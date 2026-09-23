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महिंद्रा थार OG: वेरिएंट्स की डिटेल जानकारी

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 23, 2026, 05:19 PM
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महिंद्रा थार OG: वेरिएंट्स की डिटेल जानकारी
हाइलाइट्स
  • महिंद्रा थार OG ₹10.32 लाख में लॉन्च
  • इसके लुक और दूसरे फ़ीचर्स में अपडेट किए गए हैं
  • इसमें DaVinci डैम्पिंग के साथ नया सस्पेंशन सेटअप दिया गया है

महिंद्रा थार OG में कई बाहरी और हार्डवेयर अपडेट्स दिए गए हैं. सबसे पहले, इसे 'OG' टैग के साथ रीबैज किया गया है और इसकी कीमत रु.10.32 लाख से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: 2027 महिंद्रा थार OG के रंग विकल्प आए सामने

इस अपडेट के साथ, ब्रांड का कहना है कि उसने NVH लेवल को बेहतर बनाया है और DaVinci डैम्पिंग के साथ नए सिरे से तैयार किया गया सस्पेंशन सेटअप दिया है. इसके अलावा, कई और फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं. आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

महिंद्रा थार OG AXT

कीमत - ₹10.32 लाख (एक्स-शोरूम)

  • R18 स्टील व्हील्स
  • हार्ड टॉप
  • LED टेल लैंप्स
  • A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
  • टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
  • को-ड्राइवर सीट के लिए टिप-एंड-स्लाइड मैकेनिज्म
  • रियर USB Type-C पोर्ट, 15W
  • पुश-बटन स्टार्ट
  • रिमोट कीलेस एंट्री
  • सेकंड-रो आर्मरेस्ट के साथ कपहोल्डर्स (बाएं और दाएं)
  • HVAC
  • इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मोनोक्रोम MID डिस्प्ले
  • वन-टच लेन-चेंज इंडिकेटर
  • रियर पार्किंग सेंसर
  • मैनुअली एडजस्ट होने वाले ORVMs
  • रोलओवर मिटिगेशन के साथ ESP
  • हिल-होल्ड और हिल-डिसेंट कंट्रोल
  • डुअल एयरबैग
  • पैनिक ब्रेकिंग सिग्नल
  • PODS (पैसेंजर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम)
  • ब्रेक-लॉकिंग डिफरेंशियल

महिंद्रा थार OG LXT (AXT के अलावा)

कीमत - ₹12.99 लाख से ₹17.23 लाख

  • 10.25-इंच HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • वायरलेस एंड्राइड ऑटो
  • वायर्ड ऐप्पल कारप्ले
  • चार स्पीकर + दो ट्वीटर
  • एडवेंचर स्टेटिक्स Gen II
  • फॉलो-मी-होम और लीड-मी-टू-थार लैंप
  • टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम
  • कलर MID
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
  • डुअल-टोन बंपर
  • R18 अलॉय व्हील्स
  • मोल्डेड साइड फुटस्टेप
  • फेंडर-माउंटेड रेडियो एंटीना
  • एम्बॉस्ड फैब्रिक सीटें
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और फोन कंट्रोल
  • दो फ्रंट USB पोर्ट: Type-C 15W + Type-A डेटा पोर्ट
  • रियर वाइपर और वॉशर
  • डेड पैडल (सिर्फ AT में)
  • ड्राइवर के लिए वन-टच अप/डाउन फंक्शन वाली फ्रंट पावर विंडो
  • टेरेन मोड्स (सिर्फ 4WD में)
  • टेरेन असिस्ट (सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में)
  • इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल
  • स्पीड-सेंसिंग फ्रंट डोर लॉक
  • ड्राइव मोड्स (Zip और Zoom), सिर्फ 2.2-लीटर mHawk और 2.0-लीटर mStallion इंजन वाले RWD वर्जन में

महिंद्रा थार OG ZXT (LXT के अलावा)

कीमत - ₹13.99 लाख से ₹17.75 लाख

  • R19 अलॉय व्हील्स
  • LED हेडलैंप्स + DRLs
  • LED फ्रंट फॉग लैंप्स
  • कॉर्नरिंग लैंप्स
  • डिजाइन परफोरेशन के साथ एम्बॉस्ड लेदरेट सीटें
  • वायरलेस चार्जर
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
  • फ्रंट पार्किंग सेंसर
  • रियर पार्किंग सेंसर
  • चार HPTS साइड एयरबैग्स

इंजन और गियरबॉक्स

2026 Thar Engine

थार OG में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं: 2.2-लीटर डीज़ल इंजन जो 150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जो 159.5 bhp की ताकत 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन जो 117 bhp और 300 Nm का टॉर्क बनाता है. 1.5-लीटर डीज़ल इंजन अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है.

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