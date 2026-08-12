यह कैसे पता करें कि पुरानी कार पहले टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल की गई थी या नहीं

बाज़ार में बहुत सी अच्छी पुरानी कारें मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो वैसी नहीं होतीं जैसी दिखती हैं. सबसे बड़े जोखिमों में से एक है अनजाने में ऐसी कार खरीद लेना जो पहले कई सालों तक कमर्शियल टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल हुई हो.

यह भी पढ़ें: ये हैं वो 5 पुरानी कारें जिन्हें खरीदना आज भी है फायदे का सौदा

इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने आप ही एक खराब कार बन जाती है. कई टैक्सियों की सर्विस समय पर होती है क्योंकि वे लगातार सड़कों पर चलती रहती हैं. असली चिंता इस बात की है कि उनमें कितनी टूट-फूट होती है. एक प्राइवेट कार साल में लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर चलती है, जबकि एक टैक्सी आसानी से इससे तीन या चार गुना ज़्यादा दूरी तय कर सकती है, और अक्सर यह दूरी शहर के धीमे ट्रैफ़िक में तय होती है.

कुछ रिटायर हो चुकी टैक्सियों को बाद में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों में बदल दिया जाता है, साफ़-सुथरा किया जाता है और परिवार की गाड़ियों के तौर पर बेचा जाता है. अगर आपको पता न हो कि क्या देखना है, तो इन संकेतों को पहचानना मुश्किल हो सकता है.

रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री से शुरुआत करें

शुरुआत करने के लिए सबसे आसान काम है कागज़ों की जाँच करना. कार का मुआयना करने से पहले, परिवहन वाहन पोर्टल, mParivahan या किसी भरोसेमंद व्हीकल हिस्ट्री प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उसकी रजिस्ट्रेशन की जानकारी जाँच लें.

गाड़ी की श्रेणी देखें

नॉन-ट्रांसपोर्ट / LMV (प्राइवेट) आमतौर पर निजी उपयोग के लिए पंजीकृत कार को दर्शाता है.

ट्रांसपोर्ट / कमर्शियल का मतलब है कि वाहन व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत है.

कुछ टैक्सियों को बेचे जाने से पहले कानूनी तौर पर प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में बदल दिया जाता है. इसके बावजूद, गाड़ी की डिटेल्ड हिस्ट्री रिपोर्ट से उसके पहले कमर्शियल इस्तेमाल का पता चल सकता है.

फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट और परमिट की हिस्ट्री देखें

यह एक और ऐसा कदम है जिसे कई खरीदार छोड़ देते हैं. नई प्राइवेट कारों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए होता है, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों का नहीं. इसके बजाय, सड़कों पर कानूनी रूप से चलने के लिए टैक्सियों को समय-समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट (FC) रिन्यू करवाना पड़ता है.

अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि शुरुआती सालों में फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट को रेगुलर तौर पर रिन्यू कराया गया था या उसमें कमर्शियल परमिट का ज़िक्र है, तो आगे बढ़ने से पहले सेलर से और सवाल पूछना सही रहेगा.

कैबिन के अंदर ध्यान से देखें

साफ़-सुथरा इंटीरियर हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता

सीटें चेक करें

सीट के कुशन दबे या चपटे हो गए हैं

सीटों की अपहोल्स्ट्री फटी हुई है

दरवाज़ों के हैंडल ढीले हैं

पीछे की खिड़की के स्विच घिसे हुए हैं

आगे की सीटों के पीछे घिसने/रगड़ के निशान हैं

इससे पता चल सकता है कि सीटों का इस्तेमाल कई सालों तक बहुत ज़्यादा यात्रियों ने किया है.

