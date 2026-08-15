महिंद्रा BE 6 Sporteq ₹19.45 लाख में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा BE 6 Sporteq ₹19.45 लाख में हुई लॉन्च

BE 6 Sporteq मौजूदा स्टैंडर्ड BE 6 की जगह लेगा और इसमें 70 kWh बैटरी पैक का नया ऑप्शन मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • BE 6 Sporteq की कीमत ₹26.95 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है
  • स्टैंडर्ड BE 6 के मुकाबले इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।
  • इसका कैबिन नए डिज़ाइन वाला है

महिंद्रा ऑटो ने अपने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में BE 6 के दो नए वर्ज़न – 'फॉर्मूला ई फ्रीडम एडिशन' और 'BE 6 स्पोर्टेक' – पेश किए. दोनों के बाहरी और अंदरूनी हिस्से अलग-अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन 'स्पोर्टेक' अपने नए डैशबोर्ड लेआउट और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की वजह से खास है. 59 kW वाले वर्ज़न की कीमत रु.19.45 लाख से शुरू होती है, जबकि BaaS विकल्प रु.11.45 लाख से शुरू होता है, जिसमें बैटरी का किराया रु.3.75 प्रति किलोमीटर है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ

वैरिएंट्स59 kWh BaaS59 kWh70 kWh79 kWh
वनरु.11.45 लाखरु.19.45 लाख--
टूरु.12.95 लाखरु.20.95 लाख--
थ्री-रु.21.95 लाखरु.22.95 लाख-
थ्री+--रु.23.95 लाखरु.24.95 लाख
फोर---रु.26.95 लाख
लॉन्च एडिशन---रु.26.95 लाख
फॉर्मूला ई   रु.24.45 लाख
फॉर्मूला ई 4   रु.26.95 लाख

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं और इनमें चार्जर शामिल नहीं है

 

Sporteq में XEV 9e और XEV 9S जैसा ही तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले शामिल है. डैशबोर्ड को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और ड्राइवर के चारों ओर मौजूद हेलो-जैसा लूप हटा दिया गया है. कैबिन में सीटों, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के पैनल पर नया ब्लैक-एंड-टैन कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है.

Mahindra BE 6 Sporteq Launched 1

BE 6 में पीछे की तरफ लगी PMSM मोटर दी गई है, जो 228 bhp से 282 bhp की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाती है. यह 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km, 600 km और 683 km बताई गई है.

# Mahindra BE 6 Sporteq# BE 6 Sporteq# Mahindra BE 6 Sporteq price# Mahindra BE 6 Sporteq details# Mahindra BE 6 Sporteq images# Mahindra BE 6 Sporteq launched# Mahindra BE 6e# Independence Day# Mahindra electric cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • BE 6 के दो नए वर्ज़न में से एक अपडेटेड 'फॉर्मूला E एडिशन' है. इसमें पुराने डिज़ाइन एलिमेंट्स को हटा दिया गया है और अब यह दिखने में कुछ बदलावों को छोड़कर स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है.
    महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का अब 999 कारों तक होगा निर्माण
  • विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
    महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
  • BE 6 के दो नए वर्ज़न में से एक अपडेटेड 'फॉर्मूला E एडिशन' है. इसमें पुराने डिज़ाइन एलिमेंट्स को हटा दिया गया है और अब यह दिखने में कुछ बदलावों को छोड़कर स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है.
    महिंद्रा BE 6 फ़ॉर्मूला E फ़्रीडम एडिशन ₹24.45 लाख में लॉन्च हुआ
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का अब 999 कारों तक होगा निर्माण
  • विजन एस उन चार कॉन्सेप्ट में से एक है जिसको महिन्द्रा ने आज पेश किया है.
    महिंद्रा विजन एस कॉन्सेप्ट एसयूवी हुई पेश
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें