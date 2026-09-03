सिंपल वेव: तस्वीरों में

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी 'सिंपल एनर्जी' ने अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 'सिंपल वेव' रु.1.10 लाख में लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह लॉन्च 'एथर कोनार्क' के आने के कुछ ही समय बाद हुआ है, जो 'सिंपल वेव' वाले ही सेगमेंट में आता है. साथ ही, इस स्कूटर में सेगमेंट के पहले ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 70-लीटर की स्टोरेज क्षमता भी शामिल है.

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सिंपल वेव में ऑल-LED लाइटिंग सेटअप के साथ-साथ एम्बिएंट, हैज़र्ड और वेलकम लाइट्स भी दी गई हैं. इसके इंडिकेटर्स हेडलाइट के ऊपर काउल पर लगे हैं. हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर-बेस्ड यूनिट्स हैं जो नीचे की तरफ लगी हैं, जबकि DRLs हेडलाइट हाउसिंग के निचले हिस्से में हैं.लाइटिंग एलिमेंट्स का डिज़ाइन स्मूद और कर्व्ड है, जिसमें कोई शार्प लाइन या किनारे नहीं हैं.

इस स्कूटर की सीट की ऊंचाई 775 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 175 mm है, और इसे भारत के शहरों की आम स्थितियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें तीन राइडिंग मोड हैं: राइड, इको और इको-एक्स, जबकि इसके ऊंचे वैरिएंट में एक अतिरिक्त स्पोर्ट मोड भी मिलता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टोरेज क्षमता है, जिसमें कुल 70 लीटर की स्टोरेज जगह तीन हिस्सों में बंटी हुई है. इसमें सीट के नीचे 63 लीटर का स्टोरेज कम्पार्टमेंट, 3 लीटर का ग्लवबॉक्स और साइड पैनल में बना 4 लीटर का खास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस शामिल है. कंपनी के मुताबिक, नए साइड स्टोरेज कम्पार्टमेंट को 'पिल' (Pill) कहा जाता है.

ब्रेकिंग के लिए, सिंपल वेव में आगे की तरफ़ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ़ ड्रम ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसमें आगे टेलीस्कोपिक फ़ोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. स्कूटर के दोनों पहिए 12-इंच के हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिवर्स और क्रॉल मोड और व्हीकल ट्रैकिंग जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने 'वेव' के सभी मॉडल्स में चेन-ड्राइव ट्रांसमिशन दिया है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आमतौर पर बेल्ट- या डायरेक्ट-ड्राइव सिस्टम देखने को मिलते हैं. इसके अलावा, ब्रांड ने 'Hushdrive™' (हशड्राइव) नाम के एक ट्रांसमिशन सिस्टम का पेटेंट भी कराया है; कंपनी के अनुसार, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सवारी के दौरान कम से कम शोर हो.

सिंपल वेव कई वैरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें बैटरी क्षमता 2.2 kWh से लेकर 5 kWh तक है. सबसे महंगे वेव+ में सबसे बड़ा 5 kWh का बैटरी पैक मिलता है और इसकी IDC रेंज 243 km बताई गई है, जबकि 3.7 kWh वाले वैरिएंट्स 171 km की रेंज देते हैं.

वेव S के वैरिएंट्स 2.7 kWh और 2.2 kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं, जिनकी रेंज क्रमशः 132 km और 110 km बताई गई है. ज़्यादातर वैरिएंट्स में 6.4 kW की मोटर मिलती है, जबकि एंट्री-लेवल वेव S में 4.5 kW की मोटर दी गई है.

स्टैंडर्ड वेव वैरिएंट्स 6 रंगों में उपलब्ध हैं, जबकि वेव S वैरिएंट्स में वैरिएंट के आधार पर चार या दो रंगों के विकल्प मिलते हैं. चार्जिंग के लिए इसमें एक पोर्टेबल 750W चार्जर शामिल है, जबकि वेव+ फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह 2 घंटे 15 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाता है.

वेव में या तो 7-इंच का TFT डिस्प्ले या 5-इंच का EBN यूनिट मिलता है. TFT में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, GPS ट्रैकिंग, कॉल और म्यूज़िक कंट्रोल, USB चार्जिंग और OTA अपडेट्स की सुविधा है.