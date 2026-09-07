सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायक
- सिंपल वेव में 920 mm की बड़ी सीट और 70 लीटर तक का स्टोरेज मिलता है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है
- 3.7 kWh वाले वर्जन में 6.4 kW की मोटर, 90 kmph की टॉप स्पीड और 171 km की IDC रेंज (कंपनी के दावे के अनुसार) मिलती है
- इसकी आरामदायक राइड, बैठने की आरामदायक जगह और सामान रखने की स्मार्ट सुविधाएँ इसे एक बेहतरीन फ़ैमिली स्कूटर बनाती हैं, हालाँकि मुक़ाबला लगातार कड़ा होता जा रहा है
भारत में फ़ैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेगमेंट तेज़ी से कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है. बजाज चेतक, टीवीएस आईक्यूब और हाल ही में लॉन्च हुए एथर कोनार्क जैसे प्रोडक्ट्स के साथ, बनाने वाली कंपनियाँ परफ़ॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ प्रैक्टिकैलिटी और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी पर भी ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं.
यह भी पढ़ें: सिंपल वेव इलेक्ट्रिक स्कूटर रु.1.10 लाख में हुआ लॉन्च, मिलेगी 243 किमी तक की रेंज
सिंपल एनर्जी अब अपनी नई 'वेव' (Wave) के साथ इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है. कंपनी का पहले का फ़ोकस परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर पर था, लेकिन 'वेव' को मुख्य रूप से रोज़मर्रा के पारिवारिक यूज़र्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियतें हैं इसकी बड़ी सीट, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज क्षमता और आरामदायक राइडिंग पोज़िशन.
तो, क्या 'सिंपल वेव' (Simple Wave) में इतनी काबिलियत है कि वह फ़ैमिली EV स्कूटर के तेज़ी से बढ़ते और भीड़-भाड़ वाले सेगमेंट में अपनी जगह बना सके? यह जानने के लिए हमने इसके साथ कुछ समय बिताया.
सिंपल वेव डिज़ाइन
सिंपल वेव, फ़ैमिली स्कूटर के डिज़ाइन के मामले में एक अलग अप्रोच अपनाता है. बहुत ज़्यादा फ़्यूचरिस्टिक या स्पोर्टी लुक देने के बजाय, इसका ज़ोर एक मज़बूत स्कूटर बनाने पर है जिसमें इस्तेमाल के लिए काफ़ी जगह हो.
इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और जब आप इसकी सीट को देखते हैं तो यह बात साफ़ पता चलती है. सिंपल एनर्जी का दावा है कि 920 mm के साथ यह भारत की सबसे लंबी स्कूटर सीट है. सीट चौड़ी और काफ़ी जगह वाली है, जबकि ग्रैब रेल को पीछे की तरफ़ लगाया गया है. इससे पीछे बैठने वाले को बैठने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है और किसी सवारी के साथ लंबी दूरी की राइड ज़्यादा आरामदायक होनी चाहिए.
एर्गोनॉमिक्स और आराम
सिंपल वेव की सबसे अच्छी खूबियों में से एक है इसका एर्गोनॉमिक्स हैं. इसकी 775 mm सीट की ऊंचाई काफी सुविधाजनक है, और सीट की लंबाई राइडर को आसानी से हिलने-डुलने के लिए काफी जगह देती है.
राइडिंग पोज़िशन अभी भी काफी सीधी है और घुटने ऊपर की ओर रहते हैं, लेकिन यह आरामदायक है. फ़्लोरबोर्ड एरिया को रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, जबकि पीछे की तरफ़ लगी ग्रैब रेल पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन) को बैठने के लिए ज़्यादा जगह देती है.
चाहे आप अकेले हों या किसी सवारी के साथ, यह पूरा पैकेज बढ़िया काम करता है. परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए स्कूटर के लिए, जगह और आराम पर दिया गया यह ध्यान काफ़ी मायने रखता है.
स्टोरेज
स्टोरेज शायद सिंपल वेव की सबसे बड़ी खासियत है. कंपनी का दावा है कि इसमें कुल 70 लीटर तक का स्टोरेज मिलता है, जो एक स्कूटर के लिए बहुत बढ़िया है. सीट के नीचे 63 लीटर तक की जगह मिलती है, और साथ ही 3 लीटर का ग्लवबॉक्स भी है.
इसके अलावा, 'Pill' नाम का एक स्मार्ट फ़ीचर भी है — यह स्कूटर के साइड में लगा 4-लीटर का एक एक्स्ट्रा स्टोरेज कम्पार्टमेंट है. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ़ इसकी क्षमता नहीं, बल्कि इसकी जगह है. यहाँ आप उन छोटी-मोटी चीज़ों को रख सकते हैं जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है, और सीट खोले बिना ही उन्हें निकाल सकते हैं.
सिंपल एनर्जी एक एक्सेसरी के तौर पर 'सेकंड-साइड पिल' (अतिरिक्त सीट/कैरियर) भी देगी, जिससे स्कूटर की उपयोगिता और बढ़ जाएगी. जो खरीदार सामान ले जाने की क्षमता और रोज़मर्रा की सुविधा को अहमियत देते हैं, उनके लिए यह 'वेव' (Wave) की अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सबसे बड़ी खूबियों में से एक हो सकती है.
