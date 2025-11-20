पत्रिकायूज़्ड कार्स
26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?

झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • झलक में नई BE 6 मॉडल को पेश किया गया है जिसमें नए लाइट क्लस्टर हैं
  • 2023 BE.Rall-E कॉन्सेप्ट जैसी लाइटिंग व्यवस्था मिलती है
  • नई XEV 9S तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ होगी लॉन्च

अपनी आगामी XEV 9S 7-सीट एसयूवी की झलक की एक सीरीज़ के अलावा, महिंद्रा ने अब BE 6 का एक नया वैरिएंट जारी किया है जो 26 नवंबर, 2025 को पेश होगा. जबकि टीज़र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि BE 6 कैसी दिखती है, मॉडल के लिए जो बात सामने आती है वह है आगे और पीछे की बदली हुई लाइटिंग सेटअप जो 2023 से BE 6-आधारित BE Rall-E कॉन्सेप्ट को प्रतिबिंबित करता है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट

undefined
Mahindra BE 6 Rall E Teaser 1

महिंद्रा ने Rall-E को स्टैंडर्ड BE 6 के लॉन्च से पहले लंबे समय तक उसके साथ टैस्ट किया था, इसलिए नया मॉडल इसका प्रोडक्शन-रेडी वर्ज़न हो सकता है. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या प्रोडक्शन मॉडल में Rall-E नाम को ही रखा जाएगा.

Mahindra BE 6 Rall E Teaser 3

टीज़र में नए डिज़ाइन वाला फ्रंट लाइटिंग सेटअप दिखाया गया है, जिसमें SUV में स्टैंडर्ड BE 6 की C-आकार की DRL लाइटिंग की जगह साधारण LED आइब्रोज़ दी गई हैं, जबकि मुख्य हेडलैम्प्स भी थोड़े नीचे की ओर हैं. इससे पता चलता है कि बंपर का डिज़ाइन स्टैंडर्ड BE 6 से काफ़ी अलग हो सकता है.

Mahindra BE 6 Rall E Teaser 2

पीछे की तरफ, ऐसा लगता है कि एसयूवी ने सी-आकार की लाइटिंग को हटाकर एक साधारण लाइटबार स्टाइल यूनिट दी है, जबकि छोटे लिप स्पॉइलर और रूफ-माउंटेड ट्विन-स्पॉइलर जैसे तत्व मानक एसयूवी से ही बरकरार रखे गए हैं. महिंद्रा ने पहियों की एक झलक भी दी है, जिसमें नए वैरिएंट में मानक BE 6 जैसे ही एयरो व्हील डिज़ाइन बरकरार रखे गए हैं, हालाँकि यह देखना बाकी है कि क्या महिंद्रा 2023 Rall-E कॉन्सेप्ट के ऑफ-रोडिंग लुक के अनुरूप EV ऑल-टेरेन टायर दे पाती है.

Mahindra BE Rall E

2023 महिंद्रा BE.Rall-ई कॉन्सेप्ट

 

पावरट्रेन की बात करें तो, नए वेरिएंट में मानक BE 6 वाले ही पावरट्रेन विकल्प मौजूद रहेंगे, जिसमें रियर-ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर को 59 kWh या 72 kWh की बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा. ऑल-व्हील ड्राइव विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि XEV 9S में डुअल मोटर सेटअप भी इसी तारीख को लॉन्च होने की उम्मीद है.

# Mahindra# Mahindra & Mahindra Ltd.# Mahindra BE.Rall-E# Mahindra BE 6e# Mahindra BE 6E# Mahindra BE 6 Rall-E# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • इलेक्ट्रिक की दुनिया में कदम रखते हुए, पोर्श कायेन भी इलेक्ट्रिक हो गई है. फ़िलहाल, कायेन ईवी दो ट्यूनिंग विकल्पों में उपलब्ध है और इसे पुराने पेट्रोल-डीज़ल मॉडल के साथ बेचा जाएगा.
    पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.1.75 करोड़
  • फेसलिफ्टेड मॉडल Y उन 23 कारों के समूह का हिस्सा थी, जिनकी परीक्षण यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट के नये दौर में किया गया था.
    नई टेस्ला मॉडल Y को यूरो एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • यह लाभ इलेक्ट्रिक महिंद्रा जोड़ी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिया जा रहा है.
    महिंद्रा BE 6 और XEV 9e पर मिल रही रु.1.55 लाख तक की छूट
  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • नई टाटा सिएरा को आज पेश किया गया है, जबकि इसकी कीमत की घोषणा के साथ आधिकारिक लॉन्च 25 नवंबर को होगा.
    नई टाटा सिएरा एसयूवी आधिकारिक तौर पर हुई पेश, इस महीने के अंत में होगा कीमतों का खुलासा
