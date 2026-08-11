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भारत में सबसे बेहतरीन एग्जॉस्ट साउंड वाली टॉप 10 बाइक्स

तेज़ रफ़्तार वाली सुपरबाइक्स से लेकर शानदार स्ट्रीट बाइक्स तक, ये भारत की वे मोटरसाइकिलें हैं जिनकी एग्ज़ॉस्ट आवाज़ सबसे ज़्यादा रोमांचक और आकर्षक होती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डुकाटी पैनिगेल V4 S इस लिस्ट की सबसे पावरफुल बाइक है
  • हार्ली-डेविडसन फैट बॉय में सबसे बड़ा इंजन है
  • केटीएम 390 ड्यूक इस लिस्ट में शामिल सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है

मोटरसाइकिल की एग्ज़ॉस्ट आवाज़ सिर्फ़ शोर नहीं होती—यह उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है. यह वह साउंडट्रैक है जो थ्रॉटल घुमाने पर या इंजन के हिसाब से गियर कम करते समय गड़गड़ाहट और हल्की 'पॉप' की आवाज़ के साथ सुनाई देता है. कुछ बाइकों की आवाज़ गहरी और बेस-वाली गड़गड़ाहट जैसी होती है जिससे दूर से ही उनके आने का पता चल जाता है, जबकि कुछ बाइकें रेस बाइक की तरह रेडलाइन तक पहुँचने पर ज़ोर से चिल्लाती हैं.

 

यह भी पढ़ें: भारत में कम हाइट वाले राइडर्स के लिए सबसे अच्छी बाइक्स

 

हालांकि आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट से लगभग किसी भी मोटरसाइकिल की आवाज़ तेज़ हो सकती है, लेकिन जब कोई मैन्युफैक्चरर फ़ैक्टरी से ही बेहतरीन साउंडट्रैक देता है, तो बात ही कुछ और होती है. इसलिए, यहाँ भारत में बिकने वाली उन 10 मोटरसाइकिलों की हमारी पसंद दी गई है, जिनका स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड सबसे बेहतरीन है.

 

1. कावासाकी निन्जा ZX-6R

Kawasaki ZX 6 R Ninja carandbike

अगर इनलाइन-फोर सुपरस्पोर्ट बाइक को बनाए रखने की कोई वजह हो सकती है, तो वह निंजा ZX-6R ही है. इसका 636cc इंजन शुरू में एक स्मूद आवाज़ के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही इंजन की रफ़्तार (रेव्स) 10,000 rpm से ऊपर जाती है, यह एक तेज़ चीख जैसी आवाज़ में बदल जाता है. यह उन मोटरसाइकिलों में से एक है जो आपको हर गियर को थोड़ी देर और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है—ज़्यादा स्पीड के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ उस इनलाइन-4 इंजन की आवाज़ सुनने के लिए. इंजन के अंदर हवा खींचने की आवाज़ (इंडक्शन रोर) और एग्ज़ॉस्ट की तेज़ आवाज़ मिलकर टनल से गुज़रने के अनुभव को शानदार बना देती हैं.

 

ZX-6R भारत की उन कुछ मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट्स में से एक है जिनमें इनलाइन-फोर इंजन है। ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिलों के दौर में इसका साउंडट्रैक इसे बहुत खास और दुर्लभ बनाता है.

 

इंजन: 636cc, 

इनलाइन-फोर पावर: 122 bhp (RAM Air के साथ 129 bhp)

टॉर्क: 69 Nm

 

2. ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS

Triumph Triumph Speed Triple 1200 RS carandbike

ट्रायम्फ का 1,160 cc ट्रिपल-सिलेंडर इंजन मोटरसाइकिल की दुनिया में सबसे अलग एग्ज़ॉस्ट साउंड देता है. इसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन की लो-एंड पावर और इनलाइन-फोर इंजन की तेज़ी से रेव करने की खूबी का मेल है. इससे एक ज़बरदस्त आवाज़ निकलती है, जो रेव्स बढ़ने के साथ-साथ मोटरस्पोर्ट जैसी तेज़ आवाज़ में बदल जाती है.

 

स्पीड ट्रिपल की खासियत यह है कि रेव रेंज के साथ-साथ इसकी आवाज़ कैसे बदलती है. आइडल पर यह हल्की गड़गड़ाहट करती है, तेज़ी से आगे बढ़ने पर दहाड़ती है और जैसे-जैसे टैकोमीटर ऊपर चढ़ता है, यह एक रोमांचक आवाज़ निकालती है, जो बाइक की ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के साथ एकदम सही मेल खाती है.

 

इंजन: 1,160cc, 

इनलाइन-थ्री पावर: 180.5 bhp

टॉर्क: 128 Nm

 

3. डुकाटी पानिगाले V4 S

Ducati Panigale V4 thailand 4

डुकाटी की सबसे खास सुपरबाइक जैसी आवाज़ बहुत कम मोटरसाइकिलों की होती है. काउंटर-रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट और डुकाटी के खास ट्विन पल्स फायरिंग ऑर्डर वाले 1,103cc डेस्मोसेडिसी स्ट्रैडेल V4 इंजन से चलने वाली पानिगाले V4 S की आवाज़, ब्रांड की मोटोजीपी मशीनों जैसी लगती है. यह आवाज़ तेज़, दमदार और बेहद आकर्षक है, और यह सब इसके स्टॉक फ़ॉर्म में ही है.

 

आम इनलाइन-फोर इंजन के उलट, V4 S में फायरिंग का रिदम एक जैसा नहीं होता. इस वजह से कम RPM पर इसकी आवाज़ गहरी और भारी होती है, जो तेज़ी बढ़ाने पर रेस-बाइक जैसी तेज़ और तीखी आवाज़ में बदल जाती है. यह उन मोटरसाइकिलों में से एक है, जो दिखने में जितनी शानदार और खास लगती हैं, सुनने में भी वैसी ही ज़बरदस्त लगती हैं.

 

इंजन: 1,103cc, डेस्मोसेडिसी स्ट्रैडेल V4 ताकत

213 bhp

टॉर्क: 120.9 Nm

 

4. अप्रिलिया RS457

CSS Web Image 1

अप्रिलिया RS 457 की एग्ज़ॉस्ट आवाज़ इसकी क्लास की दूसरी बाइक्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा दमदार है. इसके 270-डिग्री क्रैंकशाफ्ट की वजह से पैरेलल-ट्विन इंजन को V-ट्विन इंजन जैसा कैरेक्टर मिलता है, जिससे एक गहरी और दमदार एग्ज़ॉस्ट आवाज़ निकलती है जो इस सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलती. जैसे ही आप थ्रॉटल घुमाते हैं, RS 457 एक तेज़ और दमदार आवाज़ के साथ रिस्पॉन्स देती है जो इसके स्पोर्टी नेचर के साथ एकदम सही मेल खाती है.

 

एग्जॉस्ट की आवाज़ के साथ इनटेक की एक सुखद गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है, जबकि थ्रॉटल को तेज़ी से घुमाने और डाउनशिफ्ट करने पर हल्की 'पॉप' की आवाज़ आती है. इससे बाइक की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे यह 457cc इंजन वाली बाइक नहीं, बल्कि कहीं ज़्यादा बड़े इंजन वाली बाइक हो.

 

इंजन: 457cc, पैरेलल-ट्विन

ताकत: 46.9 bhp

टॉर्क: 43.5 Nm

 

5. केटीएम 390 ड्यूक आर

2024 KTM 390 Duke Review 1

केटीएम 390 ड्यूक R हमेशा अपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इसके एग्ज़ॉस्ट की भी तारीफ़ होनी चाहिए, खासकर मौजूदा जेनरेशन में. इसका नया 399cc LC4c इंजन एक तीखी और आक्रामक आवाज़ देता है जो मोटरसाइकिल की बेबाक पर्सनैलिटी के साथ एकदम सही मेल खाता है. थ्रॉटल घुमाते ही ड्यूक एक साफ़, मेटैलिक आवाज़ के साथ प्रतिक्रिया देती है, और तेज़ी से चलाने के बाद रफ़्तार कम करने पर राइडर को संतोषजनक 'पॉप' और 'क्रैकल' की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं.

 

पारंपरिक सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों की धीमी आवाज़ के उलट, 390 ड्यूक की आवाज़ तेज़ और जोशीली है, जो इसे भारत में बिकने वाली सबसे रोमांचक सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों में से एक बनाती है.

 

इंजन: 399cc, सिंगल-सिलेंडर

ताकत: 45.3 bhp

टॉर्क: 39 Nm

 

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650

Shotgun 650 Stencil White 4

शॉटगन 650 में रॉयल एनफील्ड का भरोसेमंद 648cc पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, लेकिन इसकी खास एग्ज़ॉस्ट ट्यूनिंग इसे अपनी दूसरी बाइक्स के मुकाबले ज़्यादा गहरी और भारी आवाज़ देती है. आराम से चलते समय इसकी आवाज़ शांत रहती है, लेकिन जैसे-जैसे इंजन की रफ़्तार (रेव्स) बढ़ती है, यह एक दमदार और शानदार आवाज़ करने लगती है.

 

ट्विन-सिलेंडर इंजन और 'पी-शूटर' स्टाइल वाले एग्जॉस्ट कैनिस्टर की वजह से बाइक से एक शानदार 'ओल्ड-स्कूल' आवाज़ आती है. यह आवाज़ बाइक की बॉबर-स्टाइलिंग के साथ एकदम सही बैठती है और थ्रॉटल घुमाने पर एक सुखद अनुभव देती है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ या परेशान करने वाला नहीं होता.

