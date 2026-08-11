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15 अगस्त को लॉन्च होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 Sporteq की दिखी झलक

महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन SUV फ़ैमिली जल्द ही BE 6 के एक नए वेरिएंट, BE 6 Sporteq के आने से और बड़ी हो जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • कैबिन में बड़े बदलाव की उम्मीद है
  • इसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ पेश किया जाएगा
  • इसे सबसे महंगे ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है

महिंद्रा ने 15 अगस्त को होने वाले अपने इवेंट का पहला प्रोमो जारी किया है. इसमें कंपनी ने BE 6 के एक नए वेरिएंट, 'महिंद्रा BE 6 Sporteq' के आने की पुष्टि की है. उम्मीद है कि इस नए मॉडल के कैबिन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इसके बाहरी हिस्से का डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 जैसा ही रहने की संभावना है.

 

यह भी पढ़ें: नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन को मिले 5 ये खास बदलाव

Mahindra XEV 9 S web 13

(तस्वीर केवल उदाहरण के लिए है; XEV 9S की तीसरी स्क्रीन)

 

टीज़र में सबसे साफ़ तौर पर दिखने वाला बदलाव है - बिल्कुल नया 12.3-इंच का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप. उम्मीद है कि इसे मौजूदा महिंद्रा XEV 9S से ही लिया जाएगा. इस ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से होती है, जो ड्राइवर को सभी ज़रूरी जानकारी देता है; इसके बाद सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फिर सामने बैठे पैसेंजर के लिए तीसरी स्क्रीन आती है.

Screenshot 2026 08 11 114449

इसके अलावा, टीज़र में दिखाई गई नई सीट अपहोल्स्ट्री भी इसमें मिलने की उम्मीद है. अपहोल्स्ट्री का रंग ब्राउन शेड का लग रहा है और इसके फैब्रिक में आने की संभावना है. ओरिजिनल BE 6 में डैशबोर्ड से निकलने वाली हेलो-जैसी सराउंड बार को भी Sporteq से हटाए जाने की संभावना है.

Screenshot 2026 08 11 114657

बाहर से देखने पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता, हालांकि उम्मीद है कि नए वैरिएंट में स्टैंडर्ड ग्लॉसी फ़िनिश के बजाय मैट कलर स्कीम होगी. वैरिएंट या बैटरी-पैक लाइनअप में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के जुड़ने से, BE 6 Sporteq को टॉप-ऑफ़-द-लाइन ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है.

Screenshot 2026 08 11 114710

कीमतों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है; उम्मीद है कि इनकी घोषणा 15 अगस्त 2026 को की जाएगी. कुल मिलाकर, स्टैंडर्ड BE 6 की तुलना में BE 6 Sporteq का कैबिन ज़्यादा नया और प्रीमियम होगा.

 

फिलहाल, महिंद्रा BE 6 में पीछे की तरफ लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है. वैरिएंट के आधार पर, यह 228 bhp से 282 bhp तक की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 59 kWh और 79 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km और 683 km बताई गई है. BE 6 में सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है.

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