2026 में रु,2 लाख से कम कीमत वाली 5 बेहतरीन मोटरसाइकिलें

अगर आपका बजट रु.2 लाख है और आप नई मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, तो आजकल मार्केट में आपके पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. इनमें प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल, एंट्री-लेवल परफॉर्मेंस नेकेड स्ट्रीट बाइक, मॉडर्न क्लासिक और पैसे की सही कीमत देने वाली बेहतरीन परफॉर्मेंस नेकेड बाइक शामिल हैं. यहां इस प्राइस रेंज में हमारी चुनी हुई 5 बेहतरीन बाइक हैं, और हम आपको यह भी बताएंगे कि ये टॉप 5 में क्यों शामिल हैं.

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टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी

कीमत: ₹1.19 – ₹1.39 लाख (एक्स-शोरूम)

जो लोग रोज़ाना इस्तेमाल के लिए किफायती और मज़ेदार बाइक की तलाश में हैं, उनके लिए टीवीएस अपाचे RTR 160 4V इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बाइक्स में से एक है. इसका स्मूथ और बेहतरीन फोर-वॉल्व इंजन और शानदार डायनामिक्स अपाचे आरटीआर 160 4V को स्पोर्टी राइडिंग का अनुभव देते हैं, जिसका मुकाबला इस सेगमेंट की बहुत कम बाइक्स कर पाती हैं. यह रोज़ाना इस्तेमाल और एंट्री-लेवल स्पोर्ट नेकेड बाइक, दोनों ही तरह से बेहतरीन है और इसकी कीमत भी रु.2 लाख से कम है – यह उन नए राइडर्स के लिए एकदम सही है जो स्पोर्टी परफॉर्मेंस और बैलेंस्ड हैंडलिंग पसंद करते हैं.

मुख्य खासियतें:

इंजन 159.7 सीसी, अधिकतम ताकत पीक टॉर्क 14.73 एनएम सेडल हाइट 800 मिमी कर्ब वेट 143-147 किग्रा

हीरो एक्सपल्स 210

कीमत: रु.1.67 – 1.76 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप कम बजट में एडवेंचर या डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, तो एक्सपल्स 210 से बेहतर कोई विकल्प नहीं है. मज़ेदार, शानदार और हर तरह के रास्ते पर चलने में सक्षम—चाहे वह कच्चा रास्ता हो या पक्की सड़क—एक्सपल्स 210 में वर्सटैलिटी, रोमांच और वैल्यू का ऐसा बेजोड़ मेल मिलता है, जिसके आस-पास भी इस सेगमेंट की कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं है. 2026 में भी, रु.2 लाख से कम कीमत में सबसे अच्छी एडवेंचर बाइक के तौर पर यह एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है.

मुख्य खासियतें:

इंजन 210 cc, lलीक्विड-कूल्ड, 4-वॉल्व, सिंगल-सिलेंडर अधिकतम ताकत 24.3 बीएचपी @ 9,250 आरपीएम पीक टॉर्क 20.7 एनएम @ 7,250 आरपीएम सैडल हाइट 830 मिमी कर्ब वेट 168-170 किग्रा

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

कीमत: रु.1.38 – 1.71 लाख (एक्स-शोरूम)

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में ब्रांड की आसान और आरामदायक 350 cc वाली बाइक्स की सभी खूबियां हैं, लेकिन यह हल्के और कॉम्पैक्ट पैकेज में आती है. इस वजह से अलग-अलग उम्र, कद-काठी, जेंडर और राइडिंग अनुभव वाले राइडर्स के लिए इसे चलाना आसान है. यह रोज़ाना शहर के ट्रैफ़िक में आने-जाने के लिए भी बढ़िया है और वीकेंड राइड्स के लिए भी एक बेहतरीन साथी है. यह आसानी से इस्तेमाल करने लायक, सुलभ और किफायती है – ये सभी खूबियां इसे इस लिस्ट में जगह दिलाती हैं.

मुख्य खासियतें:

इंजन 349 सीसी, एयर/ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर अधिकतम ताकत 20.2 बीएचपी @ 6,100 आरपीएम पीक टॉर्क 27 एनएम @ 4,000 आरपीएम सैडल हाइट 790 मिमी कर्ब वेट 177-181 किग्रा

हीरो एक्सट्रीम 250R

कीमत: रु.1.73 लाख (एक्स-शोरूम)

लॉन्च होने के डेढ़ साल से ज़्यादा समय बाद भी एक्सट्रीम 250R शायद सड़कों पर आसानी से न दिखे, लेकिन यह हीरो मोटोकॉर्प की हाल के सालों में लॉन्च हुई सबसे रोमांचक मोटरसाइकिलों में से एक है. इसका शानदार और दमदार इंजन, बेहतरीन हैंडलिंग और आकर्षक डिज़ाइन इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं. साथ ही, रु.2 लाख से कम की कीमत में, यह क्वार्टर-लीटर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में पैसे की पूरी वसूली (वैल्यू-फॉर-मनी) वाला विकल्प है.

मुख्य खासियतें:

इंजन 249 सीसी, 4-वॉल्व, लीक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर अधिकतम ताकत 29.6 बीएचपी @ 9,250 आरपीएम पीक टॉर्क 25 एनएम @ 7,250 आरपीएम सैडल हाइट 806 मिमी कर्ब वेट 167.7 किग्रा

बजाज पल्सर NS400Z

कीमत: रु.1.82 लाख

बजाज पल्सर NS400Z में अब छोटा 350 cc इंजन दिया गया है, ताकि 350 cc से कम इंजन वाली गाड़ियों पर लगने वाले कम टैक्स स्लैब का फ़ायदा मिल सके और 350 cc से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर लगने वाले ज़्यादा टैक्स से बचा जा सके. छोटे इंजन की वजह से ताकत भले ही कम हो गया हो, लेकिन परफ़ॉर्मेंस अब भी ज़बरदस्त है. 2026 में भी NS400Z का परफ़ॉर्मेंस और कीमत का तालमेल उतना ही शानदार है. इस कीमत पर यह अब भी पैसे की पूरी वसूली वाला विकल्प है.

मुख्य खासियतें: