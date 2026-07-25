2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट: वैरिएंट्स, फीचर्स और इंजन के विकल्पों की जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 25, 2026
हाइलाइट्स
- इंजन के विकल्पों में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर NA पेट्रोल शामिल हैं
- ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड AT शामिल हैं
- 1.0-लीटर टर्बो इंजन सभी वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध है
मारुति सुज़ुकी ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में 2026 ब्रेज़ा लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) है. 2026 ब्रेज़ा चार वैरिएंट्स में उपलब्ध है: LXi, VXi, ZXi और ZXi+. वैरिएंट्स के आधार पर, खरीदार 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या 1.5-लीटर सीएनजी पावरट्रेन का विकल्प चुन सकते हैं.
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यहाँ हर वैरिएंट की पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें वैरिएंट के हिसाब से कीमतें, इंजन के विकल्प, रंग और फीचर्स शामिल हैं.
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मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा LXi
इंजन के विकल्प: 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल
1.5-लीटर पेट्रोल-CNG
ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल
बाहरी रंग:
स्प्लेंडिड सिल्वर
सिज़लिंग रेड
पर्ल आर्कटिक व्हाइट
मैग्मा ग्रे
फीचर्स
- हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप
- एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैंप
- रूफ एंड स्पॉइलर
- पेंटेड फ्रंट ग्रिल
- शार्क फिन एंटीना
- एयरो वेंट्स
- व्हील आर्च क्लैडिंग
- साइड अंडरबॉडी क्लैडिंग
- डुअल-टोन साइड डोर क्लैडिंग
- फुल व्हील कवर (1.5 पेट्रोल और CNG)
- टर्बो एक्सटीरियर एम्ब्लेम (केवल टर्बो वेरिएंट)
- डुअल-टोन इंटीरियर थीम
- ब्लैक इंस्ट्रूमेंट पैनल (IP) ऑर्नामेंट
- फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील
- केबिन लैंप
- इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVMs (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
- ड्राइवर साइड ऑटो अप/डाउन पावर विंडो
- रियर एसी वेंट्स
- कीलेस एंट्री
- आगे और पीछे पावर विंडोज़
- टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम
- फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट
- पोलन केबिन एयर फ़िल्टर
- टर्बो वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर्स:
- हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट
- एडजस्ट होने वाले रियर सीट हेडरेस्ट
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- टैकोमीटर सहित स्पीडोमीटर
- गियर शिफ्ट इंडिकेटर (मैनुअल ट्रांसमिशन)
- हेडलैंप चालू रहने की ऑडिबल रिमाइंडर
- लो-फ्यूल (कम ईंधन) चेतावनी लाइट
- 6 एयरबैग (फ्रंट, साइड और कर्टेन)
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- हिल होल्ड असिस्ट
- फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर और फोर्स लिमिटर
- इन्फोग्राफिक डिस्प्ले के साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर
- हाई-स्पीड वार्निंग अलर्ट
- सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर
- सभी यात्रियों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट
- एंटी-थेफ्ट सुरक्षा सिस्टम
- इंजन इम्मोबिलाइज़र
- ISOFIX चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट सिस्टम
- मैनुअल डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर
- डोर अजार (दरवाज़ा खुला) वॉर्निंग लैंप
- जैक के साथ टायर रिपेयर किट
- सुज़ुकी TECT बॉडी
- डुअल हॉर्न
- इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल
- सेंट्रल लॉकिंग (5-डोर)
- टर्बो वेरिएंट में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर: रियर डिफॉगर
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा VXi
इंजन विकल्प:
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल इंजन
1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन
ट्रांसमिशन विकल्प
- 6-स्पीड मैनुअल (टर्बो, NA और CNG)
- 6-स्पीड ऑटोमैटिक (सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल)
बाहरी रंग
- स्प्लेंडिड सिल्वर
- सिज़लिंग रेड
- पर्ल आर्कटिक व्हाइट
- मैग्मा ग्रे
- ब्लूइश ब्लैक (केवल टर्बो वेरिएंट)
- विवेशियस ऑरेंज
- लस्ट्रस बेज़
LXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
फीचर्स और सुविधाएँ:
- पेंटेड 16-इंच अलॉय व्हील्स (टर्बो और पेट्रोल वेरिएंट)
- CNG वेरिएंट में फुल व्हील कवर बरकरार
- फैब्रिक डोर आर्मरेस्ट
- ड्राइवर और को-ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट्स
- इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs (केवल टर्बो वेरिएंट)
- 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
- इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए रिमोट कंट्रोल ऐप
- स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स
- "Hi Suzuki" और Barge-in फीचर के साथ ऑनबोर्ड वॉयस असिस्टेंट
- USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
