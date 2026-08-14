फैंसी नंबर प्लेट और नंबर प्लेट फ्रेम की वजह से भारी जुर्माना कैसे लग सकता है?

स्टाइलिश नंबर प्लेट या सजावटी फ्रेम देखने में भले ही नुकसानदायक न लगें, लेकिन ये जल्द ही एक महंगी गलती साबित हो सकते हैं. कई कार मालिक बिना यह जाने ये एक्सेसरीज़ लगवा लेते हैं कि भारत में नंबर प्लेट्स के लिए कड़े सरकारी नियमों का पालन करना ज़रूरी है. आज, भारतीय सड़कों पर चलने वाले लगभग हर वाहन के लिए 'हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' (HSRP) का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद बेचे गए वाहनों में फैक्ट्री-फिटेड HSRP आती हैं, जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और राज्य परिवहन विभागों की ओर से जारी नोटिफिकेशन्स के ज़रिए पुराने वाहनों को भी HSRP सिस्टम के दायरे में लाया गया है.

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ये नंबर प्लेट एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मेट में डिज़ाइन की जाती हैं ताकि ट्रैफ़िक पुलिस, टोल प्लाज़ा और ऑटोमैटिक ट्रैफ़िक कैमरे उन्हें सही ढंग से पढ़ सकें. अगर आप प्लेट बदलते हैं, फ़ॉन्ट बदलते हैं या ऐसा फ़्रेम लगाते हैं जो प्लेट के किसी हिस्से को छिपा दे, तो आपकी गाड़ी नियमों के मुताबिक नहीं रहेगी. इसीलिए रजिस्ट्रेशन प्लेट के आस-पास छोटा सा बदलाव करने पर भी चालान कट सकता है. कोई भी एक्सेसरी लगाने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि क्या करने की इजाज़त है और क्या नहीं.

HSRP क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) भारत सरकार द्वारा मंज़ूर की गई स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है. लोकल दुकानों पर बनने वाली पुरानी नंबर प्लेट्स के उलट, HSRPs सिर्फ़ अधिकृत वेंडर्स ही बनाते हैं और इनमें कई सिक्योरिटी फ़ीचर्स होते हैं जो छेड़छाड़ रोकने और गाड़ियों की पहचान आसान बनाने में मदद करते हैं.

भारत ने सभी तरह की गाड़ियों के लिए HSRP अनिवार्य कर दिया है

एक असली HSRP में ये शामिल होते हैं:

RTO द्वारा अनुमोदित मानक फ़ॉन्ट, आकार और स्पेसिंग

टिकाऊपन के लिए एल्युमिनियम निर्माण

अशोक चक्र का होलोग्राम

नीला IND चिह्न

चिह्न विशिष्ट लेज़र-एच्च्ड पहचान संख्या

छेड़छाड़-रोधी स्नैप लॉक

सरकार ने नकली नंबर प्लेट्स को कम करने, गाड़ियों की पहचान बेहतर बनाने और ऑटोमेटेड ट्रैफ़िक एनफोर्समेंट सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ना आसान बनाने के मकसद से HSRPs शुरू किए थे. इसीलिए, प्लेट के किसी भी हिस्से में बदलाव करना या उसे ढकना नियमों का उल्लंघन माना जाता है.

नंबर प्लेट में किए जाने वाले आम बदलाव, जिन पर आपको जुर्माना लग सकता है

इनमें से कई एक्सेसरीज़ बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कानूनी हैं. यहाँ कुछ आम बदलाव (मॉडिफ़िकेशन) बताए गए हैं, जिनके कारण ट्रैफ़िक फ़ाइन लग सकता है.

स्थापित HSRP आवश्यकताओं से कोई भी स्पष्ट विचलन उल्लंघन माना जा सकता है.

फैंसी फ़ॉन्ट और डिज़ाइनर नंबर प्लेट

स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट की जगह स्टाइलिश अक्षर, इटैलिक नंबर, बोल्ड कैरेक्टर, अलग तरह की स्पेसिंग या क्रोम-फ़िनिश वाली प्लेट्स का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है. रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में बताए गए फ़ॉर्मैट के अनुसार ही होने चाहिए.

ऐक्रेलिक नंबर प्लेट्स

कुछ गाड़ी मालिक अपनी असली HSRP को एक्रिलिक या इम्पोर्टेड-स्टाइल वाली नंबर प्लेट से बदल लेते हैं क्योंकि वे प्रीमियम दिखती हैं. इन्हें कानूनी तौर पर सही बदलाव नहीं माना जाता है. आपकी गाड़ी पर अधिकृत वेंडर द्वारा जारी असली HSRP ही लगी होनी चाहिए.

