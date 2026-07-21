1 अगस्त से रु.30,000 तक महंगी हो जाएंगी मारुति सुज़ुकी की सभी कारें

मारुति सुजुकी अगस्त 2026 से अपनी कारों और एसयूवी की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी करने जा रही है. तीन महीने के अंदर कंपनी की ओर से कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी, जिसमें उसके सभी मॉडल्स की कीमतें रु.30,000 तक बढ़ाई जाएंगी. कंपनी ने मॉडल के हिसाब से कीमतों में बदलाव की कोई जानकारी नहीं दी है. दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी उतनी ही है जितनी इस साल जून में पिछली बार कीमतें बदलने पर की गई थी.

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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी में, कार बनाने वाली कंपनी ने कीमतों में बदलाव की वजह 'महंगाई का बढ़ता बोझ' और 'लागत के लिए मुश्किल हालात' को बताया है. दिलचस्प बात यह है कि मारुति सुज़ुकी उन कुछ कार कंपनियों में से एक थी, जिन्होंने इस साल जनवरी या अप्रैल में अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ाई थीं - ये दो ऐसे महीने हैं जब आम तौर पर कार कंपनियाँ अपने सभी मॉडल्स की कीमतें बदलती हैं.

कंपनी ने फाइलिंग में दिए गए बयान में कहा, "कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाज़ार पर डालने के लिए मजबूर है, लेकिन साथ ही वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो."

कार बनाने वाली कंपनी ने अगस्त में नई कीमतें लागू होने की कोई तारीख नहीं बताई है.