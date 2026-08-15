महिंद्रा BE 6 Sporteq ₹19.45 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2026
हाइलाइट्स
- BE 6 Sporteq की कीमत ₹26.95 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है
- स्टैंडर्ड BE 6 के मुकाबले इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।
- इसका कैबिन नए डिज़ाइन वाला है
महिंद्रा ऑटो ने अपने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में BE 6 के दो नए वर्ज़न – 'फॉर्मूला ई फ्रीडम एडिशन' और 'BE 6 स्पोर्टेक' – पेश किए. दोनों के बाहरी और अंदरूनी हिस्से अलग-अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन 'स्पोर्टेक' अपने नए डैशबोर्ड लेआउट और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की वजह से खास है. 59 kW वाले वर्ज़न की कीमत रु.19.45 लाख से शुरू होती है, जबकि BaaS विकल्प रु.11.45 लाख से शुरू होता है, जिसमें बैटरी का किराया रु.3.75 प्रति किलोमीटर है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ
|वैरिएंट्स
|59 kWh BaaS
|59 kWh
|70 kWh
|79 kWh
|वन
|रु.11.45 लाख
|रु.19.45 लाख
|-
|-
|टू
|रु.12.95 लाख
|रु.20.95 लाख
|-
|-
|थ्री
|-
|रु.21.95 लाख
|रु.22.95 लाख
|-
|थ्री+
|-
|-
|रु.23.95 लाख
|रु.24.95 लाख
|फोर
|-
|-
|-
|रु.26.95 लाख
|लॉन्च एडिशन
|-
|-
|-
|रु.26.95 लाख
|फॉर्मूला ई
|रु.24.45 लाख
|फॉर्मूला ई 4
|रु.26.95 लाख
सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें चार्जर शामिल नहीं है
Sporteq में XEV 9e और XEV 9S जैसा ही तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले शामिल है. डैशबोर्ड को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और ड्राइवर के चारों ओर मौजूद हेलो-जैसा लूप हटा दिया गया है. कैबिन में सीटों, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के पैनल पर नया ब्लैक-एंड-टैन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है.
BE 6 में पीछे की तरफ लगी PMSM मोटर दी गई है, जो 228 bhp से 282 bhp की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाती है. यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km, 600 km और 683 km बताई गई है.
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.79 - 15.04 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.37 - 17.4 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.69 - 25.49 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.28 - 13.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.99 - 10.79 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.49 - 9.99 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 13.66 - 23.71 लाख
- महिंद्रा XUV400एक्स-शोरूम कीमत₹ 16.74 - 19.39 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11 - 12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.87 - 10.17 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.98 - 10.63 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.06 - 16.38 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.32 - 18 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.52 - 23.53 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 30.5 लाख
- महिंद्रा क्सइवी नाइनएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.65 - 30.7 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.45 - 27.7 लाख
- महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.89 - 14.96 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी 7XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 24.92 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स