ChargeIndia 40 से ज़्यादा EV चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर लाया
- 1,200 से ज़्यादा शहरों में 40 से ज़्यादा चार्जिंग नेटवर्क जुड़े हुए हैं
- कई चार्जिंग नेटवर्क खोजने और इस्तेमाल करने के लिए एक ही ऐप
- UPI पेमेंट से अलग चार्जिंग वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती
ChargeIndia ने एक नया EV चार्जिंग एग्रीगेशन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जो 40 से ज़्यादा चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर एक साथ लाता है. यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में बिखरे हुए चार्जिंग अनुभव की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, जहाँ EV मालिकों को अलग-अलग चार्जिंग ऑपरेटरों की सुविधा पाने के लिए अक्सर कई ऐप्स और वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है.
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एंड्राइड और iOS पर उपलब्ध ChargeIndia ऐप यूज़र्स को चार्जिंग स्टेशन खोजने, लाइव उपलब्धता देखने, चार्जर तक नेविगेट करने, चार्जिंग शुरू करने और UPI के ज़रिए पेमेंट करने की सुविधा देता है. यह प्लेटफ़ॉर्म 1,200 से ज़्यादा शहरों में काम करता है और इसमें Statiq, ChargeMOD और ChargeZone जैसे नेटवर्क शामिल हैं.
ChargeIndia का कहना है कि यूज़र्स को अलग-अलग चार्जिंग ऑपरेटर्स के साथ अलग-अलग प्रीपेड बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है. कंपनी खुद को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मालिक बनने के बजाय, एक न्यूट्रल टेक्नोलॉजी लेयर के तौर पर पेश कर रही है जो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स को EV यूज़र्स से जोड़ती है.
यह प्लेटफ़ॉर्म कार बनाने वाली कंपनियों, फ़्लीट ऑपरेटरों और मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी है. वे हर चार्जिंग ऑपरेटर के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन बनाए बिना, कई चार्जिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए ChargeIndia को अपने सिस्टम से जोड़ सकते हैं.
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