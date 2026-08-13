योकोहामा इंडिया ने नए जियोलैंडर X-CV एसयूवी टायर लॉन्च किए
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 13, 2026
हाइलाइट्स
- नया जियोलैंडर X-CV 16 इंच से 20 इंच तक उपलब्ध है
- यह 32 साइज़ तक में उपलब्ध होगा
- यह योकोहामा क्लब नेटवर्क और चुनिंदा अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगा
योकोहामा इंडिया ने अपनी जियोलैंडर एसयूवी टायर सीरीज़ में नया जियोलैंडर X-CV शामिल किया है - यह जियोलैंडर H/T के बाद इस सीरीज़ का दूसरा रोड-फ़ोकस्ड टायर है. नई X-CV रेंज 16 से 20 इंच के साइज़ में उपलब्ध होगी और इसमें 32 तक टायर प्रोफ़ाइल ऑफ़र किए जाएंगे. इन टायरों की बिक्री इस महीने के आखिर में कंपनी के योकोहामा क्लब नेटवर्क और चुनिंदा अधिकृत डीलरों के ज़रिए शुरू होगी. इनकी कीमतों का अभी खुलासा नहीं किया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि योकोहामा ने कहा कि भारत पहला ऐसा बाज़ार है जहाँ वह जियोलैंडर X-CV को 16 और 17 इंच में पेश कर रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट में यह सीरीज़ 18 इंच और उससे बड़े साइज़ में आती है.
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इस फ़ैसले पर बात करते हुए, योकोहामा इंडिया के चेयरमैन नितिन मंत्री ने कहा, "तो, हम 16 इंच पर क्यों आए? दुनिया के अलग-अलग हिस्से हैं, है ना? जब आप, मान लीजिए, US या यूरोप के मार्केट में जाते हैं, तो टायर 15 इंच से शुरू होते हैं और—सबसे सही साइज़ 18 और 19 इंच होता है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी साइज़ की होती हैं. जब आप भारत आते हैं, तो हम 12 इंच से शुरुआत करते हैं, और हमारे लिए सबसे सही साइज़ 15-16 इंच है, और यह लगातार बढ़ रहा है. इसलिए, एसयूवी मार्केट के बीच में जगह बनाने के लिए—मान लीजिए, 16 इंच का मतलब है क्रेटा या सेल्टॉस जैसी गाड़ियाँ—हम उस लेवल पर आना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ग्राहकों तक अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचा सकें."
मंत्री ने नई रेंज के साथ प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत का हवाला देते हुए छोटे साइज़ में जाने की संभावना को खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा, “इस खास रेंज में, हम दुनिया भर में सिर्फ़ 18 इंच और उससे बड़े साइज़ के टायर बेचते हैं. भारतीय बाज़ार के लिए, हम 16 इंच तक आए हैं. लेकिन इस टायर की प्रीमियम क्वालिटी को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि हम 15 इंच तक जाना चाहेंगे। हम 16 इंच या उससे बड़े साइज़ पर ही बने रहेंगे.”
योकोहामा का दावा है कि जियोलैंडर X-CV में एक एसिमेट्रिकल पैटर्न है जिसमें चार मुख्य ग्रूव हैं, जो गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप देते हैं. साथ ही, इन टायरों को इस तरह से डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है कि सड़क का शोर कम हो, और इनमें फुल नायलॉन कवर और टू-प्लाई साइडवॉल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी मज़बूती और तेज़ रफ़्तार पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है. कंपनी का यह भी कहना है कि ये टायर EV-कम्पैटिबल हैं.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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