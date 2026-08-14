क्या भारत में ट्रैफ़िक पुलिस आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट के लिए आपकी गाड़ी को कानूनी तौर पर कर सकती जब्त है?

क्या आप सोच रहे हैं कि क्या ट्रैफ़िक पुलिस आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट वाली गाड़ी को ज़ब्त कर सकती है? हाँ, कुछ मामलों में गाड़ी को रोका या ज़ब्त किया जा सकता है, अगर आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट लागू मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक नहीं पाया जाता है. लेकिन आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट होने का मतलब यह नहीं है कि हर गाड़ी को तुरंत ज़ब्त कर लिया जाएगा.

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क्या बदलाव किया गया है, गाड़ी कितनी तेज़ आवाज़ करती है और क्या एग्ज़ॉस्ट की वजह से गाड़ी का सड़क पर चलना गैर-कानूनी हो जाता है - इन बातों पर ही आगे की कार्रवाई निर्भर करती है. इसीलिए, सिर्फ़ इसलिए तेज़ आवाज़ वाला एग्ज़ॉस्ट लगवाना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि वह बाज़ार में आसानी से मिल जाता है. फ़्री-फ़्लो एग्ज़ॉस्ट, स्ट्रेट पाइप, मॉडिफ़ाइड साइलेंसर या बिना बैफ़ल वाला एग्ज़ॉस्ट ट्रैफ़िक चेकिंग के दौरान ध्यान खींच सकता है, खासकर तब जब उससे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो.

आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट क्यों समस्या हैं?

भारत में बेची जाने वाली गाड़ी को एक खास एग्ज़ॉस्ट सिस्टम के साथ बनाया और टेस्ट किया जाता है. यह सिस्टम गाड़ी के शोर और उत्सर्जन (एमिशन) से जुड़े नियमों के पालन का एक हिस्सा होता है.

इसे बदलने से सिर्फ़ आवाज़ पर ही नहीं, बल्कि और भी चीज़ों पर असर पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट से ये हो सकता है:

वाहन को अनुमति स्तर से अधिक तेज़ आवाज़ वाला बनाना

वाहन की उत्सर्जन विशेषताओं में बदलाव करना

मूल एग्जॉस्ट सिस्टम के हिस्सों को हटाना या उनमें बदलाव करना

वाहन के स्वीकृत विनिर्देशों को प्रभावित करना

अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक शोर पैदा करना

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 52 के तहत, मालिक गाड़ी में ऐसे बदलाव नहीं कर सकते जिनसे गाड़ी की बनावट या स्पेसिफिकेशन में बदलाव हो, जो मूल रूप से निर्माता द्वारा मंजूर किए गए थे. यही एक मुख्य कारण है कि परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, जो ट्रैक या निजी संपत्ति के लिए तो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल के लिए कानूनी नहीं हो सकता है.

ज़ोरदार आवाज़ वाले एग्ज़ॉस्ट के बारे में भारतीय कानून क्या कहता है?

सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में गाड़ी के शोर और साइलेंसर से जुड़े नियम भी शामिल हैं. गाड़ी के मालिक के लिए ज़रूरी बात बहुत आसान है: आपकी कार या बाइक को शोर और उत्सर्जन (emission) से जुड़े लागू नियमों का पालन करना होगा.

ऐसा कोई आम नियम नहीं है जिसके तहत कोई खास आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट सिर्फ़ इसलिए कानूनी हो जाए कि उसमें DB किलर लगा है, उसे किसी जाने-माने ब्रांड ने बेचा है या उसका विज्ञापन परफॉर्मेंस पार्ट के तौर पर किया गया है. अगर इस बदलाव की वजह से गाड़ी नियमों के मुताबिक नहीं रहती, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

क्या तेज़ आवाज़ वाले एग्ज़ॉस्ट की वजह से ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है?

बहुत ज़्यादा शोर या मोटर वाहन से जुड़े अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लग सकता है. धारा 190(2) ऐसे वाहन को चलाने से संबंधित है जो सुरक्षा, शोर या वायु प्रदूषण से जुड़े तय मानकों का उल्लंघन करता है.

इस प्रावधान के तहत कुछ खास उल्लंघनों के लिए ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है, साथ ही मामले से जुड़े अन्य परिणाम भी हो सकते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हर स्थिति में हर आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट के लिए ₹10,000 का जुर्माना अपने आप नहीं लगेगा. सही सेक्शन, उल्लंघन और जुर्माना इस बात पर निर्भर करते हैं कि एनफोर्समेंट अथॉरिटी क्या पाती है.

एग्जॉस्ट की वजह से गाड़ी कब ज़ब्त की जा सकती है?

चालान कटना और गाड़ी ज़ब्त होना ज़रूरी नहीं कि एक ही बात हो. जिन मामलों में गाड़ी का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करके किया जा रहा हो, वहाँ अधिकारियों के पास मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत गाड़ी को ज़ब्त करने का अधिकार हो सकता है, बशर्ते उस प्रावधान की शर्तें पूरी होती हों.

आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट के मामले में, जोखिम तब और गंभीर हो जाता है जब मॉडिफ़िकेशन साफ़ तौर पर नियमों के ख़िलाफ़ हो, गाड़ी से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, या कोई और नियम तोड़ा गया हो. असल में, कोई एनफ़ोर्समेंट ऑफ़िसर ये कदम उठा सकता है:

निरीक्षण के लिए वाहन को रोकना एग्जॉस्ट और अन्य मॉडिफिकेशन की जाँच करना संबंधित उल्लंघन के लिए चालान जारी करना वाहन मालिक को गैर-अनुपालक मॉडिफिकेशन हटाने का निर्देश देना जहाँ कानून इसकी अनुमति देता है, वहाँ वाहन को हिरासत में लेना

इसलिए, "क्या पुलिस आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट की वजह से मेरी बाइक ज़ब्त कर लेगी?" - इस सवाल का जवाब हर मामले में सिर्फ़ 'हाँ' नहीं हो सकता. ऐसा हो सकता है, लेकिन कार्रवाई उल्लंघन और हालात पर निर्भर करती है.

DB किलर्स और स्लिप-ऑन एग्जॉस्ट के बारे में क्या?

DB किलर या बैफ़ल, एग्ज़ॉस्ट से निकलने वाली आवाज़ को कम करता है. इससे एग्ज़ॉस्ट अपने-आप कानूनी नहीं हो जाता. इसी तरह, स्लिप-ऑन एग्ज़ॉस्ट, पूरे एग्ज़ॉस्ट को बदलने के मुकाबले कम रुकावट वाला हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे पब्लिक सड़कों पर इस्तेमाल करने की मंज़ूरी अपने-आप मिल जाती है.

अगर बदला गया पार्ट गाड़ी की मंज़ूरशुदा स्पेसिफ़िकेशन को बदल देता है या उसे लागू शोर या एमिशन के नियमों के दायरे से बाहर कर देता है, तो इस बदलाव से भी समस्या हो सकती है.

यही बात हटाने लायक बैफ़ल या वॉल्व वाले एग्ज़ॉस्ट पर भी लागू होती है. सिर्फ़ वॉल्व को बंद रखने या DB किलर लगाने से ही इस बदलाव को कानूनी मंज़ूरी नहीं मिल जाती.

अगर मैं कैटेलिटिक कन्वर्टर हटा दूँ तो क्या होगा?

कैटेलिटिक कन्वर्टर को हटाना एक बहुत बड़ा बदलाव है. आधुनिक कारों और बाइकों में लागू भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए एमिशन-कंट्रोल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है. इन पार्ट्स को हटाने या बायपास करने से एमिशन पर असर पड़ सकता है और गाड़ी नियमों के मुताबिक नहीं रह जाएगी.

PUC सर्टिफ़िकेट से एग्ज़ॉस्ट में किया गया कोई भी गैर-कानूनी बदलाव कानूनी नहीं हो जाता. PUC टेस्ट सिर्फ़ टेस्टिंग के समय उत्सर्जन (emission) के कुछ खास पैमानों की जाँच करता है. यह गाड़ी में किए गए हर तरह के बदलाव के लिए मंज़ूरी नहीं देता है.

क्या ट्रैफ़िक पुलिस एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ की जाँच कर सकती है?

हाँ, अगर किसी गाड़ी से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो या उसका एग्ज़ॉस्ट साफ़ तौर पर बदला हुआ (मॉडिफ़ाई किया हुआ) दिखे, तो ट्रैफ़िक पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उस पर कार्रवाई कर सकती हैं.

एनफोर्समेंट ड्राइव और उपलब्ध उपकरणों के आधार पर, अधिकारी शोर के स्तर की जांच कर सकते हैं या एग्जॉस्ट सिस्टम का देखकर निरीक्षण कर सकते हैं.