- चार स्पीकर्स
- रिवर्स पार्किंग कैमरा (केवल टर्बो वेरिएंट)
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXi
इंजन के विकल्प:
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल
1.5-लीटर NA पेट्रोल
1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी
ट्रांसमिशन विकल्प
6-स्पीड मैनुअल (टर्बो, NA और CNG)
6-स्पीड ऑटोमैटिक (सिर्फ़ 1.5-लीटर पेट्रोल)
बाहरी रंग
- स्प्लेंडिड सिल्वर
- पर्ल आर्कटिक व्हाइट
- मैग्मा ग्रे
- ब्लूइश ब्लैक
- विवेशियस ऑरेंज
- लस्ट्रस बेज़
VXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
- डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स के साथ DRLs (डे-टाइम रनिंग लैंप्स)
- रूफ रेल्स
- स्मोक क्रोम फ्रंट ग्रिल
- डुअल-टोन एक्सटीरियर पेंट विकल्प (चुनिंदा रंगों में)
- पेंटेड डुअल-टोन साइड डोर क्लैडिंग
- इलेक्ट्रिक सनरूफ
- PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर
- मोनो-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
- पियानो ब्लैक IP ऑर्नामेंट
- को-ड्राइवर पायलट लैंप
- क्रोम-प्लेटेड अंदरूनी डोर हैंडल्स
- लगेज लैंप
- फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन
- 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग रियर सीट्स
- सनग्लास होल्डर और मैप लैंप के साथ ओवरहेड कंसोल
- स्मार्ट की के साथ इंजन पुश स्टार्ट/स्टॉप
- कप होल्डर के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग कॉलम
- इंफोटेनमेंट और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी:
- TFT कलर मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID)
टर्बो वैरिएंट में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स
- ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग
- सेफ एग्जिट वार्निंग
- रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- रियर वाइपर और वॉशर
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
- दो ट्वीटर
पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स में ये अतिरिक्त फीचर्स भी मिलती हैं:
- रिवर्स पॉर्किंग कैमरा
मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXi+
इंजन विकल्प
1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल
1.5-लीटर NA पेट्रोल
ट्रांसमिशन विकल्प
6-स्पीड मैनुअल (टर्बो और NA)
6-स्पीड ऑटोमैटिक (1.5-लीटर पेट्रोल)
बाहरी रंग विकल्प
रंग विकल्प:
डुअल-टोन रंग:
- पर्ल आर्कटिक व्हाइट के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)
- सिज़लिंग रेड के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)
- लस्ट्रस बेज़ के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ (डुअल-टोन)
- स्प्लेंडिड सिल्वर
- पर्ल आर्कटिक व्हाइट
- मैग्मा ग्रे
- ब्लूइश ब्लैक
- विवेशियस ऑरेंज
- लस्ट्रस बेज़
ZXi में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
- 16-इंच मशीन फिनिश अलॉय व्हील्स
- एक्सटेंडेड लाइटिंग के साथ LED फ्रंट फॉग लैंप्स
- 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग
- लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री
- ड्राइवर सीट-बैक पॉकेट
- फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स
- हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
- स्लाइडिंग फंक्शन और स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
- कूल्ड ग्लव बॉक्स
- विंग-टाइप एडजस्टेबल रियर सेंटर हेडरेस्ट
- ऑटो-फोल्डिंग ORVMs (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
- AQI डिस्प्ले के साथ PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर
- रियर फास्ट-चार्जिंग USB Type-A और Type-C पोर्ट्स
- 10.1-इंच स्मार्ट प्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- आर्केमिस सराउंड सेंस प्रीमियम साउंड सिस्टम
- ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स
- नई पीढ़ी की सुजुकी कनेक्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
- OTT ऐप्स के साथ ऐप स्टोर
- ट्रैफिक, स्पीड और कैमरा अलर्ट के साथ सुजुकी नेविगेशन
- इंटरनेट कनेक्टिविटी
- स्मार्टफोन इंटरनेट टेथरिंग
- एलेक्सा ऑटो वॉयस AI
- ऑन-स्क्रीन AC टेम्प्रेचर डिस्प्ले और कंट्रोल्स
- 360-डिग्री HD कैमरा
- ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर-व्यू मिरर
- शोल्डर हाइट-एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स
- क्रूज़ कंट्रोल (ZXi+ वेरिएंट में स्टैंडर्ड)
- सुजुकी कनेक्ट के माध्यम से कनेक्टेड कार फीचर्स:
- इमरजेंसी अलर्ट्स
- ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन
- चोरी हुए वाहन की ट्रैकिंग
- टो-अवे अलर्ट
- जियोफेंस और टाइम फेंस
- वैलेट अलर्ट
- इमरजेंसी कॉलिंग (e-Call)
- ट्रिप समरी और ड्राइविंग बिहेवियर एनालिसिस
- व्हीकल लोकेशन शेयरिंग
- सेंड डेस्टिनेशन टू व्हीकल
- ओवरस्पीड, सीट बेल्ट, AC आइडलिंग, लो फ्यूल, लो रेंज और लो टायर प्रेशर अलर्ट्स
- रिमोट डोर लॉक/अनलॉक
- रिमोट हैजार्ड लैंप कंट्रोल
- रिमोट हेडलैंप OFF
- रिमोट AC ON/OFF और शेड्यूल AC (केवल 6AT वेरिएंट)
- रिमोट अलार्म
- इम्मोबिलाइज़र रिक्वेस्ट
- वाहन हेल्थ मॉनिटरिंग
- स्मार्टवॉच कनेक्टिविटी
- एलेक्सा स्किल कनेक्टिविटी
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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