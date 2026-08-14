भारत के सेकेंड हैंड कार बाज़ार की ये हैं सबसे लोकप्रिय कारें

पुरानी कार खरीदना सिर्फ़ सबसे कम कीमत खोजने के बारे में नहीं है. ज़्यादातर खरीदार ऐसी कार चाहते हैं जो भरोसेमंद हो, जिसका रखरखाव सस्ता हो और ज़रूरत पड़ने पर जिसे बाद में आसानी से बेचा जा सके. इसीलिए कुछ मॉडल साल-दर-साल पुरानी कारों के बाज़ार में छाए रहते हैं. इनके इंजन भरोसेमंद होते हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, इनका सर्विस नेटवर्क बड़ा होता है और इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है. अगर आप अपनी पहली कार खरीद रहे हैं या किसी बड़ी कार में अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये भारत में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पुरानी कारें हैं.

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1. मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट पिछले लगभग दो दशकों से भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक रही है और आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में उतनी ही लोकप्रिय है. चाहे आप अपनी पहली कार खरीद रहे हों या बस ऐसी कार चाहते हों जिसे रखना सस्ता हो, स्विफ्ट शायद ही कभी निराश करती है.

इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन स्मूथ, भरोसेमंद और कम फ़्यूल खपत वाला माना जाता है. इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, लगभग हर मैकेनिक इसे ठीक करना जानता है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहती है. इसकी लोकप्रियता की एक और बड़ी वजह इसकी रीसेल वैल्यू है. कई सालों के बाद भी, अच्छी तरह से मेंटेन की गई स्विफ़्ट के खरीदार जल्दी मिल जाते हैं.

अगर आप ये चाहते हैं तो स्विफ्ट चुनें:

एक भरोसेमंद पहली कार

कम रखरखाव लागत

बेहतरीन ईंधन दक्षता

मजबूत रीसेल मूल्य

2. मारुति सुज़ुकी डिज़ायर

डिज़ायर ने भारत की सबसे भरोसेमंद कॉम्पैक्ट सेडान में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. यह खरीदारों को सेडान वाला आराम तो देती है, लेकिन इसे खरीदना और रखना महंगा नहीं होता; यही वजह है कि यह देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुरानी सेडान कारों में से एक बनी हुई है.

पेट्रोल इंजन स्मूद और किफायती है, जबकि फैक्ट्री-फिटेड CNG वैरिएंट उन खरीदारों के बीच लोकप्रिय हैं जो और भी कम रनिंग कॉस्ट चाहते हैं. चूंकि पुरानी कारों के बाज़ार में बहुत सारी डिज़ायर उपलब्ध हैं, इसलिए अपने बजट के हिसाब से कार ढूंढना आमतौर पर मुश्किल नहीं होता. बस यह पक्का कर लें कि इसे पहले कैब के तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो.

अगर आप ये चाहते हैं तो डिज़ाय चुनें:

एक आरामदायक फैमिली सेडान

कम रनिंग लागत

फ़ैक्टरी-फिटेड CNG विकल्प

यूज़्ड कार बाज़ार में आसानी से उपलब्ध

3. मारुति सुजुकी वैगन आर

वैगन आर ने अपनी लोकप्रियता दिखावटी लुक के बजाय अपनी व्यावहारिकता के दम पर बनाई है. इसके 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन की वजह से इसमें सिर के ऊपर काफी जगह (हेडरूम) मिलती है, बड़ी खिड़कियों से बाहर का नज़ारा साफ़ दिखता है और गाड़ी के अंदर आने-जाने में भी काफी आसानी होती है, खासकर परिवार के बुज़ुर्ग सदस्यों के लिए.

इसके भरोसेमंद पेट्रोल इंजन और फ़ैक्टरी-फिटेड CNG वैरिएंट्स ने इसे भारतीय सड़कों पर सबसे आम कारों में से एक बना दिया है. इसका मतलब यह भी है कि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना या कार की सर्विसिंग करवाना कभी कोई मुश्किल काम नहीं होता. जो लोग शहर में चलाने के लिए सस्ती कार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह अभी भी इस्तेमाल की हुई कारों (used-cars) में से एक समझदारी भरा विकल्प है.

अगर आप ये चाहते हैं तो वैगन आर चुनें:

एक व्यावहारिक सिटी कार

फ़ैक्टरी-फिटेड CNG

बड़ा और आरामदायक कैबिन

कम स्वामित्व लागत

4. ह्यून्दे क्रेटा

जब ह्यून्दे क्रेटा पहली बार आई थी, तो इसने मिड-साइज़ एसयूवी सेगमेंट को बदल दिया था और यह आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में छाई हुई है. खरीदारों को इसकी प्रीमियम स्टाइलिंग, आरामदायक राइड और फीचर्स की लंबी लिस्ट पसंद आती है, भले ही मॉडल पुराना हो.

