महिंद्रा BE 6 Sporteq ₹19.45 लाख में हुई लॉन्च

महिंद्रा ऑटो ने अपने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में BE 6 के दो नए वर्ज़न – 'फॉर्मूला ई फ्रीडम एडिशन' और 'BE 6 स्पोर्टेक' – पेश किए. दोनों के बाहरी और अंदरूनी हिस्से अलग-अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन 'स्पोर्टेक' अपने नए डैशबोर्ड लेआउट और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की वजह से खास है. 59 kW वाले वर्ज़न की कीमत रु.19.45 लाख से शुरू होती है, जबकि BaaS विकल्प रु.11.45 लाख से शुरू होता है, जिसमें बैटरी का किराया रु.3.75 प्रति किलोमीटर है.

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वैरिएंट्स 59 kWh BaaS 59 kWh 70 kWh 79 kWh वन रु.11.45 लाख रु.19.45 लाख - - टू रु.12.95 लाख रु.20.95 लाख - - थ्री - रु.21.95 लाख रु.22.95 लाख - थ्री+ - - रु.23.95 लाख रु.24.95 लाख फोर - - - रु.26.95 लाख लॉन्च एडिशन - - - रु.26.95 लाख फॉर्मूला ई रु.24.45 लाख फॉर्मूला ई 4 रु.26.95 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें चार्जर शामिल नहीं है

Sporteq में XEV 9e और XEV 9S जैसा ही तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले शामिल है. डैशबोर्ड को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और ड्राइवर के चारों ओर मौजूद हेलो-जैसा लूप हटा दिया गया है. कैबिन में सीटों, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के पैनल पर नया ब्लैक-एंड-टैन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है.

BE 6 में पीछे की तरफ लगी PMSM मोटर दी गई है, जो 228 bhp से 282 bhp की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाती है. यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km, 600 km और 683 km बताई गई है.