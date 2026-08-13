E20 फ्यूल में मिलावट: कार बनाने वाली कंपनियों ने क्लोराइड और नमी के स्तर को लेकर जताई चिंता

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

E20 फ्यूल में मिलावट: कार बनाने वाली कंपनियों ने क्लोराइड और नमी के स्तर को लेकर जताई चिंता

मारुति सुज़ुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के बीच हुई अंदरूनी बातचीत ने भारत में बेचे जा रहे E20 पेट्रोल की क्वालिटी पर फिर से ध्यान खींचा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • खबरों के मुताबिक, 18 राज्यों के सैंपल में क्लोराइड का ज़्यादा कंटैमिनेशन पाया गया
  • कुछ राज्यों में नमी का स्तर भी तय मानक से ज़्यादा पाया गया
  • सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि ईंधन में कंटैमिनेशन की कोई व्यापक समस्या नहीं है

भारत में E20 पेट्रोल अपनाने के साथ ही, गाड़ी चलाने वालों के मन में अपनी गाड़ियों पर इसके असर को लेकर चिंताएँ भी बढ़ रही हैं. अब, देश की कुछ सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों के बीच हो रही अंदरूनी बातचीत से पता चलता है कि इंडस्ट्री इस बदलाव के एक और पहलू पर भी बारीकी से नज़र रख रही है, और वह है गाड़ियों तक पहुँचने वाले ईंधन की क्वालिटी.

 

यह भी पढ़ें: अगर आप एक्सपायर हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ गाड़ी चलाना जारी रखते हैं, तो क्या होगा?

 

रॉयटर्स के अनुसार, मारुति सुज़ुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के अधिकारी E20 फ़्यूल के सैंपल में मिली मिलावट, खासकर क्लोराइड और नमी के बढ़े हुए स्तर पर चर्चा कर रहे थे.

E20 fuel

इंडस्ट्री की ये जानकारी, जो पहले सामने नहीं आई थी, एक साल के दौरान पंपों से लिए गए 250 से ज़्यादा फ़्यूल सैंपल पर आधारित थी. इसमें भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 को शामिल किया गया था. इकट्ठा किए गए डेटा के अनुसार, 18 राज्यों के कई सैंपल में क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा पाई गई, जबकि कुछ मामलों में नमी भी बहुत ज़्यादा मिली. क्लोराइड की मात्रा में काफ़ी अंतर देखा गया.

 

राजस्थान से लिए गए सैंपल में क्लोराइड की मात्रा 6ppm से 570ppm के बीच पाई गई, जबकि नई दिल्ली में इकट्ठा किए गए सैंपल में यह मात्रा 1.4ppm से 420ppm के बीच थी. महाराष्ट्र में, यह रेंज 10ppm से 357ppm के बीच थी. जानकारी के लिए बता दें कि क्लोराइड के लिए सरकार की तय सीमा 3ppm है.

 

मारुति सुज़ुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव अनूप भट ने एक इंटरनल ईमेल में क्लोराइड से जुड़ी जानकारी का ज़िक्र किया और बताया कि इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ भी बातचीत हुई थी. भट ने कहा कि अभी इस्तेमाल हो रहे फ्यूल इंजेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 1ppm क्लोराइड की मात्रा को झेल सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि E20 में क्लोराइड की मात्रा 1ppm से कम रखना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा.

Petrol pump

टेस्टिंग में सिर्फ़ क्लोराइड ही एकमात्र समस्या नहीं थी. कुछ सैंपल में नमी का स्तर भी तय सीमा से काफी ज़्यादा पाया गया. इंडस्ट्री के डेटा के अनुसार, आंध्र प्रदेश में नमी का स्तर 13,000ppm और उत्तर प्रदेश में 12,500ppm तक दर्ज किया गया। सरकार का बेंचमार्क 3,000ppm है.

 

SIAM ने पहले कहा था कि क्लोराइड की ज़्यादा मात्रा से ऑटोमोटिव पार्ट्स में जंग लग सकता है, जबकि फ्यूल में बहुत ज़्यादा नमी होने पर कुछ मामलों में गाड़ी में फ्यूल भरवाने के तुरंत बाद ही वह बंद हो सकती है या चल नहीं पाएगी.

