15 अगस्त को लॉन्च होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 Sporteq की दिखी झलक

महिंद्रा ने 15 अगस्त को होने वाले अपने इवेंट का पहला प्रोमो जारी किया है. इसमें कंपनी ने BE 6 के एक नए वेरिएंट, 'महिंद्रा BE 6 Sporteq' के आने की पुष्टि की है. उम्मीद है कि इस नए मॉडल के कैबिन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इसके बाहरी हिस्से का डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 जैसा ही रहने की संभावना है.

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(तस्वीर केवल उदाहरण के लिए है; XEV 9S की तीसरी स्क्रीन)

टीज़र में सबसे साफ़ तौर पर दिखने वाला बदलाव है - बिल्कुल नया 12.3-इंच का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप. उम्मीद है कि इसे मौजूदा महिंद्रा XEV 9S से ही लिया जाएगा. इस ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से होती है, जो ड्राइवर को सभी ज़रूरी जानकारी देता है; इसके बाद सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फिर सामने बैठे पैसेंजर के लिए तीसरी स्क्रीन आती है.

इसके अलावा, टीज़र में दिखाई गई नई सीट अपहोल्स्ट्री भी इसमें मिलने की उम्मीद है. अपहोल्स्ट्री का रंग ब्राउन शेड का लग रहा है और इसके फैब्रिक में आने की संभावना है. ओरिजिनल BE 6 में डैशबोर्ड से निकलने वाली हेलो-जैसी सराउंड बार को भी Sporteq से हटाए जाने की संभावना है.

बाहर से देखने पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता, हालांकि उम्मीद है कि नए वैरिएंट में स्टैंडर्ड ग्लॉसी फ़िनिश के बजाय मैट कलर स्कीम होगी. वैरिएंट या बैटरी-पैक लाइनअप में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के जुड़ने से, BE 6 Sporteq को टॉप-ऑफ़-द-लाइन ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है.

कीमतों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है; उम्मीद है कि इनकी घोषणा 15 अगस्त 2026 को की जाएगी. कुल मिलाकर, स्टैंडर्ड BE 6 की तुलना में BE 6 Sporteq का कैबिन ज़्यादा नया और प्रीमियम होगा.

फिलहाल, महिंद्रा BE 6 में पीछे की तरफ लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है. वैरिएंट के आधार पर, यह 228 bhp से 282 bhp तक की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 59 kWh और 79 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km और 683 km बताई गई है. BE 6 में सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है.