मोटी नंबर प्लेट फ़्रेम

यह सबसे आम गलतियों में से एक है. कई डीलरशिप और एक्सेसरी की दुकानें नंबर प्लेट के चारों ओर ब्रांडेड प्लास्टिक या मेटल के फ्रेम लगाती हैं. फ्रेम देखने में तो नुकसानदायक नहीं लगता, लेकिन अगर यह HSRP के किसी छोटे से हिस्से को भी छिपाता है, तो यह गैर-कानूनी हो जाता है.

फ़्रेम को कभी भी इन चीज़ों को नहीं ढकना चाहिए:

पंजीकरण संख्या

नीला IND चिह्न

चिह्न अशोक चक्र का होलोग्राम

लेज़र-एच्च्ड पहचान संख्या

नंबर प्लेट का कोई भी किनारा

अगर इनमें से कोई भी जानकारी छिपी हुई है, तो ट्रैफ़िक पुलिस इसे ख़राब रजिस्ट्रेशन प्लेट मान सकती है.

स्टिकर, लोगो और टाइटल

नंबर प्लेट पर प्रेस, एडवोकेट, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, बॉस जैसे शब्द, राजनीतिक चिह्न या धार्मिक स्टिकर लगाना भी नियमों के खिलाफ है. रजिस्ट्रेशन प्लेट पर तय फ़ॉर्मैट में सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिखना चाहिए.

प्लास्टिक कवर

पारदर्शी प्लास्टिक कवर भी एक आम एक्सेसरी है. हालांकि बहुत से लोग प्लेट को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें लगाते हैं, लेकिन ये ट्रैफ़िक कैमरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन नंबर को पढ़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर रात के समय.

क्षेत्रीय भाषा में अक्षर-लेखन

रजिस्ट्रेशन नंबर को तय अंग्रेज़ी अक्षरों और अरबी अंकों का इस्तेमाल करके ही दिखाया जाना चाहिए. उन्हें किसी दूसरी भाषा या सजावटी लिपि से बदलना नियमों का पालन नहीं माना जाएगा.

मॉडिफाइड नंबर प्लेट के लिए आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है?

जुर्माने की सही रकम अपराध और उस राज्य पर निर्भर कर सकती है जहाँ गाड़ी रजिस्टर्ड है. कई मामलों में, फैंसी नंबर प्लेट लगाने, गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन प्लेट इस्तेमाल करने या HSRP के कुछ हिस्सों को ढकने पर पहली बार गलती करने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ज़्यादा जुर्माना लग सकता है.

जुर्माना भरने के अलावा, गाड़ी चलाना जारी रखने की इजाज़त मिलने से पहले आपसे गैर-कानूनी प्लेट, फ़्रेम या एक्सेसरी हटाने के लिए भी कहा जा सकता है.

अगर आपकी HSRP खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए?

अगर आपकी HSRP मुड़ गई है, उसमें दरार आ गई है, रंग फीका पड़ गया है या वह चोरी हो गई है, तो किसी लोकल नंबर प्लेट की दुकान से डुप्लीकेट न बनवाएं. इसके बजाय, किसी अधिकृत HSRP प्रोवाइडर या आधिकारिक बुकिंग पोर्टल के ज़रिए रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई करें. सार्वजनिक सड़कों पर इस्तेमाल के लिए केवल सरकार द्वारा मंज़ूर रिप्लेसमेंट HSRP ही मान्य मानी जाती हैं.

अपनी नंबर प्लेट को सरल और कानूनी रखें

अपनी कार को कस्टमाइज़ करना आपकी पसंद है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्लेट के मामले में नियम बहुत साफ़ हैं. फैंसी फ़ॉन्ट, ऐक्रेलिक प्लेट या सजावटी फ़्रेम से आपकी गाड़ी का लुक तो बेहतर हो सकता है, लेकिन इससे आपको बिना वजह जुर्माना भरना पड़ सकता है और ट्रैफ़िक चेकिंग के दौरान बार-बार रोका भी जा सकता है.

सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि ओरिजिनल HSRP को वैसा ही रहने दें जैसा वह जारी किया गया था. पक्का करें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, सिक्योरिटी मार्किंग और होलोग्राम पूरी तरह से दिखाई दें, और ऐसी कोई एक्सेसरी न लगाएं जो प्लेट के किसी हिस्से को ढके. एक स्टैंडर्ड और साफ़ दिखने वाली नंबर प्लेट से आपकी गाड़ी नियमों के मुताबिक रहती है और आप सड़क पर लगने वाले अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं.