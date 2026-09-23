महिंद्रा थार OG: वेरिएंट्स की डिटेल जानकारी
- महिंद्रा थार OG ₹10.32 लाख में लॉन्च
- इसके लुक और दूसरे फ़ीचर्स में अपडेट किए गए हैं
- इसमें DaVinci डैम्पिंग के साथ नया सस्पेंशन सेटअप दिया गया है
महिंद्रा थार OG में कई बाहरी और हार्डवेयर अपडेट्स दिए गए हैं. सबसे पहले, इसे 'OG' टैग के साथ रीबैज किया गया है और इसकी कीमत रु.10.32 लाख से शुरू होती है.
यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा थार OG के रंग विकल्प आए सामने
इस अपडेट के साथ, ब्रांड का कहना है कि उसने NVH लेवल को बेहतर बनाया है और DaVinci डैम्पिंग के साथ नए सिरे से तैयार किया गया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसके अलावा, कई और फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं. आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.
महिंद्रा थार OG AXT
कीमत - ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम)
- R18 स्टील व्हील्स
- हार्ड टॉप
- LED टेल लैंप्स
- A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
- टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
- को-ड्राइवर सीट के लिए टिप-एंड-स्लाइड मैकेनिज्म
- रियर USB Type-C पोर्ट, 15W
- पुश-बटन स्टार्ट
- रिमोट कीलेस एंट्री
- सेकंड-रो आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स (बाएं और दाएं)
- HVAC
- इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोनोक्रोम MID डिस्प्ले
- वन-टच लेन-चेंज इंडिकेटर
- रियर पार्किंग सेंसर
- मैनुअली एडजस्ट होने वाले ORVMs
- रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP
- हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल
- डुअल एयरबैग
- पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल
- PODS (पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम)
- ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल
महिंद्रा थार OG LXT (AXT के अलावा)
कीमत - ₹12.99 लाख से ₹17.23 लाख
- 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो
- वायर्ड ऐप्पल कारप्ले
- चार स्पीकर + दो ट्वीटर
- एडवेंचर स्टेटिक्स Gen II
- फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-थार लैंप
- टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
- कलर MID
- इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- डुअल-टोन बंपर
- R18 अलॉय व्हील्स
- मोल्डेड साइड फुटस्टेप
- फेंडर-माउंटेड रेडियो एंटीना
- एम्बॉस्ड फैब्रिक सीटें
- क्रूज़ कंट्रोल
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल
- दो फ्रंट USB पोर्ट: Type-C 15W + Type-A डेटा पोर्ट
- रियर वाइपर और वॉशर
- डेड पैडल (सिर्फ AT में)
- ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन वाली फ्रंट पावर विंडो
- टेरेन मोड्स (सिर्फ 4WD में)
- टेरेन असिस्ट (सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में)
- इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल
- स्पीड-सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक
- ड्राइव मोड्स (Zip और Zoom), सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में
महिंद्रा थार OG ZXT (LXT के अलावा)
कीमत - ₹13.99 लाख से ₹17.75 लाख
- R19 अलॉय व्हील्स
- LED हेडलैंप्स + DRLs
- LED फ्रंट फॉग लैंप्स
- कॉर्नरिंग लैंप्स
- डिजाइन परफोरेशन के साथ एम्बॉस्ड लेदरेट सीटें
- वायरलेस चार्जर
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- रियर पार्किंग सेंसर
- चार HPTS साइड एयरबैग्स
इंजन और गियरबॉक्स
थार OG में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 2.2-लीटर डीज़ल इंजन जो 150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 159.5 bhp की ताकत 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन जो 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क बनाता है. 1.5-लीटर डीज़ल इंजन अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.79 - 15.04 Lakh
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.37 - 17.4 Lakh
- महिंद्रा
स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.69 - 25.49 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.28 - 13.18 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो नियोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.99 - 10.79 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.49 - 9.99 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी700एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.66 - 23.71 Lakh
- महिंद्रा
XUV400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 16.74 - 19.39 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11 - 12 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.87 - 10.17 Lakh
- महिंद्रा
बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.98 - 10.63 Lakh
- महिंद्रा
मराज़ोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.06 - 16.38 Lakh
- महिंद्रा
थारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.32 - 18 Lakh
- महिंद्रा
थार रॉक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.52 - 23.53 Lakh
- महिंद्रा
एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.9 - 30.5 Lakh
- महिंद्रा
एक्सईवी 9एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.65 - 30.9 Lakh
- महिंद्रा
बी 6इएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.45 - 27.7 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी 3एक्सओ ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.89 - 14.96 Lakh
- महिंद्रा
एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.99 - 24.92 Lakh
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- महिंद्रा New Thar 3 Doorएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- महिंद्रा थार OG: वेरिएंट्स की डिटेल जानकारीइसकी कीमतें ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं, जबकि निचले 1.5-लीटर डीज़ल वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा थार OG 2025 थार 3-डोर की तुलना में मिलने वाले 5 बदलावमहिंद्रा थार OG में पुरानी थार के मुकाबले कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया सस्पेंशन हार्डवेयर, ज़्यादा पावरफुल इंजन और बहुत कुछ शामिल है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 महिंद्रा थार OG के रंग विकल्प आए सामने2027 महिंद्रा थार OG 8 बाहरी रंग विकल्प में उपलब्ध है.2 मिनट पढ़े
- 2026 महिंद्रा थार OG vs 2025 थार: क्या नया है और क्या बदला?2026 में थार में बड़े मैकेनिकल और फ़ीचर बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही इसका मशहूर थ्री-डोर डिज़ाइन और ऑफ़-रोड पर केंद्रित अंदाज़ भी बरकरार रहेगा.5 मिनट पढ़े
- ह्यून्दे Bayon की 4.2 मीटर लंबी पेट्रोल एसयूवी के तौर पर हुई पुष्टि, बुकिंग शुरूअब आप हुंडई की नई सेगमेंट-स्प्लिटिंग एसयूवी बुक कर सकते हैं - लेकिन आपको असली गाड़ी की एक भी तस्वीर देखे बिना ही बुकिंग करनी होगी.1 मिनट पढ़ें
- ChargeIndia 40 से ज़्यादा EV चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर लायायह नया प्लेटफ़ॉर्म EV मालिकों को कई चार्जिंग ऐप्स का इस्तेमाल किए बिना चार्जर खोजने, उनकी उपलब्धता देखने, चार्जिंग शुरू करने और UPI से पेमेंट करने की सुविधा देता है.1 मिनट पढ़ें
- 2027 महिंद्रा थार 3-डोर फ़ेसलिफ़्ट: तस्वीरों मेंफेसलिफ़्टेड महिंद्रा थार का नाम बदलकर महिंद्रा ‘थार OG’ कर दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- Amkette ने भारत में एयरपल्स टायर इन्फ्लेटर रेंज लॉन्च की, कीमतें ₹1,399 से शुरूएयरपल्स के पाँच मॉडल हैं, जिनमें कॉम्पैक्ट वायर्ड इन्फ्लेटर से लेकर जंप स्टार्टर वाला 4-इन-1 इमरजेंसी डिवाइस शामिल है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | Sep 22, 20262027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट 'थार OG' के तौर पर लॉन्च, कीमत रु.10.32 लाख से शुरूमिडलाइफ़ अपडेट के साथ, हमेशा से लोकप्रिय 3-डोर थार में मज़बूत स्ट्रक्चर, नया रियर सस्पेंशन, बड़े पहिए, ज़्यादा पावरफ़ुल इंजन और कई अतिरिक्त फ़ीचर्स शामिल किए गए हैं.3 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े