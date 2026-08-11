सस्ती टर्बो-पेट्रोल कारें जो बिना ज़्यादा खर्चे के देती है स्पोर्ट्स कारों जैसा रोमांच

हाल के सालों में मास मार्केट सेगमेंट में टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन आने से खरीदारों को अब मज़ेदार और दमदार गाड़ी के लिए अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए, अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसे चलाने में मज़ा आए, तो यहाँ हमारी कुछ पसंद दी गई हैं.

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मारुति फ्रोंक्स/टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र

मारुति सुज़ुकी फ्रोंक्स टर्बो की कीमत: रु.8.92 लाख से रु.11.98 लाख

टोयोटा अर्बन क्रूज़र टैज़र टर्बो की कीमत: ₹10.20 लाख से ₹12.63 लाख

मारुति सुज़ुकी फ्रोंक्स और उसकी सिस्टर कार, टोयोटा अर्बन क्रूज़र टेज़र, उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं जो हल्की लेकिन चलाने में मज़ेदार टर्बो-पेट्रोल कार चाहते हैं. इसका 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन नहीं है, लेकिन इस सब-कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर का छोटा साइज़ और हल्का वज़न (फ्रॉन्क्स का कर्ब वेट 1015 kg से 1060 kg के बीच है) इसे तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी पावर देता है.

1.0 टर्बो-पेट्रोल इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 99 bhp की ताकत और 147.6 Nm का टॉर्क (2,000 rpm से ही) देता है. यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है. इंजन का तेज़ी से रेव (rev) करने वाला स्वभाव और बेहतरीन राइड व हैंडलिंग का तालमेल इसे चलाने के शौकीन लोगों के लिए भी मज़ेदार बनाता है. साथ ही, यह इंजन माइलेज के मामले में भी किफायती है; मैनुअल के लिए 21.5 kmpl और ऑटोमैटिक के लिए 20.01 kmpl का माइलेज मिलने का दावा किया गया है.

टाटा पंच टर्बो

टाटा पंच आईटर्बो कीमत: रु.8.35 लाख से रु.9.85 लाख

टाटा ने इस साल की शुरुआत में पंच और पंच EV में बड़े बदलाव (मिड-साइकिल रिफ्रेश) किए. पेट्रोल पंच में सबसे बड़ा अपडेट एक नए टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के तौर पर आया. यह इंजन जाना-पहचाना है – यह वही 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर इंजन है जो नेक्सॉन में मिलता है. यह 118 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाता है – जो लगभग ह्यून्दे वेन्यू और किआ सॉनेट जितना ही है, जबकि वे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियां हैं.

फिलहाल, खरीदार इंजन के साथ सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही चुन सकते हैं. हालांकि गियरशिफ़्टिंग बहुत शानदार नहीं है, लेकिन कार का कॉम्पैक्ट साइज़ और ज़बरदस्त पावर इसे ट्रैफ़िक में तेज़ी से निकलने में मदद करती है. साथ ही, इंजन बहुत स्मूद तरीके से पावर देता है और जब इसे ज़बरदस्ती तेज़ी से न चलाया जाए, तो यह सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करता है.

हमेशा की तरह, पंच की राइड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी खूबी है. साथ ही, इसका स्टीयरिंग भी अच्छा फ़ीडबैक देता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर आप कार को तेज़ी से चला सकते हैं.

ह्यून्दे i20 एन लाइन

ह्यून्दे i20 N-Line की कीमत: ₹9.27 लाख से ₹11.74 लाख

i20 एन-लाइन को सस्ती और दमदार हैचबैक (हॉट अफोर्डेबल हैचबैक) में से आखिरी कहा जा सकता है – इस सेगमेंट में कभी फिएट पुंतो अबर्थ, फोक्सवैगन पोलो जीटी टीएसआई, मारुति बलेनो RS और टाटा अल्ट्रोज़ ​​रेसर जैसे मॉडल शामिल थे. कुछ दूसरे N-Line मॉडल्स के उलट, i20 N-Line में खास तौर पर 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क बनाती है, ह्यून्दे ने फेसलिफ्ट के साथ स्टैंडर्ड i20 से टर्बो इंजन हटा दिया था.

गियरबॉक्स के विकल्पों में स्टैंडर्ड तौर पर 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, और टॉप वेरिएंट में ऑप्शन के तौर पर 7-स्पीड DCT भी दिया गया है. N-Line में बेहतर ड्राइविंग अनुभव के लिए सस्पेंशन और स्टीयरिंग को भी री-ट्यून किया गया है, साथ ही स्टैंडर्ड हैचबैक के मुकाबले अलग एग्जॉस्ट सेटअप की वजह से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ शानदार साउंड भी मिलता है. i20 में फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है; इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बोस साउंड सिस्टम और स्टैंडर्ड सनरूफ जैसी खूबियां मिलती हैं.

ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन

ह्यून्दे वेन्यू एन लाइन की कीमत: ₹10.66 लाख से ₹15.68 लाख

2025 में भारत में लॉन्च हुई दूसरी पीढ़ी की वेन्यू का साइज़ पहले से बड़ा है और इसका कैबिन ज़्यादा जगह वाला है. साथ ही, इसमें कई तरह के नए टेक फ़ीचर्स भी दिए गए हैं. अपने पिछले मॉडल की तरह ही, वेन्यू में टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है – वही 118 bhp और 172 Nm वाला 1.0-लीटर इंजन जो i20 N-Line में आता है, और इसमें मैनुअल व DCT गियरबॉक्स के ऑप्शन भी मिलते हैं.

