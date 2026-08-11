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हीरो स्प्लेंडर के ऑफ-रोड क्रॉसओवर डिज़ाइन का भारत में कराया गया पेटेंट

ब्रांड की ओर से फाइल किए गए दो नए डिज़ाइन पेटेंट में कम्यूटर-बेस्ड मोटरसाइकिलें दिखाई गई हैं, जिनमें से एक का लुक काफी हद तक पुरानी पैशन Pro TR की ऑफ़-रोड स्टाइलिंग से प्रेरित लगता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में स्प्लेंडर पर आधारित दो नए डिज़ाइनों के लिए पेटेंट कराया है
  • इनमें से एक डिज़ाइन पुरानी पैशन प्रो TR से प्रेरित लगता है
  • इसमें नकल गार्ड और बीक-स्टाइल मडगार्ड दिए गए हैं

हीरो स्प्लेंडर ज़्यादातर समय एक आम कम्यूटर बाइक के तौर पर जानी जाती रही है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प इस मशहूर ब्रांड के लिए कुछ अलग करने के बारे में सोच रही है. कंपनी ने भारत में दो डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं, जिनसे स्प्लेंडर पर आधारित नए मॉडल की झलक मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: बजाज ने भारत में बिल्कुल नई पल्सर N160 S और N160 SS लॉन्च कीं

 

इनमें से एक डिज़ाइन काफी हद तक 'पैशन प्रो TR' जैसा है – यह हीरो की एक ऐसी कोशिश थी जिसमें एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को ऑफ-रोड बाइक जैसा लुक देने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह मॉडल ज़्यादा समय तक नहीं चला. दूसरा डिज़ाइन उसी मोटरसाइकिल का एक साधारण वर्शन लगता है, जिसमें मज़बूत दिखने वाले कई एक्सेसरीज़ नहीं हैं.

 

ऑफ-रोड ट्विस्ट के साथ शानदार अंदाज़

दोनों डिज़ाइनों में से ज़्यादा दिलचस्प डिज़ाइन को 'स्प्लेंडर प्रो TR' कहा जा सकता है, हालाँकि हीरो ने न तो इसके नाम की पुष्टि की है और न ही यह बताया है कि वह इस मोटरसाइकिल को बाज़ार में लाने की योजना बना रही है.

Hero Passion Pro TR Design Patented

इसका डिज़ाइन 'पैशन प्रो TR' से कई चीज़ें लेता है, जिसे 2014 में भारत में लॉन्च किया गया था. उस मोटरसाइकिल में ब्रेस वाला हैंडलबार, डुअल-स्पोर्ट टायर, हगर के साथ ऊँचा लगा फ्रंट मडगार्ड, नी पैड और मोटरसाइकिल के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा जैसे फ़ीचर्स थे.

Hero Splendor Pro TR Design Patented 3

उस रेसिपी की कई चीज़ें पेटेंटेड स्प्लेंडर डेरिवेटिव में भी मिलती हैं. इसमें ऊंचा फ्रंट फेंडर और नकलबार गार्ड्स दिए गए हैं, जबकि अन्य चीज़ों में टैंक पैड्स, हेडलैंप ग्रिल और डुअल-स्पोर्ट टायर्स भी शामिल हो सकते हैं.

 

पेटेंटेड मोटरसाइकिल में ओपन-टाइप टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ-साथ सिंगल-पीस सीट दी गई है.

 

दूसरा वर्जन ज़्यादा आसान लगता है

Hero Splendor Pro TR Design Patented 2

दूसरे पेटेंट में उसी मोटरसाइकिल का ज़्यादा सिंपल वर्जन दिखाई देता है. इसमें रग्ड वर्शन में दिखने वाले नकल गार्ड, फ्रंट बीक और कई सजावटी चीज़ें हटा दी गई हैं. हालांकि, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं, जैसे कि आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और सिंगल-पीस सीट.

 

अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों में से किसी मोटरसाइकिल में अलग इंजन दिया जाएगा. अगर हीरो स्प्लेंडर के मौजूदा पावरट्रेन का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, तो मोटरसाइकिल में 97.2cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन ही लगा रहेगा, जो अभी 8 bhp की पावर और 8 Nm का टॉर्क बनाता है.

 

क्या हीरो इसे बाज़ार में लाएगा?

डिज़ाइन पेटेंट का मतलब यह नहीं है कि मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू होने ही वाला है, इसलिए यह साफ़ नहीं है कि हीरो अपने लाइनअप में इनमें से कोई वर्जन शामिल करना चाहता है या नहीं. फिर भी, ज़्यादा मज़बूत लुक वाली स्प्लेंडर हीरो को अपने सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक को नया रूप देने का एक दिलचस्प तरीका दे सकती है, और वह भी अपनी कम्यूटर पहचान से बहुत ज़्यादा दूर जाए बिना.

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