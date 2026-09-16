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भारत में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे Bayon के डिज़ाइन की झलक स्केच के रुप में आई सामने

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 16, 2026, 02:12 PM
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भारत में लॉन्च से पहले नई ह्यून्दे Bayon के डिज़ाइन की झलक स्केच के रुप में आई सामने
हाइलाइट्स
  • ह्यून्दे Bayon का डिज़ाइन अर्बन एसयूवी जैसा होगा
  • इसमें एक खास आकार वाला हुड है
  • इसमें H-Edge-स्टाइल लाइटिंग सेटअप मिलता है।

ह्यून्दे मोटर इंडिया. ने ह्यून्दे Bayon के पहले स्केच जारी किए हैं, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही कारों में से एक है. इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। संक्षेप में, ये स्केच इसके बाहरी और अंदरूनी लेआउट के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं.

Hyundai Bayon

बाहर से, स्केच में कार का सिर्फ़ अगला हिस्सा ही दिख रहा है. इसमें एक सीधा और तराशा हुआ हुड नज़र आता है, जिसके बाद ह्यून्दे का H-एज लाइटिंग सेटअप है जिसमें पतली और आक्रामक LED DRLs हैं—कुछ-कुछ वैसी ही जैसी ह्यून्दे वेन्यू में देखी गई थीं.

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इसके अलावा, इसके बंपर पर शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, जिसमें हुड और बंपर के बीच मोटे पैनल के ठीक नीचे लगी स्किड प्लेट भी शामिल है. कुल मिलाकर, कार काफी मज़बूत और दमदार दिखती है, लेकिन सड़क पर इसका असर इसके डाइमेंशन से ही तय होगा.

Hyundai Bayon 1

कंपनी ने कैबिन डिज़ाइन की जानकारी भी जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि एसयूवी में इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले के लिए सिंगल-पैनल लेआउट होगा. इसके अलावा, सेंटर कंसोल का डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक होगा और इसमें वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह होगी. स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन अभी छिपाकर रखा गया है, लेकिन स्केच में ग्रिप के पीछे पैडल शिफ्टर्स दिखाई दे रहे हैं.

हालांकि, पहले देखी गई स्पाई तस्वीरों के आधार पर, स्टीयरिंग व्हील में भी वही डुअल-टोन ट्रीटमेंट है और उम्मीद है कि इसमें इल्यूमिनेटेड मोर्स कोड में ह्यून्दे का ‘H’ लोगो होगा. इसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप भी दिख रहा है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन शामिल है.

उम्मीद है कि लॉन्च के समय Bayon को नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा और इसमें मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. साथ ही, इसके फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ आने की भी उम्मीद है, जिससे यह CNG अवतार में उपलब्ध होने वाली अब तक की सबसे बड़ी ह्यून्दे कार बन जाएगी.

उम्मीद है कि ह्यून्दे Bayon को वेन्यू से ऊपर की कैटेगरी में रखा जाएगा; वे्यू की मौजूदा कीमत रु.8 लाख से रु.15.83 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

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