त्योहारी मौसम से पहले TVS Apache रेंज को मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स

TVS मोटर कंपनी ने त्योहारी सीज़न से ठीक पहले अपनी Apache मोटरसाइकिल रेंज में बड़े बदलाव किए हैं. इनके तहत 160 और 200

RTR मॉडल्स में पहले से ज़्यादा सेफ़्टी और कनेक्टिविटी फ़ीचर्स पेश हुए हैं, जबकि Apache 310 रेंज में एक नया कॉस्मेटिक अपडेट और RR 310 में एक नया फ़ीचर आया है.

Apache RTR 160 अब ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल ABS वाले नए वैरिएंट में उपलब्ध है. इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लैंप और नई LED टेल लैंप भी दी गई हैं. यह मैट ब्लैक और पर्ल व्हाइट (लाल अलॉय व्हील्स के साथ) और साथ ही आर्कटिक टील और ग्रेनाइट ग्रे रंगों में उपलब्ध है. Apache RTR 160 की कीमत ₹1,27,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.

Apache RTR 160 4V में अब मैप मिररिंग वाला नया TFT वैरिएंट भी आया है. इस अपग्रेड में Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसके कलर विकल्पों में शैम्पेन गोल्ड अलॉय व्हील्स के साथ आर्कटिक टील, मैट ब्लैक, रेसिंग रेड और मरीन ब्लू शामिल हैं. RTR 160 4V की शुरुआती कीमत ₹1,41,440 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

वहीं, Apache RTR 200 4V में भी अब मैप मिररिंग वाला TFT वैरिएंट पेश किया गया है. Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जर के अलावा, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ एडजस्टेबल USD सस्पेंशन से भी लैस किया गया है. यह लाल अलॉय व्हील्स के साथ सेपांग ब्लू, आर्मरी ग्रीन, रेसिंग रेड और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत ₹1,49,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

इस रेंज में सबसे ऊपर, TVS ने Apache RR 310 और Apache RTR 310 दोनों के लिए 'ब्लैक डायमंड एडिशन' पेश किए हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है, दोनों मोटरसाइकिलों में पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है.

Apache RR 310 में अब कीलेस इग्निशन की सुविधा भी है, जो पहले से ही RTR 310 में उपलब्ध थी. दोनों मोटरसाइकिलों में TVS के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स मिलते रहेंगे, जिसमें रेस ट्यून्ड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (RT-DSC), क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल शामिल हैं

RR310 अब एक नए टॉप वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसमें क्विकशिफ्टर और नया लुक दिया गया है. RR 310 ब्लैक डायमंड एडिशन की शुरुआती कीमत ₹2,87,790 है, जबकि क्विकशिफ्टर और नई लिवरी वाले RTR 310 के टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹2,48,990 है, सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम.