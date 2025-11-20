26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 20, 2025
हाइलाइट्स
- झलक में नई BE 6 मॉडल को पेश किया गया है जिसमें नए लाइट क्लस्टर हैं
- 2023 BE.Rall-E कॉन्सेप्ट जैसी लाइटिंग व्यवस्था मिलती है
- नई XEV 9S तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होगी लॉन्च
अपनी आगामी XEV 9S 7-सीट एसयूवी की झलक की एक सीरीज़ के अलावा, महिंद्रा ने अब BE 6 का एक नया वैरिएंट जारी किया है जो 26 नवंबर, 2025 को पेश होगा. जबकि टीज़र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि BE 6 कैसी दिखती है, मॉडल के लिए जो बात सामने आती है वह है आगे और पीछे की बदली हुई लाइटिंग सेटअप जो 2023 से BE 6-आधारित BE Rall-E कॉन्सेप्ट को प्रतिबिंबित करता है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
महिंद्रा ने Rall-E को स्टैंडर्ड BE 6 के लॉन्च से पहले लंबे समय तक उसके साथ टैस्ट किया था, इसलिए नया मॉडल इसका प्रोडक्शन-रेडी वर्ज़न हो सकता है. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या प्रोडक्शन मॉडल में Rall-E नाम को ही रखा जाएगा.
टीज़र में नए डिज़ाइन वाला फ्रंट लाइटिंग सेटअप दिखाया गया है, जिसमें SUV में स्टैंडर्ड BE 6 की C-आकार की DRL लाइटिंग की जगह साधारण LED आइब्रोज़ दी गई हैं, जबकि मुख्य हेडलैम्प्स भी थोड़े नीचे की ओर हैं. इससे पता चलता है कि बंपर का डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 से काफ़ी अलग हो सकता है.
पीछे की तरफ, ऐसा लगता है कि एसयूवी ने सी-आकार की लाइटिंग को हटाकर एक साधारण लाइटबार स्टाइल यूनिट दी है, जबकि छोटे लिप स्पॉइलर और रूफ-माउंटेड ट्विन-स्पॉइलर जैसे तत्व मानक एसयूवी से ही बरकरार रखे गए हैं. महिंद्रा ने पहियों की एक झलक भी दी है, जिसमें नए वैरिएंट में मानक BE 6 जैसे ही एयरो व्हील डिज़ाइन बरकरार रखे गए हैं, हालाँकि यह देखना बाकी है कि क्या महिंद्रा 2023 Rall-E कॉन्सेप्ट के ऑफ-रोडिंग लुक के अनुरूप EV ऑल-टेरेन टायर दे पाती है.
2023 महिंद्रा BE.Rall-ई कॉन्सेप्ट
पावरट्रेन की बात करें तो, नए वेरिएंट में मानक BE 6 वाले ही पावरट्रेन विकल्प मौजूद रहेंगे, जिसमें रियर-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर को 59 kWh या 72 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा. ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि XEV 9S में डुअल मोटर सेटअप भी इसी तारीख को लॉन्च होने की उम्मीद है.
