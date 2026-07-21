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1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें

कंपनी ने तीन महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई हैं; इससे पहले उसने जून में कीमतें बढ़ाई थीं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 21, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • तीन महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गईं
  • इससे पहले जून में कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई गई थीं
  • कीमतें बढ़ाने की वजह बढ़ती लागत का बोझ बताई गई है

मारुति सुजुकी अगस्त 2026 से अपनी कारों और एसयूवी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी करने जा रही है. तीन महीने के अंदर कंपनी की ओर से कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी, जिसमें उसके सभी मॉडल्स की कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई जाएंगी. कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की कोई जानकारी नहीं दी है. दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उतनी ही है जितनी इस साल जून में पिछली बार कीमतें बदलने पर की गई थी.

 

यह भी पढ़ें: कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुज़ुकी को E20 से जुड़े नुकसान के कारण ग्रांड विटारा बदलने का दिया आदेश, कंपनी ने अपनाया उच्च अदालत का रुख

Maruti Suzuki Victoris Web 1

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में, कार बनाने वाली कंपनी ने कीमतों में बदलाव की वजह 'महंगाई का बढ़ता बोझ' और 'लागत के लिए मुश्किल हालात' को बताया है. दिलचस्प बात यह है कि मारुति सुज़ुकी उन कुछ कार कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने इस साल जनवरी या अप्रैल में अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं - ये दो ऐसे महीने हैं जब आम तौर पर कार कंपनियाँ अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बदलती हैं.

Maruti Suzuki Fronx long term 26

कंपनी ने फाइलिंग में दिए गए बयान में कहा, "कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाज़ार पर डालने के लिए मजबूर है, लेकिन साथ ही वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो."

 

कार बनाने वाली कंपनी ने अगस्त में नई कीमतें लागू होने की कोई तारीख नहीं बताई है.

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