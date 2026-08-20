सिंपल वेव का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर को होगा लॉन्च

बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी ने घोषणा की है कि उसके आने वाले फ़ैमिली स्कूटर का नाम 'सिंपल वेव' होगा. यह नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 सितंबर, 2026 को लॉन्च किया जाएगा. 'Wave' के साथ सिपंल एनर्जी भारत के सबसे बड़े स्कूटर सेगमेंट में कदम रखेगी और कंपनी अपने परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड 'सिंपल वन' से आगे बढ़कर काम करेगी.

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सिंपल एनर्जी का कहना है कि 'वेव' (Wave) को प्रैक्टिकैलिटी और यूटिलिटी पर ध्यान देते हुए डेवलप किया गया है, साथ ही इसमें 'सिंपल वन' (Simple One) के मुख्य इंजीनियरिंग DNA को भी बरकरार रखा गया है. कंपनी का कहना है कि नए स्कूटर को 'सिंपल वन' से मिली सीख और उसकी खूबियों के आधार पर बेहतर बनाया गया है, लेकिन इसे ज़्यादा तरह के राइडर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से ढाला गया है.

'वेव' (Wave) के साथ, सिंपल एनर्जी भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट के काफ़ी बड़े और मुख्य सेगमेंट में मुकाबला करेगी. उम्मीद है कि इसका मुकाबला आने वाले एथर कोनार्क (एथर कोनॉर्क) और मौजूदा मॉडल्स जैसे एथर रिज़्टा (एथर रिज़्टा), टीवीएस आईक्यूब (टीवीएस आईक्यूब) वगैरह से होगा.

इसके स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, रेंज और कीमत समेत और भी जानकारी 2 सितंबर को सामने आने की उम्मीद है.