 

अभी भी यह साफ़ नहीं है कि फ़्यूल सप्लाई में अशुद्धियाँ कहाँ से आ रही हैं. SIAM ने अपनी उस चिट्ठी में, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, कहा था कि E20 के लागू होने के बाद क्लोराइड के लेवल में बढ़ोतरी देखी गई है. साथ ही, SIAM ने सरकार से तेल मार्केटिंग कंपनियों को इसकी असल वजह का पता लगाने का निर्देश देने के लिए कहा था. नमी के मामले में, SIAM ने रिटेल आउटलेट्स पर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन के ठीक से रखरखाव न होने को एक संभावित वजह बताया था.

 

अंदरूनी बातचीत में ऑर्गेनिक क्लोराइड को लेकर भी चिंता जताई गई. महिंद्रा के फ़्लूइड्स टेक्नोलॉजी के सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर आर. रामाप्रभु ने इसे इंडस्ट्री में गाड़ियों के तेज़ी से खराब होने की समस्या से जोड़ा. रामाप्रभु ने कहा कि ऑर्गेनिक क्लोराइड के कारण इंजन 200 किलोमीटर के अंदर ही खराब हो सकते हैं, और रीफ़्यूलिंग के तुरंत बाद सामने आए ज़्यादातर मामले इसी वजह से हो सकते हैं.

 

SIAM ने 28 जुलाई को सरकार को शुरुआती संदेश भेजा, जिसमें मिलावट और गाड़ियों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई गई थी. बाद में एसोसिएशन ने वह पत्र वापस ले लिया और कहा कि कुछ आंकड़ों की "और पुष्टि" की ज़रूरत थी.

 

सरकार का आकलन बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि SIAM के पत्र सौंपने से करीब दो हफ़्ते पहले ही तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल आउटलेट्स पर ईंधन की सघन जांच शुरू कर दी थी. मंत्री के अनुसार, उन जांचों में मिलावट के केवल चार मामले सामने आए.

Nayara fuel pump 2

सरकारी फ्यूल कंपनियों का भी कहना है कि बड़े पैमाने पर रैंडम और वैज्ञानिक टेस्टिंग में फ्यूल में मिलावट को लेकर चिंता की कोई बात सामने नहीं आई है. इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों में हो रही चर्चा और फ्यूल कंपनियों की टेस्टिंग के नतीजों के बीच काफी अंतर दिखता है.

 

यहाँ E20 और खराब (contaminated) E20 के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है. अंदरूनी बातचीत से यह साबित नहीं होता कि 20% इथेनॉल वाला मिश्रण गाड़ियों को नुकसान पहुँचाता है. बल्कि, ये इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन के किसी चरण में क्लोराइड और नमी जैसी अशुद्धियाँ ईंधन में मिल रही हैं.

 

अब जब E20 पूरे देश में लागू हो गया है और ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर ड्राइवरों के पास कम इथेनॉल वाला पेट्रोल चुनने का विकल्प नहीं बचा है, तो मिलावट के स्तर को लेकर चल रही बहस के कारण ईंधन की क्वालिटी पर ध्यान बना रहने की संभावना है.

 

सूत्र: Reuters

# E20 Fuel Contamination# E20 Fuel# E20 Fuel Effects# E20 Fuel Chloride# Mahindra# Maruti Suzuki# Tata Motors# Ethanol Blending With Petrol# Ethanol# Bikes# SIAM# Petrol# Auto Industry# Cars# Bikes# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक ओपिनियन पीस में, CEA (चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर) वी. अनंत नागेश्वरन ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह भारतीय सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल वाले मिश्रण, जैसे E10 या उससे कम, को फिर से लाने पर विचार करे.
    मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत में E10 फ्यूल को फिर से शुरू करने की सिफारिश की
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपे एक ओपिनियन पीस में, CEA (चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर) वी. अनंत नागेश्वरन ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह भारतीय सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल वाले मिश्रण, जैसे E10 या उससे कम, को फिर से लाने पर विचार करे.
    मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारत में E10 फ्यूल को फिर से शुरू करने की सिफारिश की
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • E20 फ्यूल में मिलावट: कार बनाने वाली कंपनियों ने क्लोराइड और नमी के स्तर को लेकर जताई चिंता