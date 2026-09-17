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ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गई

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 17, 2026, 06:09 AM
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ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गई
हाइलाइट्स
  • स्पीड ​400 की कीमत फिर से ₹2.34 लाख हो गई है, यानी इसमें ₹6,000 की कमी हुई है
  • सीमित समय के लिए स्पीड ​​400 के साथ मुफ़्त एक्सेसरीज़ दी जा रही हैं
  • बाकी 350cc लाइनअप में कोई बदलाव नहीं किया गया है

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने स्पीड ​​400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में बदलाव किया है और इन्हें रु.7,000 तक कम कर दिया है. अप्रैल 2026 में 350cc प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च के बाद से कीमतों में यह तीसरा बदलाव है. इससे पहले जुलाई में इस रेंज की सभी छह मॉडल्स की कीमतें बढ़ाई गई थीं, और उससे पहले मई में भी कीमतें बढ़ाई गई थीं.

यह भी पढ़ें: 2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 ​​लाख

मॉडलजुलाई 2026 कीमतसितंबर 2026 कींमतअंतर
स्पीड 400रु.2.40 लाखरु.2.34 लाख-रु. 6,000
ट्रैकर 400रु,2.49 लाखरु.2.42 लाख-रु.7,000

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

जुलाई में दाम बढ़ने से पहले, स्पीड ​​400 की कीमत रु.2.34 लाख थी. जुलाई में यह बढ़कर रु.2.40 लाख हो गई थी, और अब ट्रायम्फ ने इसे वापस रु.2.34 लाख कर दिया है. ध्यान दें कि यह ऑफ़र सिर्फ़ कुछ समय के लिए ही है. इसके साथ एक और फ़ायदा भी है: जो ग्राहक अभी स्पीड ​​400 खरीदते हैं, उन्हें रु.6,500 (कंपनी के दावे के अनुसार) की कीमत के मुफ़्त एक्सेसरीज़ मिलेंगे, जिनमें टैंक पैड, विंडस्क्रीन और नी पैड शामिल हैं.

2026 Triumph Tracker 400 m6 jpg

अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से ट्रायम्फ की लाइनअप में शामिल हुई नई बाइक, ट्रैकर 400 का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा है. इसकी शुरुआती कीमत ₹2.46 लाख थी, जुलाई में इसे बढ़ाकर ₹2.49 लाख कर दिया गया और अब इसकी कीमत ₹2.42 लाख है. इस तरह, यह अपनी पिछली कीमत से ₹7,000 और लॉन्च के समय की कीमत से ₹4,000 सस्ती हो गई है.

Triumph 350 Speed Scrambler 24

इस रेंज के बाकी चार मॉडल – स्पीड ​​T4, स्क्रैंबलर 400 X, स्क्रैंबलर 400 XC और थ्रक्सटन 400 – में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उनकी कीमतें भी वही हैं. हालांकि, स्क्रैंबलर 400 X में 'मैट प्यूटर ग्रे' (Matte Pewter Grey) नाम का एक नया पेंट ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ 'मैट खाकी' (Matte Khaki) बैंड का रंग भी है.

इसका समय भी हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में त्योहारों का मौसम अभी शुरू ही हुआ है. आम तौर पर यह वह समय होता है जब कंपनियां खरीदारों को लुभाने के लिए बेहतर डील्स देती हैं.

मॉडलएक्स-शोरूम कीमत
स्पीड T4रु.2.09 लाख
स्क्रैंबलर 400 Xरु.2.65 लाख
स्क्रैंबलर 400 XCरु.2.99 लाख
थ्रक्सटन 400रु.2.75 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं

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