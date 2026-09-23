logo
Select City

ChargeIndia 40 से ज़्यादा EV चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर लाया

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 23, 2026, 01:12 PM
हमें फॉलो करें
ChargeIndia 40 से ज़्यादा EV चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर लाया
हाइलाइट्स
  • 1,200 से ज़्यादा शहरों में 40 से ज़्यादा चार्जिंग नेटवर्क जुड़े हुए हैं
  • कई चार्जिंग नेटवर्क खोजने और इस्तेमाल करने के लिए एक ही ऐप
  • UPI पेमेंट से अलग चार्जिंग वॉलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती

ChargeIndia ने एक नया EV चार्जिंग एग्रीगेशन प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जो 40 से ज़्यादा चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर एक साथ लाता है. यह प्लेटफ़ॉर्म भारत में बिखरे हुए चार्जिंग अनुभव की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है, जहाँ EV मालिकों को अलग-अलग चार्जिंग ऑपरेटरों की सुविधा पाने के लिए अक्सर कई ऐप्स और वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है.

यह भी पढ़ें: Amkette ने भारत में एयरपल्स टायर इन्फ्लेटर रेंज लॉन्च की, कीमतें ₹1,399 से शुरू

एंड्राइड और iOS पर उपलब्ध ChargeIndia ऐप यूज़र्स को चार्जिंग स्टेशन खोजने, लाइव उपलब्धता देखने, चार्जर तक नेविगेट करने, चार्जिंग शुरू करने और UPI के ज़रिए पेमेंट करने की सुविधा देता है. यह प्लेटफ़ॉर्म 1,200 से ज़्यादा शहरों में काम करता है और इसमें Statiq, ChargeMOD ​​और ChargeZone जैसे नेटवर्क शामिल हैं.

Charge India

ChargeIndia का कहना है कि यूज़र्स को अलग-अलग चार्जिंग ऑपरेटर्स के साथ अलग-अलग प्रीपेड बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है. कंपनी खुद को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की मालिक बनने के बजाय, एक न्यूट्रल टेक्नोलॉजी लेयर के तौर पर पेश कर रही है जो चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स को EV यूज़र्स से जोड़ती है.

यह प्लेटफ़ॉर्म कार बनाने वाली कंपनियों, फ़्लीट ऑपरेटरों और मोबिलिटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी है. वे हर चार्जिंग ऑपरेटर के साथ अलग-अलग इंटीग्रेशन बनाए बिना, कई चार्जिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए ChargeIndia को अपने सिस्टम से जोड़ सकते हैं.

# charging infrastructure# charging infrastructure for electric vehicles# charging network# ev cars# EV infrastructure# EV Cars# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story

संबंधित समाचार

Why Some Used Cars Lose Value Faster Than Others in India
1 मिनट पढ़ें
भारत में कुछ पुरानी कारों की कीमत दूसरों की तुलना में तेज़ी से क्यों कम हो जाती है, यहां जानें वजह
2027 Mahindra Thar 3-Door Facelift Launch Tomorrow: What To Expect?
1 मिनट पढ़ें
2027 महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, क्या उम्मीद करें?
7 Most Reliable Naturally Aspirated Petrol Cars You Can Buy in India
1 मिनट पढ़ें
भारत में खरीदी जा सकने वाली 7 सबसे भरोसेमंद नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कारें
New Tata Aeris Launch On September 25, To Replace Tigor Sedan
1 मिनट पढ़ें
नई टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होगी, टिगोर सेडान की लेगी जगह
Škoda CEO Klaus Zellmer To Take Charge At Volvo Cars
1 मिनट पढ़ें
स्कोडा के सीईओ क्लाउस ज़ेलमर वॉल्वो कार्स का कार्यभार संभालेंगे

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • ChargeIndia 40 से ज़्यादा EV चार्जिंग नेटवर्क को एक ही ऐप पर लाया