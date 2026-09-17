logo
Select City

त्योहारी मौसम से पहले TVS Apache रेंज को मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स

कारएंडबाइक-टीम
कारएंडबाइक-टीम
Sep 17, 2026, 03:48 PM
हमें फॉलो करें
त्योहारी मौसम से पहले TVS Apache रेंज को मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स
हाइलाइट्स
  • बाइक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल ABS और TFT डिस्प्ले जैसे नए फीचर्स जोड़े गए हैं.
  • Apache RR 310 और RTR 310 में नए 'ब्लैक डायमंड' एडिशन आए हैं.
  • RTR 160 की कीमत ₹1.27 लाख से शुरू होती है और RR 310 ब्लैक डायमंड के लिए ₹2.88 लाख तक जाती है.

TVS मोटर कंपनी ने त्योहारी सीज़न से ठीक पहले अपनी Apache मोटरसाइकिल रेंज में बड़े बदलाव किए हैं. इनके तहत 160 और 200

RTR मॉडल्स में पहले से ज़्यादा सेफ़्टी और कनेक्टिविटी फ़ीचर्स पेश हुए हैं, जबकि Apache 310 रेंज में एक नया कॉस्मेटिक अपडेट और RR 310 में एक नया फ़ीचर आया है.

TVS Apache RTR 160 1

Apache RTR 160 अब ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ डुअल-चैनल ABS वाले नए वैरिएंट में उपलब्ध है. इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में हज़ार्ड लैंप और नई LED टेल लैंप भी दी गई हैं. यह मैट ब्लैक और पर्ल व्हाइट (लाल अलॉय व्हील्स के साथ) और साथ ही आर्कटिक टील और ग्रेनाइट ग्रे रंगों में उपलब्ध है. Apache RTR 160 की कीमत ₹1,27,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.

TVS Apache RTR 160 2

Apache RTR 160 4V में अब मैप मिररिंग वाला नया TFT वैरिएंट भी आया है. इस अपग्रेड में Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं. इसके कलर विकल्पों में शैम्पेन गोल्ड अलॉय व्हील्स के साथ आर्कटिक टील, मैट ब्लैक, रेसिंग रेड और मरीन ब्लू शामिल हैं. RTR 160 4V की शुरुआती कीमत ₹1,41,440 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

TVS Apache RTR 160 3

वहीं, Apache RTR 200 4V में भी अब मैप मिररिंग वाला TFT वैरिएंट पेश किया गया है. Google मैप मिररिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और टाइप-C चार्जर के अलावा, इस मोटरसाइकिल में आगे की तरफ़ एडजस्टेबल USD सस्पेंशन से भी लैस किया गया है. यह लाल अलॉय व्हील्स के साथ सेपांग ब्लू, आर्मरी ग्रीन, रेसिंग रेड और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत ₹1,49,990 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.

TVS Apache RTR 160 4

इस रेंज में सबसे ऊपर, TVS ने Apache RR 310 और Apache RTR 310 दोनों के लिए 'ब्लैक डायमंड एडिशन' पेश किए हैं. जैसा कि नाम से पता चलता है, दोनों मोटरसाइकिलों में पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है.

TVS Apache RTR 160 5

Apache RR 310 में अब कीलेस इग्निशन की सुविधा भी है, जो पहले से ही RTR 310 में उपलब्ध थी. दोनों मोटरसाइकिलों में TVS के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स मिलते रहेंगे, जिसमें रेस ट्यून्ड डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (RT-DSC), क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रैग टॉर्क कंट्रोल शामिल हैं

TVS Apache RTR 160 6

RR310 अब एक नए टॉप वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसमें क्विकशिफ्टर और नया लुक दिया गया है. RR 310 ब्लैक डायमंड एडिशन की शुरुआती कीमत ₹2,87,790 है, जबकि क्विकशिफ्टर और नई लिवरी वाले RTR 310 के टॉप वेरिएंट की शुरुआती कीमत ₹2,48,990 है, सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम.

# apache# bikes# News# Bikes

संबंधित समाचार

Triumph Speed 400, Tracker 400 Prices Slashed By Up To Rs 7,000
1 मिनट पढ़ें
ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रैकर 400 की कीमतों में रु.7,000 तक की कटौती की गई
2027 Kawasaki Vulcan S Launched At Rs 8.23 Lakh
1 मिनट पढ़ें
2027 कावासाकी वल्कन S हुई लॉन्च, कीमत रु.8.23 ​​लाख
New Bajaj Pulsar 150 vs Honda Unicorn: Which Makes More Sense?
1 मिनट पढ़ें
नई बजाज पल्सर 150 बनाम होंडा यूनिकॉर्न: कौन सी बेहतर है?
Paying ₹15,000/Month For A Flagship iPhone? Here’s The Bikes You’re Giving Up
1 मिनट पढ़ें
क्या आप फ़्लैगशिप आईफोन के लिए हर महीने ₹15,000 देंगे या आप इन बाइक्स को खरीदना करेंगे पसंद
New Hero Dual-Sport Motorcycle Spotted: Impulse 160 Incoming?
1 मिनट पढ़ें
हीरो की नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल दिखी: क्या इंपल्स 160 आने वाली है?

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • त्योहारी मौसम से पहले TVS Apache रेंज को मिले नए वेरिएंट और फ़ीचर्स