फीचर्स
'वेव' (Wave) मुख्य रूप से प्रैक्टिकैलिटी पर केंद्रित है, लेकिन यह एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर से उम्मीद की जाने वाली सुविधाओं से कोई समझौता नहीं करता है. इसमें कई राइडिंग मोड मिलते हैं - लाइनअप में राइड, इको और ECOX मोड शामिल हैं, जबकि 3.7 kWh वाले वर्जन जैसे ऊंचे वेरिएंट्स में एक अतिरिक्त 'स्पोर्ट' मोड भी मिलता है.
इसके अलावा, सिंपल वेव के महंगे वेरिएंट्स में 7-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट्स जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.
प्रदर्शन
सिंपल वेव चार बैटरी ऑप्शन के साथ आती है: 2.2 kWh, 2.7 kWh, 3.7 kWh और 5 kWh वर्जन के साथ आता है. बेस 2.2 kWh वर्जन की IDC रेंज 110 km बताई गई है, जबकि 2.7 kWh वर्जन की रेंज 132 km है. 3.7 kWh वर्जन, जिसे मैं अभी चला रहा हूँ, उसकी रेंज 171 km बताई गई है, जबकि सबसे महंगे वेव+ में 5 kWh की बैटरी है और इसकी रेंज 243 km बताई गई है.
इसमें कई राइडिंग मोड्स भी हैं. लाइनअप में राइड, इको और ECOX मोड्स मिलते हैं, जबकि महंगे वेरिएंट्स में स्पोर्ट मोड भी मिलता है. मेरे अनुभव के मुताबिक, इको और ECOX मोड्स में थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी धीमा रहता है, जबकि नॉर्मल और स्पोर्ट मोड्स में यह काफी बेहतर रिस्पॉन्स देता है. तीन या चार किलोमीटर से ज़्यादा की किसी भी यात्रा के लिए, मैंने बाद वाले मोड्स को ही बेहतर पाया. वेव 60 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार पर आराम से चलती है और काफी स्मूथ भी है, जिससे शहर में लंबी दूरी की यात्रा आसान हो जाती है.
राइड और हैंडलिंग
सिंपल वेव में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और प्रोग्रेसिव ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. सस्पेंशन के लिए इसमें 12-इंच के पहिए हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम सेटअप के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है.
लंबे व्हीलबेस और 12-इंच के पहियों की वजह से वेव (Wave) को एक स्थिर और मज़बूत पकड़ वाला स्वभाव मिलता है. इसका सस्पेंशन सेटअप ज़्यादातर मामलों में अच्छा काम करता है; टेलीस्कोपिक फोर्क और ट्विन रियर शॉक ज़्यादातर रास्तों पर आरामदायक राइड देते हैं.
बहुत तेज़ झटकों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पिछला सस्पेंशन थोड़ा झटका देता है, लेकिन आम राइडिंग के दौरान यह कोई बड़ी समस्या नहीं है. वेव की 90 kmph की टॉप स्पीड को देखते हुए, तेज़ रफ़्तार पर इसकी स्टेबिलिटी भी भरोसेमंद है. तेज़ हवाओं से थोड़ी हलचल हो सकती है, लेकिन इसके अलावा यह स्कूटर शहर में तेज़ रफ़्तार से आने-जाने के लिए काफ़ी भरोसा दिलाता है.
रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इसकी ब्रेकिंग परफ़ॉर्मेंस ठीक-ठाक है. फ्रंट ब्रेक लीवर से बहुत अच्छा फ़ील नहीं मिलता और तेज़ी से रुकने के लिए इसे काफ़ी ज़ोर से खींचना पड़ता है. हालाँकि, शहर में आम राइडिंग के लिए इसका ब्रेकिंग सेटअप काफ़ी है.
निर्णय
वेव के साथ, सिंपल एनर्जी ने साफ़ तौर पर समझ लिया है कि भारतीय परिवार स्कूटर में क्या चाहते हैं — जगह, आराम और प्रैक्टिकैलिटी. 70-लीटर की स्टोरेज क्षमता, 920 mm की सीट और स्मार्ट 'पिल' (Pill) स्टोरेज कम्पार्टमेंट इस स्कूटर की सबसे खास बातें हैं. 3.7 kWh वाले वर्जन में इस प्रैक्टिकैलिटी के साथ 6.4 kW की मोटर, 90 kmph की टॉप स्पीड और 171 km की IDC रेंज भी मिलती है.
हालांकि, इस सेगमेंट में मुकाबला कड़ा होता जा रहा है. वेव का मुकाबला बजाज चेतक और टीवीएस आईक्यूब जैसे पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स से है, जबकि हाल ही में लॉन्च हुई एथर कोनार्क भी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकैलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आई है.
इसकी कीमत ₹1.10 लाख से शुरू होकर ₹1.90 लाख (एक्स-शोरूम) तक है, इसलिए यह सीधे तौर पर 'वैल्यू' (कीमत के मुकाबले फ़ायदा) के मामले में मुकाबला नहीं कर रही है. सिंपल वेव का मकसद सिर्फ़ ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस या टेक्नोलॉजी के दम पर ग्राहकों को लुभाना नहीं है. इसके बजाय, इसकी खासियत यह है कि यह रोज़ाना परिवार के इस्तेमाल के लिए एक बड़ी जगह वाला, आरामदायक और बहुत काम का इलेक्ट्रिक स्कूटर है.
और ऐसे सेगमेंट में जहाँ प्रैक्टिकैलिटी (व्यावहारिकता) तेज़ी से ज़रूरी होती जा रही है, यही बात 'सिंपल वेव' को अपनी पहचान बनाने में मदद कर सकती है.
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