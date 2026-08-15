महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ

महिंद्रा ने BE 6 फॉर्मूला E का नया 'फ्रीडम एडिशन' लॉन्च किया है. पिछला स्पेशल एडिशन एक साल से भी कम समय पहले बिक्री के लिए आया था. पिछले वर्जन के उलट, नए वर्जन में ज़्यादा आक्रामक स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं हैं; इसके बजाय, इसका डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 के ज़्यादा करीब है. यह अपडेटेड एडिशन दो ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिनकी कीमत ₹24.45 लाख और ₹26.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.

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BE 6 के 'फॉर्मूला E फ्रीडम एडिशन' में C-शेप की फ्रंट और रियर DRLs और स्लीकर बंपर दिए गए हैं, जो पिछले मॉडल की पतली DRLs, गोल LED हेडलैंप और खास बंपर की जगह लेते हैं. हालांकि, इसमें फ्रंट फेंडर पर 'फॉर्मूला E' की बैजिंग बरकरार रखी गई है और एक नया 'रोसो इम्पल्सो' पेंट शेड जोड़ा गया है, साथ ही इसके बाहरी हिस्से में तीन रंगों वाले एक्सेंट भी दिए गए हैं.

अंदर की तरफ, BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन का कैबिन लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई हैं. इनमें फ़ायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर थीम, लेदरेट और स्वेड अपहोल्स्ट्री, एक ‘फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन’ प्लैक और पैनोरमिक ग्लास रूफ़ पर फ़ॉर्मूला E डिकल्स शामिल हैं.



अंदर की तरफ, BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन का केबिन लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई हैं. इनमें फ़ायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर थीम, लेदरेट और स्वेड अपहोल्स्ट्री, एक ‘फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन’ प्लैक और पैनोरमिक ग्लास रूफ़ पर फ़ॉर्मूला E डिकल्स शामिल हैं.

अपडेटेड एडिशन में भी BE 6 Sporteq वाले नए लेआउट के बजाय 'हालो' (halo) जैसा डैशबोर्ड लूप ही दिया गया है. इसी तरह, इसमें भी दो 12.3-इंच की स्क्रीन ही दी गई हैं, जबकि नए एडिशन के साथ इस नेमप्लेट में तीन स्क्रीन वाला सेटअप दिया गया है.