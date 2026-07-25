2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और इंजन के विकल्पों की जानकारी

मारुति सुज़ुकी ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में 2026 ब्रेज़ा लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2026 ब्रेज़ा चार वैरिएंट्स में उपलब्ध है: LXi, VXi, ZXi और ZXi+. वैरिएंट्स के आधार पर, खरीदार 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.5-लीटर सीएनजी पावरट्रेन का विकल्प चुन सकते हैं.

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यहाँ हर वैरिएंट की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें वैरिएंट के हिसाब से कीमतें, इंजन के विकल्प, रंग और फीचर्स शामिल हैं.

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मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा LXi

इंजन के विकल्प: 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

1.5-लीटर पेट्रोल-CNG

ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल

बाहरी रंग:

स्प्लेंडिड सिल्वर

सिज़लिंग रेड

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

फीचर्स

हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप

एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप

रूफ एंड स्पॉइलर

पेंटेड फ्रंट ग्रिल

शार्क फिन एंटीना

एयरो वेंट्स

व्हील आर्च क्लैडिंग

साइड अंडरबॉडी क्लैडिंग

डुअल-टोन साइड डोर क्लैडिंग

फुल व्हील कवर (1.5 पेट्रोल और CNG)

टर्बो एक्सटीरियर एम्ब्लेम (केवल टर्बो वेरिएंट)

डुअल-टोन इंटीरियर थीम

ब्लैक इंस्ट्रूमेंट पैनल (IP) ऑर्नामेंट

फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

केबिन लैंप

इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs (बाहरी रियर-व्यू मिरर)

ड्राइवर साइड ऑटो अप/डाउन पावर विंडो

रियर एसी वेंट्स

कीलेस एंट्री

आगे और पीछे पावर विंडोज़

टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम

फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट

पोलन केबिन एयर फ़िल्टर

टर्बो वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स:

हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट

एडजस्ट होने वाले रियर सीट हेडरेस्ट

ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

टैकोमीटर सहित स्पीडोमीटर

गियर शिफ्ट इंडिकेटर (मैनुअल ट्रांसमिशन)

हेडलैंप चालू रहने की ऑडिबल रिमाइंडर

लो-फ्यूल (कम ईंधन) चेतावनी लाइट

6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

हिल होल्ड असिस्ट

फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर

इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर

हाई-स्पीड वार्निंग अलर्ट

सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर

सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट

एंटी-थेफ्ट सुरक्षा सिस्टम

इंजन इम्मोबिलाइज़र

ISOFIX चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट सिस्टम

मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर

डोर अजार (दरवाज़ा खुला) वॉर्निंग लैंप

जैक के साथ टायर रिपेयर किट

सुज़ुकी TECT बॉडी

डुअल हॉर्न

इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल

सेंट्रल लॉकिंग (5-डोर)

टर्बो वेरिएंट में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर: रियर डिफॉगर

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा VXi

इंजन विकल्प:

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन

1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन

1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन

ट्रांसमिशन विकल्प

6-स्पीड मैनुअल (टर्बो, NA और CNG)

6-स्पीड ऑटोमैटिक (सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल)

बाहरी रंग

स्प्लेंडिड सिल्वर

सिज़लिंग रेड

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

ब्लूइश ब्लैक (केवल टर्बो वेरिएंट)

विवेशियस ऑरेंज

लस्ट्रस बेज़

LXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:

फीचर्स और सुविधाएँ:

पेंटेड 16-इंच अलॉय व्हील्स (टर्बो और पेट्रोल वेरिएंट)

CNG वेरिएंट में फुल व्हील कवर बरकरार

फैब्रिक डोर आर्मरेस्ट

ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट्स

इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs (केवल टर्बो वेरिएंट)

7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम

वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले

इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए रिमोट कंट्रोल ऐप

स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स

"Hi Suzuki" और Barge-in फीचर के साथ ऑनबोर्ड वॉयस असिस्टेंट

USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

चार स्पीकर्स

रिवर्स पार्किंग कैमरा (केवल टर्बो वेरिएंट)

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXi

इंजन के विकल्प:

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

1.5-लीटर NA पेट्रोल

1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी

ट्रांसमिशन विकल्प

6-स्पीड मैनुअल (टर्बो, NA और CNG)

6-स्पीड ऑटोमैटिक (सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल)

बाहरी रंग

स्प्लेंडिड सिल्वर

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

ब्लूइश ब्लैक

विवेशियस ऑरेंज

लस्ट्रस बेज़

VXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:

डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ DRLs (डे-टाइम रनिंग लैंप्स)

रूफ रेल्स

स्मोक क्रोम फ्रंट ग्रिल

डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट विकल्प (चुनिंदा रंगों में)

पेंटेड डुअल-टोन साइड डोर क्लैडिंग

इलेक्ट्रिक सनरूफ

PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर

मोनो-कलर एम्बिएंट लाइटिंग

पियानो ब्लैक IP ऑर्नामेंट

को-ड्राइवर पायलट लैंप

क्रोम-प्लेटेड अंदरूनी डोर हैंडल्स

लगेज लैंप

फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन

60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स

सनग्लास होल्डर और मैप लैंप के साथ ओवरहेड कंसोल

स्मार्ट की के साथ इंजन पुश स्टार्ट/स्टॉप

कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट

टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम

इंफोटेनमेंट और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी:

TFT कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID)

टर्बो वैरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स

ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग

सेफ एग्जिट वार्निंग

रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट

फ्रंट पार्किंग सेंसर

रियर वाइपर और वॉशर

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

दो ट्वीटर

पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स में ये अतिरिक्त फीचर्स भी मिलती हैं:

रिवर्स पॉर्किंग कैमरा

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXi+

इंजन विकल्प

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल

1.5-लीटर NA पेट्रोल

ट्रांसमिशन विकल्प

6-स्पीड मैनुअल (टर्बो और NA)

6-स्पीड ऑटोमैटिक (1.5-लीटर पेट्रोल)

बाहरी रंग विकल्प

रंग विकल्प:

डुअल-टोन रंग:

पर्ल आर्कटिक व्हाइट के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)

सिज़लिंग रेड के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)

लस्ट्रस बेज़ के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)

स्प्लेंडिड सिल्वर

पर्ल आर्कटिक व्हाइट

मैग्मा ग्रे

ब्लूइश ब्लैक

विवेशियस ऑरेंज

लस्ट्रस बेज़

ZXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं: