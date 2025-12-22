2026 टाटा हैरियर और सफारी 1.5 लीटर पेट्रोल एसयूवी का रिव्यू, नए इंजन के साथ ताज़ा जोश

वो दिन अब लगभग बीत चुके हैं जब भारतीय एसयूवी खरीदार दमदार डीजल इंजनों को ही पसंद करते थे. BS6 और E20 मानकों के दौर में पेट्रोल इंजन अब खरीदारों की पहली पसंद बन गए हैं. हालांकि ज्यादातर ब्रांड पेट्रोल इंजन की ओर रुख कर चुके हैं या कम से कम पेट्रोल इंजन के विकल्प तो जोड़ ही चुके हैं, लेकिन टाटा की हैरियर और सफारी इस सेगमेंट में सिर्फ डीजल इंजन वाली गाड़ियां ही थीं. लेकिन टाटा के नए 1.5 लीटर TGDI हाइपरियन पेट्रोल इंजन के आने से अब ये स्थिति बदल गई है. मैंने हाल ही में इन दोनों एसयूवी को चलाया और सचमुच हैरान रह गया.

पावरट्रेन और प्रदर्शन

देखिए, हैरियर और सफारी में वही 1.5-लीटर TGDI हाइपेरियन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो सिएरा में पेश किया गया था. सच कहें तो, हमें सिएरा का इंजन काफी पसंद आया था. यह रिफाइन, सुचारू और एसयूवी के लिए एकदम उपयुक्त था. लेकिन हैरियर और सफारी आकार में बड़ी और भारी हैं, जिससे इस ड्राइव से पहले एक चिंता थी: क्या यह इंजन पर्याप्त लगेगा? संक्षेप में कहें तो, हाँ, यह पर्याप्त लगता है.

ओमेगा आर्क पर आधारित इन एसयूवी के लिए, हाइपेरियन इंजन को पहले से बेहतर ट्यूनिंग के साथ पेश किया गया है. अब यह 168 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. ताकत के मामले में यह डीजल इंजन के लगभग बराबर है, हालांकि टॉर्क लगभग 40 एनएम कम है. हालांकि, स्पेसिफिकेशन शीट अक्सर वास्तविक प्रदर्शन की पूरी जानकारी नहीं देती हैं. इंजन में अच्छी ताकत है और यह सुचारू रूप से और निश्चित रूप से पावर और स्पीड बढ़ाता है. हां, कम रेव्स पर, खासकर 1800 आरपीएम से नीचे, थोड़ा टर्बो लैग है, लेकिन एक बार टर्बो के सक्रिय हो जाने पर, इंजन जीवंत और चार्ज करने के लिए तैयार महसूस होता है.

क्या यह और बेहतर हो सकता था? हाँ. कार दमदार है और हैरियर के हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है, लेकिन सफारी में थोड़ी और ताकत की जरूरत थी. इसके बड़े आकार और अतिरिक्त वजन के कारण डीजल इंजन के 40 एनएम के अतिरिक्त टॉर्क की कमी महसूस होती है. फिर भी, यह कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है. शहर में रोज़ाना ड्राइविंग करते समय आपको इसका एहसास शायद ही हो. असली फर्क तो आपको तभी महसूस होगा जब आप डीजल और पेट्रोल सफारी को एक के बाद एक चलाएंगे. हाईवे पर ओवरटेक करने की योजना सोच-समझकर बनाएं, और यह इंजन आपको पूरी तरह संतुष्ट रखेगा.

टाटा का कहना है कि उनका ध्यान ड्राइविंग की सुगमता, दक्षता और परिष्करण पर था, और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

इस इंजन की सबसे खास बात इसकी परिष्कारिता है. टाटा का कहना है कि संचालन में सुगमता, दक्षता और परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया गया था, और यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. कंपन को बखूबी नियंत्रित किया गया है, और निष्क्रिय अवस्था में शोर न के बराबर है. वास्तव में, यह किसी आम टाटा पेट्रोल इंजन जैसा लगता ही नहीं है, और मेरी राय में यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है.

ट्रांसमिशन

मुझे टाटा का इलेक्ट्रॉनिक गियरशिफ्टर पसंद नहीं आया. मैंने ड्राइव या रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की, लेकिन इसने काम ही नहीं किया.

इस पहली ड्राइव के लिए, मुझे दोनों एसयूवी के केवल ऑटोमैटिक वर्जन को ही चलाने का मौका मिला, जिनमें सिएरा की तरह ही 6-स्पीड AISIN-आधारित टॉर्क कन्वर्टर लगा है. हालांकि, सिएरा के विपरीत, टाटा यहां 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प भी दे रही है. हम इस पर अपना फैसला इसे चलाने के बाद ही देंगे.

दोनों एसयूवी में सिएरा के समान ही 6-स्पीड AISIN-आधारित टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग किया गया है.

ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की बात करें तो, गियर बदलना आसान है और आगे के पहियों तक पावर का प्रवाह भी सुचारू है. इसकी ट्यूनिंग में दक्षता और ड्राइविंग क्षमता को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए तेज़ एक्सीलरेशन पर गियर बदलने में थोड़ी देरी महसूस होती है. फिर भी, यह शहर में और सामान्य गति पर अच्छा काम करता है. मुझे टाटा का इलेक्ट्रॉनिक गियरशिफ्टर पसंद नहीं आया. कई बार मैंने ड्राइव या रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की, लेकिन यह काम ही नहीं किया.

डायनेमिक्स और शोर का स्तर

हैरियर और सफारी अपनी जानी-पहचानी राइड और हैंडलिंग के लिए जाने जाते हैं.

सड़क पर, नए इंजन के साथ वजन में मामूली बदलाव के बावजूद, हैरियर और सफारी अपनी जानी-पहचानी राइड और हैंडलिंग का शानदार प्रदर्शन जारी रखती हैं. देखा जाए तो, हैरियर वास्तव में पहले से ज़्यादा तेज़ महसूस होती है और साथ ही स्थिरता भी बनाए रखती है. टाटा ने अभी तक 0-100 किमी प्रति घंटे की आधिकारिक गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैंने हैरियर पेट्रोल को 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक 10 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय में पहुँचा दिया, जो डीजल मॉडल से कुछ सेकंड तेज़ है.

केबिन के अंदर शोर कम है और यह प्रभावशाली है.

कैबिन के अंदर शोर भी कम है जिससे मैं काफी प्रभावित हूं. इंजन की उत्कृष्ट कार्यक्षमता इसका एक कारण है, साथ ही इन्सुलेशन भी बेहतरीन है. हल्की-फुल्की सड़क की आवाज़ को छोड़कर, कैबिन डीजल मॉडल की तुलना में अपेक्षाकृत शांत महसूस होता है.

स्टाइलिंग और नया वैरिएंट

टाटा अब हैरियर और सफारी दोनों मॉडलों के लिए एक नया नाइट्रो रेड रंग पेश कर रही है.

दिखने में दोनों एसयूवी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. डीजल एसयूवी की तरह ही इनमें भी बाहरी स्टाइलिंग और कैबिन लेआउट दिया गया है. हालांकि, टाटा अब हैरियर और सफारी दोनों के लिए नाइट्रो रेड कलर का नया विकल्प दे रही है. साथ ही, दोनों में कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन ऑप्शन भी मिलेगा. सबसे महंगे हैरियर में 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जबकि सफारी में 19 इंच के डुअल-टोन व्हील्स दिए गए हैं.

सबसे तेज़ गति वाले रेड #डार्क वैरिएंट की प्रमुख खासियतों में शामिल हैं - लाल रंग के एक्सेंट के साथ पूरी तरह से काला बॉडी कलर मिलता है.

दोनों एसयूवी अब दो नए वैरिएंट में उपलब्ध हैं, जिनमें एक रेड #डार्क एडिशन भी शामिल है. हैरियर के मामले में, ये वैरिएंट हैं फियरलेस अल्ट्रा और फियरलेस अल्ट्रा रेड #डार्क है. वहीं, सफारी के लिए, ये वेरिएंट हैं अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा और अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड #डार्क. टॉप-स्पीड रेड #डार्क वेरिएंट की खासियतों में शामिल हैं - पूरी तरह से काले रंग की बॉडी, ग्रिल पर लाल रंग के एक्सेंट, लाल कैलिपर्स और दरवाजों पर लाल रंग के हैरियर या सफारी बैज.

नई तकनीक और कैबिन फीचर्स

सबसो महंगे वैरिएंट में पहले से ही 360-डिग्री कैमरा मिलता है, और अब इसे वॉशर फंक्शन के साथ अपग्रेड कर दिया गया है.

टाटा मोटर्स ने पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी में ऐसे फीचर्स को शामिल करके सुविधा स्तर को भी बढ़ाया है जो वास्तव में रोजमर्रा के उपयोग में मूल्य जोड़ती हैं.

सबसे महंगे वैरिएंट में पहले से ही 360-डिग्री कैमरा मिलता है, और अब इसे फ्रंट और रियर दोनों कैमरों के लिए वॉशर फंक्शन के साथ अपग्रेड किया गया है. हर बार विंडशील्ड वॉशर का उपयोग करने पर, पानी की एक धार कैमरों को भी साफ करती है, जो गंदी परिस्थितियों में वास्तव में उपयोगी है.

पेट्रोल से चलने वाली हैरियर और सफारी में अब हैरियर ईवी का डिजिटल आईआरवीएम सिस्टम मिलता है.

हैरियर ईवी की तरह, इन पेट्रोल एसयूवी में भी अब डिजिटल आईआरवीएम मिलता है. शार्क-फिन एंटीना पर लगा रियर-फेसिंग कैमरा कार के पीछे का दृश्य दिखाता है, जबकि इंटरनल रियर-व्यू मिरर में लगा दूसरा कैमरा आगे की सड़क को रिकॉर्ड करता है. बिल्ट-इन डीवीआर फंक्शन के साथ, यह प्रभावी रूप से डैशकैम का काम करता है, जिससे यह एक और उपयोगी फीचर बन जाता है.

रेड #डार्क एडिशन में गहरे लाल रंग के नकली चमड़े के साथ पूरी तरह से काला केबिन दिया गया है.

टाटा ने कैबिन को नए ट्रिम विकल्पों के साथ नया रूप दिया है. सबसे महंगे वैरिएंट में ऑयस्टर व्हाइट अपहोल्स्ट्री, नकली लकड़ी और सॉफ्ट-टच ब्राउन इंसर्ट का विकल्प मिलता है, जबकि रेड #डार्क एडिशन में गहरे लाल रंग के नकली चमड़े के साथ ऑल-ब्लैक केबिन दिया गया है.

हैरियर ईवी से लिया गया बड़ा 14.5 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

हालांकि, इसकी सबसे खास बात हैरियर ईवी से लिया गया बड़ा 14.5 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें सैमसंग का क्यूएलईडी पैनल लगा है, जो शार्प और वाइब्रेंट विजुअल्स देता है. एक फीचर जो मुझे उतना पसंद नहीं आया, वह है आर्केड ऐप सूट, जिसमें यूट्यूब, प्राइम वीडियो और जियोसावन जैसे ओटीटी और स्ट्रीमिंग ऐप्स शामिल हैं. चार्जिंग के दौरान ईवी में ये ऐप्स काम के तो हैं, लेकिन एक आईसीई कार में इनकी उपयोगिता सीमित है क्योंकि ये ऐप्स तभी काम करते हैं जब कार पार्क की हुई हो.

फिलहाल, ये सभी फीचर्स एसयूवी के पेट्रोल वर्जन में ही उपलब्ध हैं.



निर्णय और अपेक्षित कीमत

टाटा हैरियर और सफारी मिलकर प्रति माह 6,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री करती हैं.

हैरियर और सफारी काफी समय से बाजार में हैं और डीजल इंजन वाली होने के बावजूद, दोनों मिलकर प्रति माह 6,000 से अधिक यूनिट्स की बिक्री करती हैं. सख्त उत्सर्जन मानकों और पेट्रोल कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए, पेट्रोल इंजन का विकल्प जोड़ना अपरिहार्य था. इससे इन एसयूवी की पहुंच भी व्यापक हो जाती है, खासकर दिल्ली-एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जहां डीजल वाहनों का पंजीकरण 10 साल तक ही सीमित है.

नया पेट्रोल इंजन हैरियर और सफारी के डीजल इंजन का एक अच्छा विकल्प है.

संक्षेप में कहें तो, यह नया पेट्रोल इंजन हैरियर और सफारी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. अगर आप सिर्फ डीजल वेरिएंट की वजह से इन्हें खरीदने को लेकर दुविधा में थे, तो अब इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. टाटा द्वारा पेट्रोल वेरिएंट के साथ कुछ बेहतर तकनीक और फीचर्स भी दिए जाने से इनकी अपील और बढ़ जाती है. हालांकि, कीमत एक अहम मुद्दा होगा.

हमें उम्मीद है कि हैरियर पेट्रोल की शुरुआती कीमत लगभग रु.12.49 लाख होगी, जबकि सफारी पेट्रोल की शुरुआती कीमत लगभग रु.13 लाख होगी.

हैरियर डीजल की शुरुआती कीमत रु.14 लाख है, और सफारी डीजल की शुरुआती कीमत रु.14.66 लाख है. टर्बो-पेट्रोल सिएरा की कीमत रु.11.49 लाख से शुरू होती है, जबकि नई 2026 एमजी हेक्टर की शुरुआती कीमत रु.12 लाख है. टाटा को आक्रामक मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होगी, और मुझे उम्मीद है कि हैरियर पेट्रोल की शुरुआती कीमत लगभग रु.12.49 लाख होगी, जबकि सफारी पेट्रोल की शुरुआती कीमत लगभग रु.13 लाख होगी.