिए 150cc मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए?

अगरआप वीकेंड पर 150 से 250 किलोमीटर तक की राइडिंगकरते हैं, ज्यादातर अकेलेसफर करते हैं औरमंजिल तक पहुंचने कीजल्दी में नहीं रहते, तो एक अच्छी 150cc मोटरसाइकिलआपकी ज़रूरतों को पूरा करसकती है.

इसकेसाथ आपको कम संचालनखर्च और आसान मेंटेनेंसका फायदा भी मिलेगा. यहउन लोगों के लिए भीबेहतर विकल्प है जो मोटरसाइकिलोंया टूरिंग की दुनिया मेंनए हैं. छोटी क्षमतावाली मोटरसाइकिल पर हाईवे राइडिंगकी बारीकियां समझने के बाद भविष्यमें अपग्रेड करना ज्यादा समझदारीभरा फैसला हो सकता है.

आखिरकार, सही मोटरसाइकिल चुनने का पहला कदमअपनी ज़रूरतों और लॉन्ग राइड्सकी आवृत्ति को समझना है.

टूरिंगके लिए बेहतर 150-160cc बाइक्स

बजाजपल्सर एन160

बजाजपल्सर एनएस160

टीवीएसअपाचे आरटीआर 160 4V

हीरोएक्सट्रीम 160R

सुज़ुकीजिक्सर / जिक्सर एसएफ

यामाहाएफज़ेड-एस FI

यामाहाआर15

यामाहाएमटी-15

केटीएम 160 ड्यूक

होंडायूनिकॉर्न

कहांफर्क पैदा करती हैं 250cc बाइक्स?

250cc सेगमेंटमें जाने का फायदासिर्फ बड़ा इंजन याज्यादा टॉप स्पीड नहींहै. असली फायदा उसअतिरिक्त परफॉर्मेंस का है जोराइडिंग को ज्यादा आसानऔर सुविधाजनक बना देती है.

इस सेगमेंट की कई मोटरसाइकिलें 24 bhp से लेकर लगभग 30 bhp तककी पावर देती हैं. रोजमर्रा की लॉन्ग राइड्सके दौरान इन मोटरसाइकिलों को 90 से 100 किमी प्रति घंटेकी रफ्तार बनाए रखने मेंज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.

ज्यादाइंजन क्षमता के साथ मिलनेवाला अतिरिक्त पावर और टॉर्कहाईवे राइडिंग को काफी आरामदायकबना देता है. ओवरटेकिंगकरना आसान हो जाताहै, पहाड़ी सड़कों पर रफ्तार बनाएरखना भी बेहतर होताहै और साथी यासामान के साथ मोटरसाइकिलपर ज्यादा दबाव महसूस नहींहोता.

टूरिंगके लिए बेहतर 200-250cc बाइक्स

सुज़ुकीवी-स्ट्रॉम एसएक्स

सुज़ुकीजिक्सर 250

बजाजपल्सर एन250

बजाजडॉमिनार 250

होंडाएनएक्स200

हीरोएक्सट्रीम 250R

केटीएम 250 ड्यूक

केटीएम 250 एडवेंचर

यामाहा YZF-R2

टीवीएसअपाचे RTX 300

कौनसी बाइक खरीदनी चाहिए?

अगर आप कभी-कभार वीकेंड हाईवेराइड्स पर जाते हैं, तो 150cc मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरतों केलिए पूरी तरह सक्षमहै. यह आराम सेचलाई जा सकती है, ईंधन पर कम खर्चकरती है और ट्रैफिकके साथ-साथ दैनिकसफर में भी चलानेमें आसान होती है.

लेकिनअगर आप नियमित रूपसे लंबी हाईवे ट्रिप्सकरते हैं, साथी याज्यादा सामान के साथ सफरकरते हैं या पहाड़ीइलाकों में राइडिंग करतेहैं, तो 250cc मोटरसाइकिल ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इसका अधिक टॉर्क औरपरफॉर्मेंस लंबी दूरी कीराइडिंग को ज्यादा आरामदायकऔर तनाव-मुक्त बनादेता है.

इसकेबावजूद, एक अच्छी 150cc मोटरसाइकिलआपको उम्मीद से कहीं ज्यादादूर तक ले जासकती है और रोजानाके कम्यूटर के रूप मेंभी बेहतरीन साबित हो सकती है. लेकिन अगर आप चाहतेहैं कि हाईवे राइड्ससिर्फ कामचलाऊ न लगें बल्किपूरी तरह सुखद औरआसान महसूस हों, तो 250cc मोटरसाइकिलका अधिक पावर औरटॉर्क उसके पक्ष मेंएक मजबूत दावेदारी पेश करता है.

आखिरमें, फैसला लेने से पहलेएक 150-160cc और एक 200-250cc मॉडलको चुनकर एक ही सड़कपर एक के बादएक चलाकर देखना सबसे बेहतर तरीकाहै. आंकड़े और स्पेसिफिकेशन्स उतनेमायने नहीं रखते जितनायह कि लगभग एकघंटे की राइडिंग केबाद मोटरसाइकिल आपको कैसी महसूसहोती है. यह बातकोई ब्रोशर आपको नहीं बतासकता. अपना बजट औरज़रूरतों को ध्यान मेंरखिए और फिर सहीफैसला लीजिए.