यह खास तौर पर मॉडिफाइड मोटरसाइकिलों और तेज़ आवाज़ वाले एग्ज़ॉस्ट वाली गाड़ियों के ख़िलाफ़ चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान आम बात है.

आपको यह भी याद रखना चाहिए कि किसी मॉडिफ़िकेशन का पता लगाने के लिए अधिकारी को ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ॉस्ट से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने का इंतज़ार करना पड़े. साफ़ तौर पर बदला हुआ साइलेंसर, हटाया गया बैफ़ल या स्ट्रेट-पाइप सेटअप ही अपने-आप ध्यान खींच सकता है.

अगर आपकी गाड़ी ज़ब्त कर ली जाए तो क्या होता है?

अगर आपकी गाड़ी ज़ब्त कर ली जाती है, तो यह न सोचें कि सिर्फ़ चालान भरने से ही वह तुरंत वापस मिल जाएगी.

गाड़ी छुड़ाने की सही प्रक्रिया संबंधित अथॉरिटी और दर्ज किए गए अपराध पर निर्भर करती है. आपको ये काम करने पड़ सकते हैं:

ज़ब्ती या हिरासत से संबंधित विवरण प्राप्त करना

लागू जुर्माना भरना या न्यायालय से संबंधित चालान की प्रक्रिया पूरी करना

पुलिस या RTO द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना

वाहन को नियमों के अनुरूप स्थिति में वापस लाना

आवश्यकता होने पर वाहन को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना

अगर इस कार्रवाई की वजह आफ्टरमार्केट एग्ज़ॉस्ट था, तो गाड़ी को छोड़ने से पहले आपको इसे ओरिजिनल एग्ज़ॉस्ट से बदलने के लिए कहा जा सकता है.



ज़रूरी बात यह है कि आप उसी मॉडिफ़िकेशन के साथ गाड़ी को ले जाने की कोशिश करने के बजाय, ऑफ़िशियल चालान या ज़ब्ती के कागज़ात अपने पास रखें और संबंधित अथॉरिटी के निर्देशों का पालन करें.

क्या भारत में आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट कानूनी है?

ऐसा कोई सीधा नियम नहीं है जो यह कहे कि हर आफ्टरमार्केट एग्जॉस्ट गैर-कानूनी है, सिर्फ़ इसलिए कि उसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने नहीं बनाया है. असल बात यह है कि क्या मॉडिफ़ाई की गई गाड़ी लागू मोटर व्हीकल एक्ट, CMVR, और शोर व उत्सर्जन (noise and emission) से जुड़े नियमों का पालन करती है और क्या वह मॉडिफ़िकेशन मंज़ूर है.

रोज़ाना सड़क पर इस्तेमाल के लिए, फ़ैक्टरी से लगा हुआ एग्ज़ॉस्ट ही सबसे सुरक्षित विकल्प है. अगर कोई रिप्लेसमेंट एग्ज़ॉस्ट "परफ़ॉर्मेंस", "रेसिंग", "फ़्री-फ़्लो" या "ऑफ़-रोड" के तौर पर बेचा जा रहा है, तो सिर्फ़ इसलिए उसे आम सड़कों पर इस्तेमाल के लिए कानूनी नहीं माना जाना चाहिए कि वह आपकी कार या मोटरसाइकिल में फिट हो जाता है.

एग्जॉस्ट चालान से कैसे बचें

अगर आप अपना एग्ज़ॉस्ट बदलना चाहते हैं, तो मॉडिफ़िकेशन पर पैसे खर्च करने से पहले कानूनी स्थिति की जाँच कर लें. सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि:

मूल एग्जॉस्ट सिस्टम को बनाए रखें

स्ट्रेट पाइप और अत्यधिक तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर से बचें

बैफल या अन्य उत्सर्जन-नियंत्रण पार्ट्स को न हटाएँ

यह न मानें कि DB किलर लगाने से एग्जॉस्ट सड़क पर उपयोग के लिए कानूनी हो जाता है

“रेस”, “ट्रैक” या “ऑफ-रोड” के रूप में बेचे जाने वाले एग्जॉस्ट के साथ सावधानी बरतें

जाँच करें कि बदला गया पार्ट वास्तव में आपके वाहन के सड़क उपयोग के लिए अनुमत है

ज़्यादातर मालिकों के लिए, OEM एग्ज़ॉस्ट बनाए रखना ही ट्रैफ़िक में बेवजह रोके जाने, चालान कटने और गाड़ी ज़ब्त होने के जोखिम से बचने का सबसे आसान तरीका है.