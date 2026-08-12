ह्यून्दे ने रु.8.13 लाख में 2026 एक्सटर नाइट एडिशन लॉन्च किया
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 12, 2026
हाइलाइट्स
- कीमतें ₹8.13 लाख से शुरू होती हैं
- HX 6 और HX 10 वेरिएंट में उपलब्ध है
- स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले ₹15,000 ज़्यादा महंगी है
ह्यून्दे मोटर इंडिया ने 2026 ह्यून्दे एक्सटर नाइट एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.8.13 लाख से शुरू होकर रु.9.60 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. यह पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है. 2022 में ह्यून्दै के लाइनअप में नाइट एडिशन के आने के बाद से कंपनी ने इसकी कुल मिलाकर 1,00,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं.
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बाहरी बदलावों में मैट ब्लैक ह्यून्दे और एक्सटर लोगो के साथ-साथ डार्क ग्रे बंपर और साइड-सिल गार्निश शामिल हैं. निचले वेरिएंट में 15-इंच के डार्क ग्रे स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि सबसे महंगे वेरिएंट में 15-इंच के ब्लैक अलॉय व्हील मिलते हैं। रेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर और नाइट एडिशन एम्बलम भी इसमें स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.
एक्सटर नाइट एडिशन खास कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें टाइटेनियम ब्लैक, एटलस व्हाइट, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे और गोल्डन ब्रॉन्ज़ शामिल हैं.
अंदर की तरफ बदलाव ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देते हैं; इसमें पूरी तरह से काले रंग का कैबिन है जिसमें पीतल (ब्रास) के रंग की डिटेलिंग दी गई है. सीटों पर काले रंग की सेमी-फ़ैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, जबकि स्टीयरिंग व्हील काले रंग के D-कट डिज़ाइन में आता है। केबिन की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए इसमें एम्बर-रंग की फ़ुटवेल लाइटिंग दी गई है.
नाइट एडिशन HX 6 और HX 10 वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमत संबंधित स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में रु.15,000 ज़्यादा है. कीमतें इस प्रकार हैं.
|वैरिएंट
|इंजन
|ट्रांसमिशन
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HX 6
|1.2L पेट्रोलl
|मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक
|रु.8,13,500
रु. 8,73,500
|HX 6 सीएनजी
|1.2L पेट्रोल
|मैनुअल ट्रांसमिशन
|रु.9,09,500
HX 10
|1.2L पेट्रोल
|ऑटोमेटिक
|रु.9,60,500
पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें 1.2L, 4-सिलेंडर कप्पा इंजन मिलता है जो 82 bhp की ताकत और 114 Nm का मैक्सिमम टॉर्क बनाता है. सीएनजी के साथ यही इंजन 68 bhp की ताकत और 95 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, दोनों का ऑप्शन मिलता है.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.91 - 20.2 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.81 - 9.61 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 10.63 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 18.41 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.6 - 8.04 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.51 - 21.25 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 8.6 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.27 - 11.74 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.03 - 24.7 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.66 - 15.67 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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