महिंद्रा थार OG: वेरिएंट्स की डिटेल जानकारी

महिंद्रा थार OG में कई बाहरी और हार्डवेयर अपडेट्स दिए गए हैं. सबसे पहले, इसे 'OG' टैग के साथ रीबैज किया गया है और इसकी कीमत रु.10.32 लाख से शुरू होती है.

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इस अपडेट के साथ, ब्रांड का कहना है कि उसने NVH लेवल को बेहतर बनाया है और DaVinci डैम्पिंग के साथ नए सिरे से तैयार किया गया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसके अलावा, कई और फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं. आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

महिंद्रा थार OG AXT

कीमत - ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम)

R18 स्टील व्हील्स

हार्ड टॉप

LED टेल लैंप्स

A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

को-ड्राइवर सीट के लिए टिप-एंड-स्लाइड मैकेनिज्म

रियर USB Type-C पोर्ट, 15W

पुश-बटन स्टार्ट

रिमोट कीलेस एंट्री

सेकंड-रो आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स (बाएं और दाएं)

HVAC

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोनोक्रोम MID डिस्प्ले

वन-टच लेन-चेंज इंडिकेटर

रियर पार्किंग सेंसर

मैनुअली एडजस्ट होने वाले ORVMs

रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP

हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल

डुअल एयरबैग

पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल

PODS (पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम)

ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल

महिंद्रा थार OG LXT (AXT के अलावा)

कीमत - ₹12.99 लाख से ₹17.23 लाख

10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्राइड ऑटो

वायर्ड ऐप्पल कारप्ले

चार स्पीकर + दो ट्वीटर

एडवेंचर स्टेटिक्स Gen II

फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-थार लैंप

टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम

कलर MID

इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs

डुअल-टोन बंपर

R18 अलॉय व्हील्स

मोल्डेड साइड फुटस्टेप

फेंडर-माउंटेड रेडियो एंटीना

एम्बॉस्ड फैब्रिक सीटें

क्रूज़ कंट्रोल

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल

दो फ्रंट USB पोर्ट: Type-C 15W + Type-A डेटा पोर्ट

रियर वाइपर और वॉशर

डेड पैडल (सिर्फ AT में)

ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन वाली फ्रंट पावर विंडो

टेरेन मोड्स (सिर्फ 4WD में)

टेरेन असिस्ट (सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में)

इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल

स्पीड-सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक

ड्राइव मोड्स (Zip और Zoom), सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में

महिंद्रा थार OG ZXT (LXT के अलावा)

कीमत - ₹13.99 लाख से ₹17.75 लाख

R19 अलॉय व्हील्स

LED हेडलैंप्स + DRLs

LED फ्रंट फॉग लैंप्स

कॉर्नरिंग लैंप्स

डिजाइन परफोरेशन के साथ एम्बॉस्ड लेदरेट सीटें

वायरलेस चार्जर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

फ्रंट पार्किंग सेंसर

रियर पार्किंग सेंसर

चार HPTS साइड एयरबैग्स

इंजन और गियरबॉक्स

थार OG में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 2.2-लीटर डीज़ल इंजन जो 150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 159.5 bhp की ताकत 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन जो 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क बनाता है. 1.5-लीटर डीज़ल इंजन अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है.