मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा अर्बन क्रूज़र E-Bella: बैटरी, रेंज और फ़ीचर्स की तुलना
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 10, 2026
हाइलाइट्स
- मारुति सुज़ुकी ई विटारा और टोयोटा EBella लगभग हर मामले में एक जैसी हैं
- इनमें एक जैसे फ़ीचर्स और बैटरी के विकल्प मिलते हैं
- सबसे महंगी EBella, ई विटारा के मुकाबले रु.3.80 लाख महंगी है
टोयोटा ने हाल ही में भारत में अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV – अर्बन क्रूज़र ईबेला – लॉन्च की है. अभी तक, कंपनी ने सिर्फ़ सबसे महंगे E3 वैरिएंट की कीमत बताई है: सिंगल-टोन रंगों के लिए ₹23.60 लाख और डुअल-टोन रंगों के लिए ₹23.80 लाख कीमत तय की गई हैं (सभी एक्स-शोरूम) हैं. E1 और E2 वैरिएंट की कीमतें बाद में बताई जाएंगी. हालांकि कीमत बताने में और देरी से बचा जा सकता था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे महंगी EBella, मारुति सुजुकी ई विटारा के बराबर वाले अल्फा वैरिएंट से ₹3.80 लाख से ज़्यादा महंगी है.
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ज़्यादातर मामलों में, जहाँ क्रॉस-बैज्ड मॉडल होते हैं, वहाँ कीमत में इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता. तो सवाल यह है कि क्या टोयोटा ईबेला में इतनी खूबियाँ हैं कि E विटारा के सबसे महंगे वैरिएंट के मुकाबले इसकी इतनी ज़्यादा कीमत सही लगे? चलिए, जवाब जानने के लिए दोनों SUV के बीच एक छोटी सी कागज़ों पर तुलना करते हैं.
मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा ई-बेला: बाहरी फ़ीचर्स
अब स्टाइलिंग तो अपनी-अपनी पसंद की बात है, और इन दोनों ईवी में से कौन-सी आपकी पसंद के हिसाब से सही है, यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं. साथ ही, डाइमेंशन के मामले में भी दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं. मुझे पर्सनली टोयोटा ईबेला का लुक ज़्यादा पसंद है; ई विटारा के मुकाबले यह ज़्यादा साफ़-सुथरी और कम भीड़-भाड़ वाली लगती है. तो, यह बात हो गई, अब फ़ीचर्स की बात करते हैं.
|फीचर्स
|मारुति सुजुकी ई विटारा
|टोयोटा ईबेला
|एलईडी हेडलैंप
|हां
|हां
|एलईडी DRLs
|हां
|हां
|कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स
|हां
|हां
|ऑटो हेडलैंप्स
|हां
|हां
|एलईडी फॉग लाइट्स
|हां
|नहीं
|रेन सेंसिंग वाइपर्स
|हां
|हां
|अलॉय व्हील
|225/55 R18 डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ एयरो इंसर्ट्स
|225/55 R18 डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के साथ एयरो इंसर्ट्स
|रूफ रेल्स
|नहीं
|नहीं
|पावर्ड टेलगेट
|हां
|हां
|डुुअल टोन रंग ऑप्शन
|उपलब्ध
|उपलब्ध
|रियर वाइपर वॉशर
|हां
|हां
|रियर डिफॉगर
|हां
|हां
|इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ओआरवीएम
|हां
|हां
|इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ओआरवीएम
|हां
|हां
|शॉर्क फिन एंटिना
|हां
|हां
मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा ई-बेला: केबिन फ़ीचर्स
हालांकि दोनों एसयूवी के बाहरी लुक में कुछ अलग बातें हैं, लेकिन इनका कैबिन लगभग एक जैसा है और ब्रांड लोगो के अलावा कोई खास अंतर नहीं है. आपको वही ब्लैक और ब्राउन डुअल-टोन कैबिन, चौकोर स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए चौड़ी डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले और निश्चित रूप से फिक्स्ड ग्लास रूफ जैसी कई चीज़ें मिलती हैं. ज़्यादातर फ़ीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन ई विटारा में इन्फिनिटी सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि ईबेला में JBL का सिस्टम दिया गया है; हालांकि, दोनों की पैरेंट कंपनी एक ही है.
