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अगर आप एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो क्या होगा?

भारत में वैलिड इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है. जुर्माने के अलावा, आपको एक्सीडेंट में हुई मरम्मत और थर्ड-पार्टी के नुकसान का खर्च भी उठाना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि आप अपना 'नो क्लेम बोनस' भी खो सकते हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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7 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 12, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • वैलिड इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है
  • आपको अपनी गाड़ी की मरम्मत और तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) को हुए नुकसान का खर्च खुद उठाना पड़ सकता है
  • अपनी पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराने से आप इंश्योरेंस के ज़रूरी फ़ायदे खोने से बच सकते हैं

बहुत से लोगों को तब तक पता नहीं चलता कि उनकी कार का इंश्योरेंस खत्म हो गया है, जब तक उन्हें कोई रिमाइंडर मैसेज नहीं मिलता या ट्रैफिक चेकिंग के दौरान उनसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए नहीं कहा जाता. भले ही रिन्यूअल की तारीख एक दिन चूक जाना छोटी सी गलती लगे, लेकिन इसके नतीजे उम्मीद से कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: सस्ती टर्बो-पेट्रोल कारें जो बिना ज़्यादा खर्चे के देती है स्पोर्ट्स कारों जैसा रोमांच

 

एक बार जब आपकी पॉलिसी की समय-सीमा खत्म हो जाती है, तो आपकी गाड़ी उस इंश्योरेंस कवर के तहत सुरक्षित नहीं रहती. अगर आप गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप इंश्योरेंस के कीमती फ़ायदे खो सकते हैं और किसी दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में आपको भारी-भरकम बिल चुकाने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाते रहने पर क्या होता है.

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क्या एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाना कानूनी है?

इसका सीधा जवाब है - नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, पब्लिक रोड पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए कम से कम एक वैलिड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है. इसके बिना गाड़ी चलाना एक अपराध माना जाता है. अगर रूटीन ट्रैफ़िक चेकिंग के दौरान आपको रोका जाता है या किसी एक्सीडेंट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, तो एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

 

पहली बार नियम तोड़ने पर ₹2,000 तक का जुर्माना और/या तीन महीने तक की जेल हो सकती है. बार-बार नियम तोड़ने पर ज़्यादा सज़ा या जुर्माना हो सकता है। भले ही आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम करते हों, लेकिन जब तक इंश्योरेंस रिन्यू न हो जाए, तब तक उसे न चलाना ही बेहतर है.

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आपकी गाड़ी अब आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है

एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप फाइनेंशियल सुरक्षा खो देते हैं. अगर पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद किसी एक्सीडेंट में आपकी कार या बाइक को नुकसान पहुँचता है, तो इंश्योरेंस कंपनी 'ओन डैमेज' पॉलिसी के तहत मरम्मत का खर्च नहीं उठाएगी.

 

चाहे बंपर खराब हो जाए, हेडलाइट टूट जाए, बाढ़ से नुकसान हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो, मरम्मत का खर्च आपको ही उठाना पड़ता है. आजकल गाड़ियों की मरम्मत महंगी हो गई है, इसलिए छोटे-मोटे एक्सीडेंट में भी मरम्मत का बिल चौंकाने वाला हो सकता है.

 

थर्ड-पार्टी डैमेज आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है

बहुत से लोग सिर्फ़ अपनी गाड़ी के नुकसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन अक्सर 'थर्ड-पार्टी लायबिलिटी' (किसी और को हुए नुकसान की ज़िम्मेदारी) ज़्यादा बड़ी चिंता की बात होती है. अगर आप बिना सही इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए गलती से किसी और की गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं या किसी को चोट पहुँचाते हैं, तो उन खर्चों को आपको खुद उठाना पड़ सकता है.

 

हादसे के आधार पर, ये खर्च लाखों रुपये तक हो सकते हैं. यही एक मुख्य कारण है कि भारत में थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है.

Car Insurance

आपका नो क्लेम बोनस खत्म हो सकता है

अगर आपने हर साल बिना कोई क्लेम किए अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराया है, तो शायद आपने 'नो क्लेम बोनस' (NCB) जमा कर लिया होगा. यह रिवॉर्ड रिन्यूअल के समय आपके प्रीमियम को कम करता है और समय के साथ आपके काफी पैसे बचा सकता है.

 

हालांकि, अगर आपका इंश्योरेंस 90 दिनों से ज़्यादा समय तक एक्सपायर्ड रहता है, तो आपकी जमा हुई NCB खत्म हो सकती है. बाद में जब आप नई पॉलिसी खरीदेंगे, तो आपको वह बोनस फिर से शुरू से बनाना होगा. ऐसा होने से पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने से आप उस बचत को बनाए रख सकते हैं.

 

एक्सपायर हो चुकी पॉलिसी को रिन्यू करने में तुरंत समय नहीं लग सकता है

एक्सपायरी डेट से पहले इंश्योरेंस रिन्यू कराना आमतौर पर जल्दी हो जाता है. कई मामलों में, आप यह प्रोसेस कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं. हालाँकि, अगर पॉलिसी की मियाद खत्म हुए कुछ समय हो चुका है, तो नई पॉलिसी जारी करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए कह सकती है.