आम ड्राइवर के लिए टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली स्टैंडर्ड वेन्यू ही काफी है, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पोर्टी अनुभव चाहते हैं, वे N-Line चुन सकते हैं. N-Line स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें आपको बाहर से स्पोर्टी लुक और अंदर रेड हाइलाइट्स के साथ ऑल-ब्लैक केबिन मिलता है. साथ ही, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और एग्जॉस्ट में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे कार चलाने में ज़्यादा स्टेबल लगती है और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा स्पोर्टी हो जाती है.

स्कोडा काइलाक

स्कोडा काइलाक 1.0 TSI कीमत: रु.7.59 लाख से रु,12.99 लाख

स्कोडा की सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में वापसी, 'काइलाक' (Kylaq), उन चुनिंदा मॉडल्स में से एक है जिसकी पूरी रेंज में सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन का विकल्प मिलता है. इसका 1.0 TSI इंजन 114 bhp की ताकत और 178 Nm का टॉर्क बनाता है, और ग्राहक लगभग सभी वैरिएंट्स में 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स चुन सकते हैं. ड्राइविंग के शौकीन लोगों को यह छोटी स्कोडा पसंद आएगी क्योंकि इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत यूरोपियन है; इसका सस्पेंशन कुछ दूसरी कारों के मुकाबले थोड़ा सख्त है और स्टीयरिंग हल्का होने के बावजूद अच्छा रिस्पॉन्स देता है.

गाड़ी चलाने के शौकीन लोगों को इसका तेज़ी से रेव (rev) करने वाला इंजन पसंद आएगा, जो लगभग रेडलाइन पर अपनी पीक पावर देता है, साथ ही मैनुअल गियरबॉक्स का शॉर्ट-थ्रो नेचर भी उन्हें अच्छा लगेगा. AT (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) रोज़मर्रा के इस्तेमाल में और आसानी लाता है, क्योंकि इसमें पैडल शिफ्टर्स की सुविधा भी दी गई है, जिससे जो लोग चाहें वे गियर शिफ्ट को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं.

महिंद्रा एक्सयूवी 3XO T-GDI

महिंद्रा XUV 3XO T-GDi की कीमत: रु.11.91 लाख से रु.14.88 लाख

महिंद्रा उन कुछ कार बनाने वाली कंपनियों में से एक है जो सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी SUV के लिए डीज़ल के साथ-साथ सिर्फ़ टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देती हैं. खरीदारों को 3XO के दमदार पेट्रोल इंजन पसंद आएंगे, लेकिन जो लोग ड्राइविंग का असली मज़ा लेना चाहते हैं, उन्हें 1.2-लीटर T-GDI इंजन ज़्यादा पसंद आएगा. 129 bhp की ताकत और 230 Nm के साथ, यह इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, जो इसे 10 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा समय में 0-100 kmph की रफ़्तार तक पहुँचाने में मदद करता है. 6-स्पीड मैनुअल उन खरीदारों को पसंद आएगी जो ज़्यादा एनालॉग अनुभव चाहते हैं, जबकि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक रोज़ाना की सुविधा तो देता ही है, साथ ही इंजन को तेज़ी से रेव (rev) करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता. T-GDI यूनिट ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बेहतरीन रिफाइनमेंट देती है, हालाँकि 3XO की हल्की स्टीयरिंग और सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से इसे तेज़ी से मोड़ने के लिए थोड़ी हिम्मत और कंट्रोल की ज़रूरत होगी.

फोक्सवैगन टाइगुन/स्कोडा कुशक 1.0 TSI

फोक्सवैगन टाइगुन 1.0 TSI की कीमत: रु.11 लाख से रु.17.17 लाख

स्कोडा कुशक 1.0 TSI कीमत: रु.10.66 लाख से रु.16.95 लाख

इस साल की शुरुआत में फोक्सवैगन MQB A0 IN एसयूूबी सिबलिंग्स में बड़े बदलाव किए गए, जिनमें स्टाइलिंग में बदलाव, टेक्नोलॉजी अपडेट और 1.0 TSI के लिए नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन शामिल है. हालांकि कई उत्साही ड्राइवर बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बड़े 1.5 TSI टर्बो-पेट्रोल-DCT पावरट्रेन को पसंद करते हैं, लेकिन छोटा 1.0 TSI इंजन चलाने में ज़्यादा मज़ेदार लगता है. 1.0 TSI अपने बड़े इंजन के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से रेव (rev) करता है और रेड लाइन के पास पीक ताकत बनाती है, जबकि इसका पीक टॉर्क एक बड़े रेंज में मिलता है.

1.0 TSI इंजन वाले मॉडल बड़े इंजन वाले मॉडल्स के मुकाबले काफी सस्ते हैं, जिससे शुरुआती कीमत भी कम हो जाती है. इसका 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, जबकि नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्मूद है और पुराने 6-स्पीड यूनिट के मुकाबले बेहतर माइलेज देने का वादा करता है.

टाइगुन और कुशक की सेडान कैटेगरी की साथी गाड़ियां - स्कोडा स्लाविया और VW वर्टुस - ड्राइवर की पसंद वाली कार होने के मामले में एक जैसी खूबियां रखती हैं. हालांकि, जो खरीदार बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव वाली कार चाहते हैं, वे इन पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन इस साल के आखिर में इन दोनों कारों में मिड-साइकिल अपडेट आने वाला है.

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