 

इंजन: 648cc, पैरेलल-ट्विन

ताकत: 46.4 bhp

टॉर्क: 52.3 Nm

 

7. कावासाकी Z900

Kawasaki Z900 carandbike

Z900 आज बिकने वाली सबसे अच्छी वैल्यू वाली इनलाइन-फोर नेकेड मोटरसाइकिलों में से एक है, और इसकी आवाज़ इसके आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा है। कम रेव्स पर बहुत स्मूथ और रेडलाइन के पास बेहद शानदार आवाज़ के साथ, यह उस तरह का फोर-सिलेंडर साउंड देती है जिसका सपना कई बाइक के शौकीन देखते हैं.

 

चाहे आप शहर में आराम से गाड़ी चला रहे हों या घुमावदार सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रहे हों, Z900 का तेज़ी से रेव (rev) होने वाला इंजन आपको जोश के साथ राइडिंग करने के लिए प्रेरित करता है और थ्रॉटल घुमाने पर मिलने वाली इनलाइन-फोर इंजन की खास आवाज़ आपको एक शानदार अनुभव देती है.

 

इंजन: 948cc, इनलाइन-फोर

ताकत: 123.6 bhp

टॉर्क: 97.4 Nm

 

हार्ली डेविडसन X440

Harley davidson X440 vs Hero Mavrick 440 image 51

हार्ली-डेविडसन की सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली मोटरसाइकिल होने के बावजूद, X440 अपने कैरेक्टर से कोई समझौता नहीं करती है. इसका लॉन्ग-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर इंजन एक गहरी, बेस-युक्त 'थंप' (धमक) पैदा करता है, जो इसे हार्ली वाला एहसास देता है.

 

बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ के बजाय, X440 एक मैच्योर और सुकून देने वाली एग्ज़ॉस्ट साउंड देने पर फ़ोकस करती है, जो इसकी रोडस्टर-क्रूज़र पर्सनैलिटी के साथ एकदम सही बैठती है. इसकी एग्ज़ॉस्ट साउंड का मज़ा तब सबसे ज़्यादा आता है जब आप ऊँचे गियर में आराम से चल रही बाइक की स्पीड बढ़ाते हैं.

 

इंजन: 440cc, सिंगल-सिलेंडर

ताकत: 27 bhp

टॉर्क: 38 Nm

 

9. होंडा CB350 H'ness

Honda H ness CB 350 Edited 2

होंडा की CB350 H'ness अपने रॉयल एनफील्ड राइवल के मुकाबले ज़्यादा रिफाइंड हो सकती है, लेकिन इसकी एग्ज़ॉस्ट आवाज़ एकदम अलग और खास है. इसका लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन एक स्मूद और धीमी 'थंप' आवाज़ देता है जो ज़ोरदार नहीं, बल्कि सुकून देने वाली है. यही वजह है कि जो राइडर्स जापानी रिफाइनमेंट के साथ क्लासिक चार्म चाहते हैं, उन्हें यह बाइक बहुत पसंद आती है.

 

एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ कभी भी परेशान करने वाली नहीं लगती, फिर भी इसमें इतनी गहराई होती है कि आपको याद दिलाती रहे कि आप ब्रिटिश सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों से प्रेरित एक असली रेट्रो मोटरसाइकिल चला रहे हैं.

 

इंजन: 348cc, सिंगल-सिलेंडर

ताकत: 20.7 bhp

टॉर्क: 29.4 Nm

 

10. हार्ली-डेविडसन फैट बॉय

Harley Davidson Fat Boy carandbike

हार्ली-डेविडसन फैट बॉय जैसी कुछ ही मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें सिर्फ़ उनकी आवाज़ से ही तुरंत पहचाना जा सकता है. मिल्वौकी-एट 117 V-ट्विन इंजन ध्यान खींचने के लिए शोर नहीं मचाता—यह बस अपनी गहरी, लयबद्ध गड़गड़ाहट से अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है, जिसे किसी और चीज़ की आवाज़ समझने की गलती नहीं की जा सकती. बड़े V-ट्विन इंजन की हर धड़कन फैट बॉय की सड़क पर दमदार मौजूदगी को और बढ़ा देती है.

 

भले ही मॉडर्न इंजीनियरिंग और कड़े एमिशन नियमों के साथ हार्ली-डेविडसन की खास आवाज़ में बदलाव आया हो, लेकिन 'फैट बॉय' आज भी वही जानी-पहचानी V-ट्विन आवाज़ देती है जिसने पीढ़ियों से राइडर्स को अपना दीवाना बना रखा है. चाहे ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकी हो या खुले हाईवे पर दौड़ रही हो, इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ मोटरसाइकिल की दुनिया की सबसे यादगार आवाज़ों में से एक बनी हुई है.

 

इंजन: 1,923cc, मिल्वौकी-एट 117 V-ट्विन

पावर: 103 bhp

टॉर्क: 168 Nm

 

चाहे वह सुपरबाइक की तेज़ आवाज़ हो, ट्विन-सिलेंडर की गड़गड़ाहट हो या बड़े V-ट्विन की धमक, ये मोटरसाइकिलें साबित करती हैं कि शानदार एग्ज़ॉस्ट साउंड हर राइड को एक इमोशनल और यादगार अनुभव बना सकता है.

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