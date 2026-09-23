महिंद्रा थार OG 2025 थार 3-डोर की तुलना में मिलने वाले 5 बदलाव
- नया पेंटा-लिंक रियर सस्पेंशन और FDD डैम्पर्स
- RWD 2.2-लीटर डीज़ल इंजन अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ रु.16.49 लाख में उपलब्ध है
- पुराने हाइड्रोलिक सेटअप की जगह अब इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है
2020 में दूसरी पीढ़ी के मॉडल के आने के बाद से महिंद्रा थार ने लंबा सफ़र तय किया है और यह ब्रांड के सबसे पहचाने जाने वाले नामों में से एक बन गई है. अब महिंद्रा ने इस 3-डोर SUV को एक बड़ा अपडेट दिया है और इसके नए वर्शन को 'थार OG' नाम दिया गया है.
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नई 3-डोर थार में बेहतर सस्पेंशन सेटअप, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, बड़े इंजन के ज़्यादा पावरफुल वर्जन और इक्विपमेंट लिस्ट में कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं. यहाँ वे पाँच बदलाव बताए गए हैं जो पिछली 3-डोर थार के मुकाबले खास हैं.
महिंद्रा थार OG: नया सस्पेंशन सेटअप
थार OG में थार रॉक्स की तरह ही पेंटा-लिंक सेटअप वाला नया रियर सस्पेंशन दिया गया है. इसमें फ़्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग भी है, जिसे महिंद्रा 'DaVinci डैम्पर्स' कहती है. इसे सबसे पहले एक्सयूवी 7XO में पेश किया गया था. महिंद्रा ने इसके बेसिक स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए हैं. कंपनी का कहना है कि इसके M_Glyde 4G प्लेटफ़ॉर्म की स्ट्रक्चरल स्टिफ़नेस, पुरानी थार के मुकाबले ज़्यादा है.
महिंद्रा थार OG: ज़्यादा पावर
महिंद्रा ने वही तीन इंजन रखे हैं, लेकिन दो बड़े इंजनों की पावर बढ़ाई गई है। 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन अब 150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है, जबकि पुरानी थार में यह 130 bhp और 300 Nm था. 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन की पावर भी बढ़ाई गई है; यह अब 159.5 bhp और 330 Nm है, जबकि पहले यह 150 bhp और 300 Nm था. 1.5-लीटर डीज़ल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 117 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
महिंद्रा थार OG: 2.2 लीटर RWD डीजल AT मिलता है
अब 2.2-लीटर डीज़ल इंजन और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा. पहले वाली थार में यह कॉम्बिनेशन नहीं था, क्योंकि उसमें डीज़ल ऑटोमैटिक सिर्फ़ 4WD वर्जन में ही आता था. नई थार RWD डीज़ल ऑटोमैटिक की कीमत रु.16.49 लाख है, जबकि पहले वाले 4WD डीज़ल ऑटोमैटिक की कीमत रु.18 लाख थी. इससे डीज़ल-ऑटोमैटिक कॉम्बिनेशन काफ़ी सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो गया है.
महिंद्रा थार OG: इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग
थार OG, मौजूदा जेनरेशन के 3-डोर मॉडल का पहला वर्जन है जिसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया गया है. इसके पहले के वर्जन में हाइड्रोलिक असिस्टेंस मिलता था. महिंद्रा का कहना है कि इससे इसे चलाना आसान हो जाएगा, खासकर पार्किंग करते समय या शहर में गाड़ी चलाते समय यह फ़र्क साफ़ महसूस होगा.
महिंद्रा थार OG: सुरक्षा उपकरण
सेफ़्टी किट को भी अपडेट किया गया है, हालांकि कुछ नई चीज़ें सिर्फ़ ऊंचे वैरिएंट्स में ही मिलेंगी. 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड नहीं हैं, इसलिए थार OG के महंगे वैरिएंट्स में महिंद्रा का 'हेड-पेल्विस-थोरैक्स-शोल्डर' (HPTS) एयरबैग सिस्टम मिलता है. इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ़ टॉप वैरिएंट्स तक ही सीमित हैं.
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