डैशबोर्ड पर निशान देखें

पहले कई टैक्सियों में ये चीज़ें होती थीं:

किराया मीटर

GPS यूनिट

वाहन बेड़े (फ्लीट) की निगरानी करने वाले उपकरण

इनके हटाए जाने के बाद भी, ये कभी-कभी पीछे ये चीज़ें छोड़ जाते हैं:

छोटे-छोटे स्क्रू के छेद

चिपकने वाले पदार्थ (एडहेसिव) के निशान

प्लास्टिक की मरम्मत के निशान

रंग बदले हुए या फीके पड़े हिस्से

इन बारीकियों पर आसानी से ध्यान नहीं जाता, लेकिन इनसे कार के अतीत का पता चल सकता है.

दोबारा पेंट किए जाने के निशान देखें.

अगर कार कभी येलो-बोर्ड टैक्सी रही हो, तो उन जगहों की जांच करें जो आमतौर पर दोबारा पेंट करते समय छिपी रहती हैं.

ध्यान से देखें:

दरवाज़े के अंदरूनी किनारे (डोर जाम्ब)

बूट/डिक्की के किनारे

इंजन बे के अंदर

बोनट के नीचे

खराब तरीके से दोबारा पेंट करने पर कभी-कभी इन जगहों पर पुराने पेंट के निशान रह जाते हैं या फ़िनिश एक जैसी नहीं होती.

क्या माइलेज वाहन की स्थिति से मेल खाता है?

यह सबसे बड़े चेतावनी संकेतों में से एक है। मान लीजिए, किसी कार के मीटर पर केवल 48,000 किमी माइलेज दिख रहा है, लेकिन:

स्टीयरिंग व्हील बहुत ज्यादा घिसा हुआ है

गियर नॉब की सतह की बनावट घिसकर खत्म हो गई है

पैडल के रबर लगभग पूरी तरह चिकने हो गए हैं

ड्राइवर की सीट का कुशन दबकर धंस गया है

इसका मतलब यह नहीं है कि ओडोमीटर की रीडिंग कम की गई है, लेकिन इस बात की बारीकी से जांच ज़रूर की जानी चाहिए. सिर्फ़ ओडोमीटर पर भरोसा करने के बजाय, हमेशा कार की कुल हालत और उसके बताए गए माइलेज की तुलना करें.

इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाएं

कार चलाने पर अक्सर ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसके पार्क होने पर साफ़ नहीं होतीं.

पर ध्यान दें:

इंजन का असमान या झटकेदार आइडलिंग करना

इंजन में अत्यधिक कंपन होना

एक्सेलरेशन कमजोर होना

क्लच का स्लिप करना

गड्ढों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सस्पेंशन से आवाज़ आना

एग्जॉस्ट से असामान्य धुआँ निकलना

इनमें से कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कार टैक्सी थी, लेकिन ये शहर में सालों तक हुई भारी इस्तेमाल की ओर इशारा कर सकते हैं.

सर्विस हिस्ट्री देखें

ओडोमीटर रोलबैक का पता लगाने के सबसे आसान तरीकों में से एक है सर्विस रिकॉर्ड्स को देखना.

पूछना:

सर्विस के बिल/रसीदें

मेंटेनेंस (रखरखाव) के रिकॉर्ड

सर्विस बुकलेट



आप VIN या चेसिस नंबर के साथ किसी अधिकृत डीलरशिप पर भी जा सकते हैं। अगर वर्कशॉप ने पिछली सर्विस के दौरान 1.8 लाख km रिकॉर्ड किया था, लेकिन डैशबोर्ड पर अब 62,000 km दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है.

गाड़ी की हिस्ट्री रिपोर्ट प्राप्त करें

वाहन इतिहास रिपोर्ट से ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भौतिक निरीक्षण के दौरान स्पष्ट नहीं होती.

प्रदाता के आधार पर, इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

पिछले मालिकों की जानकारी

इंश्योरेंस क्लेम का रिकॉर्ड

रजिस्ट्रेशन का इतिहास

व्यावसायिक उपयोग का रिकॉर्ड

दर्ज किया गया माइलेज

दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड

यह फ़िज़िकल इंस्पेक्शन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन खरीदने से पहले इससे भरोसे की एक और परत जुड़ जाती है.