 

कुछ कंपनियाँ अपने मोबाइल ऐप के ज़रिए वीडियो इंस्पेक्शन की सुविधा देती हैं, जबकि कुछ कंपनियाँ गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए सर्वेयर को खुद भेज सकती हैं. यह अतिरिक्त कदम इंश्योरेंस कवर देने से पहले गाड़ी की मौजूदा हालत का रिकॉर्ड रखने के लिए उठाया जाता है.

Traffic Violation Insurance Premium Impact

अगर पॉलिसी खत्म होने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा?

यह ऐसी स्थिति है जिससे हर गाड़ी का मालिक बचना चाहता है. अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मियाद खत्म होने के बाद कोई दुर्घटना होती है, तो आम तौर पर आप अपनी गाड़ी को हुए नुकसान के लिए मुआवज़े का दावा नहीं कर पाएँगे.

 

अगर किसी और की गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचता है, या कोई घायल हो जाता है, तो उन खर्चों के लिए आप भी ज़िम्मेदार हो सकते हैं. आर्थिक बोझ के अलावा, आपको बिना किसी एक्टिव इंश्योरेंस पॉलिसी के कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ सकता है.

 

क्या आप एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं?

हाँ. ज़्यादातर मामलों में, आप एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं. अगर पॉलिसी हाल ही में एक्सपायर हुई है, तो आप इसे अपने इंश्योरर की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं.

 

अगर पॉलिसी रिन्यू करने में ज़्यादा समय बीत गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी मंज़ूर करने से पहले गाड़ी का इंस्पेक्शन करवा सकती है. हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह प्रोसेस अलग-अलग हो सकता है, लेकिन इसे जल्द से जल्द रिन्यू करवाना ही हमेशा बेहतर होता है.

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अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए?

 

अगर आपको पता चले कि आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है, तो घबराएं नहीं. बस, जब तक गाड़ी का दोबारा इंश्योरेंस न हो जाए, तब तक उसे न चलाएं.

 

आपको यह करना चाहिए:

 

  • वाहन को पार्क करें और इसे सार्वजनिक सड़कों पर न चलाएं
  • अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें या ऑनलाइन नवीनीकरण (Renewal) की प्रक्रिया शुरू करें
  • वाहन का निरीक्षण पूरा करवाएं, यदि आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी मांग करती है
  • प्रीमियम का भुगतान करें और नई पॉलिसी का दस्तावेज़ डाउनलोड करें
  • दोबारा वाहन चलाने से पहले पॉलिसी की सभी जानकारियां जांच लें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंश्योरेंस कवरेज सक्रिय हो चुका है.

 

ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियाँ यह प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से पूरा कर लेती हैं, खासकर तब जब पॉलिसी खत्म होने के बाद ज़्यादा समय न बीता हो.

 

एक्सपायर हो चुके इंश्योरेंस के बारे में आम गलतफहमियां

कई गाड़ी मालिकों का मानना ​​है कि कुछ बातें सच हैं, जबकि असल में वे सच नहीं हैं. यहाँ कुछ आम गलतफहमियाँ दी गई हैं:

 

1. "पॉलिसी खत्म होने के बाद भी मैं कुछ दिनों तक गाड़ी चला सकता हूँ."

एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाने के लिए कोई कानूनी ग्रेस पीरियड नहीं होता है. एक बार पॉलिसी एक्सपायर हो जाने पर, गाड़ी का कवरेज खत्म हो जाता है.

 

2. "अगर मैं सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा तो कुछ नहीं होगा."

सावधानी से गाड़ी चलाने वाले भी किसी और की वजह से हुए एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं. अगर आपके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको आर्थिक नुकसान खुद उठाना पड़ेगा.

 

3. "पुलिस के रोकने के बाद मैं पॉलिसी रिन्यू कराऊंगा."

अगर आप वैलिड इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो बाद में पॉलिसी रिन्यू कराने से भी पेनल्टी नहीं हटेगी.

 

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने के जोखिम

अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने के बाद भी आप गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो क्या हो सकता है, इसका एक छोटा सा सारांश यहाँ दिया गया है.

सिच्युएशनक्या हो सकता है
ट्रैफ़िक पुलिस की जाँचजुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई
आपकी कार क्षतिग्रस्त हो गई हैमरम्मत का खर्च आपको अपनी जेब से उठाना होगा

आप किसी दूसरी गाड़ी को नुकसान पहुँचाते हैं		हो सकता है कि नुकसान की भरपाई आपको खुद करनी पड़े
एक दुर्घटना में कोई घायल हो गया हैआपको बड़ी वित्तीय देनदारी का सामना करना पड़ सकता है
इंश्योरेंस रिन्यूअलगाड़ी की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है
पॉलिसी 90 दिनों से ज़्यादा समय से एक्सपायर्ड हैआप अपना 'नो क्लेम बोनस' खो सकते हैं

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई का मामला नहीं है. यह आपके कानूनी नियमों के पालन पर असर डालती है, फाइनेंशियल सुरक्षा खत्म करती है और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो गंभीर समस्याएँ पैदा कर सकती है.

 

अपनी गाड़ी को दोबारा सड़क पर ले जाने से पहले, पक्का कर लें कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू हो गया है और नई पॉलिसी चालू है. यह एक आसान सा कदम है जो आपको बाद में जुर्माना, मरम्मत के महंगे बिल और बेवजह की परेशानी से बचा सकता है. आज ही कुछ मिनट निकालकर अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवाना, कल बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने के नतीजों का सामना करने से कहीं ज़्यादा आसान है.

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