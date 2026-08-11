15 अगस्त को लॉन्च होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 Sporteq की दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2026
हाइलाइट्स
- कैबिन में बड़े बदलाव की उम्मीद है
- इसे ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ पेश किया जाएगा
- इसे सबसे महंगे ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है
महिंद्रा ने 15 अगस्त को होने वाले अपने इवेंट का पहला प्रोमो जारी किया है. इसमें कंपनी ने BE 6 के एक नए वेरिएंट, 'महिंद्रा BE 6 Sporteq' के आने की पुष्टि की है. उम्मीद है कि इस नए मॉडल के कैबिन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, जबकि इसके बाहरी हिस्से का डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 जैसा ही रहने की संभावना है.
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(तस्वीर केवल उदाहरण के लिए है; XEV 9S की तीसरी स्क्रीन)
टीज़र में सबसे साफ़ तौर पर दिखने वाला बदलाव है - बिल्कुल नया 12.3-इंच का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप. उम्मीद है कि इसे मौजूदा महिंद्रा XEV 9S से ही लिया जाएगा. इस ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से होती है, जो ड्राइवर को सभी ज़रूरी जानकारी देता है; इसके बाद सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फिर सामने बैठे पैसेंजर के लिए तीसरी स्क्रीन आती है.
इसके अलावा, टीज़र में दिखाई गई नई सीट अपहोल्स्ट्री भी इसमें मिलने की उम्मीद है. अपहोल्स्ट्री का रंग ब्राउन शेड का लग रहा है और इसके फैब्रिक में आने की संभावना है. ओरिजिनल BE 6 में डैशबोर्ड से निकलने वाली हेलो-जैसी सराउंड बार को भी Sporteq से हटाए जाने की संभावना है.
बाहर से देखने पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता, हालांकि उम्मीद है कि नए वैरिएंट में स्टैंडर्ड ग्लॉसी फ़िनिश के बजाय मैट कलर स्कीम होगी. वैरिएंट या बैटरी-पैक लाइनअप में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के जुड़ने से, BE 6 Sporteq को टॉप-ऑफ़-द-लाइन ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है.
कीमतों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है; उम्मीद है कि इनकी घोषणा 15 अगस्त 2026 को की जाएगी. कुल मिलाकर, स्टैंडर्ड BE 6 की तुलना में BE 6 Sporteq का कैबिन ज़्यादा नया और प्रीमियम होगा.
फिलहाल, महिंद्रा BE 6 में पीछे की तरफ लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है. वैरिएंट के आधार पर, यह 228 bhp से 282 bhp तक की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाता है. यह 59 kWh और 79 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km और 683 km बताई गई है. BE 6 में सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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