मैकेनिक से कार की जांच करवाएं.

भले ही सब कुछ ठीक-ठाक दिखे, फिर भी किसी प्रोफेशनल से जांच ज़रूर करवाएं.

एक अनुभवी मैकेनिक इन समस्याओं की पहचान कर सकता है.

सस्पेंशन की घिसावट

क्लच की स्थिति

इंजन की स्थिति

ऑयल लीकेज / तेल का रिसाव

दुर्घटना के बाद की गई मरम्मत के संकेत

चेसिस को हुआ नुकसान

अगर कार में कोई छिपी हुई खराबी हो, तो इंस्पेक्शन में होने वाला खर्च, उससे बचने वाले पैसे की तुलना में आमतौर पर बहुत कम होता है.

दूसरे छोटे-छोटे संकेतों पर भी ध्यान दें

कभी-कभी कोई एक बड़ा संकेत नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे संकेत ही असली कहानी बताते हैं.

इन पर नज़र रखें:

अपनी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से ज्यादा माइलेज वाली सेडान.

आफ्टरमार्केट CNG किट लगी हुई हो या उसे हटाए जाने के निशान हों। यह इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि कार टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन इसके बारे में जरूर पूछना चाहिए, खासकर उन मॉडलों में जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल आम है.

अलग-अलग खिड़कियों के शीशों पर निर्माण की तारीख अलग-अलग होना, जो दुर्घटना के बाद की गई मरम्मत का संकेत हो सकता है.

आगे के दरवाज़ों की तुलना में पीछे के दरवाज़ों पर ज्यादा घिसावट होना.

इनमें से कोई एक संकेत यह साबित नहीं करता कि कार पहले टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हुई थी. अपना फैसला लेने से पहले सभी संकेतों को एक साथ देखकर पूरी तस्वीर समझें.

पुरानी कार खरीदने से पहले एक क्विक चेकलिस्ट

कोई भी एडवांस पेमेंट करने से पहले, इन बातों की जाँच कर लें ताकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई या पहले कमर्शियल इस्तेमाल में रही गाड़ी खरीदने का जोखिम कम हो सके.

क्या चेक करें क्यों ये ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन का इतिहास

पिछले कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का पता चलता है फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट का इतिहास इससे पहले टैक्सी के इस्तेमाल का पता चल सकता है सर्विस रिकॉर्ड

ओडोमीटर रोलबैक का पता लगाने में मदद करता है रियर सीट कंडीशंस

यात्रियों द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने के निशान दिखते हैं. डैशबोर्ड इससे पुरानी टैक्सी के इक्विपमेंट माउंट्स का पता चल सकता है छिपे हुए पेंट वाले हिस्से इससे टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल के दौरान की गई रीपेंटिंग का पता चल सकता है टैस्ट ड्राइव मैकेनिकल टूट-फूट की पहचान करता है मैकेनिक द्वारा जांच छिपी हुई कमियों का पता लगाता है

कार को फ़ाइनल करने से पहले आख़िरी जाँच-पड़ताल

साफ़-सुथरी दिखने वाली पुरानी कार हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है. भले ही पुरानी टैक्सियों को ठीक-ठाक करके लगभग नया जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सालों के कमर्शियल इस्तेमाल, सर्विस हिस्ट्री और मैकेनिकल टूट-फूट को छिपाना बहुत मुश्किल होता है.

कोई भी टोकन अमाउंट देने से पहले, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री चेक करें, केबिन को ध्यान से देखें, गाड़ी की हालत की तुलना बताई गई माइलेज से करें और हमेशा किसी स्वतंत्र एक्सपर्ट से गाड़ी की जांच करवाएं. आज गाड़ी की जांच में एक घंटा ज़्यादा लगाने से आप उसे घर लाने के बाद होने वाली किसी महंगी गलती से बच सकते हैं.