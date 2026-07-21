1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 21, 2026
हाइलाइट्स
- तीन महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गईं
- इससे पहले जून में कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई गई थीं
- कीमतें बढ़ाने की वजह बढ़ती लागत का बोझ बताई गई है
मारुति सुजुकी अगस्त 2026 से अपनी कारों और एसयूवी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी करने जा रही है. तीन महीने के अंदर कंपनी की ओर से कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी, जिसमें उसके सभी मॉडल्स की कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई जाएंगी. कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की कोई जानकारी नहीं दी है. दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उतनी ही है जितनी इस साल जून में पिछली बार कीमतें बदलने पर की गई थी.
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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में, कार बनाने वाली कंपनी ने कीमतों में बदलाव की वजह 'महंगाई का बढ़ता बोझ' और 'लागत के लिए मुश्किल हालात' को बताया है. दिलचस्प बात यह है कि मारुति सुज़ुकी उन कुछ कार कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने इस साल जनवरी या अप्रैल में अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं - ये दो ऐसे महीने हैं जब आम तौर पर कार कंपनियाँ अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बदलती हैं.
कंपनी ने फाइलिंग में दिए गए बयान में कहा, "कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाज़ार पर डालने के लिए मजबूर है, लेकिन साथ ही वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो."
कार बनाने वाली कंपनी ने अगस्त में नई कीमतें लागू होने की कोई तारीख नहीं बताई है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.44 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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