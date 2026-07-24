2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट तीन बड़े बदलावों के साथ हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 24, 2026
हाइलाइट्स
- 2026 मारुति ब्रेज़ा रु.7.40 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई
- ब्रेज़ा की लाइनअप में पहली बार टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होगा
- 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली मारुति की पहली पैसेंजर कार
मारुति सुज़ुकी ने आखिरकार भारत में 2026 ब्रेज़ा को ₹7.40 लाख (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) में लॉन्च कर दिया है. अपडेटेड मॉडल को भारत एनकैप से फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, और सबसे बड़ी बात इसमें नए इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन का जुड़ना है. लगभग एक दशक पहले ब्रेज़ा के लॉन्च होने के बाद से पहली बार, खरीदारों को इंजन के कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें नए गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन भी शामिल है.
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2026 मारुति ब्रेज़ा: आखिरकार टर्बो-पेट्रोल इंजन आ ही गया
सबसे बड़ा बदलाव मारुति के 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन का शामिल होना है. हालांकि यह तीन-सिलेंडर वाला इंजन पहले से ही फ्रॉन्क्स में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ब्रेज़ा में यह पहली बार आएगा. उम्मीद है कि यह 110 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाएगा और इसे सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा.
2026 मारुति ब्रेज़ा: 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति
नए टर्बो इंजन के साथ मारुति कुछ ऐसा भी लेकर आई है जो उसने पहले कभी नहीं दिया: 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स. अब तक, ब्रांड की सभी मैनुअल पैसेंजर गाड़ियों में 5 गियर ही आते थे. दिलचस्प बात यह है कि फ्रॉन्क्स में वही इंजन होने के बावजूद 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ही दिया गया है, जिससे ब्रेज़ा नया ट्रांसमिशन पाने वाली मारुति की पहली पैसेंजर गाड़ी बन गई है.
2026 मारुति ब्रेज़ा: पहली बार 2 इंजन विकल्प मिले
इस मॉडल में इंजन के ऑप्शन भी पहली बार दिए गए हैं. ओरिजिनल ब्रेज़ा सिर्फ़ 1.3-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आई थी, और बाद में मारुति के डीज़ल पैसेंजर कार मार्केट से हटने के बाद यह सिर्फ़ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में बदल गई. अपडेटेड मॉडल इस फ़ॉर्मूले को बदलता है और दो पेट्रोल इंजन देता है, जिससे खरीदारों के पास भरोसेमंद 1.5-लीटर इंजन या नए टर्बोचार्ज्ड इंजन में से चुनने का ऑप्शन मिलता है.
2026 मारुति ब्रेज़ा: वैरिएंट्स
अलग-अलग वैरिएंट्स में इंजन के विकल्पों की बात करें तो, 6-स्पीड मैनुअल वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ट्रिम्स में मिलता है, जबकि 6-स्पीड ऑटोमैटिक VXi, ZXi और ZXi+ में उपलब्ध है. नया 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो सिर्फ़ 6-स्पीड मैनुअल के साथ आता है, वह भी LXi, VXi, ZXi और ZXi+ ग्रेड्स में उपलब्ध है.
Last Updated on July 23, 2026
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