इसके अलग-अलग वर्ज़न के आधार पर आपको पेट्रोल, डीज़ल, मैनुअल और ऑटोमैटिक मॉडल मिल सकते हैं, जिससे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनना आसान हो जाता है. इसका केबिन भी लंबे समय तक अच्छी हालत में रहता है, यही वजह है कि पुरानी क्रेटा गाड़ियाँ भी खरीदारों को आकर्षित करती रहती हैं.

अगर आप ये चाहते हैं तो क्रेटा चुनें:

एक प्रीमियम फैमिली SUV

पेट्रोल और डीज़ल विकल्प

हाईवे पर आरामदायक प्रदर्शन

आधुनिक फीचर्स

5. होंडा सिटी

होंडा सिटी ने पिछले कुछ सालों में जो पहचान बनाई है, वैसी बहुत कम सेडान कारों की है. यह अपने बेहतरीन 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन, स्मूद ड्राइविंग अनुभव और लंबे समय तक भरोसेमंद बने रहने के लिए जानी जाती है.

अगर रेगुलर सर्विसिंग हुई हो, तो ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ियाँ भी अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं. साथ ही, इसमें बड़ा कैबिन, पिछली सीट पर काफ़ी जगह और बड़ा बूट स्पेस मिलता है; यही वजह है कि पुरानी कार खरीदने वालों के बीच 'सिटी' (City) हमेशा से पसंदीदा रही है.

अगर आप चाहें तो सिटी चुनें:

एक बेहतरीन और परिष्कृत पेट्रोल सेडान

लंबे समय तक बेहतरीन विश्वसनीयता

पीछे की सीटों पर पर्याप्त जगह

हाईवे पर आरामदायक ड्राइविंग

6. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा

भारत में इनोवा क्रिस्टा भरोसे के मामले में लगभग एक बेंचमार्क बन गई है. अक्सर ये MPV बिना किसी बड़ी दिक्कत के परिवारों, व्यवसायों और फ्लीट मालिकों की सर्विस करते हुए दो लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती हुई देखी जाती हैं.

इसका डीज़ल इंजन अपनी मज़बूती के लिए जाना जाता है, जबकि आरामदायक केबिन लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाता है. भले ही इसके पुराने मॉडल अक्सर दूसरी गाड़ियों के मुक़ाबले महंगे होते हैं, फिर भी खरीदार इनकी ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इनोवा क्रिस्टा ने बरसों में लोगों का भरोसा जीता है.

अगर आप ये चाहते हैं तो इनोवा क्रिस्टा चुनें:

शानदार विश्वसनीयता

लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक

बेहतरीन रीसेल वैल्यू

एक भरोसेमंद फैमिली MPV

7. मारुति सुज़ुकी बलेनो

बलेनो देश की सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक बन गई है और इसकी यह मांग पुरानी कारों के बाज़ार में भी बनी हुई है. खरीदार इसके बड़े कैबिन, आरामदायक राइड और बेहतरीन फ़्यूल एफ़िशिएंसी को पसंद करते हैं.

1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ने सालों में खुद को साबित किया है, और मारुति सुज़ुकी के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से इसकी देख-रेख आसान है. इतनी ज़्यादा बलेनो बिकने की वजह से, खरीदारों के पास अलग-अलग बजट में कई विकल्प मौजूद होते हैं.

अगर आप ये चाहते हैं तो बलेनो चुनें:

एक बड़ी हैचबैक है

अच्छा माइलेज देती है

रोज़ाना ड्राइविंग के लिए आरामदायक

आसान और कम लागत वाला रखरखाव

8. टाटा नेक्सॉन

टाटा नेक्सॉन पुरानी कारों के बाज़ार में तेज़ी से लोकप्रिय हो गई है, खासकर उन खरीदारों के बीच जो सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखते हैं. इसकी 5-स्टार भारत एनकैप सुरक्षा रेटिंग ने इसे एक मज़बूत पहचान बनाने में मदद की है.

सुरक्षा के अलावा, खरीदारों को इसका ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, एसयूवी जैसी स्टाइलिंग और पेट्रोल, डीज़ल व इलेक्ट्रिक वर्जन का विकल्प भी पसंद आता है. बाद के मॉडल में कई आधुनिक फ़ीचर भी मिलते हैं, जिससे वे अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा नए लगते हैं.

अगर आप ये चाहते हैं तो नेक्सॉन चुनें:

सुरक्षा पर केंद्रित SUV

अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस

कई इंजन विकल्प

आधुनिक फीचर्स

सबसे अच्छी पुरानी कार आपकी ज़रूरतों पर निर्भर करती है. अगर आप शहर में चलाने के लिए हैचबैक ढूंढ रहे हैं, तो स्विफ्ट, बलेनो और वैगन आर को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है. जो परिवार सेडान चाहते हैं, वे बेझिझक डिज़ायर या होंड सिटी पर विचार कर सकते हैं, जबकि एसयूवी खरीदने वालों के पास क्रेटा और नेक्सॉन जैसे बेहतरीन विकल्प हैं. अगर आपको ज़्यादा जगह और लंबे समय तक चलने वाली गाड़ी चाहिए, तो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पुरानी कारों के बाज़ार में भी सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है.