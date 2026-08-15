महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 15, 2026
हाइलाइट्स
- महिंद्रा ने BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन से पर्दा उठाया
- इसका फ्रंट लुक स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है
- इसमें 'रोसो इम्पल्सो' पेंट शेड और ट्राई-कलर एक्सेंट दिए गए हैं
महिंद्रा ने BE 6 फॉर्मूला E का नया 'फ्रीडम एडिशन' लॉन्च किया है. पिछला स्पेशल एडिशन एक साल से भी कम समय पहले बिक्री के लिए आया था. पिछले वर्जन के उलट, नए वर्जन में ज़्यादा आक्रामक स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं हैं; इसके बजाय, इसका डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 के ज़्यादा करीब है. यह अपडेटेड एडिशन दो ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिनकी कीमत ₹24.45 लाख और ₹26.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.
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BE 6 के 'फॉर्मूला E फ्रीडम एडिशन' में C-शेप की फ्रंट और रियर DRLs और स्लीकर बंपर दिए गए हैं, जो पिछले मॉडल की पतली DRLs, गोल LED हेडलैंप और खास बंपर की जगह लेते हैं. हालांकि, इसमें फ्रंट फेंडर पर 'फॉर्मूला E' की बैजिंग बरकरार रखी गई है और एक नया 'रोसो इम्पल्सो' पेंट शेड जोड़ा गया है, साथ ही इसके बाहरी हिस्से में तीन रंगों वाले एक्सेंट भी दिए गए हैं.
अंदर की तरफ, BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन का कैबिन लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई हैं. इनमें फ़ायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर थीम, लेदरेट और स्वेड अपहोल्स्ट्री, एक ‘फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन’ प्लैक और पैनोरमिक ग्लास रूफ़ पर फ़ॉर्मूला E डिकल्स शामिल हैं.
अंदर की तरफ, BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन का केबिन लेआउट तो वैसा ही है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ खास चीज़ें जोड़ी गई हैं. इनमें फ़ायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर थीम, लेदरेट और स्वेड अपहोल्स्ट्री, एक ‘फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन’ प्लैक और पैनोरमिक ग्लास रूफ़ पर फ़ॉर्मूला E डिकल्स शामिल हैं.
अपडेटेड एडिशन में भी BE 6 Sporteq वाले नए लेआउट के बजाय 'हालो' (halo) जैसा डैशबोर्ड लूप ही दिया गया है. इसी तरह, इसमें भी दो 12.3-इंच की स्क्रीन ही दी गई हैं, जबकि नए एडिशन के साथ इस नेमप्लेट में तीन स्क्रीन वाला सेटअप दिया गया है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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