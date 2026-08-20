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सिंपल वेव का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को होगा लॉन्च

नए सिंपल स्कूटर का मकसद परिवारों के लिए एक खास पैकेज देना है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • सिंपल एनर्जी के नए फ़ैमिली स्कूटर का नाम 'वेव' (Wave) होगा और इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा
  • इसमें सिंपल वन (Simple One) की इंजीनियरिंग और बनावट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसे फ़ैमिली के इस्तेमाल के हिसाब से ट्यून किया गया है
  • कहा जा रहा है कि 'वेव' में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के बजाय प्रैक्टिकैलिटी और यूटिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी ने घोषणा की है कि उसके आने वाले फ़ैमिली स्कूटर का नाम 'सिंपल वेव' होगा. यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. 'Wave' के साथ सिपंल एनर्जी भारत के सबसे बड़े स्कूटर सेगमेंट में कदम रखेगी और कंपनी अपने परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड 'सिंपल वन' से आगे बढ़कर काम करेगी.

 

यह भी पढ़ें: भारत में खरीदे जा सकने वाले टॉप 5 सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर

Simple Energy Wave Family Electric Scooter 3

सिंपल एनर्जी का कहना है कि 'वेव' (Wave) को प्रैक्टिकैलिटी और यूटिलिटी पर ध्यान देते हुए डेवलप किया गया है, साथ ही इसमें 'सिंपल वन' (Simple One) के मुख्य इंजीनियरिंग DNA को भी बरकरार रखा गया है. कंपनी का कहना है कि नए स्कूटर को 'सिंपल वन' से मिली सीख और उसकी खूबियों के आधार पर बेहतर बनाया गया है, लेकिन इसे ज़्यादा तरह के राइडर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से ढाला गया है.

Simple Energy Wave Family Electric Scooter 2

'वेव' (Wave) के साथ, सिंपल एनर्जी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के काफ़ी बड़े और मुख्य सेगमेंट में मुकाबला करेगी. उम्मीद है कि इसका मुकाबला आने वाले एथर कोनार्क (एथर कोनॉर्क) और मौजूदा मॉडल्स जैसे एथर रिज़्टा (एथर रिज़्टा), टीवीएस आईक्यूब (टीवीएस आईक्यूब) वगैरह से होगा.

 

इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, रेंज और कीमत समेत और भी जानकारी 2 सितंबर को सामने आने की उम्मीद है.

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