हीरो स्प्लेंडर के ऑफ-रोड क्रॉसओवर डिज़ाइन का भारत में कराया गया पेटेंट
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 11, 2026
हाइलाइट्स
- हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में स्प्लेंडर पर आधारित दो नए डिज़ाइनों के लिए पेटेंट कराया है
- इनमें से एक डिज़ाइन पुरानी पैशन प्रो TR से प्रेरित लगता है
- इसमें नकल गार्ड और बीक-स्टाइल मडगार्ड दिए गए हैं
हीरो स्प्लेंडर ज़्यादातर समय एक आम कम्यूटर बाइक के तौर पर जानी जाती रही है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प इस मशहूर ब्रांड के लिए कुछ अलग करने के बारे में सोच रही है. कंपनी ने भारत में दो डिज़ाइन पेटेंट फाइल किए हैं, जिनसे स्प्लेंडर पर आधारित नए मॉडल की झलक मिलती है.
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इनमें से एक डिज़ाइन काफी हद तक 'पैशन प्रो TR' जैसा है – यह हीरो की एक ऐसी कोशिश थी जिसमें एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को ऑफ-रोड बाइक जैसा लुक देने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह मॉडल ज़्यादा समय तक नहीं चला. दूसरा डिज़ाइन उसी मोटरसाइकिल का एक साधारण वर्शन लगता है, जिसमें मज़बूत दिखने वाले कई एक्सेसरीज़ नहीं हैं.
ऑफ-रोड ट्विस्ट के साथ शानदार अंदाज़
दोनों डिज़ाइनों में से ज़्यादा दिलचस्प डिज़ाइन को 'स्प्लेंडर प्रो TR' कहा जा सकता है, हालाँकि हीरो ने न तो इसके नाम की पुष्टि की है और न ही यह बताया है कि वह इस मोटरसाइकिल को बाज़ार में लाने की योजना बना रही है.
इसका डिज़ाइन 'पैशन प्रो TR' से कई चीज़ें लेता है, जिसे 2014 में भारत में लॉन्च किया गया था. उस मोटरसाइकिल में ब्रेस वाला हैंडलबार, डुअल-स्पोर्ट टायर, हगर के साथ ऊँचा लगा फ्रंट मडगार्ड, नी पैड और मोटरसाइकिल के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा जैसे फ़ीचर्स थे.
उस रेसिपी की कई चीज़ें पेटेंटेड स्प्लेंडर डेरिवेटिव में भी मिलती हैं. इसमें ऊंचा फ्रंट फेंडर और नकलबार गार्ड्स दिए गए हैं, जबकि अन्य चीज़ों में टैंक पैड्स, हेडलैंप ग्रिल और डुअल-स्पोर्ट टायर्स भी शामिल हो सकते हैं.
पेटेंटेड मोटरसाइकिल में ओपन-टाइप टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ-साथ सिंगल-पीस सीट दी गई है.
दूसरा वर्जन ज़्यादा आसान लगता है
दूसरे पेटेंट में उसी मोटरसाइकिल का ज़्यादा सिंपल वर्जन दिखाई देता है. इसमें रग्ड वर्शन में दिखने वाले नकल गार्ड, फ्रंट बीक और कई सजावटी चीज़ें हटा दी गई हैं. हालांकि, बाकी चीज़ें वैसी ही हैं, जैसे कि आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और सिंगल-पीस सीट.
अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दोनों में से किसी मोटरसाइकिल में अलग इंजन दिया जाएगा. अगर हीरो स्प्लेंडर के मौजूदा पावरट्रेन का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, तो मोटरसाइकिल में 97.2cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन ही लगा रहेगा, जो अभी 8 bhp की पावर और 8 Nm का टॉर्क बनाता है.
क्या हीरो इसे बाज़ार में लाएगा?
डिज़ाइन पेटेंट का मतलब यह नहीं है कि मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू होने ही वाला है, इसलिए यह साफ़ नहीं है कि हीरो अपने लाइनअप में इनमें से कोई वर्जन शामिल करना चाहता है या नहीं. फिर भी, ज़्यादा मज़बूत लुक वाली स्प्लेंडर हीरो को अपने सबसे मशहूर प्रोडक्ट्स में से एक को नया रूप देने का एक दिलचस्प तरीका दे सकती है, और वह भी अपनी कम्यूटर पहचान से बहुत ज़्यादा दूर जाए बिना.
लोकप्रिय हीरो मॉडल्स
- हीरो एक्सपल्स 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.55 लाख
- हीरो स्पलेंडर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 74,152 - 82,710
- हीरो एचएफ डीलक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 56,742 - 72,792
- हीरो एचएफ डिलक्स आई3एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 66,382 - 68,485
- हीरो सुपर स्पलेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,348 - 86,035
- हीरो एचएफ 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 59,839
- हीरो प्लेसर प्लस 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,766 - 75,712
- हीरो डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 75,838 - 83,245
- हीरो एक्सट्रीम 160Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.05 लाख
- हीरो जूम 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 73,551 - 79,786
- हीरो ठाठ बाटएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,813 - 86,501
- हीरो विडा वी2एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.45 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 250आरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.69 लाख
- हीरो विदा वीएक्स2एक्स-शोरूम कीमत₹ 99,490 - 1.51 लाख
- हीरो विडा X2एक्स-शोरूम कीमत₹ NA
- हीरो जूम 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 81,994 - 86,725
- हीरो जूम 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.38 लाख
- हीरो एक्सपल्स 210एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.65 - 1.74 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 125Rएक्स-शोरूम कीमत₹ 90,800 - 1.07 लाख
- हीरो एक्सट्रीम 160R 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.32 - 1.37 लाख
- हीरो डेस्टिनी 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 72,000 - 79,000
- हीरो विडा डर्टे. ई के3एक्स-शोरूम कीमत₹ 69,990
- हीरो Super Splendor Xtec 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,500 - 90,000
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ NA - 82,239
- हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेकएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,703 - 81,471
- हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,710
- हीरो पैशन प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 79,191 - 80,574
- हीरो न्यू डेस्टिनी 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 78,699 - 88,280
- हीरो मावरिक 440एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.13 - 2.4 लाख
- हीरो करिज्मा एक्सएमआरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.84 - 1.86 लाख
- हीरो एचएफ डीलक्स फ्लेक्स फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,792
- हीरो ग्लैमर एक्स 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,567 - 95,786
- हीरो डेस्टिनी प्राइमएक्स-शोरूम कीमत₹ 72,880
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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