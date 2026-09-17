त्योहारी मौसम से पहले TVS Apache रेंज को मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स
- बाइक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल ABS और TFT डिस्प्ले जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं.
- Apache RR 310 और RTR 310 में नए 'ब्लैक डायमंड' एडिशन आए हैं.
- RTR 160 की कीमत ₹1.27 लाख से शुरू होती है और RR 310 ब्लैक डायमंड के लिए ₹2.88 लाख तक जाती है.
TVS मोटर कंपनी ने त्योहारी सीज़न से ठीक पहले अपनी Apache मोटरसाइकिल रेंज में बड़े बदलाव किए हैं. इनके तहत 160 और 200
RTR मॉडल्स में पहले से ज़्यादा सेफ़्टी और कनेक्टिविटी फ़ीचर्स पेश हुए हैं, जबकि Apache 310 रेंज में एक नया कॉस्मेटिक अपडेट और RR 310 में एक नया फ़ीचर आया है.
Apache RTR 160 अब ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल ABS वाले नए वैरिएंट में उपलब्ध है. इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लैंप और नई LED टेल लैंप भी दी गई हैं. यह मैट ब्लैक और पर्ल व्हाइट (लाल अलॉय व्हील्स के साथ) और साथ ही आर्कटिक टील और ग्रेनाइट ग्रे रंगों में उपलब्ध है. Apache RTR 160 की कीमत ₹1,27,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.
Apache RTR 160 4V में अब मैप मिररिंग वाला नया TFT वैरिएंट भी आया है. इस अपग्रेड में Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसके कलर विकल्पों में शैम्पेन गोल्ड अलॉय व्हील्स के साथ आर्कटिक टील, मैट ब्लैक, रेसिंग रेड और मरीन ब्लू शामिल हैं. RTR 160 4V की शुरुआती कीमत ₹1,41,440 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.
वहीं, Apache RTR 200 4V में भी अब मैप मिररिंग वाला TFT वैरिएंट पेश किया गया है. Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जर के अलावा, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ एडजस्टेबल USD सस्पेंशन से भी लैस किया गया है. यह लाल अलॉय व्हील्स के साथ सेपांग ब्लू, आर्मरी ग्रीन, रेसिंग रेड और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत ₹1,49,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.
इस रेंज में सबसे ऊपर, TVS ने Apache RR 310 और Apache RTR 310 दोनों के लिए 'ब्लैक डायमंड एडिशन' पेश किए हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है, दोनों मोटरसाइकिलों में पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है.
Apache RR 310 में अब कीलेस इग्निशन की सुविधा भी है, जो पहले से ही RTR 310 में उपलब्ध थी. दोनों मोटरसाइकिलों में TVS के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स मिलते रहेंगे, जिसमें रेस ट्यून्ड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (RT-DSC), क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल शामिल हैं
RR310 अब एक नए टॉप वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसमें क्विकशिफ्टर और नया लुक दिया गया है. RR 310 ब्लैक डायमंड एडिशन की शुरुआती कीमत ₹2,87,790 है, जबकि क्विकशिफ्टर और नई लिवरी वाले RTR 310 के टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹2,48,990 है, सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- टीवीएस
रोनिनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.29 - 1.62 Lakh
- टीवीएस
एक्सएल 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 44,550 - 60,450
- टीवीएस
अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.62 - 2.78 Lakh
- टीवीएस
रेडोंएक्स-शोरूम प्राइस₹ 56,850 - 78,200
- टीवीएस
अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.14 - 1.27 Lakh
- टीवीएस
एंटोर्क 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 83,850 - 1.02 Lakh
- टीवीएस
रेडरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 83,910 - 1.01 Lakh
- टीवीएस
जुपिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 74,125 - 89,825
- टीवीएस
स्पोर्टएक्स-शोरूम प्राइस₹ 59,100 - 59,950
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.39 Lakh
- टीवीएस
स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 72,500 - 75,200
- टीवीएस
अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.27 Lakh
- टीवीएस
जुपिटर 125एक्स-शोरूम प्राइस₹ 81,700 - 89,935
- टीवीएस
स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम प्राइस₹ 71,350 - 77,650
- टीवीएस
आईक्यूबएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.2 - 1.75 Lakh
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.37 - 1.48 Lakh
- टीवीएस
आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.25 - 2.9 Lakh
- टीवीएस
अपाचे आरटीएक्स 300एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.99 - 2.34 Lakh
- टीवीएस
एनटॉर्क 150एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.12 - 1.21 Lakh
- टीवीएस
ऑर्बिटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.01 - 1.19 Lakh
- टीवीएस
एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.64 Lakh
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- साल में 10,000 km से कम गाड़ी चलाने वाले खरीदारों के लिए शहर के हिसाब से 10 बेहतरीन कारेंअगर शहर में आपकी गाड़ी का इस्तेमाल कम होता है और आप नई कार की तलाश में हैं, तो यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं.7 मिनट पढ़े
- फोक्सवैगन ID.3 GTI से उठा पर्दा: 321 bhp की ताकत वाली इलेक्ट्रिक हैचबैक देगी 600 किमी तक की रेंजफोक्सवैगन ने दुनिया भर में ID.3 GTI को पेश किया है, जिसमें 321bhp की ताकत और 545Nm का पीक टॉर्क है.1 मिनट पढ़ें
- किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी पर लाइफटाइम बैटरी वारंटी की घोषणा की15 साल की लाइफटाइम वारंटी सिर्फ़ 1 अगस्त 2026 के बाद बेची गई MPV के पहले मालिक पर लागू होगी.1 मिनट पढ़ें
- ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गईअपनी 350cc लाइनअप की कीमतें बढ़ाने के सिर्फ़ दो महीने बाद, ट्रायम्फ ने अपने दो मॉडल्स की कीमतें कम कर दी हैं.1 मिनट पढ़ें
- 2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 लाखकावासाकी की क्रूज़र नए मॉडल ईयर के लिए एक नए कलर ऑप्शन, थोड़े ज़्यादा टॉर्क और थोड़े बेहतर ब्रेकिंग सेटअप के साथ वापस आ रही है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में 2026 से नया PUC नियम: वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता हैवैलिड 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफ़िकेट अब सिर्फ़ ट्रैफ़िक चालान से बचने के लिए कागज़ का एक टुकड़ा नहीं रह गया है. दिल्ली में ईंधन खरीदने के लिए यह एक ज़रूरी और अनिवार्य टिकट बनता जा रहा है.1 मिनट पढ़ें
- सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?2026 में कार की कीमत जितनी ही ज़रूरी उसकी चलाने की लागत (रनिंग कॉस्ट) भी हो गई है. हमने मुंबई में ईंधन की ताज़ा कीमतों के आधार पर हिसाब लगाया है कि सीएनजी कार, EV या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में से कौन-सी कार चलाना सबसे सस्ता है.1 मिनट पढ़ें
- यामाहा R15 V4 में क्विकशिफ्टर के साथ दो और रंग विकल्प उपलब्धक्लच-लेस अपशिफ़्ट का विकल्प, जो पहले सिर्फ़ 'इंटेंसिटी व्हाइट' रंग तक ही सीमित था, अब 'रेसिंग ब्लू' और 'मैट पर्ल व्हाइट' वैरिएंट्स में भी उपलब्ध है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे Bayon के डिज़ाइन की झलक स्केच के रुप में आई सामनेह्यून्दे Bayon के पहले स्केच से SUV के फ्रंट लुक और डिज़ाइन की दूसरी खूबियों का पता चलता है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े