|फीचर्स
|मारुति सुजुकी ई विटारा
|टोयोटा ईबेला
|लेदरेट सीट्स
|हां
|हां
|पावर्ड सीट्स
|ड्राइवर केवल
|ड्राइवर केवल
|हाईट एडजेस्टमेंट
|ड्राइवर केवल
|ड्राइवर केवल
|वेंटिलेटेड सीट्स
|ड्राइवर + को-ड्राइवर
|ड्राइवर + को-ड्राइवर
|रियर सीट रिक्लाइन + स्लाइडिंग
|हां
|हां
|रियर AC वेंट्स
|हां
|हां
|सनरूफ
|फिक्स़्ड ग्लास रूफ
|फिक्स़्ड ग्लास रूफ
|टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
|10.1-इंच डिस्प्ले
|10.1-इंच
|ड्राइवर डिस्प्ले
|10.25-इंच
|10.25-इंच
|वायरलेस एंड्राइड ऑटो एंड ऐप्पल कारप्ले
|हां
|हां
|कनेक्टेड कार तकनीक
|हां
|हां
|वायरलेस चार्जर
|हां
|हां
|ऑडियो सिस्टम
|इन्फिनिटी साउंड सिस्टम
|JBL सराउंट सिस्टम
|ऑटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल
|हां
|हां
|फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ
|हां
|हां
|रियर सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ
|हां
|हां
|रियर सीट डिज़ाइन
|40:20:40 स्प्लिट
|40:20:40 स्प्लिट
|यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स
|टाइप-A x 2 / टाइप-C x 2
|टाइप-A x 2 / टाइप-C x 2
|टिल्ट + टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग
|हां
|हां
|स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल
|हां
|हां
|कीलेस एंट्री + पुश स्टार्ट बटन एंड स्टॉप
|हां
|हां
|वॉयस कमांड
|हां
|हां
मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा E-Bella: सुरक्षा
इन इलेक्ट्रिक एसयूवी की ज़्यादातर दूसरी चीज़ों की तरह, सुरक्षा के मामले में भी दोनों एक जैसी हैं. इसका मतलब है कि 7 एयरबैग, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360-डिग्री व्यू कैमरा और यहाँ तक कि लेवल 2 ADAS जैसे मुख्य फ़ीचर दोनों में स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. मारुति सुज़ुकी ई विटारा को पहले ही भारत एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिल चुकी है. हालाँकि ईबेला का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि यह उसी प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और इसमें वही सुरक्षा उपकरण और फ़ीचर इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए यह रेटिंग इस पर भी लागू होती है.
|फीचर्स
|मारुति सुजुकी ई विटारा
|टोयोटा ईबेला
|लेवल 2 ADAS फंक्शन
|हां
|हां
|एयरबैग्स
|7
|7
|ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट
|हां
|हां
|इलेक्टॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड
|हां
|हां
|हिल होल्ड कंट्रोल
|हां
|हां
|360-डिग्री कैमरा
|हां
|हां
|रियर + फ्रंट पार्किंग सेंसर
|हां
|हां
|ईएसपी
|हां
|हां
|टीपीएमएस
|हां
|हां
मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा ई-बेला: बैटरी और रेंज
भारत में मिलने वाली मारुति सुज़ुकी ई विटारा और टोयोटा EBella, दोनों में एक इलेक्ट्रिक मोटर और दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं. अब, दोनों eSUV के साथ एक छोटा 49 kWh बैटरी पैक भी उपलब्ध है. हालांकि, सबसे महंगे मॉडल में सिर्फ़ 61 kWh बैटरी पैक मिलता है, और ई विटारा और EBella दोनों ही एक बार चार्ज करने पर 543 km की एक जैसी ARAI सर्टिफाइड रेंज देती हैं.
ताकत के मामले में भी दोनों एक जैसे हैं. ये दोनों अधिकतम 172 bhp की ताकत और 193 Nm का पीक टॉर्क बनाते हैं. दोनों ब्रांड अपनी-अपनी EV के साथ स्टैंडर्ड तौर पर 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी देते हैं.
मारुति सुज़ुकी ई-विटारा बनाम टोयोटा ई-बेला: चार्जिंग स्पीड
हालांकि ई विटारा और ईबेला दोनों में एक ही बैटरी पैक मिलता है, लेकिन मारुति सुज़ुकी 7.4 kW तक का AC चार्जिंग सपोर्ट देती है, जबकि ईबेला में 7.2 kW का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. साथ ही, मारुति ने दोनों मॉडल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा DC चार्जिंग सपोर्ट और चार्जिंग टाइम की जानकारी भी दे दी है, लेकिन टोयोटा ने अभी तक ये डीटेल्स नहीं बताई हैं.
|चार्जिंग टाइप
|मारुति सुजुकी ई विटारा
|टोयोटा ईबेला
|एसी चार्जिंग
|Up To 7.4 किलोवाट
|Up To 7.2 kW
|डीसी चार्जिंग
|Up To 70 किलोवाट
|नॉट अनाउंस
|10-100% एसी फास्ट चार्जिंग
|6.5 घंटे
|नॉट अनाउंस
|10-80% डीसी फास्ट चार्जिंग
|9 घंटे
|नॉट अनाउंस
निर्णय
आसान शब्दों में कहें तो, दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी लगभग हर मामले में एक जैसी हैं, तो फिर टॉप-स्पेक ईबेला, ई विटारा से ज़्यादा महंगी क्यों है? असल में, ऐसा माना जा सकता है कि मारुति सुज़ुकी शायद कीमतें कम रखने के लिए कीमत का कुछ बोझ खुद उठा रही है. वहीं दूसरी ओर, टोयोटा ने शायद यह तरीका न अपनाने का फ़ैसला किया है. एक और बात ध्यान देने वाली है कि 'बैटरी एज़ ए सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम के तहत, कीमत में बहुत कम फ़र्क है - ई विटारा के लिए ₹14.51 लाख + बैटरी EMI और ईबेला के लिए ₹15.25 लाख + बैटरी EMI। तो, किसी भी तरह से देखें, मारुति सुज़ुकी ई विटारा कागज़ पर ज़्यादा बचत देती है.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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