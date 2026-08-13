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योकोहामा इंडिया ने नए जियोलैंडर X-CV एसयूवी टायर लॉन्च किए

जियोलैडर सीरीज़ का नया वैरिएंट ईवी-के लिए उपयुक्त है और पारंपरिक टायरों की तुलना में बेहतर ग्रिप और ज़्यादा टिकाऊपन देता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 13, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • नया जियोलैंडर X-CV 16 इंच से 20 इंच तक उपलब्ध है
  • यह 32 साइज़ तक में उपलब्ध होगा
  • यह योकोहामा क्लब नेटवर्क और चुनिंदा अधिकृत डीलरों के पास उपलब्ध होगा

योकोहामा इंडिया ने अपनी जियोलैंडर एसयूवी टायर सीरीज़ में नया जियोलैंडर X-CV शामिल किया है - यह जियोलैंडर H/T के बाद इस सीरीज़ का दूसरा रोड-फ़ोकस्ड टायर है. नई X-CV रेंज 16 से 20 इंच के साइज़ में उपलब्ध होगी और इसमें 32 तक टायर प्रोफ़ाइल ऑफ़र किए जाएंगे. इन टायरों की बिक्री इस महीने के आखिर में कंपनी के योकोहामा क्लब नेटवर्क और चुनिंदा अधिकृत डीलरों के ज़रिए शुरू होगी. इनकी कीमतों का अभी खुलासा नहीं किया गया है.

Yokohama Geolander X CV tyre

दिलचस्प बात यह है कि योकोहामा ने कहा कि भारत पहला ऐसा बाज़ार है जहाँ वह जियोलैंडर X-CV को 16 और 17 इंच में पेश कर रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट में यह सीरीज़ 18 इंच और उससे बड़े साइज़ में आती है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में शहर के ट्रैफ़िक के लिए सबसे अच्छी ऑटोमैटिक एसयूवी

 

इस फ़ैसले पर बात करते हुए, योकोहामा इंडिया के चेयरमैन नितिन मंत्री ने कहा, "तो, हम 16 इंच पर क्यों आए? दुनिया के अलग-अलग हिस्से हैं, है ना? जब आप, मान लीजिए, US या यूरोप के मार्केट में जाते हैं, तो टायर 15 इंच से शुरू होते हैं और—सबसे सही साइज़ 18 और 19 इंच होता है, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी साइज़ की होती हैं. जब आप भारत आते हैं, तो हम 12 इंच से शुरुआत करते हैं, और हमारे लिए सबसे सही साइज़ 15-16 इंच है, और यह लगातार बढ़ रहा है. इसलिए, एसयूवी मार्केट के बीच में जगह बनाने के लिए—मान लीजिए, 16 इंच का मतलब है क्रेटा या सेल्टॉस जैसी गाड़ियाँ—हम उस लेवल पर आना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय ग्राहकों तक अपनी टेक्नोलॉजी पहुँचा सकें."

Yokohama Geolander X CV 2

मंत्री ने नई रेंज के साथ प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत का हवाला देते हुए छोटे साइज़ में जाने की संभावना को खारिज कर दिया.

 

उन्होंने कहा, “इस खास रेंज में, हम दुनिया भर में सिर्फ़ 18 इंच और उससे बड़े साइज़ के टायर बेचते हैं. भारतीय बाज़ार के लिए, हम 16 इंच तक आए हैं. लेकिन इस टायर की प्रीमियम क्वालिटी को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि हम 15 इंच तक जाना चाहेंगे। हम 16 इंच या उससे बड़े साइज़ पर ही बने रहेंगे.”

Yokohama Geolander X CV 1

योकोहामा का दावा है कि जियोलैंडर X-CV में एक एसिमेट्रिकल पैटर्न है जिसमें चार मुख्य ग्रूव हैं, जो गीली सड़कों पर बेहतर ग्रिप देते हैं. साथ ही, इन टायरों को इस तरह से डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है कि सड़क का शोर कम हो, और इनमें फुल नायलॉन कवर और टू-प्लाई साइडवॉल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनकी मज़बूती और तेज़ रफ़्तार पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है. कंपनी का यह भी कहना है कि ये टायर EV-कम्पैटिबल हैं.

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